Очередные креаклы-предатели ощутили на себе «культуру отмены»

«Культуру отмены», которую либерда ранее привыкла применять к тем, кто поддерживает Россию, ощутили на себе очередные креаклы-предатели. Наше гражданское общество за 4 с лишним месяца, прошедших с момента начала СВО, научились использовать этот либеральный инструмент против самих «борцов с Режимом». И вот теперь чуть ли не еженедельно появляется свежее нытьё о том, что сорвался очередной концерт людей с очень-очень светлыми лицами.

Продолжаю следить за тем, как российские граждане, начавшие с апреля активно наносить удары по кошелькам русофобского креаклиата…

https://vk.com/video3485515_456244643

https://vk.com/video3485515_456244689

…Продолжают это дело всё активнее. Что, в свою очередь, стимулирует государственные органы не дожидаться вала жалоб на концерт очередного креакла-предателя, а действовать самостоятельно. Как это произошло недавно в отношении одного столичного увеселительного заведения.

«Главклуб вынужден сообщить об отмене выступления группы Anacondaz 26 июня в составе фестиваля PunkRupor и концертов группы Несчастный случай 3 июля и Манижи 8 июля.



Решение принято нами под давлением государственных органов. После продолжавшихся несколько недель звонков нам из разных инстанций, в пятницу, 24 июня, в течение пары часов после нашего очередного отказа нами были получены уведомления о проведении двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС.

https://vk.com/wall-4754596_44538

В комментариях – у мамкиных революционеров жутко печёт из-за того, что в России больше не приветствуют заработки тех, кто льёт грязь на нашу страну. Сытые, никогда не знавшие трудностей существа строчат под сообщением администрации клуба вот такое:

«Сюрреализм какой то... Вроде жили в более менее нормальной стране и вмиг оказались в какой то антиутопии, даже хуже чем в Северной Корее».

https://vk.com/wall-4754596_44538?reply=44541

Сразу видно, что, во-первых, мамкин борец с Системой худо учился в школе и не знает, что слова «какой-то» и «более-менее» пишутся через дефис. Во-вторых, понятия не имеет, что означает термин «антиутопия». И, в-третьих, судит о ситуации в Северной Корее исключительно по западным и либеральным агиткам.

В ответ наши ехидные сограждане троллят заведение и его завсегдатаев. Напоминая, что границы России открыты, и всегда можно поехать зарабатывать на концертах русофобов куда-нибудь ещё.

«А почему бы Главклубу не организовать площадку для подобных концертов в Киеве? Львове? Пытайтесь там, а не в России! Думаю пора ещё и Налоговой полиции и прокуратуре к Вам наведаться! Ну и ФСБ вам в помощь! Удачи!»

https://vk.com/wall-4754596_44538?reply=44551

«Отличные новости, у врагов России и русского народа, у тех кто подло плюнул в спину Русской Армии не должно быть возможности проводить здесь концерты и т.д., пусть сидят и зарабатывают в тех странах на стороне которых выступают, которым симпатизируют.

Но удивляет количество всяких вырусей, лишённых национального самосознания, которые после всего этого готовы ходить на их концерты и платить им деньги».

https://vk.com/wall-4754596_44538?reply=44578

«Че вы б***ь пытались? Русофобку Манижу привезти? На х** вы идёте с такими попытками».

https://vk.com/wall-4754596_44538?reply=44579

Народ, как видите, выражений не выбирал. Видно, что утомились наши сограждане от засилья светлоликого креаклиата в культурной сфере, о котором продюсер Наталия Осипова как-то написала, отвечая светлоликой Галине Юзефович:

«Весь поезд культуры забит - от плацкарта до вип-зоны в головном вагоне – только людьми ваших взглядов.

Дискуссии, свободомыслия, разности мнений среда ваша не терпит, потому что тогда надо будет конкурировать. А вы не сможете.

Пока не отключен излучатель, вы влияете. А он не только не отключен, он работает с утроенной силой. Наши западные партнёры умеют и ещё как».

https://t.me/ossinoe/3391

Под «излучателем» автор цитаты имеет в виду российские государственные СМИ, доверху набитые либердой и управляемые светлоликими скользкими медиа-менеджерами. И, с учётом регулярного применения «культуры отмены» за пределами уютных редакций, этот излучатель стараются использовать на всю катушку.

Однако, и такое положение не вечно. В медийной среде тоже есть люди, которым не по душе засилье русофобов. И в актёрской среде такие есть, как вот без колебаний отправившийся в Донбасс Владимир Машков. Или – Николай Пореченков, видео с которым было в моём Телеграм-канале на днях.

https://t.me/OstashkoNews/16943

Я уже писал в Клубе экспериментальной истории, что наша, патриотическая «культура отмены» должна перемолоть либеральную…

https://sponsr.ru/ruslanostashko/13876/Stolknovenie_kultur_otmeny/

…И именно так оно и будет.

Порукой тому – неравнодушие миллионов россиян, наконец-то почувствовавших себя соавторами творения новейшей истории нашей уникальной цивилизации.