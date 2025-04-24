Роскошь Питера 9

Опять любуемся роскошью нашего города-музея под открытым небом.

Невероятный интерьер Белого зала в особняке Брусницыных, Санкт-Петербург Фотограф: Анастасия Мазурева

Домашний театр Юсуповых, где собирался весь театральный Петербург Фото: Татьяна Барсукова

Эрмитажный театр Часть комплекса зданий Государственного Эрмитажа в Петербурге.

Построен архитектором Джакомо Кваренги по заказу Екатерины II в 1783–1789 годах на месте бывшего Зимнего дворца Петра I. На сцене театра шли оперные, балетные, драматические постановки. И даже пьесы, написанные самой императрицей!А к Новому году в переходной галерее установили нарядные елочки. Волшебная красота в Эрмитажном театре Атмосфера просто сказочная!

Дом учёных. Владимирский дворец Владимирский дворец является одним из немногих исторических зданий Петербурга, где сохранилась большая часть интерьеров середины XIX века и историческое убранство. Стены, мебель, пол, зеркала помнят своих хозяев. У таких дворцов особый дух и тем более хочется заглянуть туда и ощутить ауру дореволюционного Петербурга. В Доме ученых проходят экскурсии, концерты, заседания научных секций, конференции, семинары, выставки ⠀

Дворцовая наб., 26

Особняк Половцова в Санкт-Петербурге Особняк находится в самом центре Северной столицы, недалеко от Исаакиевского собора. Ранее он принадлежал сенатору Половцеву, который был председателем Российского Исторического Общества. Дом Половцова отличается контрастностью решений неброского классического фасада и роскошью внутренних интерьеров. До наших дней дошёл уникальный декор из мрамора и ценнейшей древесины, лепка и наборный паркет и многое другое, поражающее воображение входящих сюда посетителей. Сегодня здесь располагается Общество Архитекторов России Санкт Петербурга. Интерьеры особняка Половцова приобрели статус музея, доступного для обозрения. Здесь проводятся творческие конкурсы, выставки, также располагается одноимённый ресторан, предлагающий своим посетителям русскую дворцовую кухню. Адрес: Большая Морская ул., 52

Интерьеры Строгановского дворца Интересно, что несмотря на такое количество помещений, в дворце не было спальни — граф Строганов предпочитал спать в разных местах. Я как-то уже об этом говорила.

Особняк Слепцова на Большой Конюшенной в Петербурге. Внутри расположен модный кластер, бары и рестораны.

В интерьерах Николаевского дворца Попасть во дворец можно только с экскурсией. Площадь Труда, 4

Эрмитаж это вообще отдельная история. Но посмотрим Советскую лестницу в Большом (Старом) Эрмитаже К Советскому Союзу эта лестница не имеет никакого отношения. Она появилась ещё в середине XIX века. Её автор - архитектор А.И. Штакеншнейдер. Название произошло в связи с тем, что через подъезд, в котором находится лестница, проходили члены Государственного совета. Они следовали на заседания или советы, которые проводились под председательством царя. Также эта лестница необычна тем, что соединяет три здания музейного комплекса. Благодаря переходному коридорчику она сообщается с Малым Эрмитажем. Фото Игря Халина

Про Смольный Собор не знает только ленивый, а от внутри, явно, не каждый был. Предлагаю осмотреть немного интерьера Смольного собора Фотограф: Евгений Чабанный

Парадная лестница в Мраморном дворце Эта парадная лестница была задумана Екатериной II как лестница времени. Федор Шубин установил в мраморных нишах лестницы аллегорические скульптуры из каррарского мрамора, олицетворяющие время суток. Так между первым и вторым этажами нас встречает статуя «Ночь». Поднимаясь далее, мы видим статую «Утро», затем «День», который сменяет «Вечер». На площадке между вторым и третьем этажами посетителей встречают скульптуры «Весеннее равноденствие» и «Осеннее равноденствие». Стены третьего этажа украшают горельефы с аллегориями лучших человеческих качеств - Умелости, Силы духа, Благоразумия и Справедливости. На потолке Парадной лестницы размещен плафон «Суд Париса», выполненный в 1782 году. Изначально полотно украшало потолок Приемного зала. Но после реконструкции под руководством А.П. Брюллова плафон был перемещен на потолок Парадной лестницы. Фото Игоря Халина

Вестибюль Дома компании Зингер (Дом Книги), Санкт-Петербург Дом компании Зингер построен в 1902-1904 годах в стиле модерн по проекту архитектора Павла Юльевича Сюзора.

Невероятные интерьеры Книжной Капеллы Редкие книги, подарочные издания, дорогие переплеты и индивидуальный подход. Жаль, что увидеть такую красоту доступно не каждому... Почтамтская улица, 14 Ну и напоследок, хоть я и ставила отдельную тему, но этим никогда не возможно насладиться! Это шедевр шедевров. Янтарная комната - это драгоценная шкатулка, просто немного бóльшего размера и вывернутая внутрь. Она была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, а затем в 1716 г. подарена в качестве дипломатического подарка Петру I. Янтарный кабинет прибыл в Россию в 1716 г. не в полной комплектации и поэтому при Петре он не был установлен. Далее Елизавета, взойдя на трон, захотела установить его в Зимнем дворце. Вместо недостающих деталей Растрелли установил зеркальные пилястры и росписи «под янтарь» и с 1746 г. комната стала местом официальных приемов. А в 1803 г. комнату перенесли в Екатерининский дворец, но свой нынешний вид она приобрела только в 1770 г. при Екатерине II. Во время войны она стала одним из первых шедевров, увезенных в Германию. Известно, что в течение 1942 г. Янтарный кабинет был выставлен в Кенигсберге, но дальше он исчезает безвозвратно. Известна лишь судьба одной мозаики, о которой рассказ ниже. В 1983 г. началась реконструкция Янтарного кабинета. В апреле 2000 г. министр культуры Германии передал фрагмент подлинной Янтарной комнаты - это была мозаика из цветных камней «Обоняние и осязание» и янтарный комод, занимавший центральное место в интерьере. В 1997 г. немецкие власти конфисковали эту мозаику у некоего нотариуса, которому ее оставил немецкий офицер, участвовавший в вывозе Янтарной комнаты из Царского Села. Нотариус предпринял неудачную попытку ее продать, но в итоге семье пришлось передать её г. Бремену, а тот в свою очередь передал ее нашему музею. В итоге у реставраторов оказались две одинаковые картины. Одна из них была восстановлена из уральского камня, другая, подлинная, вернулась из Германии. К 13 мая 2003 г. восстановление Янтарной комнаты было завершено. Реставрация длилась 23 года. Она обошлась 11,35 млн.$. Было израсходовано 6 тонн янтаря, в том числе отходы, которые составили 80%.

Для восстановления использовался камень из Калининградского месторождения, насчитывающего 95% мировых запасов янтаря.

И на сегодня все.