Красоты России. Кунашир, ч.2

Ещё весьма достойная активность на Кунашире - фумарольные поля вулкана Менделеева. Весьма интересная прогулка! Но несмотря на "всего-то" 8 километров в одну сторону, на это мероприятие офисному планктону надо закладывать целый день... Быстрее не получится. Но созерцательные наслаждения гарантированы!

К ближней фумарольной поляне можно пройти по лесной тропинке, а вот к дальней придётся топать в сапогах по ручью.. Но это даже неплохо, поскольку виды по дороге вполне себе ай -> Вот такая зелёнка в лужах.. Яркая - огонь! Куст с фиолетовыми листьями. С одной стороны листья обычные, зелёные. А с другой - фиолетовые, мутанты... Два-три часа карабканья вдоль по ручью - и вот мы на фумарольных полях.. Садиться и созерцать... А лучше чуть повыше забраться, оттуда созерцается полальше и поинтереснее. Разноцветные вулканическо-фумарольные картинки радуют глаз, но при этом не особо воняет (как это бывает в прочих других подобных местечках). Мило, комфортно, вот только дрон жужжит, отвлекает... но при этом снимает какие-то свои дроно-шедевры... Особо вставляют местные оранжево-красные ручьи. Очевидно, оксидов феррума местная природа не жалела...

Но... пора домой.

Пора домой во всех смыслах.

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Пора валить с фумарольных полей назад к цивилизации, уже темнеет.. Да и мои рассказы про Курильскую Экспедицию / Большой Курильсткое Приключение - 2019 = они подходят к концу. Пора валить домой...

но это не конец историй!

https://eugene.kaspersky.ru/2014/08/29/kuril-islands-vacations-volcano-stolby/

https://forum.kasperskyclub.ru/topic/63482-bolshoe-kurilskoe-priklyuchenie-2019/page/15/