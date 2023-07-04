Русская деревня - это...

Для начала три типичных ответа, набивших оскомину:

1. Русская деревня - это традиционное место жительства русского народа, где преобладает сельское хозяйство и ремесла.

2. В русской деревне сохранились уникальные традиции и обычаи, такие как праздники, народные гулянья и ремесла.

3. Русская деревня часто ассоциируется с крестьянской бедностью и трудностями жизни, однако она также может быть местом уединения и спокойствия вдали от городской суеты.

А теперь взгляните на фото и решите для себя, что в этих "академичных" ответах правда, а что ложь...

