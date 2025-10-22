Московские прогулки, ч. 70. Реконструкция Алексеевской водной станции

Алексеевская водокачка раньше была частью Мытищинского водопровода — первой системы, которая снабжала Москвупитьевой водой. До наших дней сохранилась большая часть зданий этого комплекса, сейчас он считается объектом культурного наследия и памятником промышленной архитектуры. На днях я там побывала, благо это рядом с моим домом и вас приглашаю на прогулку.

В начале немного истории.

Водопровод в Москве построили в конце XVIII века по указу императрицы Екатерины II. До этого жители брали воду из рек, ручьев и колодцев. Отдаленные дома обслуживали водовозы, которые доставляли бочки за плату. Но постепенно город рос, пруды и колодцы все больше загрязнялись, и уже к концу XVIII века чистой питьевой воды жителям стало не хватать. Потребовалась новая водопроводная система, чтобы обеспечить нужды москвичей. Ее проект создал инженер немецкого происхождения Фридрих Бауэр. Сложную сеть строили 25 лет, поэтому она полноценно заработала лишь в начале XIX века. Система начиналась в селе Большие Мытищи в 25 километрах от Москвы. Источники там считались особенно чистыми, а один из них — Громовой ключ — даже почитали святым: возле него останавливались путники по дороге в Троице-Сергиеву лавру.

Грунтовые воды сначала собирали в специальных кирпичных бассейнах под деревянными крышами, затем они поступали в подземные галереи — тоже сложенные из кирпича. Село Большие Мытищи располагалось на возвышенности, поэтому вода благодаря естественному уклону шла самотеком и насосы для такой системы не требовались. Из галерей вода попадала в специальные распределительные фонтаны, откуда ее уже могли набирать горожане и водовозы.

Общая длина водопровода составила больше 20 километров. Часть его пролегала над землей, другая — по подземным сооружениям. Над реками возвели кирпичные акведуки — сооружения, позволявшие водному потоку преодолеть препятствие. Один из таких акведуков — Ростокинский — сохранился: он и сейчас располагается над речкой Яузой. Гидротехническое сооружение упразднённого Мытищинского водопровода, единственный сохранившийся акведук из пяти построенных для этой системы. Проходит над долиной реки Яузы, построен в 1783-1784 годах. Ростокинский акведук известен под неофициальным названием «Миллионный мост». Хотя некоторые авторы указывают, что только на возведение акведука был потрачен 1 миллион рублей, в действительности сопоставимую сумму из государственного бюджета выделили на строительство всего водопровода. Акведук использовался по прямому назначению до 1902 года, после чего он 60 лет служил опорой для водопроводной магистрали, а с 1962-го по 2004-й - для теплотрассы...

В 1820-х годах часть водопровода в районе подмосковного села Алексеевского обвалилась, в галереях скопилось много песка и земли. В 1826 году началась первая крупная реконструкция системы, которая продолжалась девять лет. За это время рабочие расчистили источники и построили новый участок сети вместо поврежденного.

В первой четверти XIX века город стал потреблять еще больше воды. Чтобы водопровод работал эффективнее, в 1830 году в Алексеевском построили насосную станцию по проекту инженера Николая Яниша. Там установили два насоса: с помощью паровых двигателей вода по трубам поступала в чугунный резервуар водонапорной Сухаревой башни, которая до наших дней не сохранилась. Благодаря таким техническим новшествам напор в водопроводной сети больше не зависел от перепадов окружающего рельефа. Из башенного резервуара вода поступала в пять распределительных фонтанов в разных частях города. Пользование ими было платным, но эта сумма не взималась с горожан напрямую, а закладывалась в налоги.

В середине XIX века насосы на станции заменили на более мощные, в Сухаревой башне появился второй резервуар. Водопровод стал поставлять более 500 тысяч ведер воды в сутки. Такой объем позволил подключать к системе не только распределительные фонтаны, но и частные домовладения.

Население Москвы продолжало быстро расти, и уже в 1890-е годы воды снова перестало хватать. Из Мытищ проложили новый водопровод, который давал до четырех миллионов ведер в сутки. Алексеевская станция вошла в его состав, водокачку усовершенствовали, заменили насосы на более мощные.

Модернизацией занимался Николай Алексеев — меценат и предприниматель из купеческой династии, московский городской голова в 1885–1893 годах. На средства Алексеева построили две водонапорные башни у Крестовской заставы — в районе современной Рижской площади. Туда поступала вода из Мытищинского водопровода, которую затем башни подавали в городскую сеть труб, а та доставляла ее практически к каждому дому. Несохранившиеся водонапорные башни Мытищинского водопровода у начала Ярославского шоссе на Крестовской заставе в Москве, построенные в 1890-1893 гг. архитектором М. К. Геппенером по заказу купца Н. А. Алексеева. Уничтожены в 1939 г. в связи с реконструкцией Ярославского шоссе.

В 1890-х на насосной станции построили целый комплекс сооружений. В него вошли административная контора, резервуар для воды, дома для рабочих и служащих, котельная, машинное и водоподъемное отделения и другие здания. Проект ансамбля разработал архитектор Максим Геппенер, выпускник Императорской Академии художеств.

Двухэтажный административный корпус, где разместились канцелярия и квартира главного инженера, построили из красного кирпича. Алексеевская насосная станция

В то время это был едва ли не самый распространенный материал для промышленных зданий. Геппенер совместил черты двух архитектурных стилей: русского, основанного на старинных мотивах традиционного зодчества, и эклектики, где сочетались элементы разных эпох и стилей. Стены выложили открытой кладкой — без применения штукатурки поверх кирпича. Фасад украсили изразцами, терракотовой плиткой и узорами из тесаных кирпичей красного и белого цвета.

В начале XX века в Москве проложили новые инженерные сети. В 1903 году воду стали брать из Москвы-реки возле деревни Рублево. Мытищинский водопровод утратил прежнее значение, но Алексеевская насосная станция продолжала работать. В 1910-х для нее построили машинное здание, установили современное электрическое оборудование.

Алексеевская водокачка действовала до конца 1930-х годов. Когда она закрылась, в комплексе расположились ремонтные мастерские московского водопровода. В 1940-х здесь открылся завод «Водоприбор», на котором выпускали первые в СССР счетчики для учета воды. Предприятие работало до 2010-х годов, пока его основные мощности не перенесли в Калужскую область. Одно время строения хотели снести, уж больно лакомый кусок земли был.

Но к счастью (успели вскочить прямо в последний вагон) в 2016 году административное здание Алексеевской станции получило статус объекта культурного наследия регионального значения. А вот рядом долгое время было строительство элитного жилья. Однако организации (питерская компания "Эталон"), выигравшей тендер на строительство, было поставлено условие реконструировать те строения, что получили охранный статус. Сначала, конечно, возвели элитный жилой комплекс "Серебряный фонтан" (назван так в честь фонтана, который в свое время располагался на территории станции). Я его покажу в дальнейшем. ЖК «Серебряный фонтан» – это проект редевелопмента территории завода «Водоприбор» с сохранением исторических зданий XIX века, имеющих статус объектов культурного наследия (сторожки, водокачки, резервуара, ограды и здания конторы). На территории 7,72 га возводятся пять корпусов высотой от пяти до девятнадцати этажей. В состав комплекса входят отдельно стоящее офисное здание и 3 очереди разновысотных жилых секций, каждая из которых формирует самодостаточный уютный квартал.

В 2018 году началась реконструкция станции, специалисты восстановили кирпичную кладку и декоративные элементы фасада, укрепили перекрытия. До начала работ на объекте были зафиксированы деформация конструкций станции, утраты элементов кирпичной кладки, трещины, грибок, сырость на стенах и перекрытиях. Во время работ обнаружился старинный дымоход, по которому раньше поднимался пар от котла водоподъемной башни. Реконструкцию провели тщательно и бережно. Летом открыли это пространство. Вот я и предлагаю по нему прогуляться. Производственные здания, казарма и здание конторы бывшей Алексеевской водокачки Инженер Зимин, построивший станцию. Радует, что сохранили вековую липовую аллею. Перед трубой, в бывшей литейной кузнице организовано Арт пространство. Как я поняла там будут проходить какие-то временные выставки. Сегодня и до конца сентября там выставка питерских "Митьков". Конечно мы с приятельницей не прошли мимо и заглянули. Выставка бесплатная. Она небольшщая, но вплоне дает представление об этой группе художников. Выставку организовала как раз Группа "Эталон" которая и производила реконструкцию водонапорной станции. Молодцы питерцы! Труба, высотой 374,4 метра была необходима для вывода дыма от паровых котлов Слева здание котельной с трубой. На фоне водоподъемного здания (то что с чугунной лестницей) виден выстроенный жилой комплекс. Красивая чугунная лестница Боковая стена второго машинного отделения. Цивильно оформленный вход в полуподвальное помещение. не очень поняла, но там вроде разместились офисы. Архитектор Максим Геппенер был мастером кирпичного стиля в строительстве. В декоре он применял стилизованные элементы средневековой крепостной и древнерусской архитектуры. Фасады оставались неоштукатуренными, их украшали изразцами, терракотовой плиткой и рельефными узорами из полихромного кирпича. Кирпичный стиль был характерен для промышленных зданий, казарм, больниц. Второе машинное здание, но оно располагается рядом со сторожкой привратника (главным входом на станцию) Сегодня здание поделено на 2 части и в доступной части располагается магазин продукции гжельского завода. Вторая часть видимо отдана офисам. Зайдем внутрь. пн А это Сторожка привратни По вывеске и сами видите, что там сегодня Внутри Ворота и изгородь, конечно, тоже реконструировали Ворота для въезда транспорта, а для входа - калитка Ну и продвигаемся к фонтану Стенды, рассказывающие историю Продолжение здания второй станции и рядом большое офисное здание А вот впереди и сам фонтан Старое фото, как выглядел для сравнения. Кстати, это единственный фонтан работы Уоллеса в России. Его реставриоровали специалисты MAFSTORE. Работа была весьма трудоемкая, но они отлично справилась. Специалисты MAFSTORE учли выявленные особенности и на их основе составили план реставрации согласно всем ее канонам:

Кариатиды.

По ним вышло 28 пунктов, начиная от зачистки поверхности и заканчивая восстановлением формы утраченных элементов пальцев, также требовалась замена системы подачи воды внутри самых статуй.

Чаша фонтана.

Этап включал шесть пунктов, один из которых — работа с переливными трубками, чтобы фонтан вновь смог выполнять свою основную функцию и подавать красивые струи воды. Это фото со страницы сайта MAFSTORE. Деревянный короб для бережной транспортировки к месту установки.

И теперь он весело журчит для посетителей. Сегодня в этой восьмигранной башне офисные помещения. Извините за размытость, снимала на бегу. Пока закрыто и что именно там будет неизвестно. Вмонтированные в дорожки таблички Немного фото окружающих домов ЖК "Серебряный фонтан" Судя по высоте окон там есть и двухуровневые квартиры От жилого комплекса можно пройти на территорию станции Кстати, территория с 21 закрывается до утра. Правильное решение. На выходе (мы просто зашли с части Бахрушинского приюта) есть рекламный щит о выставке Митьков И знак завода Водоприбор Вот такая получилась у нас прогулка.

Предыдущие материалы:

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8

Часть 9 Часть 10 Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15 Часть 16

Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20 Часть 21 Часть 22 Часть 23 Часть 24

Часть 25 Часть 26 Часть 27 Часть 28 Часть 29 Часть 30 Часть 31 Часть 32

Часть 33 Часть 34 Часть 35 Часть 36 Часть 37 Часть 38 Часть 39 Часть 40

Часть 41 Часть 42 Часть 43 Часть 44 Часть 45 Часть 46 Часть 47 Часть 48

Часть 49 Часть 50 Часть 51 Часть 52 Часть 53 Часть 54 Часть 55 Часть 56

Часть 57 Часть 58 Часть 59 Часть 60 Часть 61 Часть 62 Часть 63 Часть 64

Часть 65 Часть 66 Часть 67 Часть 68 Часть 69

Семь знаменитых московских высоток