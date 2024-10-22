Книги, которые уже увидели свет

Хочу пердставить вашему вниманию некоторые книги, которые уже вышли в свет. Это явно не все, но те, о которых я знаю.

Первая книга Кирилла Романовского "8 лет с Вагнером" вышла небольшим тиражом и разлетелась мгновенно. Через некоторое время вышел более полный и хорошо оформленный тираж2-я книга Романовского «Смерти нет. Не вообще, а в том виде, который был ей свойственен еще лет 20-25 назад.

Нет тайны, нет страха, нет мотива для внутренней дрожи свидетелей: очных и заочных...»

Друзья, радостные новости вам на ночь глядя.

Спешу сообщить, что наконец-то вышла в свет вторая книга Кирилла Романовского "Восемь лет с Вагнером: Тени войны".

В продолжение уже ставшей легендарной книги «Восемь лет с “Вагнером”» вошли интервью Кирилла Романовского с бойцами ЧВК «Вагнер», которые не были включены в первую часть, а также личные заметки военного корреспондента о боевых действиях и солдатском быте в странах Ближнего Востока и Африки.

Заказать можно на официальном сайте-магазине издательства

https://book24.ru/product/vosem-let-s-vagnerom-teni-vojny-7681778/

Благодарю вдову Кирилла Александру Яковлеву за возможность принять участие в подготовке книги к публикации - в память о нашем друге и товарище.

Будем жить!

В 2024 году вышла книга питерского журналиста Николая Андреева

В октябре-ноябре 2024 года Скоро презентация книги за авторством нашего летчика с дальнего направления Олега Булычёва. Группа «Вагнера» — это боевое братство. Вместе — Победим https://t.me/wagner_group2022/10286

Перед вами уникальное свидетельство непосредственного участника событий СВО. Лев Трапезников не только показывает окопную жизнь бойцов ЧВК "Вагнер" и их взаимоотношения между собой, но и выражает свое мнение о происходящих событиях. Дни, проведенные на спецподготовке в учебном центре "Вагнер", диалоги, окопы, штурмы — все это изложено здесь. Показывая смерть и тревогу, автор учит ценить хрупкую человеческую жизнь и спокойные минуты мирных дней. Немалый интерес представляют практические советы, необходимые тем, кто решил отправиться на Донбасс. Как перестать бояться смерти и в боевых условиях применять морально-психологические приемы для укрепления своей психики — рассказывается в этой книге.





Гост Юнгер "Как я погиб под Бахмутом" Это все, что осталось у меня после войны. https://t.me/jungerbahmut/1166

Репортаж в новостях на местном телевидении вышел. Скринами покажу самого автора. Звать его Александр Юнганс, родом из Йошкар-Олы, Марий Эл. Воевал в составе ЧВК "Вагнер" с осени 2022 года. Участник боёв зв Бахмут. Отмечен боевыми наградами. Был дважды ранен. В последний раз сослуживцы думали, что он 200, но не смотря на тяжелое ранение, Александр выкарабкался. В первый день операции по взятию Бахмута прибыл сразу в окопы. Был наблюдателем, всегда впереди...После возвращения домой 59 дней на фронте из памяти перенес на листок бумаги. Кружку чаю заварил, вот сел и за ночь написал книгу Мысль о книге появилась еще в окопах, а выйдя из госпиталя, решил: точно! И эта точность во всем. Он написал ее под псевдонимом Гост Юнгер. На сегодняшний день (день съемок репортажа) напечатано 2007 экземпляров А началось все с обычной тетрадки в 24 листа. Слова рождались сами, говорит Александр. В события погружают и зарисовки. Это частичка не моей жизни. Это частичка жизни двух десятков тысяч жизни пацанов, которые погибли вот в этой бахмутской мясорубке.И никто бы об этом так особо и не узнал, еслиб не наши воспоминания. Не так много людей об этом написало, вот в принципе 3-4-5, может быть до десятка книг. Ну вот я один из ьаких авторов. Его книга есть в республиканаско библиотеке и центральной Ленинской библиотеке в Москве.

Каждый день за письменным столом и постоянно на связи с подписчиками. Подписать, упаковать и отправить. Книги разлетаются по всей стране и даже за ее пределы.

Увековечить и оставить хоть что-нибудь о той неизвестной войне. Потому что, кроме жетона, каких-то бумаг и денежных средств ничего не пришло. И родные не знают ничего.

Год назад Александр начал писать мемуары. Вместе с оставшимися в живых сослуживцами они по крупицам собирают события тех дней, когда они были вместе, там... на войне.

https://t.me/jungerbahmut/1229

На своем портале Гост выкладывает пришедшие от читателей послания. Хочу их привести, поскольку там стоят часто портреты наших воинов, которые в сети не светятся. Вот некоторые из них:

1348 (номер заказа) получил. Благодарю ГОСТ. Получил за день до похорон брата. Погиб на Авдеевском 21.03.24. До этого 1 ШО. Ранение под Соледаром. Позывной Кандай.

https://t.me/jungerbahmut/1163 Большое спасибо, книгу 1548 получила , как раз ко дню рождения сына. 8 октября ваш первый день в штурме, начало бахмутовской мясорубки и последний день рождения сына, ему осталось на всегда 27.

https://t.me/jungerbahmut/1181 Гост от души ! Книгу получил 1521

https://t.me/jungerbahmut/1186 Добрый день! Большое спасибо, книгу получила. 1576 . Вы мне такой подарок сделали . Это память. Все что осталось.

https://t.me/jungerbahmut/1189(Погибшие: Бурганов Андрей, Фитюнин Игорь, Карпенко Владимир, Гостев Степан)

Огромное спасибо, книга за номером 1560 -получена!

Перечитала несколько раз электронный вариант- книгопечатный передадим в музей/библиотеку, для памяти о тех событиях!

Это память о подвиге русских парней, моих земляков - для их родных и для нас!

Спасибо большое! Слава России!

https://t.me/jungerbahmut/1190 Добрый день! Книга 1511 пришла в Архангельск!!! Получила и уже прочитала. Спасибо большое Гост!!!

https://t.me/jungerbahmut/1192 1649 получил.

Огромное спасибо Госту за книгу и за эмоции которая она передает.

https://t.me/jungerbahmut/1196 Всем добрый день! Книга 1606 уже дома. Хотя вчера она была уже в нашем почтовом отделении, как раз на день рождения сыночка... ну уж вот так у нас работает почта. Большое-пребольшое спасибо

https://t.me/jungerbahmut/1201 Добрый день! Книга 1546 пришла в Волгоградскую обл 8.10 .Спасибо большое,что Вы хоть чуть-чуть приоткрыли нам о работе,жизни подвигах наших ребят.Мой Сынок ушёл 30.09.22 и все полгода тишины,ожидание и бросанье к любому звонку телефона...Память и любовь к нашим близким осталась живущим.Спасибо Вам Александр-пишите у Вас хорошо получается,мы ждём продолжения.Всего Вам хорошего,главное здоровья!!!

БЫТЬ-ВОИНОМ, ЗАЧИТ-ЖИТЬ ВЕЧНО!!!!

https://t.me/jungerbahmut/1202

Огромное спасибо! Книга 1714 заняла своё почётное место.

https://t.me/jungerbahmut/1205 Республика Адыгея

https://t.me/jungerbahmut/1213 Огромное спасибо. Книгу под номер 1600 получила и прочитала на одном дыхании... От последних строк защемило в груди, а на глазах появились слëзы. Будто всë увидела Вашими глазами...

https://t.me/jungerbahmut/1226 Вот пришла наша книга... спасибо ГОСТ (город Калининград)

https://t.me/jungerbahmut/1230 Александр, здравствуйте! Книгу 1599 получила. Конечно, читала раньше электронную версию, но, когда ты держишь в руках бумажный вариант с подписью Автора, это непередаваемые эмоции! Простой, но такой настоящий и пропитанный смыслом текст и иллюстрации...

Спасибо Вам огромное за возможность прикоснуться к легенде с именем "Вагнер"! За правду, за ваши Подвиги, Честь, Доблесть и Отвагу! Здоровья Вам, вдохновения и Божьей помощи во всех делах!

И фотография в коллекцию, чтобы знали, что Вагнер помнят, любят, знают и чтят во всей России!

https://t.me/jungerbahmut/1235

Надеюсь будут выпущены еще книги и воспоминания.