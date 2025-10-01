Пик Гагарина в Дагестане и Батайский провал в Якутии

Сегодня окунемся в изумительные фотографии Славы Степанова. На своем ресурсе он представил очередные фото, снятые с воздуха. первый репортаж о Пике Гагарина в Дагестане. Описание автора.

Гребень Гимринского хребта имеет волнистый рельеф без резко выделяющихся вершин — хребет служит естественной границей предгорной и среднегорной зон Дагестана.

Пик Гагарина находится между горами Севемеэр и Рогдомеэр, высота около 1900 метров. Отсюда открывается вид на древнее дагестанское село Гимры, которое расположено на расстоянии 4 км и на 1,4 км ниже вершины. Соседние горы вместе с безымянными холмами хребта создают волнистый рельеф.

Пик Гагарина расположен в 20 км от Чиркейского водохранилища, неподалёку от посёлка Верхний Каранай — именно отсюда проще всего добраться до Гимринского хребта. На этих вершинах бывали многие известные люди — Айвазовский, Александр Дюма и даже император Николай II во время знакомства с империей. В честь известных гостей названы некоторые точки хребта, но на пике Гагарина сам космонавт, скорее всего, не бывал.

1. Гимринский хребет изогнут в форме буквы «Г». Общая длина по данным из Википедии 65 км, а на сайте «Русского географического сообщества» указано 42 км.



2. Расстояние от Верхнего Караная до пика Гагарина — около 7 км. На Гимринский хребет от посёлка ведёт грунтовая дорога.



3. Считается, что пик Гагарина назвали в честь первого космонавта Юрия Гагарина, хотя нет достоверной информации, что он бывал здесь. А вот князь и художник Григорий Гагарин точно любовался видами с этих вершин и даже делал рисунки с натуры.



6. Куэстовая форма рельефа.



7. Высокий барьер хребта служит границей двух климатических зон – северной, более увлажнённой, и юго-западной, сухой, жаркой с минимальным количеством осадков.



9. Сквозь Гимринский хребет проходит самый длинный автодорожный тоннель в России. Длина тоннеля более 4300 метров, диаметр — 9 метров. Расстояние от тоннеля до поверхности достигает 900 м.



10. Вид с Гимринского хребта на долину реки Аварское Койсу. Справа внизу видна Ирганайская ГЭС.



Воторой небольшой материал о Батагайском провале в Якутии В Якутии есть гигантская термокарстовая котловина в Верхоянском улусе. Этот провал достигает километра в длину, а его глубина около 100 метров. Внутри находят останки древних растений, кости и бивни мамонтов, замороженных бизонов и лошадей, а слой льда в два раза старше древних льдов Антарктиды.

1. Расселина появилась в 1960-х, после того, как в 8 км к юго-западу от поселка Батагай был вырублен участок тайги. 2. После этого почва просела, обнажив слой вечной мерзлоты. 3. В последующие годы, отмеченные постоянно повышающейся температурой, скованные льдом породы оттаивали, и Батагайский кратер продолжал расти. 4. Кратер увеличивается примерно на 15 метров в год. 5. 6. Слава Степанов

