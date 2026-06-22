Историческая Москва до революции ч.4

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Kpacная площадь без Мавзолея, Москва, 1860-е. У Ильинских ворот в зимний день, 1912 г. Сухаревский рынок. Торговцы скобяными изделиями. Начало XX века В Петровском парке зимой, 1900 г Каток на Петровке, 1901 г. Кремлевская набережная, 1905 г. Колка льда у Трёхгорной мануфактуры.

Москва-река. Около 1905 г.Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (храм Василия Блаженного), Москва.

Фото ок. 1883-1889 годов.

Фотограф: И.Ф. Барщевский Театральный проезд. Уличные торговцы, 1900–1905 гг. Вид на храм Христа Спасителя с галереи памятника Александру II, 1898 г. Каток на Петровке, 1901 г. Группа москвичей на месте убийства великого князя Сергея Александровича. 1905 год

4 февраля 1905 года, около 3 часов дня, его карета отъехала от Николаевского дворца в Кремле, и при подъезде к Никольской башне была взорвана бомбой («адской машиной»), брошенной эсером Иваном Каляевым. Великий князь погиб на месте, как и его кучер, а карету буквально разнесло взрывом. За два дня до этого Каляев отказался от теракта, увидев в карете жену и малолетних племянников князя.

После трагедии в Кремле собрались толпы москвичей, чтобы проститься с великим князем. Его гроб был установлен в Алексеевской церкви Чудова монастыря, где непрерывно служились панихиды, а церковь не могла вместить всех желающих попрощаться. Погибший кучер Андрей Рудинкин также был помянут на Высочайшей панихиде. Очередь водовозов около Беклемишевской башни, 1898 г. Воскресенская площадь. Городская Дума, 1912 г. Церковь Илии Пророка на Воронцовом поле. Церковь Рождества Богородицы в Путинках. Около 1905 г. Кузнецкий мост зимой, 1900 г. Вид павильона, выстроеного к торжествам коронации на Тверской-Ямской улице (около Триумфальных ворот) для встречи императора московским генерал-губернатором. Москва, 1896 год Моховая улица у Моисеевской площади, справа церковь Георгия Победоносца на Красной горке, 1914 год. Моховая улица. Храм Мученицы Татианы при МГУ, 1900 год

Храм является домовым православным храмом при МГУ и относится к Центральному благочинию Московской епархии. Он был основан в 1791 году, а с 1837 года находится в здании, перестроенном под храм архитектором Евграфом Тюриным. В XIX и начале XX века здесь отпевали многих выдающихся деятелей русской науки и культуры.

В 1918 году храм был закрыт, а его убранство уничтожено в 1920-е годы. В советское время здание использовалось как студенческий клуб и театр МГУ. В 1995 году храм был возвращен Русской православной церкви, а его облик полностью восстановлен в течение 25 лет. Повторное освящение храма состоялось в 2004 году патриархом Алексием II. Домовый храм мученицы Tатианы при МГУ. 1914 г. Женщины около Верхних торговых рядов на Красной площади. 1910-е Вид из дома на Спасопесковской площадке на юго-восток. 1908 г. Вид на набережную Храма Христа Спасителя. Около 1905 г. 1-я Мещанская улица (ныне — часть проспекта Мира), 1913 г. Вид на Нижний Александровский сад Кремля, 1880−1890 гг. Тверская-Ямская. Церковь Василия Кесарийского, 1911 год

Это один из крупнейших храмов дореволюционной Москвы, украшенный пятью малыми куполами вокруг центральной ротонды. Его стройная колокольня, созданная архитектором Н.И. Козловским, возвышалась над Тверской-Ямской слободой, напоминая о богатой истории ямщицкого прихода.

Храм вмещал до 5000 человек, а в 1901 году в нём установили уникальный дубовый иконостас с позолоченной бронзой и эмалевыми вставками — один из самых роскошных в Москве.

Церковь была снесена в 1935 году для строительства жилого дома. Астрономические курсы профессора Штернберга в обсерватории на Пресне, 1915 год

Павел Штернберг был не только выдающимся учёным-астрономом и профессором Московского университета, но и активным общественным деятелем: с 1908 года он избирался гласным Московской городской думы по большевистскому списку. Помимо научной деятельности, Штернберг был убеждённым большевиком и принимал участие в Гражданской войне как член Реввоенсовета Восточного фронта.

В конце 1919 года Павел Карлович трагически погиб: на фронте он провалился под лёд, заболел и вскоре умер. Его имя навсегда осталось в истории российской астрономии. Дети у Кремля. Около 1915 г. Угол Моховой и Знаменки. Церковь Николы Стрелецкого у Боровицких ворот (снесена в 1932 г.). 1911 г. Городская центральная трамвайная электростанция, Москва, 1912-1913 год. Арбатская площадь. Открытие памятника Гоголю. 1909 год. Моисеевская площадь перед Националем в Москве,1900-е гг.

Сейчас от площади ничего не осталось. Справа на фото можно увидеть чугунную часовню Александра Невского, посвященную русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Часовню снесли в 1920-е годы. Это был первый снесенный религиозный памятник Москвы. Церковь Флора и Лавра у Мясницких ворот, 1913 год. Церковь Рождества Богородицы в Путинках. Москва, 1890-1900 гг.

Церковь Рождества Богородицы в Путинках — уникальный памятник архитектуры XVII века, известный своим изящным многошатровым зодчеством и расположенный в историческом центре Москвы.

Храм выстроен в стиле русского узорочья. Это один из последних каменных шатровых храмов, построенных на Руси, прежде чем такое строительство было запрещено указом патриарха Никона в 1653 году. Москва на открытках конца XIX - начала XX века Почтовые открытки дореволюционной эпохи показывают Москву конца XIX — начала XX века. На них изображены узкие городские улицы, пересекаемые трамвайными рельсами, ряды извозчиков, рынки и торговые площади, наполненные людьми. Здания, стоящие вплотную друг к другу, имеют один, два или три этажа, они построены из дерева или камня. Также на этих изображениях видны неизменные стены старинного Кремля с башнями, украшенными двухглавыми орлами. Большая Никитская улица у Хлыновского тупика, 1904 г. Софийская набережная. Храм Христа Спасителя (снесен в 1931). Около 1915 г. Вид на Тайницкую башню Кремля. Москва, около 1890 г. Кремль декорирован электрическими лампочками в честь коронации Николая II. Москва,1896 г. Кремль. Потешный дворец, 1880–ые гг. Автор: И.Ф. Барщевский

При Петре I дворец стал местом размещения Полицейского приказа. В 1806 году здание было перестроено для размещения жилья и канцелярий коменданта Москвы по проекту архитектора Ивана Еготова. Перестройка предусматривала изменение восточного фасада, выходящего на новую Дворцовую улицу, в главный фасад. Для этого было пристроено северное крыло, а фасад и интерьеры украшены модными псевдоготическими деталями. Домовая церковь при этом была упразднена, и с неё сняты купола.

В 1874—1875 годах архитектор Николай Шохин предпринял попытку частично вернуть дворцу его древний вид, но это была лишь стилизация, отражавшая представления архитектора о прошлом. На 1884 год в помещении находился комендатский дом. В Кремле. Царь-колокол, 1917 г. Театральная площадь.. Около 1910 г. На Красной площади. Около 1905 г. Вид на Преображенское с западной стороны. 1879 год

На фотографии представлен панорамный вид района Преображенское, снятый с западной стороны — с места бывшего Нагорного Дворца Его Императорского Высочества в Ново-Преображенском. Снимок был сделан с крыши мануфактуры Жан Пьера Мусси-Жиро и стал очень известным: его неоднократно переиздавали, в том числе фотографы Найденов и Шерер.

На заднем плане можно разглядеть улицы Генеральную (ныне Электрозаводская), Буженинова, Суворовскую и 9-ю Роту. Среди узнаваемых объектов — колокольня и надвратный храм на Преображенском валу, Успенская моленная, а также знаменитые башни и дом с львиными воротами во владении №17. Очередь у верхних торговых рядов, 1917-1918 гг.

В эти годы в Москве действовала так называемая «детская привилегия», которая давала право женщине с младенцем попасть в начало любой очереди. Эта практика, конечно, привела к множеству злоупотреблений, таких как аренда младенцев для получения преимуществ в очереди. Дорогомилово во время Наводнения, 1908 г. Успенский собор с набережной реки Москвы. 7 ноября 1917 года. Фотограф: Пётр Петрович Павлов (1860-1925) Трансформаторная будка у Большой Никитской, 1901 г. Каменный мост. Вид на Кремль, 1901 г. Красная площадь, 1909 г. Никитский бульвар, 1911 год.

Слева можно увидеть здание гимназии (дом № 13), построенное в 1910 году архитектором К.К. Кайзером. На его брандмауэре размещена реклама, характерная для того времени. Рядом, на месте ампирного особняка, в период с 1911 по 1915 год будет возведен доходный дом архитектора А.С. Гребенщикова (дом № 15). Таганская площадь. 1902–1907 гг.

После разрушительного пожара 1773 года площадь была перепланирована и разделена на две части: Верхнюю и Нижнюю. На месте уничтоженных огнём лавок по проекту архитектора О. И. Бове в 1812 году были построены каменные торговые ряды, которые просуществовали около полутора веков.

Массовое строительство доходных домов, которое охватило Москву на рубеже XIX–XX веков, обошло Таганку стороной, и площадь оставалась преимущественно двухэтажной. В этом районе сохранилась историческая планировка вплоть до 1963 года, когда начался её кардинальный слом. Дом Мазурина на Собачьей площадке. Около 1905 г.

Дом с готическим фасадом был построен в 1897 году архитектором Н. В. Карнеевым для купца К. М. Мазурина. Позже он перешёл к купцу Савельеву, а перед 1917 годом им владел архитектор П. М. Самарин. Этот особняк выделялся своим архитектурным стилем и был частью исторической застройки Москвы.

Дом был снесён в начале 1960-х годов в рамках строительства Нового Арбата. В Кремле. Справа — Тайницкая башня. 1910 г. Лавки в Охотном ряду, 1890 год. Храм Христа Спасителя, Москва. 1881 год. Фотограф: Иван Фёдорович Барщевский Церковь Рождества Богородицы в Путинках, Москва. 1900-1910 гг. Воскресенская площадь (ныне Площадь Революции). Около 1900 г. Дом Анненкова с кондитерской «Трамбле» на углу Кузнецкого переулка и Петровки. 1910 г.

Слева на снимке можно увидеть часть доходного дома А. С. Хомякова, построенного в 1898–1900 годах по проекту архитектора И. А. Иванова-Шица. Второй и третий этажи этого здания занимал мебельный отдел знаменитого магазина «Мюр и Мерилиз», который был символом столичного шика и моды. Площадь Тверской заставы, украшенная к коронации Николая II, 1896 г. С двух сторон ворот — иллюминированные колонны, увенчанные скульптурными изображениями шапок Мономаха. Петровка у Кузнецкого Моста, 1910 г. Китайский проезд у Политехнического музея. Богословская башня, 1912 год. Владимирские ворота, 1890-е. Конка на трубной площади, 1908 г. Тверской бульвар, 1890–1910 гг. Сухаревский рынок, 1917–1918 гг.

Расположенный на Большой Сухаревской площади, рынок занимал почти 4 гектара и был одним из крупнейших торговых центров столицы. В дореволюционные времена здесь можно было найти практически всё — от продуктов питания до различных товаров народного потребления.

После революции 1917 года Сухаревский рынок столкнулся с серьёзными изменениями. Изменение численного и социального состава населения, а также политика военного коммунизма привели к тому, что рынок стал напоминать барахолку, где процветала криминальная деятельность. 13 декабря 1920 года Моссовет принял постановление о ликвидации Сухаревского рынка, что ознаменовало конец его многолетней истории. На этой фотографии можно увидеть, как выглядело только запущенное трамвайное движение в Москве на Верхней Масловке. Самый первый маршрут проделывал путь от Бутырской заставы до Петровского парка. Тверской бульвар. Памятник А.С. Пушкину, 1902 г. Биржевая площадь. Около 1905 г. Лубянская площадь, 1899 год

Своё название площадь получила от новгородских переселенцев XV века, назвавших эту местность в память о новгородской Лубянице. Интересно, что в начале XIX века площадь носила название Никольской — по воротам Китай-города, а в советское время (1926–1990 гг.) была известна как площадь Дзержинского. Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах, 1885 год

Церковь известна с XIV века и является одним из старейших храмов Москвы. Название церкви связано не с кладбищем, как часто предполагается, а, скорее всего, с холмистой местностью, на которой она была построена — такие места называли «могилистыми» или «могильцами».

Храм неоднократно перестраивался: первое упоминание деревянного здания относится к 1560 году, а современное здание было возведено в конце XVIII века по проекту архитектора Никола Леграна. Церковь упоминается в произведениях Льва Толстого — именно здесь венчались Левин и Китти в романе «Анна Каренина». После закрытия в советское время храм был возвращён Русской православной церкви только в 2000 году и с тех пор активно восстанавливается. На фотографии 1913 года запечатлен Молочный переулок. Есть несколько версий происхождения названия этого переулка. Некоторые специалисты считают, что местность назвали именно так, потому что в стародавние времена здесь происходил выпас молочного скота. По другой версии, в 19 веке здесь был молочный рынок, от которого и пошло название.