Москва из под кисти

Художник Бодри Карл-Фридрих Петрович (1812-1894) получил за представленную в Совет Академии картину "Крестный ход у Благовещенского собора в Московском Кремле" звание академика. Сухарева башня. 1872 г.

Уникальная картина, на которой запечатлён навсегда утерянный архитектурный шедевр, разрушенный в 1934 году — Сухарева башня в Москве.

Алексей Кондратьевич Саврасов Никольские ворота Кремля и Алевизов ров. Алексеев, ученики.1800-е годы Москва на картинах художника Владимира Орлова Москва на картинах художника Владимира Орлова «Дворик на Пятницкой» (художник Михаил Колесников)

«Около Арбата. Плотников переулок» (художник Алексей Шалаев)

«Дом в Марфо-Мариинском переулке» (художник Владимир Парошин) Гроза на Кутузовском 2019 г. Игорь Дубовой Лебяжий переулок 2000 г. Станислав Скобелев Москва в акварелях Кабаевой Ольги Москва в акварелях Кабаевой Ольги "Первый снег в Москве" 1960г. Николай Александрович Соколов (1903-2000) Москва и москвичи на картинах Юрия Пименова Москва и москвичи на картинах Юрия Пименова Осень в Московском дворике 2006г. Филипп Кубарев «Осень на Гончарной Улице. Москва». Дмитрий Лёвин

Листы из серии «Огни Москвы» 1947 г. Рейнер Юрий (Георгий) Петрович Рейнер Юрий (Георгий) Петрович (1911-1973) Сумеречные городские пейзажи Алексея Бутырского Художник пишет старую Москву, показывает нам ее такой, какой видит и чувствует. Пейзажи города в сумерках — с одной стороны, такие сказочные, с другой — родные и теплые. Дворы Замоскворечья (ул. Большая Татарская, 30). Ирина Дергачева Московская осень 2019 г. Александр Нечаев Искандер Улумбеков. Паровоз 2014 г. "На картине изображен Андроников виадук на реке Яуза и Спасо-Андроников монастырь" Золотая московская осень на картинах Евгения Ладыгина Альбом «Золото в тренде» – творческий отчёт художника Евгения Ладыгина о визуализации впечатлений от «золотой» московской осени 2024 года. Картины выполнены жидкой акварелью 2-3 цветов, разбавленной черной тушью на тонированной бумаге бледно-сизого оттенка. Такое сочетание позволило создать особое настроение, подходящее минувшей осени.

«Утро на Старой Басманной» 2011 г. Андрей Ковалевский

"Праздник на окраине Москвы" Алексей Шанин «Московское утро» 1972 г. Холст, масло. 116х165 см