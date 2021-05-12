Актрисы на войне

Кто из советских звезд экрана побывал на фронтах Великой Отечественной

Зрители привыкли их видеть на экранах в образах блистательных кинодив, фильмы с их участием хорошо известны миллионам зрителей, но самые главные свои роли они исполнили за кадром. Такими их наверняка не представлял никто: Аксинья из «Тихого Дона» выхаживала раненых в госпитале, мать Аладдина из киносказки служила в зенитных частях войск ПВО, мать Алеши из «Баллады о солдате» была на фронте радисткой, а императрица из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» сбивала фашистские самолеты.

Антонина Максимова

Антонина Максимова в фильме *Тайна двух океанов*, 1955 | Фото: kino-teatr.ru

Антонина Максимова с юности мечтала стать артисткой. Она участвовала в школьной самодеятельности, пела, танцевала и декламировала стихи на сцене. После школы она окончила Государственный институт театрального искусства и начала выступать на сцене Московского театра комедии. Еще во время учебы в ГИТИСе Антонина начала сниматься в кино и во второй половине 1930-х гг. сыграла свои первые главные роли в фильмах «Зори Парижа» и «Моряки».

Антонина Максимова в роли жены Яго в фильме *Отелло*, 1955 | Фото: kino-teatr.ru

Когда началась война, ей было 25 лет. Она была уже довольно известной актрисой, ее кинокарьера была на взлете, но Максимова без раздумий в 1941 г. отправилась на фронт, где служила радисткой до 1943 г. Следующие 3 года она была актрисой 1-го фронтового театра ВТО, а затем на протяжении 40 лет работала в Театре-студии киноактера.

Кадр из фильма *Баллада о солдате*, 1959 | Фото: kino-teatr.ru

На съемочную площадку Максимова вернулась только в 1948 г., после 9-летней паузы в кинокарьере. Впрочем, на ее востребованности это не сказалось: она сыграла более 50 ролей, и хотя большинство из них были эпизодическими, эти фильмы стали классикой: «Отелло», «Баллада о солдате», «Звонят, откройте дверь», «Берегись автомобиля», «Как закалялась сталь» и др. Актриса до последних дней продолжала выступать на театральной сцене и сниматься в кино. В 1986 г. она ушла из жизни в возрасте 70 лет.

Элина Быстрицкая

Элина Быстрицкая в фильме *В мирные дни*, 1950 | Фото: kino-teatr.ru

Когда началась война, Элине Быстрицкой было всего 13 лет. Она должна была отправиться в эвакуацию, но наотрез отказалась уезжать из города. Ее отец был военным врачом-инфекционистом, капитаном медицинской службы, и поначалу Элина планировала пойти по его стопам. Она явилась в штаб и потребовала у комиссара взять ее санитаркой в госпиталь. Ее туда пустили, рассчитывая на то, что девочка-подросток не выдержит и дня работы с ранеными, но ее сила воля и стальной стержень проявились уже в юности. Она выполняла всю работу наравне со взрослыми санитарками, что стоило ей здоровья. Из-за того, что девочка поднимала тяжелые носилки с ранеными, она навсегда лишилась возможности иметь детей.

Элина Быстрицкая в роли Аксиньи в фильме *Тихий Дон*, 1957-1958 | Фото: kino-teatr.ru

Позже актриса рассказывала: «Я просто старалась делать все, что делают старшие. Когда начинался обстрел или бомбежка, ты просто ложишься на землю и лежишь. А дальше – как повезет. Страшнее было в самом госпитале – я видела молодых ребят, от которых осталось одно туловище. Это трагедия для человека. Но люди держались». Элина проработала в госпитале до 1944 г., а затем поступила в медицинский техникум и получила диплом акушера-гинеколога. Однако после того, как она несколько раз приняла роды, поняла, что не сможет посвятить жизнь этой профессии.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая | Фото: kino-teatr.ru

Отцу было сложно смириться с ее выбором, но спорить с Быстрицкой всегда было сложно. Она окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого, а в 22 года дебютировала в кино. О ее дальнейшем пути знают миллионы зрителей: актриса сыграла не так много ролей в кино, но они принесли ей всесоюзную славу. Визитной карточкой Быстрицкой стала роль Аксиньи в «Тихом Доне».

Екатерина Верулашвили

Народная артистка Грузии Екатерина Верулашвили | Фото: kino-teatr.ru

За год до начала войны Екатерина Верулашвили окончила Тбилисский театральный институт им. Ш. Руставели и на протяжении 2-х лет выступала на сцене Кутаисского драмтеатра им. Л. Месхишвили. А в 1942 г. решила пойти на фронт добровольцем. В свои 25 лет девушка служила в зенитных частях войск ПВО, а после этого снова вернулась в театр.

Екатерина Верулашвили в фильме *Волшебная лампа Аладдина*, 1966 | Фото: kino-teatr.ru

Имя этой грузинской актрисы наверняка не знакомо широкой публике – всю жизнь она выступала в театрах родной Грузии, а в кино снималась лишь в эпизодах в ролях простых крестьянок, «женщин из народа». Всесоюзную популярность ей принесла роль матери главного героя из киносказки «Волшебная лампа Аладдина», которая стала ее самой заметной и самой яркой киноработой.

Зоя Василькова

Дебютная кинороль Зои Васильковой в фильме *У них есть Родина*, 1949 | Фото: kino-teatr.ru

Зоя Василькова родилась в семье военного, генерала-лейтенанта артиллерии Николая Василькова, который командовал частями ПВО. Конечно, с таким отцом она не видела для себя другого пути и в 1943 г., когда ей исполнилось всего 17 лет, ушла на фронт добровольцем. Зоя служила в частях ПВО у своего отца, о чем впоследствии рассказывала: «Захотела, вот и все. Я была боевой девчонкой, я должна была защищать Родину! Я заряжала водородом шары-пилоты, которые были призваны сбивать летящие фашистские самолеты. Я этим на войне занималась: немецкие самолеты взрывала».

Актриса театра и кино Зоя Василькова | Фото: kino-teatr.ru

Однажды Зоя отправилась в госпиталь навестить отца, и ее машина попала под бомбежку. Позже она вспоминала: «Еще там были перекореженные трамвайные пути и огромная яма… Мы долбанулись на машине об эти рельсы, и я вылетела через лобовое стекло. Все мое лицо было разбито. Встречная машина повезла меня в госпиталь, я потеряла очень много крови». После ранения Василькова проходила долгий курс лечения в московском госпитале, где ей сделали несколько операций по пересадке кожи. А после этого девушка снова вернулась на фронт и еще полтора года служила в зенитных войсках. В 18 лет она получила медаль «За боевые заслуги».

Зоя Василькова в фильме *Вечера на хуторе близ Диканьки*, 1961 | Фото: kino-teatr.ru

После демобилизации в 1944 г. Зоя еще несколько лет не могла определиться с выбором дальнейшего пути: один семестр проучилась в Киевском архитектурном институте, оттуда перешла в музыкальное училище, его она тоже бросила и поступила в Киевский театральный институт. Через год ее отца по службе перевели в Москву, и Зоя отправилась следом за ним. В столице она поступила во ВГИК и на этот раз завершила учебу, больше не сомневаясь в выборе профессии.

Кадр из фильма *Джентльмены удачи*, 1971| Фото: kino-teatr.ru

А дальше было около 100 ролей в кино, и хотя Зою Василькову называли королевой эпизода, каждый свой эпизод актриса превращала в маленький шедевр. Зрители наверняка запомнили ее императрицу из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», придворную даму из «Королевства кривых зеркал», дворника из «Джентльменов удачи», потерпевшую в трамвае из фильма «Место встречи изменить нельзя», губернаторшу из фильма «О бедном гусаре замолвите слово» и др. Своей творческой судьбой актриса была довольна и говорила о ней: «В эпизодной роли есть некоторая сложность – за короткий промежуток времени, который отдал эпизоду в фильме, нужно так ярко и точно преподнести своего героя, чтобы он запомнился зрителю и ему стало понятно, зачем этот герой вообще здесь появился. Кроме того, за свою жизнь я познакомилась со столькими режиссерами и актерами, столько образов к себе примерила!».

Зоя Василькова в фильме *Место встречи изменить нельзя*, 1979 | Фото: kino-teatr.ru

https://kulturologia.ru/blogs/090521/49809/