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    ох и ничего себе насколько история повторяется!!! таки по спирали.....Антифашистские ка...

Русская деревня

Русская деревня - это...

Для начала три типичных ответа, набивших оскомину:
1. Русская деревня - это традиционное место жительства русского народа, где преобладает сельское хозяйство и ремесла.
2. В русской деревне сохранились уникальные традиции и обычаи, такие как праздники, народные гулянья и ремесла.
3. Русская деревня часто ассоциируется с крестьянской бедностью и трудностями жизни, однако она также может быть местом уединения и спокойствия вдали от городской суеты.
А теперь взгляните на фото и решите для себя, что в этих "академичных" ответах правда, а что ложь...
Русская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревняРусская деревня

Русская деревняВот она деревня! Где отдыхаешь от городской суеты!
Русская деревня
Русская деревня
Русская деревня
Русская деревня
Русская деревня
Русская деревня
Русская деревня
Русская деревня
Русская деревня
Русская деревня
Русская деревня
природафото сегодняСветлана Митленко

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