Снимки московских достопримечательностей 1883 — 1884 гг.

Фотоальбом «Москва. Виды некоторых городских местностей, храмов и др. сооружений» был издан в 1884 году. В издание вошли снимки, сделанные в 1883 и 1884 годах. Многие из снимков запечатлели здания, которые были снесены, а другие — классические московские виды. Данный фотоальбом был отсканирован и выложен на сайт Российской государственной библиотеки. VATNIKSTAN выбрал 52 наиболее примечательные фотографии с церквями, богадельнями, мечетями, торговыми рядами, больницами и другими важными городскими сооружениями Москвы.