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Горно-Алтайск — столица республики Алтай

Горно-Алтайск — столица республики АлтайСтолица автономной республики Алтай расположена в межгорной котловине и со всех сторон окружён невысокими вершинами. Расстояние от Горно-Алтайска до Москвы — 3,5 тыс. км, а до ближайшей ж/д станции в Бийске — 100 км. У Горно-Алтайска уникальный статус — это не только столица, но и единственный город в республике Алтай. Но так было не всегда.

1. Сразу расставим точки: республика Алтай и Алтайский край — это два разных субъекта РФ. У республики есть своя конституция, флаг, герб и столица — Горно-Алтайск. До 1932 года город назывался звучным именем Улала (по имени местной реки). С 1932 по 1938 год название изменилось на Ойрот-Тура — город ойротов. Так называли коренных жителей. А в 1948 году название этнического населения «уточнили» и окончательно переименовали город в Горно-Алтайск.Горно-Алтайск — столица республики Алтай2. По численности Горно-Алтайск на 250 месте среди городов РФ — сейчас здесь живет около 63 тысяч человек. Но Минэкономразвития прогнозирует рост— в ближайшие 10 лет прибавится еще несколько тысяч. Всего в Алтайской республике 91 поселение, 10 районов и только один город — Горно-Алтайск.Горно-Алтайск — столица республики Алтай3. Площадь Ленина — центральная и самая большая площадь города. Рядом сквер, Драматический театр, ЗАГС, администрация.Горно-Алтайск — столица республики Алтай4. Национальный драматический театр им.

П. В. Кучияка назвали в честь выдающегося алтайского поэта и драматурга Павла Васильевича Кучияка. Первая театральная постановка была на его произведение. Начинался театр небольшой студии в 1936 году, но со временем вырос, начал гастролировать. Здание построили в 1977 году, а в 2002 году театру присвоили звание национального. Здесь традиционно показывают много произведения национальных авторов.Горно-Алтайск — столица республики Алтай5. Раньше театр располагался в городском доме Культуры, но затем получил собственное здание. В 1993 году решили провести реконструкцию, но в связи с событиями в стране дело затянулось и обновить здание получилось только в 2006 году. Сейчас Драмтеатр отделан керамогранитом, в здании три этажа, а в фойе — фонтан с цветомузыкой. Фасадная часть украшена кедровыми панно со знаками годичного алтайского цикла.Горно-Алтайск — столица республики Алтай6. С одной стороны парка расположен памятник Ленину и площадь, с другой — здание Правительства республики Алтай. В парке есть свой поющий фонтан, доска почёта и памятник В. И. Чаптынову, главе республики с 1990 по 1997 годы. Именно он добился, чтобы Горно-Алтайскую автономную область сделали республикой.Горно-Алтайск — столица республики Алтай7. Здание Правительства республики Алтай.Горно-Алтайск — столица республики Алтай8. Горно-Алтайск расположен в небольшой котловине между горами и со всех сторон окружён невысокими вершинами.Горно-Алтайск — столица республики Алтай9. Об истории этой местности учёные спорят не один десяток лет. В 1977 году археолог А. П. Окладников обнаружил в городской черте остатки стоянки времён палеолита (от 150 тысяч лет до нашей эры), но другие учёные считают, что обнаруженные каменные орудия труда — обычные камни причудливой формы.Горно-Алтайск — столица республики Алтай10. Рядом с Драмтеатром расположена Администрация города.Горно-Алтайск — столица республики Алтай11. Вдоль центра города проходят улицы — Григория Чорос-Гуркина и Коммунистический проспект. Коммунистический проспект раньше был Ойротской улицей, но после переименования города до 1961 года назывался Сталинским. А вот улица Григория Чорос-Гуркина названа в честь алтайского художника, ученика Шишкина. Но название дали не только за выдающиеся творения — Чорос-Гуркин был одним из основоположников отдельного Алтая. Еще в 1917 году он добивался самоопределения местного населения — так и появилась автономная область. Чорос-Гуркин возглавил Каракорум-Алтайскую окружную управу, которая возникла на волне революции.Горно-Алтайск — столица республики Алтай12. Национальный музей им. А.В. Анохина считается одним из первых научных учреждений республики. Официальная история музея начинается с 1920 года, но в первые годы постоянного места хранения коллекций не было — они перемещались по жилым домам, административным зданиям, а одно время даже находились в женском монастыре. С 1933 по 1989 годы музей располагался в двухэтажном здании бывшей лавки купца Бодунова. Сейчас это здание относится к объектам культурного наследия.Горно-Алтайск — столица республики Алтай13. А. В. Анохин, первый заведующий музеем, более 20 лет жизни посвятил сбору и изучению материалов по этнографии, фольклору, песенному и музыкальному творчеству народов юга Сибири и Алтая. В 1989 году было закончено строительство нового трёхэтажного здания, а в 1990 году музею дали имя А. В. Анохина. В 2002 году музей Анохина стал национальным.Горно-Алтайск — столица республики Алтай14. В 2004 году разработали проект реконструкции здания музея — расширили площади под хранилища и мавзолей тела женщины, которое сохранилось с VIII-II веков до нашей эры. Этот экспонат называют «Принцесса Укока». Проект реконструкции получил приз конкурса градостроительства, архитектуры и дизайна «Золотая Капитель». Реконструкцию завершили в 2012 году.Горно-Алтайск — столица республики Алтай15.Горно-Алтайск — столица республики Алтай16. Городской дом культуры. В 1928-1930 годах здесь располагался Дом Ленина — бревенчатая постройка с копией мавзолея на крыше. Здание сгорело и на его месте построили Драматический театр. Когда театр переехал, это здание отдали под дом Культуры. Сейчас здесь проходят выставки народных художественных промыслов, концерты, тематические занятия для детей.Горно-Алтайск — столица республики Алтай17.Горно-Алтайск — столица республики Алтай18. Стадион «Спартак». Это самый крупный стадион в республике и единственный, где можно проводить масштабные соревнования.Горно-Алтайск — столица республики Алтай19. Первые контакты русских с алтайцами относятся к XVII веку. Изначально местные племена воевали с Российской Империей за обладание северными территориями, но в 1756 году алтайцы добровольно вошли в состав государства.Горно-Алтайск — столица республики Алтай20. На одном из домов нанесён QR-код. Это зашифрованный текст «Горный Алтай — центр Евразии». Географически всё почти верно.Горно-Алтайск — столица республики Алтай21. В 1828 году здесь была основана Алтайская духовная миссия, которой руководил Макарий Глухарёв — сейчас в городе есть церковь его имени. Именно он крестил первых алтайцев, которые решили принять православную веру.Горно-Алтайск — столица республики Алтай22. Горно-Алтайский государственный университет (ГАГУ). Рядом с университетом — самый крупный в республике бассейн. В здании есть тренажёрный зал, сауна.Горно-Алтайск — столица республики Алтай23. В 2019 году отремонтировали набережную реки Майма — установили скамейки, сделали зоны отдыха, спортивные площадки. Горожане говорят, что набережная изменилась до неузнаваемости.Горно-Алтайск — столица республики Алтай24. В 1910 году на въезде в посёлок было написано: село Улала, церквей 3, школ 2, дворов 500, жителей 3127 человек. Сейчас население города увеличилось в 20 раз, а церквей стало в 2 раза больше.Горно-Алтайск — столица республики Алтай25. Ещё одно новое место отдыха — «Сквер Семьи». В центре растёт дуб — как символ семейного благополучия. Дуб пока не слишком большой — дерево посадили в 2017 году.Горно-Алтайск — столица республики Алтай26. После революции 1917 года на Алтае началось время самоопределения народа — именно тогда местные жители решили, что регион должен стать более самостоятельным. Все старались возродить и сохранить национальную культуру, историческое самосознание. Дело проходило сложно, но в результате Горный Алтай вышел из состава Бийского уезда и перестал относиться к Алтайской и Томской губернии. Новая территория называлась Каракорумский Алтайский округ. Улала тогда считалась временным центром — неподалёку планировали строить новый город Каракорум.Горно-Алтайск — столица республики Алтай27. Когда на Алтай пришла Советская власть, Каракорумский округ упразднили и Горный Алтай вновь вошёл состав Бийского уезда. За время отдельной жизни в округе вдвое выросло число земских школ, были открыты два высших училища, гимназия. Горный Алтай решили снова отделить — создать новый уезд в границах Каракорумского округа. В итоге в 1922 году была образована автономная область Ойротского народа (так называли тогда алтайцев) с центром в селе Улала. А в 1932 году город переименовали в Ойрот-Тура — в честь десятилетия автономной жизни региона.Горно-Алтайск — столица республики Алтай28. Ойрот-Тура был существенно больше — в нём появился кинотеатр, несколько памятников, областной роддом, магазины, городской сквер. Ещё во время существования Улалы сюда приезжали учиться дети из соседних областей. А после образования художественной школы Ойрот-Тура стал настоящим культурным центром региона.Горно-Алтайск — столица республики Алтай29. В 1934 году в городе появилась собственная радиостанция, а с 1935 года жители начали благоустройство города — высаживали деревья, строили здания. Именно тогда начали строить Дом Советов и стадион Спартак, открылась первая авиалиния Ойрот-Тура — Новосибирск.Горно-Алтайск — столица республики Алтай30. Церковь Макария Алтайского построена в традициях северного деревянного русского зодчества. Именно с него пошли истоки русской архитектуры. Проект делал учёный-археолог П. Д. Барановский. Рядом с церковью установили скульптуру Макария Глухарёва, который одним из первых перевёл Библию на русский язык. Его переводы тогда оставили без внимания и даже наказали за то, что он слишком сильно пытался добиться публикации своих рукописей. Его русскую версию текста Ветхого завета опубликовали уже после смерти и использовали при работе над официальным переводом.Горно-Алтайск — столица республики Алтай31. Республиканские больницы.Горно-Алтайск — столица республики Алтай32. В 1948 году Ойрот-Туринскую автономную область вместе со столицей переименовали в Горно-Алтайскую. Одновременно сменили названия несколько местных газет, улиц. В указе о переименовании сообщили, что термин «ойрот» не соответствует исторической действительности. Более того — власти посчитали, что такое название может способствовать появлению враждебных настроений. Так город получил название, которое сохранилось по сей день.Горно-Алтайск — столица республики Алтай33. Национальной библиотеке республики Алтай в 2020 году исполнилось 100 лет. Библиотека носит имя М. В. Чевалкова — родоначальника алтайской литературы. Начиналась она с небольшой избы-читальни, но с годами выросла до главной библиотеки республики. Большинство библиотек имеют какую-то базу книг для старта, но эта собиралась с нуля. Сейчас здесь есть книги 1770 года, некоторые включены во всероссийский фонд книжных памятников. Библиотека переезжала несколько раз — сначала она была в жилом доме, затем в институте Алтаистики. В 1971 году было построено отдельное здание. Впоследствии к нему пристроили третий этаж, а перед столетним юбилеем обновили отделку.Горно-Алтайск — столица республики Алтай34. В 1990 году в Горном Алтае провозгласили суверенитет и статус автономной области был повышен до автономной республики, а Горно-Алтайск стал её столицей.Горно-Алтайск — столица республики Алтай35. Сейчас вокруг города сформировалась крупная агломерация, в которую вошли несколько соседних посёлков. В городском парке планируют запустить проект «Территория Снежного Барса», а в учебном центре республики готовят проектных менеджеров, которые будут заниматься развитием Горно-Алтайска.Горно-Алтайск — столица республики Алтай36.Горно-Алтайск — столица республики Алтай37. Горно-Алтайск пережил немало изменений и преобразований, но в итоге смог сохранить собственную культуру, стать независимой автономной республикой. Жители не забывают свои корни и гордятся историей — даже название города на одном из холмов написано в трёх вариантах.Горно-Алтайск — столица республики Алтай
https://gelio.livejournal.com/272895.html

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