До и после - дворцы Санкт-Петербурга, разрушенные нацистами

Роскошные царские резиденции и обширные парки были захвачены немцами и почти полностью уничтожены. Теперь мы вновь можем восхищаться их красотой.

1. Петергоф

Загородная царская резиденция Петергоф - пожалуй, самая шикарная в окрестностях Петербурга. Петр I начал строить ее в 1715 году и планировал превзойти в красоте и роскоши сам Версаль. Однако, во время войны от Петергофа мало что осталось. 23 сентября 1941 Петергоф оккупировали немцы. Советская армия в течение двух месяцев тщетно пыталась его отбить. Вплоть до снятия блокады Ленинграда в январе 1944 Петергоф был под постоянным обстрелом. Вид на верхний парк, Большой дворец и фонтан Большой каскад в 1944 и сейчас. Государственный музей-заповедник "Петергоф"; Reuters

Больше всего пострадал Большой дворец - в него попало множество бомб, и он фактически превратился в руины. Огромный ущерб был нанесен и прекрасному парку и фонтанам - скульптуры, которые не успели эвакуировать или спрятать были утрачены от взрывов. Немцы также сожгли огромное количество деревьев. Кроме того, уходя, они заминировали всю территорию. Фонтан Большой каскад в 1946 и сейчас, pastvu.com; Legion media

Парки начали восстанавливать уже весной после снятия блокады - и к лету 1945 года открыли для посетителей.

Однако полностью наладить и запустить фонтаны удалось лишь к концу 1950-х. А один из них - Львиный каскад - вновь заработал лишь в 2000 году.Церковный корпус, Государственный музей-заповедник "Петергоф"; Legion media

2. Царское село

Дворцово-парковым ансамбль южнее от Петербурга был летней резиденцией царей. Строительство началось при Екатерине I, жене Петра I, а свой финальный барочный облик дворец приобрел при правлении дочери императора, Елизавете.

Усадьба пострадала не меньше Петергофа. Сотрудница музея Вера Лемус вспоминала, что сотрудники еще продолжали консервировать дворец и прятать ценности, но уже слышали выстрелы - немцы были на подходе к Царскому Селу. Екатерининский дворец после войны и сейчас, Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru; Legion media

В сентябре немцы оккупировали резиденцию. Главный Екатерининский дворец сильно пострадал и стал мишенью для обстрела. Нижний этаж немцы использовали как гараж. Оставшиеся во дворце предметы искусства они изуродовали, а часть уникальной коллекции вывезли. Большой зал Екатерининского дворца, Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru; Legion media Большой зал Екатерининского дворца, Николай Баранов/Лениздат, 1948; Legion media Арабесковый зал, Архивное фото; Legion Media Парадная лестница, Edgar El (CC BY 3.0)

Одна из самых больших культурологических потерь Второй мировой войны - бесследно пропавшая Янтарная комната из Екатерининского дворца. Лишь в 2000-х в Россию вернулись ее небольшие фрагменты, но основную часть пришлось полностью воссоздавать - работы завершились в 2003 году. Янтарная комната - до войны и в 1980-е, Андрей Зеест; Николай Науменков/ТАСС

Первые залы Екатерининского дворца были открыты для посещения в 1959 году. Но реставрация царскосельских дворцов и флигелей продолжается до сих пор. Территорию перед Александровским дворцом Царского села немцы превратили в кладбище, Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru; Legion media

3. Павловск

Павловск был построен в конце 18 века как летняя резиденция императора Павла I. Он находится вблизи Царского Села и также был захвачен немцами, серьезно пострадал прекрасный английский парк и дворец Павла I - уходя, немцы подожгли его. Павловский дворец в 1944 и сейчас, Всеволод Тарасевич/Sputnik; Legion media Павловский дворец в 1944 и сейчас, Н.Бобров/Sputnik; Legion media

Настоящим героем была директор комплекса Анна Зеленова. В свои 28 лет она не только организовала эвакуацию и захоронение ценностей, но до последнего оставалась за работой, спасая экспонаты. Она покинула дворец за день до немецкого захвата - ей пришлось уйти в Ленинград пешком, а это около 30 км. Тронный зал, Государственный музей-заповедник “Павловск”; Legion media

Уже через неделю после освобождения Зеленова вернулась на руины Павловска. И хотя городские власти не верили, что почти полностью утраченный дворец можно восстановить, она тут же организовала реставрационные работы. Греческий зал, ЦГА СПб; Legion media Египетский вестибюль, ЦГА СПб; Государственный музей-заповедник “Павловск”

В итоге Павловск стал первым из дворцово-парковых ансамблей, который был полностью отреставрирован уже в 1977 году.

4. Гатчина Северный фасад замка после войны и сейчас, Российский государственный архив кинофотодокументов; Артём Топчий(CC BY-SA 3.0)

Эта резиденция на юге от Петербурга был построен в сер. 18 века для фаворита Екатерины II Григория Орлова, но после его смерти императрица выкупила имение и подарила своему сыну - Павлу I. Этот и без того мрачный замок после нашествия нацистов стал производить и вовсе ужасающее впечатление. Мраморная столовая, ЦГА СПб; Serko (CC BY-SA 3.0)

Советские власти посчитали, что реставрировать огромную Гатчину будет делом слишком дорогостоящим - и коллекцию резиденции распределили по другим музеям. В самом же дворце произвели лишь ремонт, восстановили лестницы и перекрытия. Барельефы и пострадавшую лепнину закрыли щитами. Камин в Белом зале, Государственный музей-заповедник “Гатчина”; Damien (CC BY-SA 2.0)

Во дворце организовали военное училище, а затем научно-исследовательский институт. Его уже хотели вычеркнуть из историко-культурного наследия, но в 1976 году хранитель музея Аделаида Елкина добилась, чтобы здание освободили под музей и начала восстановление. Через 10 лет первые залы приобрели тот вид, в котором они были в конце 18 века. Чесменская галерея (слева - Акварель 1877 года, справа - состояние на 2008 год). Эдуард Гау; Steven Pavlov (CC BY-SA 4.0) Галерею решили полностью не восстанавливать, но открыть зал памяти, законсервировав состояние после разрушений. На фото 2019 год. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Однако, реставрационные работы двигаются очень медленно и продолжаются до сих пор - не все интерьеры даже главного замка восстановлены.

https://ru.rbth.com/read/906-petersburg-palaces-wwii-nazis