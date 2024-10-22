Книги, которые уже увидели свет

Хочу пердставить вашему вниманию некоторые книги, которые уже вышли в свет. Это явно не все, но те, о которых я знаю.
Первая книга Кирилла Романовского "8 лет с Вагнером" вышла небольшим тиражом и разлетелась мгновенно.Через некоторое время вышел более полный и хорошо оформленный тираж2-я книга Романовского«Смерти нет. Не вообще, а в том виде, который был ей свойственен еще лет 20-25 назад.
Нет тайны, нет страха, нет мотива для внутренней дрожи свидетелей: очных и заочных...»
Друзья, радостные новости вам на ночь глядя.
Спешу сообщить, что наконец-то вышла в свет вторая книга Кирилла Романовского "Восемь лет с Вагнером: Тени войны".
В продолжение уже ставшей легендарной книги «Восемь лет с “Вагнером”» вошли интервью Кирилла Романовского с бойцами ЧВК «Вагнер», которые не были включены в первую часть, а также личные заметки военного корреспондента о боевых действиях и солдатском быте в странах Ближнего Востока и Африки.
Заказать можно на официальном сайте-магазине издательства
https://book24.ru/product/vosem-let-s-vagnerom-teni-vojny-7681778/
Благодарю вдову Кирилла Александру Яковлеву за возможность принять участие в подготовке книги к публикации - в память о нашем друге и товарище.
Будем жить!
В 2024 году вышла книга питерского журналиста Николая Андреева
В октябре-ноябре 2024 годаСкоро презентация книги за авторством нашего летчика с дальнего направления Олега Булычёва.Группа «Вагнера» — это боевое братство. Вместе — Победимhttps://t.me/wagner_group2022/10286
Перед вами уникальное свидетельство непосредственного участника событий СВО. Лев Трапезников не только показывает окопную жизнь бойцов ЧВК "Вагнер" и их взаимоотношения между собой, но и выражает свое мнение о происходящих событиях. Дни, проведенные на спецподготовке в учебном центре "Вагнер", диалоги, окопы, штурмы — все это изложено здесь. Показывая смерть и тревогу, автор учит ценить хрупкую человеческую жизнь и спокойные минуты мирных дней. Немалый интерес представляют практические советы, необходимые тем, кто решил отправиться на Донбасс. Как перестать бояться смерти и в боевых условиях применять морально-психологические приемы для укрепления своей психики — рассказывается в этой книге.
Гост Юнгер "Как я погиб под Бахмутом"Это все, что осталось у меня после войны.https://t.me/jungerbahmut/1166
Репортаж в новостях на местном телевидении вышел. Скринами покажу самого автора. Звать его Александр Юнганс, родом из Йошкар-Олы, Марий Эл. Воевал в составе ЧВК "Вагнер" с осени 2022 года. Участник боёв зв Бахмут. Отмечен боевыми наградами. Был дважды ранен. В последний раз сослуживцы думали, что он 200, но не смотря на тяжелое ранение, Александр выкарабкался.В первый день операции по взятию Бахмута прибыл сразу в окопы.Был наблюдателем, всегда впереди...После возвращения домой 59 дней на фронте из памяти перенес на листок бумаги.Кружку чаю заварил, вот сел и за ночь написал книгуМысль о книге появилась еще в окопах, а выйдя из госпиталя, решил: точно! И эта точность во всем.Он написал ее под псевдонимом Гост Юнгер. На сегодняшний день (день съемок репортажа) напечатано 2007 экземпляровА началось все с обычной тетрадки в 24 листа. Слова рождались сами, говорит Александр. В события погружают и зарисовки.Это частичка не моей жизни. Это частичка жизни двух десятков тысяч жизни пацанов, которые погибли вот в этой бахмутской мясорубке.И никто бы об этом так особо и не узнал, еслиб не наши воспоминания.Не так много людей об этом написало, вот в принципе 3-4-5, может быть до десятка книг. Ну вот я один из ьаких авторов. Его книга есть в республиканаско библиотеке и центральной Ленинской библиотеке в Москве.
Каждый день за письменным столом и постоянно на связи с подписчиками. Подписать, упаковать и отправить.Книги разлетаются по всей стране и даже за ее пределы.
Увековечить и оставить хоть что-нибудь о той неизвестной войне. Потому что, кроме жетона, каких-то бумаг и денежных средств ничего не пришло. И родные не знают ничего.
Год назад Александр начал писать мемуары. Вместе с оставшимися в живых сослуживцами они по крупицам собирают события тех дней, когда они были вместе, там... на войне.
https://t.me/jungerbahmut/1229
На своем портале Гост выкладывает пришедшие от читателей послания. Хочу их привести, поскольку там стоят часто портреты наших воинов, которые в сети не светятся. Вот некоторые из них:
1348 (номер заказа) получил. Благодарю ГОСТ. Получил за день до похорон брата. Погиб на Авдеевском 21.03.24. До этого 1 ШО. Ранение под Соледаром. Позывной Кандай.
https://t.me/jungerbahmut/1163Большое спасибо, книгу 1548 получила , как раз ко дню рождения сына. 8 октября ваш первый день в штурме, начало бахмутовской мясорубки и последний день рождения сына, ему осталось на всегда 27.
https://t.me/jungerbahmut/1181Гост от души ! Книгу получил 1521
https://t.me/jungerbahmut/1186Добрый день! Большое спасибо, книгу получила. 1576 . Вы мне такой подарок сделали . Это память. Все что осталось.
https://t.me/jungerbahmut/1189(Погибшие: Бурганов Андрей, Фитюнин Игорь, Карпенко Владимир, Гостев Степан)
Огромное спасибо, книга за номером 1560 -получена!
Перечитала несколько раз электронный вариант- книгопечатный передадим в музей/библиотеку, для памяти о тех событиях!
Это память о подвиге русских парней, моих земляков - для их родных и для нас!
Спасибо большое! Слава России!
https://t.me/jungerbahmut/1190Добрый день! Книга 1511 пришла в Архангельск!!! Получила и уже прочитала. Спасибо большое Гост!!!
https://t.me/jungerbahmut/11921649 получил.
Огромное спасибо Госту за книгу и за эмоции которая она передает.
https://t.me/jungerbahmut/1196Всем добрый день! Книга 1606 уже дома. Хотя вчера она была уже в нашем почтовом отделении, как раз на день рождения сыночка... ну уж вот так у нас работает почта. Большое-пребольшое спасибо
https://t.me/jungerbahmut/1201Добрый день! Книга 1546 пришла в Волгоградскую обл 8.10 .Спасибо большое,что Вы хоть чуть-чуть приоткрыли нам о работе,жизни подвигах наших ребят.Мой Сынок ушёл 30.09.22 и все полгода тишины,ожидание и бросанье к любому звонку телефона...Память и любовь к нашим близким осталась живущим.Спасибо Вам Александр-пишите у Вас хорошо получается,мы ждём продолжения.Всего Вам хорошего,главное здоровья!!!
БЫТЬ-ВОИНОМ, ЗАЧИТ-ЖИТЬ ВЕЧНО!!!!
https://t.me/jungerbahmut/1202
Огромное спасибо! Книга 1714 заняла своё почётное место.
https://t.me/jungerbahmut/1205Республика Адыгея
https://t.me/jungerbahmut/1213Огромное спасибо. Книгу под номер 1600 получила и прочитала на одном дыхании... От последних строк защемило в груди, а на глазах появились слëзы. Будто всë увидела Вашими глазами...
https://t.me/jungerbahmut/1226Вот пришла наша книга... спасибо ГОСТ (город Калининград)
https://t.me/jungerbahmut/1230Александр, здравствуйте! Книгу 1599 получила. Конечно, читала раньше электронную версию, но, когда ты держишь в руках бумажный вариант с подписью Автора, это непередаваемые эмоции! Простой, но такой настоящий и пропитанный смыслом текст и иллюстрации...
Спасибо Вам огромное за возможность прикоснуться к легенде с именем "Вагнер"! За правду, за ваши Подвиги, Честь, Доблесть и Отвагу! Здоровья Вам, вдохновения и Божьей помощи во всех делах!
И фотография в коллекцию, чтобы знали, что Вагнер помнят, любят, знают и чтят во всей России!
https://t.me/jungerbahmut/1235
Надеюсь будут выпущены еще книги и воспоминания.
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