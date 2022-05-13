В США заканчиваются "Джавелины", а их производство затруднено дефицитом комплектующих

По сообщению издания Bloomberg количество "Джавелинов" в Америке стремительно уменьшается, поскольку склады пустеют за счёт поставок этих противотанковых комплексов на Украину.

При этом пополнение запасов этого оружия будет совсем не быстрым.

Дело в том, что на заводах Lockheed Martin, где производятся "Джавелины", нет необходимых компонентов. Часть из них американский ВПК не может изготовить в связи с дефицитом требуемых материалов. Хуже того, отдельные комплектующие вообще больше не продаются не только на американском, но и на мировом рынке.

В ходе своего последнего посещения завода Lockheed в штате Алабама президент Байден попытался взбодрить работников и владельцев производства, однако многие скептически отнеслись его к словам.

Ранее члены конгресса США указали, что из-за событий на Украине запасы главного противотанкового средства армии и Корпуса морской пехоты США постепенно истощаются.

При этом Байден старается вытрясти из Конгресса дополнительную помощь Киеву в размере $ 33 млрд.

Производство Lockheed в Алабаме один из трёх комплексов на территории США, производящих "Джавелины". На данный момент объём производства на заводе может достигать около 2,1 тыс. "Джавелинов" в год.

Американские законодатели опасаются того, что поставки этих комплексов и ЗРК "Стингер" на Украину приведут к критическому уменьшению американских запасов, а их восполнение вопрос будущего. Таким образом армия США может оказаться без этого оружия.

Украина уже получила 5 тыс. "Джавелинов" или почти 30 % от всех имеющихся комплексов. Также туда было отправлено 1,4 тыс. "Стингеров" или 25 % объёма запасов. При этом российскими ВСК на Украине активно утилизируется это американское вооружение.

Министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что Пентагон восполнит запасы этих вооружений в течение года.

Вместе с тем, отставание в темпах производства оставит других американских союзников без оружия, например, Тайвань.

Эксперты утверждают, что даже огромное и щедрое финансирование американского ВПК не позволит Пентагону быстро восполнить арсенал ключевых вооружений.

Корпорация Raytheon Technologies, производящая "Стингеры" и Lockheed уже сообщили, что на полное восстановление запасов уйдут годы.

Со слов руководства корпораций нарастить производство быстро невозможно в связи с "очень ограниченным запасом" материалов, а некоторые компоненты вообще невозможно ниоткуда получить.

ФРС может напечатать деньги, но не может напечатать оружие, удрученно шутят эксперты.

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