О мобилизации и не только - взгляд чайника

Фото: Кирилл УСОЛЬЦЕВ

Мобилизация, слёзы матерей и жён… Проезжаешь мимо военкоматов и волны горя накатываются на тебе как цунами. Хотя смотришь на тех ребят или мужчин, кто уже воевал – вроде идут не как на Голгофу, а прямо-таки с полной уверенностью. Успокаивают мам, сестёр, жён, дочерей… Те, кто уже понюхал пороха, знают, что это такое – воевать.

Знаете, мне вспомнился парень из кадетского корпуса – нашего, воронежского, Михайловского. Когда-то директором его был Александр Иванович Голомедёв. Много на него всякого свалилось в своё время, смешали с грязью. Незаслуженно. Бились, как могли, но так и не удалось отстоять. Даже с помощью СМИ. Потому что у тех, кто противодействовал, свои СМИ были. Но не об этом речь. Голомёдов собирал под своё крыло ребят, которых улица уже потихоньку брала в свои цепкие лапы. Кого-то приводили родители, понимая, что сами не смогут справиться с чадом, которое начинает чудить не по-детски. Александр Иванович становился для всех для них отцом – для кого-то вторым, а для иных и первым, потому что родных папенек на горизонте не наблюдалось. Так вот, о парне из этого корпуса. Александр Крынин. Сашенька. Теперь уже Герой России. Увы, посмертно. Знаете, как он пришёл в корпус?

Увы, этот замечательный молодой мужчина погиб, потому что никто с его ранением в бедренной артерии там, на Украине, возиться не хотел. Когда был обмен пленными, офицеров они, нацисты, менять не хотели, как не хотели и лечить… До сих пор сослуживцы вспоминают Сашку как прирождённого офицера, который мыслил и действовал как военный до мозга костей. Объяснял другим ребятам, как что происходит, как действовать в случае той или иной атаки.

Прочитал где-то про него и сказал бабушке с дедушкой, которые его воспитывали, что хочет туда поступить. Те соврали, что набор уже закончен, перепугавшись, что пятиклассник будет жить не с ними, а в каком-то «непонятном корпусе». Сашка сказал, что, так или иначе, но он туда поступит, что и сделал на следующий год.

И знаете, воспитанников нашего Михайловского корпуса, а ещё точнее, воспитанников Голомёдова, сразу заметишь даже среди других офицеров. По выправке, стати, по знаниям военной науки, стратегии, фортификации и прочему… А ведь множество его, голомёдовских, воспитанников и сейчас на фронтах, воюют. Со знанием дела… И дай Бог им вернуться в свои семьи живыми и здоровыми!

Так вот что мне в связи с этим подумалось. Конечно, в России немало кадетских корпусов. Но, всё-таки, как мне кажется, совершенно недостаточно. Вот смотрите – сколько у нас – нет, не беспризорных, но детей, которые с явно выраженной агрессией бродят по улицам. Вот только вчера смотрела сюжет по телевидению о том, что подростки в одном из регионов устраивали бои без правил. Полиция накрыла. Но ведь всю эту энергию – да в нужное бы русло!

Или, к примеру, дети, которые являются, по сути, социальными сиротами. Мамы с папами бухают, энергии у пацанов хоть отбавляй. А потому рано или поздно начинают хулиганить, становятся на криминальный путь… А в нужное русло, опять же, направить их попросту некому. Я сейчас не про бухающих родителей, как вы понимаете, а про их детей…

И вот представилось мне, что я такая вся стала министром образования. В детстве, наверное, Пушкина перечитала: «Если б я была царицей». Ну, слушайте, чайник же – я могу в мечтах и президентом стать, кто меня остановит-то – авось мамашу шестерых детей не посадят за крамольные мысли. Хотя почему крамольные-то? Очень даже, как мне кажется, здравые мысли.

Так вот, стань я министром образования, я бы распорядилась в каждом регионе построить помимо школ по несколько учебных заведений по типу кадетских корпусов. А то и вообще в каждом районе.

Что бы я в них сделала? А всё просто. Мальчишки бы изучали военную науку. За основу взяла бы то, как всё наладил в своём корпусе тот же Голомёдов. То есть жесточайшую дисциплину, обучение помимо обычных школьных предметов этикету, риторике, бальным танцам, кстати, даже, ну и конечно, истории во всех её проявлениях и, конкретно, истории войн. То есть разбор тактики, стратегии всевозможных битв и прочее, прочее, прочее…

Что касается девчонок – хотя тут вполне, как мне кажется, возможны пересечения – почему бы не преподавать им начальную медицину? Повязки, перевязки, бинты, шины, оказание первой помощи, в том числе и в полевых условиях. А потом и более углубленные предметы. Ну почему нет? Законы мешают? Так внесите поправки в эти законы! Я уже говорила про мальчишек, которые бесцельно шатаются по улицам, попадая в итоге в лапы наркодилеров. А девчонки? Да то же самое – плюс ещё могут пойти по пути проституции.

Так вот, если создать по всей России такие вот корпуса с военно-медицинской направленностью, то ведь многие проблемы вообще-то можно решить. Ну как мне, чайнику, кажется. Я бы ещё что в этом случае сделала – обязала бы на законодательном уровне читать лекции – ну или в данном случае проводить уроки в таких корпусах действующих офицеров и врачей. А может быть даже подключать в режимах видеоконференции каких-нибудь прямо супер-пупер врачей и офицеров. Федерального уровня, я имею в виду. А после выпуска чтобы у ребят были какие-то преференции в виде поступления в вузы по специальности.

Что на выходе? Как мне кажется, выигрывают в данном случае все. И особенно государство. Но к государству я ещё вернусь, а пока о других действующих лицах…

Родители. Ну, некоторым из них, понятное дело, по барабану, где их чадо учится и что вообще с ним происходит. Я, конечно, имею в виду тех горе-родителей, детки которых рано или поздно попадают в реабилитационные центры, что называется, на передержку, а потом и в интернаты. Они детьми не занимаются, эту функцию на себя берёт улица – с вполне ожидаемыми последствиями. Сейчас ещё в государстве наметился тренд, насколько я знаю, – сотрудники опеки как можно дольше не забирают таких детей из семей и вытирают всеми силами сопли мамашам. Лечат их, «откапывают» в больницах, внушают, что дети – это самое святое и т. д. и т.п. Уж не знаю, даст такой подход результат или нет… Не беря другие аспекты во внимание, хотя бы потому, что сотрудников опеки на район два-три в лучшем случае, а таких горе-мамаш и папаш – десятки и сотни. И к каждому ты никак сотрудника не прилепишь, а потому дети будут так или иначе находиться в опасных условиях.

Но! В случае попадания ребёнка в корпус, где дисциплина, обучение и так далее… Никто ведь не будет запрещать ездить на выходные к родителям. Но знаете, как мне кажется, в этом случае, особенно, если речь будет идти о ребёнке-старшекласснике, то не мама будет решать, что они будут делать на выходные. И уж никак не продаст вещи сына или дочки, выданные в интернате, за бутылку (поверьте, такое сплошь и рядом происходит). А, возможно, сам ребёнок возьмёт маму за шкирку, невзирая на пьяные слёзы, и отволокёт в наркодиспансер.

Кстати, как мне кажется, в такие корпуса будут стремиться отдать деток, к примеру, и одинокие мамы, которые хоть и заботятся всеми силами о ребёнке, но… Ну, думаю, вы понимаете, о чём я.

Дети. Тут, как мне кажется, вообще всё понятно. Они не шаландаются по улицам, они заняты всё время. Более того, у них практически уже есть на выходе из школы, ну то бишь из корпуса, профессия. Они могут поступать спокойно или в военное училище, или в медицинский институт, руководители которых, если не идиоты, конечно, таких ребят разберут как горячие пирожки зимой на вокзале.

Ну, по чиновникам из органов опеки и всевозможных ПДНов тоже, думаю, понятно. Как мне кажется, у них головняка будет значительно меньше, и можно будет посвятить высвободившееся время профилактике правонарушений – ну хоть по школам пройтись лишний раз, и по тем же корпусам, чтобы провести очередную беседу – точно, не лишним будет.

Руководители военных и мединститутов. Тут, как мне кажется, тоже одни плюсы. Они будут получать ребят, что называется, «готовеньких», которых в некотором роде сами же и воспитают – если, как я предлагаю, их обяжут на законодательном уровне читать лекции или проводить уроки в корпусах. Может, тогда и проблем с кадрами в медицине будет куда меньше. Потому что сейчас, извините, там полная жесть. Но при этом талантливые ребята не могут поступить, а некоторые даже и не пытаются, понимая, что если даже и поступят, то родители «не потянут» сессии. Вот и имеем, простите то, что имеем, то есть, что заслужили.

Что же касается военных институтов, то им, наверное, чуть проще, потому что те же кадетские корпуса всё же есть, и пацаны иногда попадают на «вышку» более-менее подготовленные. А. скажите, кому-то хуже было бы, если бы те же институты непосредственно курировали пару-тройку таких корпусов, создание которых я предлагаю?! Кстати, и действующие корпуса, простите, за тавтологию, можно задействовать. В ту же схему.

Но перейдём к государству. Которое, как мне кажется, при такой схеме вообще просто обваляется в шоколаде. Утрирую, конечно. Но… при первоначальных – значительных, конечно, затратах, потом просто сплошные плюсы. Ну, вот посудите сами. Во-первых, снижается количество детей, которых нужно определять в приёмные семьи – соответственно, выплаты меньше. Экономия. Во-вторых, в реабилитационных центрах дети не содержатся, как сейчас, годами. Тоже плюс. Потому что сокращение финансирования. Правда, финансирование на корпуса тоже нужно не меньше, но там уже идет небольшой вклад в профессию, да и обучение налажено тут же, а не как в ребцентрах, при которых школ нет. В-третьих, решается проблема с медицинскими кадрами. А проблема ууу-х какая! И уже прямо назрела серьёзно! И если она не будет решена в ближайшие годы, то нас вообще лечить некому будет. В-четвёртых, множество отставных офицеров идут не стоянки, охранять, а с молодёжью работать, а значит, передавать свой жизненный и боевой опыт. И, кстати, тоже, простите, бухать меньше будут от невостребованности. В-пятых, хоть какая-то часть детей с улицы уходит, а это значит – меньше малолетних воров, наркоманов, грабителей и прочих преступников. С которыми, по сути, сегодня наша правоохранительная система мало что может сделать, и если говорить по чесноку, им многое сходит с рук, что, естественно, в итоге ведёт к вседозволенности.

Ну а в-шестых, на выходе из таких заведений получаются как почти готовые врачи, так и такие же военные, которые при дополнительном образовании могут профессионально – подчёркиваю – профессионально защищать свою страну от всевозможных напастей. Может, будь уже налажена такая схема в России, так, глядишь, и мобилизация, не понадобилась бы.

Ну вот, помимо всего остального (мыслей много, хоть рубрику заводи), примерно такую систему я бы внедрила, будь я министром образования. Кстати, это я поразмышляла только о двух специальностях, но почему бы не расширить список? Уважаемые руководители государства, все в ваших руках.

https://argumenti.ru/opinion/2022/09/791115?utm_referrer=mir...