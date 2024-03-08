Зимняя Москва с высоты

Зима 2023-2024 года выдалась богатой на рекорды. Без критических морозов — по истории наблюдений, тридцатиградусных морозов в Москве не было уже 18 лет. Зато столичная зима была очень снежной — по плотности покрова побила рекорды нескольких десятилетий. По количеству осадков — пятое место среди самых снежных зим за последние 200 лет. В середине декабря и начале февраля выпадал объём снега, которого не видели за 70 лет наблюдений. Декабрь стал самым тёмным месяцем 2023 года — солнце показывалось всего на 8 часов за 31 день. Было всего 2 солнечных дня, когда солнце светило чуть более 3 часов. На оставшиеся дни пришлось около 85 минут — то есть в среднем по 3 минуты в день.

На фотографиях Москвы с высоты обилие снега оценить трудно, зато можно наблюдать, как пар от ТЭЦ превращается в облака, а по замёрзшей реке ходят электрические трамваи, которые также запустили в начале зимы 2023 года.

1. О круглогодичной навигации по Москве-реке задумались ещё во времена СССР — тогда старались максимально увеличивать эффективность работы речных судов. В том числе за счёт увеличения сезона навигации. Но расходы были слишком велики — приходилось использовать ледокольный флот, чтобы поддерживать работу судов. В 1991 году от этой идеи отказались. Но в 2009 году ситуация изменилась — появились суда с усиленной носовой частью корпуса. Эти теплоходы относятся к ледовому классу, поэтому стали возможны круизы по реке даже зимой. 2. Начиная с декабря солнце в Москве заходит примерно в 16.00 и через полчаса практически наступает ночь. А если учесть, что небо большую часть дней затянуто облаками — кажется, что ночь начинается ещё раньше. 3. Облака прямо над домами в Москве — это пар от многочисленных ТЭЦ. Всего в городе более 1100 теплоисточников, которые снабжают здания горячей водой и отоплением. 4. В 2023 году впервые в зимнем сезоне по Москве-реке начали ходить пассажирские электросуда. Речные трамваи ходят по двум маршрутам, на каждом — по 6 причалов. Это не круизные теплоходы, а именно часть городской транспортной системы. 5. Контраст архитектуры — башни Москвы-Сити нависают над исторической частью города. 6. Новогодняя ГУМ-ярмарка на Красной площади. Ярмарку устраивают ежегодно. А рядом с ней с 2006 года заливают каток — один из самых больших в Европе. 7. Кремль, Васильевский спуск и Красная площадь. После храма Василия Блаженного Красная площадь переходит в Васильевский спуск. До 1995 года Васильевский спуск считался частью Красной площади. 8. Московский Кремль.

Современные стены и башни были построены в 1485—1516 годах. А Куранты на Спасской башне — одни из древнейших действующих башенных механических часов в мире. Спасская башня была возведена в 1491 году и поначалу на ней были установлены другие часы — сейчас такую конструкцию назвали бы непривычной. Время тогда измеряли иначе — в часах был неподвижный внутренний круг, а вращался внешний диск. Причём диск был разделён на 17 частей — самое большое число дневных часов в летнее время. 9. Храм Василия Блаженного официально называется собором Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву или просто — Покровский собор. Построен в 1561 году, во времена Ивана Грозного. 10. Храм назвали в честь московского юродивого, которого после смерти причислили к лику святых. Василию приписывают множество чудес как при жизни, так и после смерти. А ров, который упоминается в официальном названии — это оборонительное укрепление вокруг Кремля. Глубина рва была 13 метров, ширина — 36 метров. 11. Государственный исторический музей построили в 1883 году на месте здания Главной аптеки. Здание строили специально для музея и учитывали ансамбль Красной площади — Кремль, храм Василия Блаженного. 12. Парк Зарядье и набережная Москвы-реки. Лёд уже затянул реку, но пути, по которым проходят речные трамваи, различить можно. 13. Храм Христа Спасителя, или Храм Рождества Христова, — кафедральный собор Русской православной церкви. Здание построили в 1990-х годах — воссоздали одноимённый храм, который был разрушен в 1931 году. Сейчас Храм Христа Спасителя — самый большой среди православных храмов в России. Здание рассчитано на 10 тысяч человек, а под храмом расположена двухуровневая подземная парковка — это редкое решение. 14. Тверская улица, Манежная площадь. Под площадью расположен торговый комплекс Охотный ряд с тремя подземными уровнями. 15. Жилой дом на Котельнической набережной — одна из семи реализованных сталинских высоток. В центральном корпусе 32 этажа, его высота со шпилем — 176 метров. 16. Сталинские высотки — масштабный проект, который в своё время изменил облик Москвы. Из семи высоток только три отвели под жилые дома. В остальных сейчас находятся главное здание МГУ на Вробьёвых горах, гостиница «Украина» и «Ленинградская», МИД и «Корпорация Трансстрой» (бывшее Министерство транспортного строительства). 17. Выставка «Россия» на ВДНХ открылась 4 ноября 2023 года. В проекте участвуют 18 павильонов, в которых представлено 89 стендов и «Универмаг». Если потратить по 15 минут на каждый — 24 часов не хватит, чтобы осмотреть всё. 18. В выставке «Россия» участвуют все 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, общественные организации, федеральные министерства. Выставку планировали завершить 12 апреля 2024 года, но по распоряжению Президента продлили работу до 8 июля. 19. Свет прожекторов на выставке «Россия» виден издалека — даже из районов рядом с МКАД в северо-восточной части Москвы. 20. Макет «Ракета-носитель Восток» рядом с павильоном «Космонавтика и Авиация». Этот павильон оформлял «Роскосмос. Внутри есть комплексы виртуальной и дополненной реальности, интерактивные тренажёры, модели техники. В экспозиции собрано более 120 образцов летательной и космической техники, интерактивный демонстратор ЦУП. 21. Арка главного входа ВДНХ. На вершине установлена композиция «Тракторист и колхозница». Скульптура олицетворяет единение промышленности и сельского хозяйства. Фигуры выполнены из бетона, сноп колосьев — из латуни. С учётом памятника, высота конструкции достигает 32 метров. 22. Макет ракеты-носителя «Восток» установили на ВДНХ в 1967 году. Это модель в натуральную величину, которую сделали в Самаре на заводе «Прогресс». Высота конструкции 38 метров, а вес превышает 57 тонн. 23. Памятник «Рабочий и колхозница» — один из символов советской эпохи. Монумент делали для павильона СССР на международной выставке в Париже в 1937 году. Конструкцию спроектировали и собрали в Москве, затем разделили 65 частей и перевезли во Францию, где заново смонтировали. После выставки скульптуру снова привезли в Москву и установили на десятиметровый постамент у Северного входа на ВДНХ. 24. Музей космонавтики, монумент «Покорителям Космоса».

Это второй по высоте памятник в России — он уступает только монументу Победы. Изначально шлейф ракеты планировалось выполнить из дымчатого полупрозрачного стекла с ночной подсветкой изнутри, но Сергей Королёв настоял, чтобы облицовка была из титановых пластин. Он же добился и поставки дефицитного металла для строительства. 25. Новый Арбат. 26. МГУ — Московский государственный университет. Главное здание МГУ на Воробьёвых горах — это самая высокая из сталинских высоток. На протяжении более 50 лет это было самое высокое здание Москвы. Со шпилем высота здания достигает 235 метров. 27. В начальном проекте здания МГУ шпиля не было — на крыше собирались установить памятник Ломоносову. Но чтобы достичь визуальной пропорциональности, решили отказаться от скульптуры и сделать шпиль. А памятник Ломоносову установили перед зданием. 28. Технический проект, этажность, высоту шпиля и генеральную смету на строительство комплекса МГУ утверждал лично Сталин. 29. МГУ. 30. Главное здание МГУ симметрично относительно центральной башни — от неё отходят одинаковые 18-этажные «крылья». На башнях установлены огромные часы, термометр и барометр. 31. Москва-Сити, деловой район в Москве на Пресненской набережной. Первые небоскрёбы здесь начали появляться в 2001 году — тогда завершили строительство Башни 2000. 32. У каждой башни Москвы-Сити собственное имя — Федерация, Город Столиц Москва и Санкт-Петербург, ВТБ, Меркурий Тауэр, Neva Towers, ОКО, Башня на Набережной, Эволюция, Империя, IQ-квартал. Имена есть даже у небоскрёбов, которые ещё не построены. 33. Башня Федерация. Небоскрёб «Восток» — второе по высоте здание в Европе, после Лахта-центра в Санкт-Петербурге. При этом в небоскрёбе «Восток» 95 этажей, а в Лахта-Центре — 87 этажей. 34. В «Башне Федерация. Восток» апартаменты начинаются с 69-го этажа, на высоте 250 метров. Ниже — офисные помещения. 35. За устойчивость небоскрёбов отвечает мощное бетонное ядро и 25 колонн по периметру, которые проходят через башни от фундамента до верхнего этажа. 36. Москву-Сити сокращённо называют ММДЦ — Московский международный деловой центр. Под небоскрёбами расположено 3 станции метро. 37. «Меркурий Тауэр», башня «Меркурий» или «Золотая башня». Высота 339 метров, 75 надземных этажей и 5 этажей подземного паркинга. На уровне 67-68 этажей установлен медиафасад из 2 млн светодиодов. Это самый высокий экран в Европе. 38. Вход в «Меркурий Тауэр». 39. 40. Сегодня в Москве-Сити работает больше 80 тысяч человек, каждый день приезжает сюда больше 140 тысяч человек. 41. Найди Останкинскую Телебашню. 42. 43. 44. Башня ВТБ «Евразия». 45. 46. 47. Башня «Эволюция» выполнена в форме закрученного вокруг собственной оси небоскрёба. Изначально на этой площадке планировали построить крупнейший в Москве Дворец бракосочетания. Затем решили строить офисное здание, а ЗАГС — рядом с ним. Так появилась идея спиральной башни, которая символизирует «инь-ян» и танцующую пару. 48. Медиафасад — экран на башне Меркурий. 49. 50. Шелепиха — район, который прилегает к Москве-Сити. Раньше на этом месте была деревня — ещё в 1950-е годы часть территории занимали деревенские дома. От других районов Москвы эту местность отделяла промзона, железная дорога и река. Полноценной частью столицы стала только с появлением неподалеку Москва-Сити. 51. Жилые девятиэтажки Шелепихи выглядят карликами рядом с небоскрёбами делового центра. 52. Маяковская. Станция метро на Садовом Кольце, которое в этом месте проходит прямо под жилым домом. 53. Гостиница Украина — седьмая и последняя из построенных сталинских высоток в Москве. Гостиница расположена на Кутузовском проспекте. На момент строительства была крупнейшей в Европе — в гостинице 1026 номеров. 54. Есть много легенд о возведении этого храма — как Василий блаженный собирал милостыню и отдавал её на строительство храма, как царь ослепил зодчего.. 55. Садово-триумфальный сквер рядом со станцией метро «Маяковская». 56. 57. 58. 59. Сбербанк Сити. Ежедневно сюда приезжают на работу около 20 тысяч сотрудников. 60. 61. Восход солнца за шпилем МГУ. 62. Зарядье, Парящий мост. Парк построили на месте снесённой в 2006 году гостиницы Россия. Длина поста — около 244 метров, а длина выступающей части моста без опор — около 70 метров. 63. Современные куранты с привычным циферблатом на 12 часов появились при Петре I, в 1704 году. После него детали несколько раз выходили из строя и реставрировались, пока в середине XIX века появились на башне те часы, которые мы видим и сегодня. 64. Шуховская башня.

В 1890-е годы Владимир Шухов изобрёл первые в мире гиперболоидные конструкции и металлические сетчатые оболочки строительных конструкций, А Шаболовской башню называют по району, где она находится. Дальность передачи сигнала у новой башни составляла 10 тысяч км — мощнее, чем у радиостанций Парижа и Нью-Йорка. Сначала Шаболовскую башню использовали для радиопередач, затем и для телевидения. А когда начал работать телецентр в Останкино, все передающие антенны и другое оборудование с Шуховской башни демонтировали. 65. 66. БЦ «Оружейный» похож на сталинские высотки, но это стилизованный новострой. Здание сдали в 2016 году. 67. БЦ «Оружейный». 68. В гостинице The Carlton во время официального визита в Москву останавливался президент США Барак Обама. На этом месте изначально были гостиницы — «Париж», которую снесли в ходе реконструкции Москвы. Затем построили «Интурист», который работал до 2002 года. 69. Дом-бублик. Считается, что хотели построить 5 таких домов, которые образовывали бы символ Олимпийских игр. Но построили только два и слишком далеко друг от друга, поэтому, возможно, отношение к Олимпийским играм — просто легенда. 70. ТТК, Третье транспортное кольцо. Беговая улица. Башня справа — гостиница Moscow Tower. 71. МГУ. 72. Китай-город и Центральный Детский Магазин на Лубянке. 73. Зима 2023-2024 года выдалась снежной и холодной, было мало солнечных дней. Зато 2024 год учёные называют самым жарким в истории наблюдений — так что возможно и следующая зима в Москве принесёт сюрпризы и рекорды.

https://gelio.livejournal.com/292644.html