Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.47. Город с высоты птиц

И как это я могла пропустить такую шикарную подборку от Степанова Славы. Неееет. Добавляю в нашу коллекцию, пусть даже это и его давнивнишний материал. Тем более сегодня ни дроном, ни на вертолете город просто не снимешь. Так что полетаем со Славой Степановым.

Санкт-Петербург — самобытная Северная столица со своими правилами поведения.

В центре города действует запрет на строительство высоток, чтобы сохранить исторические здания, наследие царской эпохи. Генеральный план был заложен в XIX веке и с тех пор практически не менялся. Прямые улицы, строгое соответствие архитектурным стилям, всё это особенно хорошо видно с высоты, когда поднимаешься над городом на вертолёте. Высотных зданий ведь в центре нет, поэтому, по сути, это единственная возможность взглянуть на город сверху. Фотографии и текст Славы Степанова

1. Санкт-Петербург был основан в 1703 году первым российским императором Петром I, который дал городу название, посвящённое его покровителю на небе — Святому апостолу Петру. Город расположился на побережье Финского залива и в устье реки Невы.

2. Cанкт-Петербург — самый северный в мире город с населением более одного миллиона человек. Среди городов, полностью расположенных в Европе, Санкт-Петербург является третьим по населению, а также первым по численности жителей городом, не являющимся столицей. Инновационный сценарий Стратегии развития Санкт-Петербурга до 2030 года предполагает, что к 2030 году население Санкт-Петербурга составит 5,9 миллионов человек.

3. Помимо того, что Санкт-Петербург — это культурная столица России, он еще и важнейший туристический центр страны.

4. Дворцовая площадь — главная площадь Санкт-Петербурга.

5. Александровская колонна. Возведена в 1830-1834 году по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном 1812-1814 гг.

6. Зимний дворец — в прошлом главный императорский дворец России.

7. Нынешнее здание дворца построено в 1754—1762 годах итальянским архитектором Б. Ф. Растрелли в стиле пышного елизаветинского барокко с элементами французского рококо в интерьерах. Начиная с советского времени в стенах дворца размещена основная экспозиция Государственного Эрмитажа.

8. Петропавловская крепость — историческое ядро города.

9. Петропавловский собор — православный собор, усыпальница русских императоров, памятник архитектуры петровского барокко. До 2012 года собор высотой 122,5 м был самым высоким из зданий Санкт-Петербурга.

10. Флажная башня и Невская панорама.

11. Общий вид Заячего острова.

12. Главная башня Адмиралтейства.

13. Невский проспект — главная улица Санкт-Петербурга.

14. Протяженность проспекта составляет 4,5 км.

15. На Невский проспект выходят фасады 240 зданий. Правая сторона (нечётная) неофициально называется «теневой», чётная — «солнечной» (популярное место для прогулок).

16. Памятник Петру Первому «Медный всадник», поставленный Екатериной II.

17. Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. Высота храма по кончику шпиля 101,5 метров.

18. Марсово поле. Основные события, связанные с этим местом, произошли в XVIII столетии, когда болотистая роща была вначале превращена в Большой луг — место для проведения войсковых смотров, а затем — в Потешное поле, на котором устраивались различные торжества и карнавалы. После возведения рядом с полем дворца Екатерины I, эту метность стали называть Царицыным лугом, а Марсовым поле было названо лишь в 1805 году — в честь дравнеримского бога войны Марса.

19. Михайловский замок — бывший императорский дворец, построенный по заказу императора Павла I на рубеже XVIII—XIX веков и ставший местом его смерти.

20. Канал Грибоедова.

21. Спас на Крови. Собор построен на месте покушения народовольцев на Александра II, когда тот 1 марта 1881 г. был смертельно ранен взрывом бомбы.

22. Изгиб реки Мойки, Казанский остров.

23. Таврический дворец — штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.

24. Смольный собор.

25. Река Мойка.

26. Стрелка Васильевского острова. Здание Биржи.



27. Ростральная колонна.

28. Сеть параллельных улиц-каналов и пересекающих их проспектов Васильевского острова, которые изначально задумывались как каналы.

29. Застройка «Васьки».

30. Арктический ледокол «Красин», с 1980-х годов — судно-музей.

31. Пересечение Большого проспекта и Андреевского бульвара.

32. Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

33. Памятник графу Шувалову, первому президенту Академии художеств.

34. Гостиница «Санкт-Петербург».

35. Фрегат «Благодать». Историческая реконструкция трехпалубного линейного корабля конца XVIII столетия. Используется как плавучий ресторан.

36. Финляндский вокзал.

37. Остров Новая Голландия.

38. «Большой дом» — управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

39. Малая Нева.

40. Каменноостровский мост.

41. Телевизионная башня Ленинградского радиотелевизионного передающего центра.

42. Ленинградский металлический завод.

43. «Кресты» — один из наиболее известных и крупных следственных изоляторов в России.

44. Река Смоленка и Новосмоленская набережная.

45. Гостиница «Прибалтийская».

46. Морской Вокзал, используемый как терминал регулярных паромных линий в Хельсинки, Стокгольм и Таллин. На фото паром SPL Princess Anastasia.

47. «Морской фасад» — проект дополнительного расширения Васильевского острова в сторону Невской губы и создания здесь Морского порта.

48. Морской пассажирский порт «Морской Фасад». Круизное судно «Brilliance of the Seas».

49. «AIDAdiva».

50. Стадион «Петровский». Является домашней ареной ФК «Зенит».

51. «Зенит Арена» — строящийся стадион в западной части Крестовского острова. Планируется, что к моменту окончания строительных работ стадион станет одним из самых технологически продвинутых и совершенных спортивных сооружений в Европе. На нём будут отсутствовать легкоатлетические дорожки, он будет предназначен только для проведения футбольных матчей.

52. Стадион будет передан под управление компании «Газпром» для футбольного клуба «Зенит». На этом стадионе пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и чемпионата Европы по футболу 2020.

53. Возле стадиона строительство Центрального участка Западного скоростного диаметра.

54. Западный скоростной диаметр (ЗСД) — внутригородская магистраль, протяжённостью 46,6 км, из которых 55 % составят искусственные сооружения (эстакады, мосты, путепроводы и тоннели). Средняя ширина — 4—8 полос. В составе ЗСД на Центральном участке будут сооружены три моста.

55. Строительство вантового моста через Петровский канал.

56. Длина моста составит 600 м из них 240 м центральный пролёт.

57. Подмостовой габарит 25 м, высота пилонов 125 м.

58. Строительство вантового моста через Корабельный фарватер в устье реки Большой Невы.

59. Высота подмостового габарита составит 52 метра, чтобы суда могли свободно проходить под сооружением.

60. Стройплощадка в районе Канонерского острова.

61. «Метеор» до Петергофа.

62. Большой дворец — основное здание дворцово-паркового ансамбля «Петергоф», расположенного в одноимённом городе на южном берегу Финского залива.

63. Монплезирский сад. 64.

65. Большой Меншиковский дворец.

66. Луг на месте Катальной горки. Во второй половине XVII века здесь располагались горы-скаты, предназначенные для катания на колясках, и каменные колоннады с плоскими крышами в виде террас, протянувшиеся параллельно катальным спускам более чем на 500 м.

67. Павильон Катальной горки — четырехъярусное здание, высотой 33 метра, увенчанное куполом.

68. Константиновский дворец. Морская резиденция президента РФ.

69. Самоподъемная плавучая буровая установка «Арктическая» на причале «Кронштадтского морского завода».

70. Крейсер «Аврора» на реставрации.

71. Строительство морского порта «Бронка». 72.