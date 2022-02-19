Главное покрасоваться, а на остальное плевать!

Любители фотосессий просто вытоптали фиолетовые луга! Пришедшее лето подарило томичам многочисленные селфи с мест отдыха. Жители Томской области сейчас особенно активно делают селфи с поля медоносных цветов - фацелии, о чем сразу публикуют фотографии в «Инстаграмме». Это поле с красивыми цветами фиолетового цвета находится неподалеку от Томска. Число желающих «поселфиться» там и нарвать букет цветов настолько велико, что возникла угроза вытаптывания поля и его исчезновения. Площадь поля фацелий всего 20 гектаров. В связи с чем в Сибирском НИИ сельского хозяйства и торфа призывают томичей прекратить подобные походы на поле, чтобы сохранить растения.

Сиреневый луг стал местом массового паломничества для людей с объективами всех мастей. Легкое платье, соломенная шляпа, романтичная поза и букет цветов в руках. Вот и все, что нужно — для эффекта фотосессии — в лавандовых полях юга Франции. Собственно, сибирское поле за это и прозвали "Томским Провансом". Вот только к наплыву инста-туристов цветочные посевы оказались не готовы. В сибирском филиале Академии наук заявили, что любители селфи уже нанесли полю больше вреда, чем суровая погода.

Ладно бы просто фотографировались, так нет же, надо букетик нарвать.Поле на трассе Аникино-Синий утес в Томской области местные жители зовут не иначе как «Сибирский Прованс» и просто обожают там фотографироваться.«Запах волшебный, картинка прекрасная... Рекомендую», - пишут блогеры.

Фацелия накапливает фосфор и калий, развивает мощную корневую систему, служит для биологического улучшения земледелия. Цветом напоминает лаванду, поэтому это поле назвали Томским Провансом. Здесь фотографирование достигло запредельных масштабов. Люди рвут растения, наполняют корзины, делают даже стога. Предприимчивые фотографы стали возить сюда свадьбы. В результате треть поля, примерно 7 гектаров – вытоптано. Это семеноводческий посев НИИ сельского хозяйства и торфа Сибири, он предназначен для продажи пчеловодам и аграриям.