Горно-Алтайск — столица республики Алтай

Столица автономной республики Алтай расположена в межгорной котловине и со всех сторон окружён невысокими вершинами. Расстояние от Горно-Алтайска до Москвы — 3,5 тыс. км, а до ближайшей ж/д станции в Бийске — 100 км. У Горно-Алтайска уникальный статус — это не только столица, но и единственный город в республике Алтай. Но так было не всегда.

1. Сразу расставим точки: республика Алтай и Алтайский край — это два разных субъекта РФ. У республики есть своя конституция, флаг, герб и столица — Горно-Алтайск. До 1932 года город назывался звучным именем Улала (по имени местной реки). С 1932 по 1938 год название изменилось на Ойрот-Тура — город ойротов. Так называли коренных жителей. А в 1948 году название этнического населения «уточнили» и окончательно переименовали город в Горно-Алтайск. 2. По численности Горно-Алтайск на 250 месте среди городов РФ — сейчас здесь живет около 63 тысяч человек. Но Минэкономразвития прогнозирует рост— в ближайшие 10 лет прибавится еще несколько тысяч. Всего в Алтайской республике 91 поселение, 10 районов и только один город — Горно-Алтайск. 3. Площадь Ленина — центральная и самая большая площадь города. Рядом сквер, Драматический театр, ЗАГС, администрация. 4. Национальный драматический театр им. П. В. Кучияка назвали в честь выдающегося алтайского поэта и драматурга Павла Васильевича Кучияка. Первая театральная постановка была на его произведение. Начинался театр небольшой студии в 1936 году, но со временем вырос, начал гастролировать. Здание построили в 1977 году, а в 2002 году театру присвоили звание национального. Здесь традиционно показывают много произведения национальных авторов. 5. Раньше театр располагался в городском доме Культуры, но затем получил собственное здание. В 1993 году решили провести реконструкцию, но в связи с событиями в стране дело затянулось и обновить здание получилось только в 2006 году. Сейчас Драмтеатр отделан керамогранитом, в здании три этажа, а в фойе — фонтан с цветомузыкой. Фасадная часть украшена кедровыми панно со знаками годичного алтайского цикла. 6. С одной стороны парка расположен памятник Ленину и площадь, с другой — здание Правительства республики Алтай. В парке есть свой поющий фонтан, доска почёта и памятник В. И. Чаптынову, главе республики с 1990 по 1997 годы. Именно он добился, чтобы Горно-Алтайскую автономную область сделали республикой. 7. Здание Правительства республики Алтай. 8. Горно-Алтайск расположен в небольшой котловине между горами и со всех сторон окружён невысокими вершинами. 9. Об истории этой местности учёные спорят не один десяток лет. В 1977 году археолог А. П. Окладников обнаружил в городской черте остатки стоянки времён палеолита (от 150 тысяч лет до нашей эры), но другие учёные считают, что обнаруженные каменные орудия труда — обычные камни причудливой формы. 10. Рядом с Драмтеатром расположена Администрация города. 11. Вдоль центра города проходят улицы — Григория Чорос-Гуркина и Коммунистический проспект. Коммунистический проспект раньше был Ойротской улицей, но после переименования города до 1961 года назывался Сталинским. А вот улица Григория Чорос-Гуркина названа в честь алтайского художника, ученика Шишкина. Но название дали не только за выдающиеся творения — Чорос-Гуркин был одним из основоположников отдельного Алтая. Еще в 1917 году он добивался самоопределения местного населения — так и появилась автономная область. Чорос-Гуркин возглавил Каракорум-Алтайскую окружную управу, которая возникла на волне революции. 12. Национальный музей им. А.В. Анохина считается одним из первых научных учреждений республики. Официальная история музея начинается с 1920 года, но в первые годы постоянного места хранения коллекций не было — они перемещались по жилым домам, административным зданиям, а одно время даже находились в женском монастыре. С 1933 по 1989 годы музей располагался в двухэтажном здании бывшей лавки купца Бодунова. Сейчас это здание относится к объектам культурного наследия. 13. А. В. Анохин, первый заведующий музеем, более 20 лет жизни посвятил сбору и изучению материалов по этнографии, фольклору, песенному и музыкальному творчеству народов юга Сибири и Алтая. В 1989 году было закончено строительство нового трёхэтажного здания, а в 1990 году музею дали имя А. В. Анохина. В 2002 году музей Анохина стал национальным. 14. В 2004 году разработали проект реконструкции здания музея — расширили площади под хранилища и мавзолей тела женщины, которое сохранилось с VIII-II веков до нашей эры. Этот экспонат называют «Принцесса Укока». Проект реконструкции получил приз конкурса градостроительства, архитектуры и дизайна «Золотая Капитель». Реконструкцию завершили в 2012 году. 15. 16. Городской дом культуры. В 1928-1930 годах здесь располагался Дом Ленина — бревенчатая постройка с копией мавзолея на крыше. Здание сгорело и на его месте построили Драматический театр. Когда театр переехал, это здание отдали под дом Культуры. Сейчас здесь проходят выставки народных художественных промыслов, концерты, тематические занятия для детей. 17. 18. Стадион «Спартак». Это самый крупный стадион в республике и единственный, где можно проводить масштабные соревнования. 19. Первые контакты русских с алтайцами относятся к XVII веку. Изначально местные племена воевали с Российской Империей за обладание северными территориями, но в 1756 году алтайцы добровольно вошли в состав государства. 20. На одном из домов нанесён QR-код. Это зашифрованный текст «Горный Алтай — центр Евразии». Географически всё почти верно. 21. В 1828 году здесь была основана Алтайская духовная миссия, которой руководил Макарий Глухарёв — сейчас в городе есть церковь его имени. Именно он крестил первых алтайцев, которые решили принять православную веру. 22. Горно-Алтайский государственный университет (ГАГУ). Рядом с университетом — самый крупный в республике бассейн. В здании есть тренажёрный зал, сауна. 23. В 2019 году отремонтировали набережную реки Майма — установили скамейки, сделали зоны отдыха, спортивные площадки. Горожане говорят, что набережная изменилась до неузнаваемости. 24. В 1910 году на въезде в посёлок было написано: село Улала, церквей 3, школ 2, дворов 500, жителей 3127 человек. Сейчас население города увеличилось в 20 раз, а церквей стало в 2 раза больше. 25. Ещё одно новое место отдыха — «Сквер Семьи». В центре растёт дуб — как символ семейного благополучия. Дуб пока не слишком большой — дерево посадили в 2017 году. 26. После революции 1917 года на Алтае началось время самоопределения народа — именно тогда местные жители решили, что регион должен стать более самостоятельным. Все старались возродить и сохранить национальную культуру, историческое самосознание. Дело проходило сложно, но в результате Горный Алтай вышел из состава Бийского уезда и перестал относиться к Алтайской и Томской губернии. Новая территория называлась Каракорумский Алтайский округ. Улала тогда считалась временным центром — неподалёку планировали строить новый город Каракорум. 27. Когда на Алтай пришла Советская власть, Каракорумский округ упразднили и Горный Алтай вновь вошёл состав Бийского уезда. За время отдельной жизни в округе вдвое выросло число земских школ, были открыты два высших училища, гимназия. Горный Алтай решили снова отделить — создать новый уезд в границах Каракорумского округа. В итоге в 1922 году была образована автономная область Ойротского народа (так называли тогда алтайцев) с центром в селе Улала. А в 1932 году город переименовали в Ойрот-Тура — в честь десятилетия автономной жизни региона. 28. Ойрот-Тура был существенно больше — в нём появился кинотеатр, несколько памятников, областной роддом, магазины, городской сквер. Ещё во время существования Улалы сюда приезжали учиться дети из соседних областей. А после образования художественной школы Ойрот-Тура стал настоящим культурным центром региона. 29. В 1934 году в городе появилась собственная радиостанция, а с 1935 года жители начали благоустройство города — высаживали деревья, строили здания. Именно тогда начали строить Дом Советов и стадион Спартак, открылась первая авиалиния Ойрот-Тура — Новосибирск. 30. Церковь Макария Алтайского построена в традициях северного деревянного русского зодчества. Именно с него пошли истоки русской архитектуры. Проект делал учёный-археолог П. Д. Барановский. Рядом с церковью установили скульптуру Макария Глухарёва, который одним из первых перевёл Библию на русский язык. Его переводы тогда оставили без внимания и даже наказали за то, что он слишком сильно пытался добиться публикации своих рукописей. Его русскую версию текста Ветхого завета опубликовали уже после смерти и использовали при работе над официальным переводом. 31. Республиканские больницы. 32. В 1948 году Ойрот-Туринскую автономную область вместе со столицей переименовали в Горно-Алтайскую. Одновременно сменили названия несколько местных газет, улиц. В указе о переименовании сообщили, что термин «ойрот» не соответствует исторической действительности. Более того — власти посчитали, что такое название может способствовать появлению враждебных настроений. Так город получил название, которое сохранилось по сей день. 33. Национальной библиотеке республики Алтай в 2020 году исполнилось 100 лет. Библиотека носит имя М. В. Чевалкова — родоначальника алтайской литературы. Начиналась она с небольшой избы-читальни, но с годами выросла до главной библиотеки республики. Большинство библиотек имеют какую-то базу книг для старта, но эта собиралась с нуля. Сейчас здесь есть книги 1770 года, некоторые включены во всероссийский фонд книжных памятников. Библиотека переезжала несколько раз — сначала она была в жилом доме, затем в институте Алтаистики. В 1971 году было построено отдельное здание. Впоследствии к нему пристроили третий этаж, а перед столетним юбилеем обновили отделку. 34. В 1990 году в Горном Алтае провозгласили суверенитет и статус автономной области был повышен до автономной республики, а Горно-Алтайск стал её столицей. 35. Сейчас вокруг города сформировалась крупная агломерация, в которую вошли несколько соседних посёлков. В городском парке планируют запустить проект «Территория Снежного Барса», а в учебном центре республики готовят проектных менеджеров, которые будут заниматься развитием Горно-Алтайска. 36. 37. Горно-Алтайск пережил немало изменений и преобразований, но в итоге смог сохранить собственную культуру, стать независимой автономной республикой. Жители не забывают свои корни и гордятся историей — даже название города на одном из холмов написано в трёх вариантах.

https://gelio.livejournal.com/272895.html