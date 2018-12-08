Спор закончен, поставлена точка в деле панфиловцев!

28 панфиловцев. Подвиг был. Конец дискуссии?

Сергей Мироненко, опубликовавший копию справки-доклада главного военного прокурора страны Н. П. Афанасьева и докладную без подписи генерального прокурора СССР Г. Н. Сафонова, утверждаал, что руководствовался стремлением к правде, но фактический материал указывает на другие цели. В начале своей речи он ссылается на немецкие источники, а в конце заявляет следующее: «Это гнусная сущность советского государства, для которого настоящие герои не значат ничего». Какая нескрываемая ненависть к героям-панфиловцам, которых он объявляет вымышленными героями, но не называет ни одного настоящего героя Московской битвы! Запад и его слуги внутри России пытаются лишить нас своих героев, убедить, что среди, например, 28 героев-панфиловцев, награжденых золотой звездой Героя Советского Союза, не было героев. Развенчивать героев западники начали еще во время перестройки и, как им кажется, в настоящее время развенчали всех героев и великих людей России. Казалось бы, не должно быть никаких сомнений в том, что 28 панфиловцев геройски сражались под Москвой и почти все погибли. Двое, как выяснилось в дальнейшем, попали в плен, еще четверо остались живы. Так из-за чего же столько было шума? Явно просматривается заказ недружественных России сил, глумление над теми, кто для народа чист и свят, и над всеми нами, любящими Россию, гордящимися ее историей и культурой, ее трудовыми и ратными подвигами. И глубоко жаль, что нашлись слабые духом, которые не только поверили в это вранье, но и несут ложь дальше!

Найденные сотрудниками РВИО новые рассекреченные документы, проливающие свет на истинную историю подвига 28 героев-панфиловцев, — беспрецедентно большая удача.

Мемориал памяти 28 героев-панфиловцев.

Итак, сенсация состоялась. Министр культуры Владимир Мединский представил новые документы из рассекреченных архивов госбезопасности. Из них следует, что знаменитый бой 28 героев-панфиловцев у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 г., во-первых, действительно был. А во-вторых, он в точности соответствует тому представлению, которое складывалось годами, известно всем и, в конце концов, стало практически тождественным самому понятию «подвиг». Во всяком случае, если речь идёт о Битве за Москву.

История эта, как и любая другая, имеет начало. Осенью 2016 г. Владимир Ростиславович, обсуждая фильм «28 панфиловцев», отметил: «Даже если бы эта история была выдумана от начала и до конца, это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться... Было их 28, 30, 38, даже, может быть, 48 из этих 130? Мы не знаем. И никто не знает. И никто никогда не узнает. И это не имеет смысл узнавать».

Теперь, спустя два года, оказалось, что прикасаться к легенде, конечно, нельзя, но всё-таки можно. А в том, чтобы узнавать, смысл по-прежнему есть.

Выяснилось это по результатам работ Российского военно-исторического общества в архивах. «Осенью 2018 года рассекречено дело под грифом „Смерш“ 1942-1944 г., в котором обнаружены 3 новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был, 2 новых описания боя, многочисленные подробности вокруг подвига», — заявляет Владимир Мединский.

Вообще, очень многое было за то, что подобные документы обязаны были появиться. По той простой причине, что уже довольно давно в статусе рассекреченной и доступной всем и каждому находится справка-доклад Военной прокуратуры от 1948 года, в финале которой значится: «Таким образом, материалами расследования установлено, что подвиг 28 панфиловцев, освещённый в печати, является вымыслом корреспондента Коротеева, редактора „Красной Звезды“ Ортенберга и в особенности — литературного секретаря газеты Кривицкого».

Существование этой справки вносило явный диссонанс в освещение истории Битвы за Москву и давало некоторым публицистам повод раз за разом ставить под сомнение даже сам факт обороны разъезда Дубосеково. Тем не менее оспорить изложенные в ней факты было довольно трудно.

Нет, попытки, в том числе и со стороны РВИО, предпринимались. В частности, сам Владимир Мединский, будучи доктором исторических наук, совершенно справедливо апеллировал к научному понятию «критика исторических источников» и неоднократно отмечал: «Это расследование проводилось поздно, через семь лет после событий, было политически ангажированным, так как готовилась новая волна репрессий против генералитета, собирался компромат на Жукова, командовавшего войсками под Москвой...»

Другими критиками отмечалось, что показания командира 1075 полка Ильи Капрова, который яснее прочих заявлял, что никакого боя 28 панфиловцев с немецкими танками 16 ноября не было, мягко говоря, спорны. Дескать, полковник, в подчинении которого находилась 4 рота героев-панфиловцев, свидетелем боя не был, находился далеко, и его командный пункт попал в окружение. Да и вообще по результатам тех событий он был отстранён от командования.

Задавались также и другие вопросы: почему в качестве свидетелей Военная прокуратура не допросила оставшихся в живых непосредственных участников боя у разъезда Дубосеково, — Васильева и Шемякина — которым государственные награды были вручены ещё в 1942 году?

Словом, критика источника от Военной прокуратуры была, и была существенной. Но производила впечатление только на специалистов или людей, очень сильно интересующихся темой. Ясно было одно: жизненно необходимо найти другой документ. Тот, который можно было бы противопоставить «политически ангажированной» справке-докладу. Желательно — исходящий от структуры, как минимум не уступающей по авторитету Военной прокуратуре.

С оценкой Владимира Мединского следует согласиться на все сто процентов. Это действительно большая удача. Новый документ, дело от военной контрразведки «Смерш», соответствует всем требованиям и реально может служить противовесом справке от Военной прокуратуры. К тому же контрразведчиками были опрошены люди, не уступающие по авторитету командиру полка. В частности, новым свидетельством являются показания второго после командира лица — военного комиссара того самого 1075 полка Ахмеджана Мухамедьярова: «Против второго взвода двумя эшелонами шло до 50 танков противника. Неравный бой длился 4-5 часов, герои, подпустив танки на близкое расстояние, ручными гранатами и бутылками с горючим подбили и уничтожили 18 танков противника. После того как все бойцы этого взвода во главе с политруком этого взвода т. Клочковым были убиты и задавлены танками, противнику удалось прорвать линию обороны полка и продвигаться вперёд».

Ещё одной несомненной удачей можно считать, что в «деле с грифом „Смерш“» оказалось свидетельство как раз того самого рядового, Иллариона Васильева, которого Военная прокуратура обошла вниманием: «Под утро 16 ноября 1941 г. немцы повели наступление на нашу оборону... Политрук т. Клочков приказал выйти из окопов в проходимые щели и сказал нам, что мы остались одни на рубеже, отходить не будем, а будем драться до последнего... Мы подпускали танки, примерно с 7 метров подползали к ним и под гусеницы подкладывали связки гранат, а в щели экипажей танков бросали бутылки с горючей жидкостью. Мы уничтожили большую группу танков. Помню, что в моём конце на левом фланге, где находился я, было подбито пять танков».

Короче говоря, весь корпус найденных документов и каждый из них в отдельности — это очень большая удача, выпадающая на долю исследователей не то чтобы часто. Владимир Мединский призывает даже «поставить точку поверх точки», то есть раз и навсегда прекратить прения о том, каким именно был подвиг 28 панфиловцев.

Другое дело, что критику исторических источников пока ещё никто не отменял. Скажем, могут появиться люди, трактующие новый поворот как столкновение двух контор: Военная прокуратура vs «Смерш», судейские против контрразведчиков. Не исключены и публицистические перегибы. Так, кое-кто уже ставит под сомнение только что найденные и обнародованные показания военного комиссара Ахмеджана Мухамедьярова: дескать, он ведь тоже, как и командир полка, был отстранён от должности. И за то же самое.

Точка поверх точки может превратиться в многоточие. И стать стимулом для дальнейшего изучения истории самого яркого и самого героического эпизода Битвы за Москву.

А началось так: По просьбам граждан

Государственный архив Российской Федерации, возглавляемый доктором исторических наук Сергеем Мироненко, дал новый повод для дискуссии о подвиге 28 героев-панфиловцев.

«В связи с многочисленными обращениями граждан, учреждений и организаций размещаем справку-доклад главного военного прокурора Н. Афанасьева «О 28 панфиловцах» от 10 мая 1948 года по результатам расследования Главной военной прокуратуры, хранящуюся в фонде Прокуратуры СССР», — говорится в сообщении на сайте Государственного архива Российской Федерации.

Публикация этой справки-доклада не является сенсацией — о её существовании известно всем, кто интересовался историей подвига.

На её основании и сам глава Государственного архива РФ гражданин Мироненко делал заявления о том, что «не было 28 героев-панфиловцев — это один из мифов, насаждавшихся государством».

Но прежде, чем говорить о мифе и правде, давайте вспомним классическую историю героев-панфиловцев.

Классическая версия подвига

Политрук Василий Клочков.

Согласно ей, 16 ноября 1941 года 28 человек из личного состава 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка во главе с политруком 4-й роты Василием Клочковым держали оборону против наступающих гитлеровцев в районе разъезда Дубосеково в 7 километрах к юго-востоку от Волоколамска. В течение 4-часового боя ими были уничтожены 18 танков противника, и продвижение немцев к Москве было приостановлено. В бою погибли все 28 бойцов.

В апреле 1942 года, когда о подвиге 28 панфиловцев стало широко известно в стране, командование Западного фронта вышло с ходатайством о присвоении всем 28 бойцам звания Героев Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года всем 28 гвардейцам, перечисленным в очерке Кривицкого, было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.

«Воскресший» Добробабин успел послужить немцам и взять Вену

Расследование, справку-доклад об итогах которого опубликовал ГАРФ, началось в ноябре 1947 года, когда военной прокуратурой Харьковского гарнизона был арестован и привлечён к уголовной ответственности за измену Родине Иван Добробабин. Согласно материалам дела, будучи на фронте, Добробабин добровольно сдался в плен немцам и весной 1942 года поступил к ним на службу. Служил начальником полиции временно оккупированного немцами села Перекоп Валковского района Харьковской области. В марте 1943 года при освобождении этого района от немцев Добробабин как изменник был арестован советскими органами, но из-под стражи бежал, вновь перешёл к немцам и опять устроился на работу в немецкой полиции, продолжая активную предательскую деятельность, аресты советских граждан и непосредственное осуществление принудительной отправки рабочей силы в Германию.

Когда уже после войны Добробабина арестовали вновь, при обыске у него нашли и книгу о 28 героях-панфиловцах, в которой чёрным по белому было написано, что он… является одним из погибших героев и ему, соответственно, присвоено звание Героя Советского Союза.

Добробабин, понимая, в каком положении оказался, честно рассказал, как было дело. Он действительно участвовал в бою у разъезда Дубосеково, но не был убит, а получил контузию и попал в плен. Бежав из лагеря для военнопленных, Добробабин не стал пробираться к своим, а отправился в находившееся в оккупации родное село, где вскоре и принял предложение старосты поступить на службу в полицию.

Но и это ещё не все перипетии его судьбы. Когда в 1943 году Красная армия вновь перешла в наступление, Добробабин бежал к родственникам в Одесскую область, где никто не знал о его работе на немцев, дождался прихода советских войск, вновь был призван на военную службу, участвовал в Ясско-Кишинёвской операции, взятии Будапешта и Вены, войну окончил в Австрии.

Приговором военного трибунала Киевского военного округа от 8 июня 1948 года Иван Добробабин был приговорён к 15 годам лишения свободы с поражением в правах сроком на пять лет, конфискацией имущества и лишением медалей «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Вены» и «За взятие Будапешта»; указом Президиума ВС СССР от 11 февраля 1949 года лишён звания Героя Советского Союза.

Во время амнистии 1955 года срок наказания ему был снижен до 7 лет, после чего он был освобождён.

Иван Добробабин переехал к брату, жил обычной жизнь и умер в декабре 1996 года в возрасте 83 лет.

Список Кривицкого

Но вернёмся в 1947 год, когда выяснилось, что один из 28 панфиловцев, мало того что оказался жив, так ещё и замарался службой у немцев. Прокуратуре был отдан приказ проверить все обстоятельства боя у разъезда Дубосеково, чтобы узнать, как всё было на самом деле.

Согласно материалам прокуратуры, первое описание боя гвардейцев-панфиловцев, остановивших немецкие танки, появилось в газете «Красная звезда» в очерке фронтового корреспондента Василия Коротеева. В этой заметке не назывались имена героев, но говорилось, что «погибли все до одного, но врага не пропустили».

На следующий день в «Красной звезде» появилась передовица «Завещание 28 павших героев», в которой говорилось о том, что 28 бойцов остановили наступление 50 вражеских танков, уничтожив 18 из них. Заметку подписал литературный секретарь «Красной звезды» Александр Кривицкий.

И наконец, 22 января 1942 года за подписью Александра Кривицкого появился материал «О 28 павших героях», который и стал основой классической версии подвига. Там впервые и были названы поимённо все 28 героев — Клочков Василий Георгиевич, Добробабин Иван Евстафьевич, Шепетков Иван Алексеевич, Крючков Абрам Иванович, Митин Гавриил Степанович, Касаев Аликбай, Петренко Григорий Алексеевич, Есибулатов Нарсутбай, Калейников Дмитрий Митрофанович, Натаров Иван Моисеевич, Шемякин Григорий Михайлович, Дутов Пётр Данилович, Митченко Никита, Шопоков Дуйшенкул, Конкин Григорий Ефимович, Шадрин Иван Демидович, Москаленко Николай, Емцов Пётр Кузьмич, Кужебергенов Даниил Александрович, Тимофеев Дмитрий Фомич, Трофимов Николай Игнатьевич, Бондаренко Яков Александрович, Васильев Ларион Романович, Белашев Николай Никонорович, Безродный Григорий, Сенгирбаев Мусабек, Максимов Николай, Ананьев Николай.

Юрий Абрамочкин Архиепископ Волоколамский Питирим и сопровождающие его лица, участники Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы», возложили венки к мемориалу у разъезда Дубосеково — на месте подвига 28 бойцов. Фото: РИА Новости/

Выжившие у Дубосеково

В 1947 году прокуроры, проводившие проверку обстоятельств боя у разъезда Дубосеково, выяснили, что в живых остался не только Иван Добробабин. «Воскресли» Даниил Кужебергенов, Григорий Шемякин, Илларион Васильев, Иван Шадрин. Позднее стало известно, что жив и Дмитрий Тимофеев.

Все они в бою у Дубосеково были ранены, Кужебергенов, Шадрин и Тимофеев прошли через немецкий плен.

Особенно сложно пришлось Даниилу Кужебергенову. Он всего несколько часов провёл в плену, но этого хватило, чтобы обвинить его в добровольной сдаче немцам. В результате в представлении на награждение его имя было заменено на однофамильца, который даже теоретически не мог участвовать в том бою. И если остальных выживших, кроме Добробабина, признали героями, то Даниил Кужебергенов вплоть до самой своей смерти в 1976 году оставался лишь частично признанным участником легендарного боя.

Между тем работники прокуратуры, изучив все материалы и заслушав показания свидетелей, пришли к выводу — «подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещённый в печати, является вымыслом корреспондента Коротеева, редактора «Красной звезды» Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кривицкого».

Герои-панфиловцы, ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Илларион Романович Васильев (слева) и Григорий Мелентьевич Шемякин на торжественном собрании, посвящённом 25-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, в Кремлёвском дворце. Фото: РИА Новости/ Владимир Савостьянов

Показания командира полка

Такой вывод основывается на допросах Кривицкого, Коротеева и командира 1075-го стрелкового полка Ильи Капрова. В полку Карпова служили все 28 героев-панфиловцев.

На допросе в прокуратуре в 1948 году Капров показал: «Никакого боя 28 панфиловцев с немецкими танками у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года не было — это сплошной вымысел. В этот день у разъезда Дубосеково в составе 2-го батальона с немецкими танками дралась 4-я рота, и действительно дралась геройски. Из роты погибло свыше 100 человек, а не 28, как об этом писали в газетах. Никто из корреспондентов ко мне не обращался в этот период; никому никогда не говорил о бое 28 панфиловцев, да и не мог говорить, так как такого боя не было. Никакого политдонесения по этому поводу я не писал. Я не знаю, на основании каких материалов писали в газетах, в частности в «Красной звезде», о бое 28 гвардейцев из дивизии им. Панфилова. В конце декабря 1941 года, когда дивизия была отведена на формирование, ко мне в полк приехал корреспондент «Красной звезды» Кривицкий вместе с представителями политотдела дивизии Глушко и Егоровым. Тут я впервые услыхал о 28 гвардейцах-панфиловцах. В разговоре со мной Кривицкий заявил, что нужно, чтобы было 28 гвардейцев-панфиловцев, которые вели бой с немецкими танками. Я ему заявил, что с немецкими танками дрался весь полк, и в особенности 4-я рота 2-го батальона, но о бое 28 гвардейцев мне ничего не известно… Фамилии Кривицкому по памяти давал капитан Гундилович, который вёл с ним разговоры на эту тему, никаких документов о бое 28 панфиловцев в полку не было и не могло быть».

Танк Т-34 на дальних подступах к столице, в районе Волоколамского шоссе, Западный фронт. Ноябрь 1941 года.

Допросы журналистов

Александр Кривицкий на допросе показал: «При разговоре в ПУРе с т. Крапивиным он интересовался, откуда я взял слова политрука Клочкова, написанные в моём подвале: «Россия велика, а отступать некуда — позади Москва», — я ему ответил, что это выдумал я сам…

…В части же ощущений и действий 28 героев — это мой литературный домысел. Я ни с кем из раненых или оставшихся в живых гвардейцев не разговаривал. Из местного населения я говорил только с мальчиком лет 14–15, который показал могилу, где похоронен Клочков».

А вот что сказал Василий Коротеев: «Примерно 23–24 ноября 1941 года я вместе с военным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» Чернышёвым был в штабе 16-й армии… При выходе из штаба армии мы встретили комиссара 8-й панфиловской дивизии Егорова, который рассказал о чрезвычайно тяжёлой обстановке на фронте и сообщил, что наши люди геройски дерутся на всех участках. В частности, Егоров привёл пример геройского боя одной роты с немецкими танками, на рубеж роты наступало 54 танка, и рота их задержала, часть уничтожив. Егоров сам не был участником боя, а рассказывал со слов комиссара полка, который также не участвовал в бою с немецкими танками… Егоров порекомендовал написать в газете о героическом бое роты с танками противника, предварительно познакомившись с политдонесением, поступившим из полка…

В политдонесении говорилось о бое пятой роты с танками противника и о том, что рота стояла «насмерть» — погибла, но не отошла, и только два человека оказались предателями, подняли руки, чтобы сдаться немцам, но они были уничтожены нашими бойцами. В донесении не говорилось о количестве бойцов роты, погибших в этом бою, и не упоминалось их фамилий. Этого мы не установили и из разговоров с командиром полка. Пробраться в полк было невозможно, и Егоров не советовал нам пытаться проникнуть в полк…

По приезде в Москву я доложил редактору газеты «Красная звезда» Ортенбергу обстановку, рассказал о бое роты с танками противника. Ортенберг меня спросил, сколько же людей было в роте. Я ему ответил, что состав роты, видимо, был неполный, примерно человек 30–40; я сказал также, что из этих людей двое оказались предателями… Я не знал, что готовилась передовая на эту тему, но Ортенберг меня ещё раз вызывал и спрашивал, сколько людей было в роте. Я ему ответил, что примерно 30 человек. Таким образом и появилось количество сражавшихся 28 человек, так как из 30 двое оказались предателями. Ортенберг говорил, что о двух предателях писать нельзя, и, видимо, посоветовавшись с кем-то, решил в передовой написать только об одном предателе».

Расчёт противотанкового ружья ПТРД-41 на позиции во время битвы за Москву. Московская область, зима 1941–1942 года.

«Мне было сказано, что я окажусь на Колыме»

Итак, никакого подвига 28 героев-панфиловцев не было, и это литературный вымысел? Так считает глава ГАРФа Мироненко и его сторонники.

Но не стоит спешить с выводами.

Во-первых, секретарь ЦК ВКП (б) Андрей Жданов, которому были доложены выводы прокурорского расследования, не дал им никакого хода. Допустим, партийный деятель решил «оставить вопрос».

Александр Кривицкий в 1970-х годах рассказывал о том, как шло расследование прокуратуры в 1947–1948 годах: «Мне было сказано, что если я откажусь от показания, что описание боя у Дубосеково полностью выдумал я и что ни с кем из тяжелораненых или оставшихся в живых панфиловцев перед публикацией статьи не разговаривал, то в скором времени окажусь на Печоре или Колыме. В такой обстановке мне пришлось сказать, что бой у Дубосеково — мой литературный вымысел».

Комполка Капров в других своих показаниях тоже не был столь категоричен: «В 14–15 часов немцы открыли сильный артиллерийский огонь… и вновь пошли в атаку танками… На участках полка наступало свыше 50 танков, причём главный удар был направлен на позиции 2-го батальона, в том числе и участок 4-й роты, и один танк вышел даже в расположение командного пункта полка и зажёг сено и будку, так что я случайно смог выбраться из блиндажа: меня спасла насыпь железной дороги, около меня стали собираться люди, уцелевшие после атаки немецких танков. Больше всех пострадала 4-я рота: во главе с командиром роты Гундиловичем уцелели 20–25 человек. Остальные роты пострадали меньше».

«Мемориал героям-панфиловцам» у разъезда Дубосеково.

Похоже, что с событиями не разобрались не указанные лица, а лица, ставящие под сомнение факт подвига, так как они совершенно не представляют себе СССР сурового военного времени, ту степень ответственности за выполняемую работу каждого гражданина страны. Наивно полагать, что для представления к званию Героя Советского Союза достаточно было статьи в газете.

Бой у Дубосеково был, рота дралась героически

Показания местных жителей свидетельствуют, что 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково действительно шёл бой советских солдат с наступающими немцами. Шесть бойцов, включая политрука Клочкова, были похоронены жителями окрестных деревень.

Никто не ставит под сомнение то, что бойцы 4-й роты у разъезда Дубосеково дрались героически.

Не вызывает никаких сомнений и то, что 316-я стрелковая дивизия генерала Панфилова в оборонительных боях на Волоколамском направлении в ноябре 1941 сумела сдержать натиск противника, что стало важнейшим фактором, позволившим нанести гитлеровцам поражение под Москвой.

По архивным данным Минобороны СССР, весь 1075-й стрелковый полк 16 ноября 1941 года уничтожил 15 или 16 танков и около 800 человек личного состава противника. То есть можно говорить о том, что 28 бойцов у разъезда Дубосеково не уничтожали 18 танков и не погибли все.

Но нет никаких сомнений, что их стойкость и мужество, их самопожертвование позволили отстоять Москву.

Из 28 человек, попавших в списки героев, 6, считавшихся погибшими, раненные и контуженные, чудом выжили. Малодушным из них оказался один Иван Добробабин. Отменяет ли это подвиг других 27?

Мемориал в Дубосеково.

300 спартанцев — миф, насаждаемый греческим государством?

Одним из самых известных военных подвигов в истории человечества, о котором слышал каждый, является подвиг 300 спартанцев, в 480 году до нашей эры павших в Фермопильском сражении против 200-тысячной армии персов.

Далеко не все знают о том, что с персами при Фермопилах дрались отнюдь не только 300 спартанцев. Общее число греческого войска, представлявшего не только Спарту, но и другие полисы, по разным оценкам, составляло от 5000 до 12 000 человек. Из них в сражении погибли около 4000, а около 400 попали в плен. Более того, согласно Геродоту, при Феромопилах погибли не все из 300 воинов царя Леонида. Воин Пантин, посланный Леонидом в качестве гонца и только поэтому не оказавшийся на поле боя, повесился, ибо в Спарте его ожидали позор и презрение. Аристодем, не оказавшийся на поле боя только из-за болезни, испил чашу позора до конца, прожив остаток лет с прозвищем Аристодем Трус. И это несмотря на то, что он героически дрался в последующих битвах с персами.

Несмотря на все эти обстоятельства, вы вряд ли увидите греческих историков или главу греческого архива, исступлённо бомбардирующих СМИ Греции материалами о том, что «300 спартанцев — это миф, насаждаемый государством».

Так почему, скажите, в России никак не прекратятся попытки растоптать своих героев, отдавших жизни во имя Отечества?

Герои остаются героями

Историки сходятся во мнении, что подвиг 28 героев-панфиловцев имел огромное значении, сыграв исключительную мобилизующую роль, став примером стойкости, мужества и самопожертвования. Фраза «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!» стала символом защитников Родины на десятилетия вперёд.

Осенью 2015 года на экраны России вышел фильм «28 панфиловцев» режиссёра Андрея Шальопы. Сбор средств на картину, в которой рассказана классическая история подвига защитников Москвы, проходил методом краудфандинга (народного финансирования). На проект «28 панфиловцев» был собран 31 миллион рублей, что делает его одним из наиболее удачных краудфандинговых проектов в российском кинематографе. Деньги на всякие фейки и глупости у Минкульта есть, а на такой вот фильм не нашлось!

В то же время это показало, что пожалуй, это лучший ответ на вопрос о том, чем является подвиг 28 героев-панфиловцев для наших современников.

Кстати! За всю историю существования вооруженных сил Советского Союза только две дивизии были названы в честь своих командиров. В гражданскую войну это была Чапаевская дивизия, во время Великой Отечественной — 8-я Гвардейская ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова Режицкая имени И.В.Панфилова стрелковая дивизия.

На следующий день после страшного боя дивизия получила орден Красного Знамени.

А 18 ноября не стало командира дивизии — его ранило осколком при минометном обстреле. Это стало настоящей трагедией для бойцов дивизии, которые очень тепло относились к Панфилову, называя его Батей.

http://www.aif.ru/society/history/otstupat_nekuda_pozadi_mos...

http://www.aif.ru/society/history/28_panfilovcev_podvig_byl_...