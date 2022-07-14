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До и после - дворцы Санкт-Петербурга, разрушенные нацистами

Роскошные царские резиденции и обширные парки были захвачены немцами и почти полностью уничтожены. Теперь мы вновь можем восхищаться их красотой.

1. Петергоф

Загородная царская резиденция Петергоф - пожалуй, самая шикарная в окрестностях Петербурга. Петр I начал строить ее в 1715 году и планировал превзойти в красоте и роскоши сам Версаль. Однако, во время войны от Петергофа мало что осталось. 23 сентября 1941 Петергоф оккупировали немцы. Советская армия в течение двух месяцев тщетно пыталась его отбить. Вплоть до снятия блокады Ленинграда в январе 1944 Петергоф был под постоянным обстрелом.Вид на верхний парк, Большой дворец и фонтан Большой каскад в 1944 и сейчасВид на верхний парк, Большой дворец и фонтан Большой каскад в 1944 и сейчас. Государственный музей-заповедник "Петергоф"; Reuters

Больше всего пострадал Большой дворец - в него попало множество бомб, и он фактически превратился в руины. Огромный ущерб был нанесен и прекрасному парку и фонтанам - скульптуры, которые не успели эвакуировать или спрятать были утрачены от взрывов. Немцы также сожгли огромное количество деревьев. Кроме того, уходя, они заминировали всю территорию. Фонтан Большой каскад в 1946 и сейчасФонтан Большой каскад в 1946 и сейчас, pastvu.com; Legion media

Парки начали восстанавливать уже весной после снятия блокады - и к лету 1945 года открыли для посетителей.

Однако полностью наладить и запустить фонтаны удалось лишь к концу 1950-х. А один из них - Львиный каскад - вновь заработал лишь в 2000 году.Церковный корпус Церковный корпус, Государственный музей-заповедник "Петергоф"; Legion media

 

2. Царское село 

Дворцово-парковым ансамбль южнее от Петербурга был летней резиденцией царей. Строительство началось при Екатерине I, жене Петра I, а свой финальный барочный облик дворец приобрел при правлении дочери императора, Елизавете. 

Усадьба пострадала не меньше Петергофа. Сотрудница музея Вера Лемус вспоминала, что сотрудники еще продолжали консервировать дворец и прятать ценности, но уже слышали выстрелы - немцы были на подходе к Царскому Селу.Екатерининский дворец после войны и сейчасЕкатерининский дворец после войны и сейчас, Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru; Legion media

В сентябре немцы оккупировали резиденцию. Главный Екатерининский дворец сильно пострадал и стал мишенью для обстрела. Нижний этаж немцы использовали как гараж. Оставшиеся во дворце предметы искусства они изуродовали, а часть уникальной коллекции вывезли. Большой зал Екатерининского дворцаБольшой зал Екатерининского дворца, Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru; Legion mediaБольшой зал Екатерининского дворцаБольшой зал Екатерининского дворца, Николай Баранов/Лениздат, 1948; Legion mediaАрабесковый залАрабесковый зал, Архивное фото; Legion MediaПарадная лестница  Парадная лестница, Edgar El (CC BY 3.0)

Одна из самых больших культурологических потерь Второй мировой войны - бесследно пропавшая Янтарная комната из Екатерининского дворца. Лишь в 2000-х в Россию вернулись ее небольшие фрагменты, но основную часть пришлось полностью воссоздавать - работы завершились в 2003 году.Янтарная комната - до войны и в 1980-еЯнтарная комната - до войны и в 1980-е, Андрей Зеест; Николай Науменков/ТАСС

Первые  залы Екатерининского дворца были открыты для посещения в 1959 году. Но реставрация царскосельских дворцов и флигелей продолжается до сих пор.Территорию перед Александровским дворцом Царского села немцы превратили в кладбищеТерриторию перед Александровским дворцом Царского села немцы превратили в кладбище, Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru; Legion media

3. Павловск

Павловск был построен в конце 18 века как летняя резиденция императора Павла I. Он находится вблизи Царского Села и также был захвачен немцами, серьезно пострадал прекрасный английский парк и дворец Павла I - уходя, немцы подожгли его. Павловский дворец в 1944 и сейчасПавловский дворец в 1944 и сейчас, Всеволод Тарасевич/Sputnik; Legion mediaПавловский дворец в 1944 и сейчасПавловский дворец в 1944 и сейчас, Н.Бобров/Sputnik; Legion media

Настоящим героем была директор комплекса Анна Зеленова. В свои 28 лет она не только организовала эвакуацию и захоронение ценностей, но до последнего оставалась за работой, спасая экспонаты. Она покинула дворец за день до немецкого захвата - ей пришлось уйти в Ленинград пешком, а это около 30 км.Тронный залТронный зал, Государственный музей-заповедник “Павловск”; Legion media

Уже через неделю после освобождения Зеленова вернулась на руины Павловска. И хотя городские власти не верили, что почти полностью утраченный дворец можно восстановить, она тут же организовала реставрационные работы. Греческий залГреческий зал, ЦГА СПб; Legion mediaЕгипетский вестибюль Египетский вестибюль, ЦГА СПб; Государственный музей-заповедник “Павловск”

В итоге Павловск стал первым из дворцово-парковых ансамблей, который был полностью отреставрирован уже в 1977 году. 

4. ГатчинаСеверный фасад замка после войны и сейчасСеверный фасад замка после войны и сейчас, Российский государственный архив кинофотодокументов; Артём Топчий(CC BY-SA 3.0)

Эта резиденция на юге от Петербурга был построен в сер. 18 века для фаворита Екатерины II Григория Орлова, но после его смерти императрица выкупила имение и подарила своему сыну - Павлу I. Этот и без того мрачный замок после нашествия нацистов стал производить и вовсе ужасающее впечатление.Мраморная столоваяМраморная столовая, ЦГА СПб; Serko (CC BY-SA 3.0)

Советские власти посчитали, что реставрировать огромную Гатчину будет делом слишком дорогостоящим - и коллекцию резиденции распределили по другим музеям. В самом же дворце произвели лишь ремонт, восстановили лестницы и перекрытия. Барельефы и пострадавшую лепнину закрыли щитами. Камин в Белом залеКамин в Белом зале, Государственный музей-заповедник “Гатчина”; Damien (CC BY-SA 2.0)

Во дворце организовали военное училище, а затем научно-исследовательский институт. Его уже хотели вычеркнуть из историко-культурного наследия, но в 1976 году хранитель музея Аделаида Елкина добилась, чтобы здание освободили под музей и начала восстановление. Через 10 лет первые залы приобрели тот вид, в котором они были в конце 18 века. Чесменская галерея (слева - Акварель 1877 года, справа - состояние на 2008 год).Чесменская галерея (слева - Акварель 1877 года, справа - состояние на 2008 год). Эдуард Гау; Steven Pavlov (CC BY-SA 4.0)Галерею решили полностью не восстанавливать, но открыть зал памяти, законсервировав состояние после разрушений. На фото 2019 год.Галерею решили полностью не восстанавливать, но открыть зал памяти, законсервировав состояние после разрушений. На фото 2019 год. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Однако, реставрационные работы двигаются очень медленно и продолжаются до сих пор - не все интерьеры даже главного замка восстановлены.   

https://ru.rbth.com/read/906-petersburg-palaces-wwii-nazis

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