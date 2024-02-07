Совесть, ты где? Рассказ о Сергее и сестре его Ирине

Совесть – она такая!

Она мучает не тех,

кого она должна мучить,

а только тех, у кого она есть.

Можно ли потерять совесть и не заметить этого? А может быть так, что человек потерял совесть, но не хочет в этом признаться, так как жить без совести намного легче, чем под её постоянным контролем? А может совести не быть совсем, с рождения? А можно ли потерять совесть частично? Я расскажу об одной семье, вернее, о старшем Сергее, который был и остается моим другом, и его младшей сестре Ирине, а вы, читатели, сделаете вывод, что там у них с совестью не так или же всё в порядке.

Жили в 60-е годы прошлого века в одной комнате в коммуналке на Арбате в Москве мальчик Сергей с младшей сестрой Ириной (разница в 8 лет), родители – геодезисты и бабушка (мамина мама). В 70-е годы семья переехала в двухкомнатную Хрущёбу – панельную пятиэтажку, с маленькими комнатами и потолками, до которых человеку среднего роста можно было легко дотянуться рукой. Несмотря на маленькую площадь и другие неудобства, мама была счастлива поменять коммуналку на отдельную квартиру. Через несколько десятков лет родители поменяли Хрущёбу на вполне современную двухкомнатную квартиру.

Сергей

У Сергея с сестрой были еще бабушка с дедушкой по отцовской линии, но они жили отдельно в однокомнатной квартире и в жизни семьи никакого участия почти не принимали. Сергей довольно часто к ним приезжал, даже будучи школьником. Он любил играть с обеденным сервизом из фарфора, в котором были петушок почти в натуральную величину с крышечкой-короной на голове и другие предметы, назначения которых он не понимал, а также с хрусталём и пузатой метровой вазой, на которой, как он помнит, были изображены полуголые дородные девицы, деревья, ангелочки с крылышками и собаки типа колли или русских-гончих.

Так как дедушка воевал в Великую Отечественную, то у него была куча наград и боевых, и юбилейных, а так как он был еще и шофёром, то у него были штук десять коробочек со знаками «Отличный водитель». Но самое главное, что он ценил, это бумага с подписью Сталина, на которой был отражен весь его боевой путь от города к городу, во взятии которых он принимал участие. Эту бумагу Сергей видел всего лишь один раз. В дальнейшем уже после смерти деда и отца эта бумага и боевые медали куда-то испарились, и даже его мама не могла ответить на вопрос куда они делись.

В 24 года после окончания института Сергей женился и поначалу они с женой жили в одной комнате в коммунальной квартире, где проживало ещё 3-и семьи: муж с женой средних лет, старая одинокая женщина и какой-то придурок, который мог в отсутствие Сергея запросто войти в их комнату в одних плавках и спросить жену как они на нём сидят! В коммуналке Сергей с женой прожили год, не имея ничего своего, кроме постельного белья, который им подарили на свадьбу. Через год родители Сергея и его жены добавили необходимую сумму денег и купили им однокомнатную квартиру. Несколько месяцев они спали на полу, так как из всей мебели была только одна табуретка. Постепенно докупили то, что было необходимо. В это время в семье у Сергея родилась дочь. Через год они встали в очередь на двушку в кооперативе, и через некоторое время туда переехали. Лет через двадцать жене Сергея от работы предложили небольшую двухкомнатную квартиру с большой скидкой чуть ли не 80%, она ее купила и впоследствии отдала дочери, когда та вышла замуж.

Тёща Сергея жила в подмосковной деревне и когда ей стало невмоготу таскать воду из колодца и ухаживать за грядками, стала жить с зятем и своей дочерью. Они отвели ей комнату, и она прожила там до своих последних дней.

Ирина

Квартирный вопрос Ирины решался несколько по-другому. Через некоторое время после женитьбы Сергея замуж собралась и его сестра. В это время умирает дедушка по отцовской линии, а за ним и бабушка, оставив квартиру Ирине. Для вступления в права наследования Ирине нужно было предоставить справку с работы, но так как она не работала, то в добыче такой справки ей помогла жена Сергея. Ирине досталась полноценная отдельная квартира с мебелью, сервизами, хрусталем, вазами и прочими ценными вещами, которые появились у бабушки с дедушкой за их жизнь. Конечно, что-то из вещей взяла её мама. Сергею не досталось ничего, даже тех вещей, с которыми он играл в детстве и о которых было упомянуто выше. В дальнейшем Ирина сменила эту квартиру на трехкомнатную, а в её семье появились двое детей – мальчик и девочка.

На работе у мамы Сергея и Ирины стали распределять участки под строительство дач, и ей достался один из участков. Так родители наших героев стали обладателями участка в 6 соток, который примыкал к железной дороге, а вокруг не было ни леса, в привычном понимании, ни речки, ни прочих мест, где хоть можно было просто погулять. Но мама очень любила свою дачу и даже называла её своей «дочуркой».

Шли годы, мама старела, её муж, отец Сергея, умер и решила мама эту дачу продать. Начала она с того, что вывесила объявления на заборах о продаже электрокосы и других инструментов. Сергей узнал об этом случайно, когда, приехав навестить мать, увидел эти объявления. Также он узнал, что деньги, вырученные от продажи дачи мама хотела отдать Ирине. К этому времени у Ирины уже была своя дача, но она строила ещё и дом в деревне и обещала маме дать комнату в этом доме, если мама вложит в строительство дома деньги, вырученные за родительскую дачу.

У мужа Ирины отношения с родителями брата и сестры не сложились, и мама никогда бы не согласилась жить не только в строящемся доме в деревне, но и жить с ним в городской квартире. Так и случилось. Сестра забрала её к себе только тогда, когда до смерти мамы осталось всего несколько дней.

Вот какой диалог произошёл у Сергея с его мамой, после того, как тот узнал о желании мамы продать дачу:

Сергей

– Мам, а что это за объявления ты развесила о продаже инструментов, зачем?

Мама

– Да я решила дачу продать соседям, а деньги отдать твоей сестре. Она сейчас продает свою дачу и строит дом в деревне. Мне там обещали угол дать.

Сергей

– Но ты же никогда не любила зятя! Как ты будешь там жить?

Мама

– Не любила и никуда не поеду.

Сергей

– Тогда зачем продаешь?

Мама

– Ну, не знаю. Продаю, так как она мне уже не нужна, не могу я больше за ней следить, да и за собой тоже. В городской квартире намного жить легче.

Сергей

– Мам, а ты обо мне подумала, что я на пенсии буду делать?

Мама

– Ой, сын, а о тебе-то я забыла…

Мама оформила дарственную, и Сергей стал хозяином шести соток земли, с дырявым забором, дома на курьих ножка и хозблока - летней кухни, которые не ремонтировались лет сорок. Его мама уже не могла по состоянию здоровья приезжать к своей «дочурке», хотя и очень хотела.

Маме Сергея исполняется 92 года. Уже 10 лет как умер её муж, дети Ирины взрослеют, уезжают от родителей и живут в двухкомнатной квартире, которая достаётся им от родителей мужа Ирины, то есть от своих бабушки и дедушки. Сама мама, Ирина и Сергей живут каждый в своей квартире. Со временем у мамы стали проявляться старческие болезни. Она стала, забывать некоторые вещи, с трудом понимала то, что ей говорят, её тоже было иногда трудно понять. Возникли проблемы со слухом и ей пришлось носить слуховой аппарат. Также она стала приписывать себе качества, которых не было. Например, все уже привыкли к тому, что она была чемпионкой по плаванию, хотя никаких документов и наград в доме не было, но потом к этому титулу прибавились чемпионка по верховой езде и чемпионка по скоростному спуску на горных лыжах. Сергей с Ириной только посмеивались и не стали её переубеждать. Она могла позвонить сыну и потребовать, чтобы он никогда не продавал дачу, пока она жива, а через минуту, опять позвонить и разрешить продажу: «Это твоя собственность, делай что хочешь». Сергей решил, что пока мама жива – дачу не продавать. Раз в неделю маму посещала женщина из Собеса, которая по маминому списку приносила ей продукты, раз в неделю маму посещала Ирина. Сергей тоже приезжал к маме, но реже. К этому времени он уже 6 лет как на пенсии, от длительной ходьбы у него болели ноги, и он приезжал на такси. Но на его пенсию на такси особо не разъездишься.

Ранее мама задавалась вопросом, как быть с её двухкомнатной квартирой после её ухода из жизни и, конечно, она советовалась со своим Сергеем. Она хотела, чтобы квартира досталась или внуку, или внучке (детям Ирины), но каждый из внуков мог обидеться на бабушку, что не завещала квартиру именно ему. Поэтому было решено, что квартиру она завещает дочери, а уж та решит, кто из её детей будет жить в её квартире. Если бы её Сергей знал, что произойдет с этой квартирой в дальнейшем, то его сестра никогда не получила бы эту квартиру или же завещание было составлено по-другому или совсем на другое имя. Уговорить мать изменить завещание ему не составило бы труда.

Когда Сергей приезжал к маме, когда ещё работал, то кроме продуктов он почти всегда оставлял ей деньги, тысяч по 5–10. То есть деньги у мамы были. Об этом говорит и тот факт, что как-то раз она попросила сына подарить дачу одной дальней родственнице, обещая ему за это дать 100 тысяч р. Правда потом она уже не говорила «подарить», а говорила «продать». За пенсией мама ходила сама в сберкассу, которая была недалеко, и снимала деньги. Сберкасса переехала, маме стало тяжело ходить за пенсией, поэтому она отдала свою карточку дочери, чтобы та за нее получала пенсию и приносила ей. Её пенсия по моим меркам на тот момент была большая, тысяч 30, если не больше.

Как-то Сергей приехал к маме, и она стала жаловаться на дочь, что та стала вести себя с ней по-другому: «Зря я ей подарила квартиру, отношения совсем изменились, и ещё, она забирает всю мою пенсию, оставляя денег только на еду. Но ты поклянись, что ей этого не скажешь». И Сергей ничего не говорил Ирине. Но интересно, куда делись все мамины накопления?! Сын стал оставлять матери мелкие деньги – по 50, 100, 200 р. Еще она рассказала, что в столе у мужа нашла пачку «бумажек»: «Вот такую, - показала на пальцах она. Я одну бумажку подарила соседке на день рождения, а та как завопит: это же семь тысяч рублей!!!» «Бумажки» оказались валютой, которой расплачивались с отцом местные начальники, когда ещё был СССР и он находился в командировках за границей и в союзных республиках. Мама не понимала, что она нашла и называла валюту бумажками. Все эти бумажки она тоже отдала Ирине. По прикидкам Сергея там были доллары в количестве до одного млн. рублей. Ирина со спокойной совестью забрала мамину валюту себе, а я считаю, что она просто ограбила свою престарелую маму.

Мама всегда сама ухаживала за собой, до последних дней гуляла с палочками в ближайшем парке или одна, или с дочерью, когда та приезжала её навестить. Но никогда не хотела переезжать к дочери, хотя здоровье было уже не то, да и голова плохо соображала. Переехала к ней только тогда, когда одной стало уж совсем невмоготу. Ирина почему-то даже не удосужилась сообщить Сергею о том, что она взяла маму к себе. Мама прожила у неё всего несколько дней и умерла. Я говорил выше, что дети сестры жили в отдельной двухкомнатной квартире. Им было уже хорошо за 20, но семьи ни у кого не было. А по возрасту им уже надо было завести не только семьи, но и иметь своих детей. Поэтому Сергею было интересно узнать, кому перейдёт мамина квартира. После похорон мамы Сергей спросил сестру: «Ну, как, решили уже кто будет жить в маминой квартире, дочь или сын?» Ответ поверг его в шок, в замешательство, назовите как хотите: «А квартиру я давно продала». «А дети?» – спросил Сергей. «Дети пускай сами на квартиру заработают», - ответила сестра. Вот это да! Оказывается, сестра продала мамину двушку за 11 млн. рублей через неделю после похорон, нарушив все религиозные и человеческие каноны. Например, нельзя делать перестановку или выносить мебель, а также личные вещи покойного за пределы его жилья, а также продать квартиру в течение 40 дней. Душа все еще находится неподалеку, такое кощунство может причинить ей боль, т. к. связи с земным пока сохраняются и сильна привязанность. Ирине было, как оказалось, на это наплевать. Но, Сергей думает, что быстрота продажи квартиры имела под собой другую подоплёку. Сестра боялась, что Сергей подаст в суд или, ссылаясь на недееспособность матери, потребует свою долю. Ошибалась. Сергей не сделал ничего такого и в суд не обращался. А вот Ирина, как показали эти события, наверняка, не упустила бы деньги, окажись на его месте. Как говориться каждый меряет по себе.

Добило Сергея то, что Ирина не оставила мамину квартиру ни одному из своих детей. А ведь ей отдельная квартира с обстановкой досталась сразу, она не жила в коммуналке или в квартире без мебели Ей, как и Сергею, родители помогали с покупкой новой квартиры, и жена Сергея также подарила квартиру своей дочери. Сергею это было непонятно. Почему же она так не любит своих детей? А, вот почему: Она же строит дом в деревне, а тут тебе и халявная мебель, телевизор, два холодильника, диваны, кухонная утварь, инструменты, ковры, сервизы, украшения, библиотека… Полный список вещей, к которым она не имеет никакого отношения и полная обстановка для своего дома в деревне, ничего покупать не надо. А как же дети, спросите вы? А дети уже взрослые, перебьются, пусть крутятся сами, как хотят.

Сергею она предложила взять вазу за три копейки, так как мама когда-то говорила, что эта любимая ваза сына (тогда совсем ещё мальчика), альбом с фотографиями и его же портрет, нарисованный приятелем на фанере. На вопрос Сергея, а не хочет ли она поделиться миллиончиками или другими вещами, ответила отрицательно и заявила, что совесть у неё чиста. Дальше Сергей с ней разговаривать не стал. Она потом прислала ему на телефон фото каких-то документов. Фото были не читаемы, какие-то пятна. Видимо, это были фото дарственной и ещё что-то. Но она зря старалась. Сергей, как уже говорилось, не собирался подавать на неё в суд и требовать свою долю. Короче, Ирина не предложила Сергею на память о маме и папе ничего, даже тапочек. Также у Сергея не осталось ни одной вещицы на память о его бабушке и дедушке.

Совесть умудрилась уйти так тихо, быстро, и незаметно, что человек этого не заметил и все время думал, что она ещё есть, тогда как её уже давно не было. Или же человек хотел так думать? Второе, как мне кажется, более вероятно.

Рассказ получился длинный, я хотел посвятить вас во всю историю, которая привела к разрыву отношений между Сергеем и Ириной и мне очень интересно ваше мнение. Может действительно так и надо поступать, как поступила сестра со своим старшим братом?