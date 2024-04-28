Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.87

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.78

«Золотой человек, каких мало»: под Изюмом погиб улыбчивый пулеметчик из Бурятии

Российский боец закрыл собой товарищей, а сам погиб под обстрелом ВСУ

08 декабря 2023 19:52 Фото: [из личного архива семьи Токаревых]

Николай Токарев — погибший в зоне спецоперации российский боец. Он был одним из тех парней, которые запоминаются улыбкой на лице и лучиками в глазах. Он не боялся ответственности, вел людей за собой, да и погиб, спасая раненых товарищей на передовой. О том, каким он был, нам рассказали учителя, друзья и мама бойца.

Из президентов в разведчики Коля родился в дружной, большой и любящей семье в бурятском селе Булык. С родителями, братьями и сестрой он отлично ладил. Маленький мальчик любил природу, музыку, спорт: занимался волейболом, баскетболом и бегом на короткие и средние дистанции. Участвовал в соревнованиях как в школе, так и в районе.

По воспоминаниям учителя Булыкской школы Клавдии Флисовой, Коля в старших классах был президентом школы. Каждый понедельник Токарев проводил общешкольную линейку: классы отчитывались и передавали ему журнал дежурства. Ученики выпускали информационную газету «Колючка».

«Николай входил в состав школьного научного общества. Начиная с восьмого класса, он вел исследовательскую работу — связь физики с медициной. Он уверенно выступал на научно-практических конференциях и участвовал в республиканских олимпиадах. Коля играл в КВН, а еще был Дедом Морозом, когда мы делали праздник для младших классов», — отметила Клавдия Иннокентьевна.

Мама парня Светлана Яковлевна всегда гордилась сыном. Коля любил природу и зверей. Мальчик ухаживал за братьями нашими меньшими, кормил их, а также не гнушался работать на огороде. Он очень любил выращивать цветы. В более старшем возрасте сам ремонтировал родительский дом, стал мастером на все руки. Но все же школьное увлечение медициной вылилось в желание лечить животных.

«После 11-го класса сын поступил в Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию им. В.Р. Филиппова и стал ветеринаром. Потом Коля пошел в армию и проходил срочную службу во Владивостоке, в Отдельной бригаде морской пехоты в разведроте. Он был старшим разведчиком, получил звание младшего сержанта», — отметила Светлана Токарева, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Фото: [из личного архива семьи Токаревых]

Затем Токарев заключил контракт с Минобороны и оказался в десантно-штурмовой бригаде, в составе которой даже ездил в Индию. Там он показывал свои умения в международных военных учениях «Индра – 2013». Между армией и ветеринарией После службы Николай вернулся в родные края и стал работать ветеринаром в Джидинском филиале Бурятской Республиканской станции по борьбе с болезнями животных. Но долго пробыть в любимой профессии не удалось. Токарев женился, а супруга отправилась учиться в медучилище, молодые переехали в город.

«Там Коле было сложно работу найти по профессии, поэтому он устроился по контракту. Честно говоря, он не хотел туда уезжать. Здесь у него были преимущества как у молодого специалиста. Но сын поехал за женой в Кяхту», — объяснила смену деятельности сына Светлана.

Даже будучи военным, Токарев не оставил животных. Он стал командиром отделения вожатых служебных собак. Но позже военного перераспределили в пулеметчики. На этой должности Токарев и встретил роковой для себя 2022-ой год.

«Пятого января бойцов погрузили и эшелоном повезли на учения в Белоруссию. Оттуда, как только началась спецоперация, Коля в числе первых отправился на Украину. Его отделение почти дошло до Киева», — заметила мама бойца. Фото: [из личного архива семьи Токаревых] Человек-душа Разумеется, все близкие беспокоились за Николая, когда тот отправился на фронт. Но тот звонил очень редко, потому что не было связи.

«А когда набирал, никаких подробностей не рассказывал. Военным нельзя было ничего говорить, поэтому так — несколько слов и все. А погиб сын первого июня 2022 года под Изюмом, в Харьковской области. Рядом находились двое товарищей, когда ВСУ начали обстрел. Сын загородил собой от одного из них, и те двое остались живы, а он погиб», — сказала мама пулеметчика.

Родителям бойца объяснили, что перед тем, как случился артобстрел, военные только-только погрузили раненых в машину. Успели спустить их в окоп. Здесь ребят и накрыло.

Известие о том, что Николай погиб на СВО, стало шоком не только для родных и близких, но и для всех знакомых Токарева. Когда родители бойца спустя время попросили одногруппников Николая рассказать о нем, то услышали практически одно и то же: оптимистичный и добрый парень никого не оставил равнодушным.

«Безобидный и очень лучезарный человек, которого просто невозможно забыть»,

«И сейчас его лицо стоит перед глазами. Такая невинная, милая улыбка! У Коли даже глаза по-своему улыбались»,

«Когда я думаю о Николае, мне представляются его голубые глаза и всегда улыбающееся лицо»,

«Это был золотой человек, каких мало, всегда был отзывчивый, улыбчивый и понимающий. Как говорится, человек-душа», — написали друзья Коли Светлане. Указом президента младший сержант Николай Токарев награжден орденом Мужества посмертно. Ему был 31 год.

А в родной школе солдата открыта Парта Героя, что очень важно для всех земляков и для подрастающего поколения.

https://mosregtoday.ru/articles/soc/zolotoj-chelovek-kakih-m...

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.11

Марьяна Наумова: Новолуганское - небольшой поселок между Горловкой и Бахмутом, на берегу водохранилища углегорской ТЭС

Марьяна Наумова - Военный корреспондент, телеведущая общественно-политического ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале» Новолуганское - небольшой поселок между Горловкой и Бахмутом, на берегу водохранилища углегорской ТЭС. Получив нужные согласования, выдвигаемся в путь. Маршрут, нарисованный навигатором через Горловку и дальше по проселкам не доезжая Гольмы оказался почти непролазным даже для нашей боевой Тахи, поэтому мы вернулись и спросили у местных другие варианты...

"Главное, ни в коем случае не суйтесь на обочины, кругом мины" - предупредили нас. Под колёсами серьёзная колея и местами лютое бездорожье, где-то на горизонте - прилеты и чёрные дымные столбы... Через Гладосово и Травневое, едем!

Из почти трех тысяч довоенных, сейчас в поселке проживают несколько сотен местных жителей. Почти год посёлок живёт без света, газа и воды, открылись несколько магазинов, но из-за страшных дорог большая проблема с транспортом...

Передали продуктовые наборы, лекарства, предметы гигиены и подарки для детей, пообщались о проблемах, настроениях и ожиданиях новолуганчан. Кирилл Стремоусов родился в горловском поселке Гольмовский 26 декабря 1976 года. С 1983 по 1992 год учился в школе поселка Новолуганское. После освобождения российскими войсками Херсонской области он был заместителем председателя Военно-гражданской администрации региона с 26 апреля по 4 октября. С 4 октября был вице-губернатором области. Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября. Мемориальная доска в память о погибшем заместителе губернатора Херсонской области Кирилле Стремоусове открыта была на фасаде школы в поселке Новологунаское под Светлодарском еще в ноябре 2022 года. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин. https://dnr-news.ru/society/2023/03/15/266546.html

Дополнительные данные

Красивый ролик о героях. Мне его прислала Ирина Попова. А сделала ролик ее внучка.

https://vk.com/im?sel=675890324&z=video675890324_4562391...

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.33

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.76

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.78

Вспомним!!!

Святая боль и гордость нашего села!

Поверить трудно, но прошло два года,

С того момента, когда пришла беда!

Когда твой взгляд улыбчивый на фото

Стал для нас печалью навсегда...

Вся жизнь твоя короткая мгновенно

В нашей памяти, как хроника, прошла...

И стало вдруг понятно без сомнений,

Как говорят, до самого конца:

Ты мог, и должен был, и стал военным,

Способным бой и смерть принять, не отведя лица!

Во всём всегда решительный, надёжный

И ученик, и друг, и сын, и брат, отец и муж...

Однополчанин, командир с законом непреложным:

Есть право рисковать собой ради других!

Есть право не искать причин для трусости,

Быть там, где страшно, где так ждут тебя...

Где русский мир находится в опасности,

И не прикрыть, не защитить его нельзя!

Пройдут года, но подвиг не забудется,

И возвеличен будет Родиною на века

Геннадий Баюр - славный человечище!

Святая боль и гордость нашего села!!!

(11.03.2024)

М.М.Мирзоханова

https://vk.com/photos216229031?w=wall226392137_2706



Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38)

Ольга Спасова:

Сегодня 2 года со дня гибели сына. Помяните, девочки, мою кровиночку, помяните всех погибших героев! Сестра написала сегодня мне в утешение стих " Письмо от сына". Пусть и вам это будет небольшим утешеньем.

Письмо маме



Здравствуй, мама, это я

Под окном, в ночной тиши.

Знаю, знаю ждёшь меня.

Ты, родная, расскажи,

Отчего не греет шаль,

Плечи вздрагивают вдруг?

Так давно я не держал

Твоих теплых, нежных рук.



Обо мне ты слёз не лей.

Если в сердце боль, печаль,

Взглядом стайку сизарей

Проводи, в молчанье, вдаль.

Раскроши тревогу в пыль.

Не вини судьбу ни в чём.

Для тебя Я есть, не Был,

Крепким маминым плечом.



Путь мой вечен, светел. Знай,

Сколько не прошло бы дней,

Что однажды, невзначай,

Вдруг услышишь средь парней

Голос мой. И я живой.

В шляпе фетровой иду,

Разбивая над тобой

Лет бессонных немоту.



Здравствуйте, мама, это я.

Обо мне ты не тужи.

Повелось так, сыновья

Родине должны служить.

Сын Банщиков Виктор Николаевич Взято в чате мам.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.4

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.17

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.22

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Сестра Никиты Екатерина Пызгалова поделилась фото с братом в чате мам

В городе Краснодаре в парке Победы выставили плакаты, посвященные нашим некоторым героям. Перед плакатом в честь своего сына стоит мама, Екатерина Бреус Город Краснодар

Парк победы

Невозможно обходиться без слез…

Мы горды что наш Александр Герой!

Но все равно очень больно, невозможно понять почему и за что судьба все решила так…

Когда нам сообщили о том что стенды установили, мы с мамой сразу поехали туда. Огромная благодарность всем тем кто этим занимается.

Для нас это бесценно.

Хоть мы и были первый раз в той части города, но нашли все очень быстро, сам Саша нас вел скорее показать. Естественно без слез не обошлось.

К нам подошел комиссар, рассказал что планируют сделать еще, еще больше, еще лучше, и навсегда.

Я стала читать и рассматривать каждого героя.

К маме подошла девушка со своей семьей , незнакомая нам. Она обняла маму, и сказала :- «Спасибо большое Вам за сына, мы гордимся и мы будем помнить каждого.»

После она объяснила, что они с Ростовской области, не только наблюдая но и ощущая на себе все происходящее.



Необходимо помнить, что наш покой и мирная жизнь, это заслуга Наших Героев не пожалевших себя!

Вечная память

Вечная слава

Навсегда в наших сердцах

https://vk.com/wall-218560060_496

Катюша прислала еще материалы, но чтоб не забивать объем, я поставлю их все в следующую тему.

Татьяна Соломахина прислала мне уже готовую книгу о Герое Константине Чуприне Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.7. (44)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.78

Вот скрины с видео. А это сигнальный вариант в развороте по страницам для подготовки самой книги. А еще Танечка выполнила работу бисером портрета своего сына. Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.30

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.68

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.75

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.81

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.85

До этого она вышивала бисером икону. Вот две ее работы Потом приступила к портрету сына. Работа получилась просто ошеломляющая. Смотрите

Это скрины с видео, которое Татьяна мне прислала.

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