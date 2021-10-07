Русский, дай пожрать, а то под дверь тебе навалить нечем!

- На фоне рекордной стоимости голубого топлива в Европе Польша готова на некоторое время отложить в сторону реализацию проекта ЕС по переходу на «зеленые» источники энергии к 2050 году и восстановить закупки угля у России, чтобы иметь возможность запустить свои тепловые электростанции. Однако делать ставку на это не стоит.

Варшаве не достанется ни российский газ, ни уголь. С такими выводами с читателями поделились авторы издания Rzeczpospolita.

- Цены на уголь в Европе в этом году также бьют рекорды и уже исчисляются 212 долларами за тонну - с января сего года стоимость повысилась на 160 процентов. При этом Варшава не может надеяться на свои залежи - запасов осталось крайне мало. Поставщики СПГ сейчас обходят европейский рынок и главным образом нацелены на азиатский - там платят намного больше.

- Между тем метеорологи предупреждают, что зима будет холодной и экономить на отоплении не выйдет. В этой связи Варшава уже обращалась к Москве с просьбой увеличить поставки угля сверх контрактов, но столкнулась с отказом. Просьба о дополнительных поставках газа также, вероятно, успехом не увенчается, подытожили польские журналисты.

Даже не знаю, что посоветовать польским "партнерам". Как вариант, можно попробовать снести еще пару десятков памятников советским воинам.

Уверен, это поможет завоевать расположение Москвы и получить уголь с газом.

Кстати, Польша одной из первых отказалась от долгосрочных контрактов с Газпромом и перешла на спотовый рынок. С 1 октября прокачка газа через газопровод Ямал-Европа (идет через Польшу в Германию) упала в три раза.

С чем и поздравляю.

Сергей Zergulio Колясников