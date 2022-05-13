В США заканчиваются "Джавелины", а их производство затруднено дефицитом комплектующих

По сообщению издания Bloomberg количество "Джавелинов" в Америке стремительно уменьшается, поскольку склады пустеют за счёт поставок этих противотанковых комплексов на Украину.
При этом пополнение запасов этого оружия будет совсем не быстрым.
Дело в том, что на заводах Lockheed Martin, где производятся "Джавелины", нет необходимых компонентов. Часть из них американский ВПК не может изготовить в связи с дефицитом требуемых материалов. Хуже того, отдельные комплектующие вообще больше не продаются не только на американском, но и на мировом рынке.
В ходе своего последнего посещения завода Lockheed в штате Алабама президент Байден попытался взбодрить работников и владельцев производства, однако многие скептически отнеслись его к словам.
Ранее члены конгресса США указали, что из-за событий на Украине запасы главного противотанкового средства армии и Корпуса морской пехоты США постепенно истощаются.
При этом Байден старается вытрясти из Конгресса дополнительную помощь Киеву в размере $ 33 млрд.
Производство Lockheed в Алабаме один из трёх комплексов на территории США, производящих "Джавелины". На данный момент объём производства на заводе может достигать около 2,1 тыс. "Джавелинов" в год.
Американские законодатели опасаются того, что поставки этих комплексов и ЗРК "Стингер" на Украину приведут к критическому уменьшению американских запасов, а их восполнение вопрос будущего. Таким образом армия США может оказаться без этого оружия.
Украина уже получила 5 тыс. "Джавелинов" или почти 30 % от всех имеющихся комплексов. Также туда было отправлено 1,4 тыс. "Стингеров" или 25 % объёма запасов. При этом российскими ВСК на Украине активно утилизируется это американское вооружение.
Министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что Пентагон восполнит запасы этих вооружений в течение года.
Вместе с тем, отставание в темпах производства оставит других американских союзников без оружия, например, Тайвань.
Эксперты утверждают, что даже огромное и щедрое финансирование американского ВПК не позволит Пентагону быстро восполнить арсенал ключевых вооружений.
Корпорация Raytheon Technologies, производящая "Стингеры" и Lockheed уже сообщили, что на полное восстановление запасов уйдут годы.
Со слов руководства корпораций нарастить производство быстро невозможно в связи с "очень ограниченным запасом" материалов, а некоторые компоненты вообще невозможно ниоткуда получить.
ФРС может напечатать деньги, но не может напечатать оружие, удрученно шутят эксперты.
https://secretra.com/united-st...
NI: США удивлены реакцией России на передачу западного вооружения ВСУ
Реакция России на поставку западного вооружения на Украину порядком удивила США. Такими данными поделился американский военный эксперт Марк Эпископос.
Соединенные Штаты и их партнеры выделяют сотни миллионов долларов на оказание военной помощи Украине, которая включает в себя поставки большого количества различных типов вооружения. По словам Марка Эпископоса, реакция России на происходящее вызывает недоумение у официальных лиц США. Об этом сообщает издание The National Interest (NI). «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ статьи.
Эксперт NI констатировал, что США удивлены спокойной реакцией России на передачу ВСУ западного вооружения. Москва подтвердила, что эти боевые системы являются законной целью для ударов, и при этом максимально сдержанно отнеслась к их нейтрализации. На Западе не ожидали подобного, там рассчитывали на куда более резкий ответ со стороны РФ. Но так продолжалось недолго, в последнее время ситуация резко изменилась.globallookpress.com/ABACA/Keystone Press Agency
По мере того, как западные страны увеличивают поставки тяжелого вооружения, растет и активность России. Последняя методично выводит из строя украинские логистические центры, куда прибывает иностранная военная техника.
В течение последних нескольких дней российские военные методично наносят удары по украинской логистической инфраструктуре, эти действия нацелены на нейтрализацию маршрутов поставок западной военной техники. Все это значительно усложняет доставку ВСУ вооружения, переданного США и их партнерами.
https://politros.com/23164472-ni_ssha_udivleni_reaktsiei_ros...
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