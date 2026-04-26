63 года назад к нам приезжал Фидель Кастро

ФИДЕЛЬ. ПРОРОК38 лет назад, когда разрушение СССР горбачевским руководством было уже принятым решением, Фидель Кастро, говоря о нас, предупреждал:
«...В большинстве этих стран сегодня уже не говорится об антиимпериалистической борьбе или о принципах интернационализма. Пресса даже не упоминает этих слов.
Капитализм означает неравный обмен с народами Третьего мира, выпячивание личных эгоизмов и национальных шовинизмов, торжество иррациональности и анархии в инвестициях и производстве, беспощадно принося народы в жертву слепым экономическим законам, праву сильного, эксплуатации человека человеком и принципу "спасайся, кто может".
Капитализм, его рыночная экономика, его ценности, его категории и его методы никогда не смогут стать инструментами, чтобы вывести социализм из его сегодняшних трудностей и исправить ошибки, которые могли быть совершены. Значительная часть этих трудностей – причина не только ошибок, но и результат жесткой блокады и изоляции, которым были подвергнуты социалистические страны со стороны империализма и ведущих капиталистических держав, монополизировавших почти все богатства и наиболее продвинутые технологии мира, результат грабежа колоний, эксплуатации их рабочего класса и массовое похищение мозгов у стран, которые должны были развиваться.
Против первого социалистического государства были развязаны разрушительные войны, стоившие миллионы жизней и значившие уничтожение огромного большинства накопленных производственных средств.
Омерзительно видеть, как в самом СССР многие заняты сейчас отрицанием и разрушением исторического подвига и огромных заслуг этого героического народа. И это не имеет ничего общего с исправлением и преодолением несомненных ошибок, совершенных в процессе революции.
Поэтому мы не колебались в нашем решении воспрепятствовать вращению здесь некоторых советских публикаций, заряженных ядом против самого СССР и социализма. Мы чувствуем, что за этим скрывается рука империализма, реакции и контрреволюции.
Систематическое разрушение ценностей социализма, работа сапой, осуществляемая империализмом, вместе с совершенными ошибками ускорили процесс дестабилизации социалистических стран Восточной Европы.
Было сказано о необходимости совершенствовать социализм. Никто не может возразить против этого принципа, совершенно обязательного и применимого к любому из человеческих творений. Но почему так называемые реформы должны быть движением в сторону капитализма? Если бы у этих идей был революционный характер, как настаивают некоторые, почему у них появилась такая единогласная поддержка и восхищение со стороны империалистических руководителей?
После визита на Кубу товарища Горбачева мы открыто выразили идею о том, что как должно уважаться право любой социалистической страны строить у себя капитализм, точно так же мы требуем самого строгого уважения к любой капиталистической стране на ее право на построение там социализма.
Мы думаем, что революцию невозможно ни импортировать, ни экспортировать; социалистическое государство не может быть создано путем искусственного оплодотворения. Революции необходимы благоприятные для этого условия внутри самого общества, и только каждый народ может стать ее создателем. В любом случае революция – это процесс в котором можно двигаться или отступать и даже проиграть. Но долг коммунистов – бороться в любых условиях, какими бы неблагоприятными они ни были.
Сегодня империализм приглашает социалистические страны Европы превратиться в получателей его излишков капитала, развивать у себя капитализм и участвовать в грабеже Третьего мира. Поэтому во многих из этих стран уже никто не говорит о трагедии Третьего мира, и недовольные толпы всячески направляются к капитализму и антикоммунизму… Эта эволюция событий может привести к фашизму…»
Об этом надо напоминать каждый день.
Этот – самый важный и страшный разговор – неизменно будут забалтывать.
Но мы должны помнить об этом.
Фашизм – это не «прошлое». Это – куда нас затаскивает течением. Маск, Мелони, Милей, Натаньяху – этот мир уже вырисовывается, он заявил о себе. Он хочет абсолютной власти.... (подробнее читайте по ссылке)
Теперь ещё раз расскажите мне, как Трамп хочет растоптать Европу, чтоб помочь русским.
И заодно напишите, что Кастро чего-то там не понимал и «всё сложнее».
Захар Прилепин
https://dzen.ru/a/Z-O_V4zKtx3yDviP
Портрет Фиделя Кастро кисти Ильи Глазунова.
Свежие комментарии