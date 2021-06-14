Они среди нас - им не нужен наш День Победы

Небольшое предисловие: мысли об этой статье родились у меня еще в «доковидную эпоху», в мае 2019 года, после разговора со старой знакомой, представительницей «креативного класса», которую не видел много лет и с которой (на свою голову) поделился фото и видео с Парада Победы в своем городе…

Диалог получился тогда для меня обескураживающий — вот уж от кого не ожидаешь, как говорится. Увы, изъясняется девочка не своими словами, а фактически цитирует «светлоликих» субъектов (не господа они мне и не товарищи, да и заслужили ли гражданами называться — тоже вопрос).

Все собрала, как водится: не нужны парады, которые «создают у обывателя впечатление, что война — это не страшно», и оружие и техника на улицах — ужас ужасный, и про «можем повторить» (которое «они» старательно приводят в куплете советской песни в усеченном виде и столь же старательно потом с ним «сражаются»), и про то, сколько денег все это стоит, а ведь можно же раздать ветеранам.

Оказалось, даже «кухонные посиделки» на День Победы у россиян «неправильные», ибо понимание произошедшего неправильное, сплошная «необразованность» и «непонятное величие».

Ну что тут сказать? Может, эти господа действительно махровые пацифисты, за всё хорошее и против всего плохого?

Однако не все так просто, оказывается. Бессмысленно объяснять им что-то про преемственность воинских традиций, про дань памяти, которую одно поколение отечественного воинства отдает другому, проходя по Красной площади, как их деды и прадеды, проливавшие кровь за Родину, про то, что многим и сейчас приходится воевать за мирную жизнь обывателей.

В их картине мира своей армии нужно как будто стыдиться и забыть, что она есть — не дай Боже напомнить о ее существовании. А почему, собственно?

Почему страна не должна быть благодарна своим защитникам всех поколений, включая нынешних? Ах да, они же для ее защиты применяют оружие…правда, где бы посмотреть на армию, которая его не использует и сдерживает всех противников исключительно «добрым словом», не подкрепленным «кольтом». Сдается мне, нет таких.

Еще любят они козырять тем, что, дескать, «раньше так не праздновали», да и вообще «праздника не было» по той причине, что был рабочий день. Ну, если брать формальную сторону, то праздничные дни делятся на рабочие и нерабочие, а что касается «раньше», то о нем надо бы сказать отдельно.

В том «раньше» не надо было доказывать, кем достигнута Великая Победа, и ложь про якобы развязывание Второй мировой Советским Союзом не лилась в таких масштабах и на таком уровне, ибо столь нагло лгать десяткам миллионов живых свидетелей не решались даже самые «отбитые» пропагандисты Холодной войны, выходившие в окна из-за того, что за ними идут русские — какой-никакой официоз и политкорректность блюсти пытались хотя бы внешне.

В том «раньше» невозможно было представить марш СС в Киеве, который бомбили уже 22 июня 1941 г., в котором был Бабий Яр и за который погибли миллионы тех же самых украинцев.

Кстати, кто-нибудь из «светлоликих» противников Дня Победы осудил совсем недавний киевский шабаш неофашистских мерзавцев? Прямо вот столь же публично и с той же экспрессией!

В том «раньше» не нужна была отдельная уголовная статья за оскорбление ветеранов Великой Отечественной, ибо ни один провокатор, готовый оскорблять 95-летних стариков, не повторил бы то же самое в лицо молодому здоровому мужику, не единожды ходившему в рукопашную с фашистами — природная трусость не позволит.

А еще в том «раньше» был хороший художественный фильм «Максим Перепелица», где прозвучала песня вот с таким куплетом:

«Пусть враги запомнят это:

Не грозим, а говорим.

Мы прошли с тобой полсвета,

Если надо — повторим».

И возникает вопрос, если повторять защиту Родины в лихую для нее годину — «никогда снова», то что же тогда повторять будем? Хлеб-соль для врагов, как делали идейные предшественники сегодняшних недобитых эсэсовцев в Киеве? Так, что ли?

Совсем уж странные «аргументы» льются от тех, кто кричит, что современная Россия «не имеет отношения» к Победе СССР над фашизмом, дескать, «не наша» это Победа, а сейчас «гордиться нечем».

Но тогда ведь получается, что Суворов, Кутузов, Ушаков, Нахимов — все тоже «не наши»? Вся история России — «не наша». Понимаете, к чему они ведут?

Но самое главное, что в СССР (коль скоро они так пекутся о сохранении «исторической достоверности») был снят великий фильм о святом князе Александре Невском, в предвоенные и военные годы активно снимали о «старорежимных» адмиралах Нахимове и Ушакове, о Суворове — получается, все это снимали о «не нашей» истории? Наверное, потому что «гордиться нечем» было?

Вообще, довольно странно, что восприятие истории России как непрерывной, в которой все герои — наши, уже хотя бы по праву исторического преемства, их так откровенно раздражает и рождает такие вот заведомо бредовые мысли.

Да и когда они начинают «считать деньги», потраченные на праздничные мероприятия, и старательно предлагают их кому-то раздать — в этом тоже постоянно сквозит какое-то, мягко говоря, лукавство.

Не слышал я ни разу, чтобы кто-то из этих совсем не бедных финансово людей (а это чаще всего артисты, певцы, писатели и иже с ними, излагающие высокоинтеллектуальные посты про «победобесие» в социальных сетях) приехал с подарками и материальной помощью к ветеранам Великой Отечественной, пенсионерам или сиротам.

Так же, как не слышал, чтобы они предлагали, ну, скажем, раздать митинговавшим еще несколько лет назад во Франции «Желтым жилетам» средства, сэкономленные на параде ко Дню взятия Бастилии во Франции, да и американцам не предлагают расстаться с роскошными празднованиями 4 июля.

Что же в итоге мы имеем? А в итоге — примитивный популизм, жонглирование понятиями и их подмена, то есть, мягко говоря, некрасивая манипуляция.

И вот мы приходим к классике жанра либералов — «народ не тот!». Не хочет воспринимать себя народом-жертвой и отказываться от наследия народа-победителя, не хочет стыдливо прятать свою армию, не хочет «примиряться» с последышами носителей «европейского порядка», которые по-прежнему ставят себя любимых на несколько ступеней выше нас…

Никак эта публика не может смириться, что она в меньшинстве, и поэтому накануне святой даты начинает активно вбрасывать, казалось бы, этот шум, издаваемый ими, можно было бы просто игнорировать, ничтожен он на фоне людского моря, которое собирает День Победы в каждом российском городе.

Только не следует забывать, что они любят активно лезть в политику и продвигают свои «идеи» в контексте «борьбы с режимом» и оголтелого западничества.

А история уже показывала, что за капризы сидящего в столицах «креативного класса», которому от скуки захотелось «перемен», «гласности», «демократии», расплачивался наш народ.

Поэтому не стоит их игнорировать — на каждый лживый тезис нужно давать развернутый ответ — не для них, для людей наших, для молодежи, которой они забивают голову.

А пока снова на календаре минуло 9 мая — святая дата, вошедшая в нашу историю как День Победы. Снова прошли парады и прогремели салюты, снова звучали благодарности нашим ветеранам и военные песни, воспоминания, а как только закончится злосчастная пандемия — снова по улицам пройдет «Бессмертный полк»… И в борьбе за эту Память нельзя сдать ни пяди земли!

P.S. До последнего были сомнения, отправлять ли статью на публикацию или нет, но вот на просторах Интернета появилась новость об очередном актере телесериалов, решившем посочинять «стихи» о том, как плохо проводить Парад Победы…

А значит, давать ответ этой публике просто необходимо.

Андрей Степной, специально для «Русской Весны»

https://rusvesna.su/news/1620668834