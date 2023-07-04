Русская деревня - это...
Для начала три типичных ответа, набивших оскомину:
1. Русская деревня - это традиционное место жительства русского народа, где преобладает сельское хозяйство и ремесла.
2. В русской деревне сохранились уникальные традиции и обычаи, такие как праздники, народные гулянья и ремесла.
3. Русская деревня часто ассоциируется с крестьянской бедностью и трудностями жизни, однако она также может быть местом уединения и спокойствия вдали от городской суеты.
А теперь взгляните на фото и решите для себя, что в этих "академичных" ответах правда, а что ложь...
Вот она деревня! Где отдыхаешь от городской суеты!
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