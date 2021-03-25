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Красоты России. Кунашир, ч.2

Ещё весьма достойная активность на Кунашире - фумарольные поля вулкана Менделеева.  Весьма интересная прогулка! Но несмотря на "всего-то" 8 километров в одну сторону, на это мероприятие офисному планктону надо закладывать целый день... Быстрее не получится. Но созерцательные наслаждения гарантированы!0DSC03952.jpg 0DSC03955.jpg DSC03841.jpg DSC03862.jpg

DSC03867.jpg DSC03874.jpg DSC03884.jpg DSC03918.jpgК ближней фумарольной поляне можно пройти по лесной тропинке, а вот к дальней придётся топать в сапогах по ручью.. Но это даже неплохо, поскольку виды по дороге вполне себе ай ->DSC03822.jpg DSC03822.jpg DSC03826.jpgВот такая зелёнка в лужах.. Яркая - огонь!DSC03827.jpg DSC03828.jpgКуст с фиолетовыми листьями. С одной стороны листья обычные, зелёные. А с другой - фиолетовые, мутанты...DSC03831.jpg DSC03835.jpgДва-три часа карабканья вдоль по ручью - и вот мы на фумарольных полях.. Садиться и созерцать...DSC03840.jpgА лучше чуть повыше забраться, оттуда созерцается полальше и поинтереснее.DSC03844.jpg DSC03859.jpgРазноцветные вулканическо-фумарольные картинки радуют глаз, но при этом не особо воняет (как это бывает в прочих других подобных местечках).DSC03843.jpg DSC03845.jpg DSC03847-pano.jpg DSC03856.jpgМило, комфортно, вот только дрон жужжит, отвлекает... но при этом снимает какие-то свои дроно-шедевры...DSC03857.jpg DSC03891.jpg DSC03892.jpgОсобо вставляют местные оранжево-красные ручьи. Очевидно, оксидов феррума местная природа не жалела...DSC03869.jpg DSC03875.jpg DSC03881.jpg DSC03894.jpg DSC03896.jpg

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rechka.gifНо... пора домой.

DSC03889.jpgПора домой во всех смыслах.

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Пора валить с фумарольных полей назад к цивилизации, уже темнеет.. Да и мои рассказы про Курильскую Экспедицию / Большой Курильсткое Приключение - 2019 = они подходят к концу. Пора валить домой...DSC03897.jpg DSC03909.jpg DSC03934.jpg

 

DSC03950.jpg DSC03953.jpg DSC03956.jpgно это не конец историй!

https://eugene.kaspersky.ru/2014/08/29/kuril-islands-vacations-volcano-stolby/

https://forum.kasperskyclub.ru/topic/63482-bolshoe-kurilskoe-priklyuchenie-2019/page/15/

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