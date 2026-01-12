Армянский погром в Баку 13-20 января 1990 года

Сокрушимая "дружба народов" Бакинские погромы, прокатившиеся по городу в середине января 1990 года, сложно рассматривать отдельно от событий, которые в истории Азербайджана получили название "черный январь". Случившееся не получится досконально "препарировать", разложив всё по полочкам: вот искра, от которой вспыхнула ненависть и привела к погромам, вот реакция власти и подавление беспорядков силой.

Нет, в январских событиях в Баку всё было не так, и армянские погромы стали лишь составной частью процесса, который в конечном счете и привел к выходу Азербайджана из состава Союза ССР.Погромы 13 января 1990 года вызвали еще одну волну армян-беженцев из Баку. На этот раз, последнюю/ © bbc.com

"Черный январь", который еще называют "кровавым", стал следствием многолетнего противостояние армян и азербайджанцев. Камнем преткновения в нем был Нагорный Карабах и стремление его жителей выйти из состава одной республики и присоединиться к другой. Армянские активисты требовали передачи территории, имевшей статус автономии, азербайджанцы были категорически против. Центральная власть проблему предпочитала не замечать, периодически призывая к терпимости. Но всем на Кавказе было ясно, что время дискуссий прошло, и на тлевших до этого угольках национальных противоречий вот-вот разгорится пожар, который приведет к кровопролитию.

На пороховой бочке

Утром 20 января 1990 года для всего населения Советского Союза началось необычно. Пресные телевизионные новости вдруг сменили тревожные сообщения про то, как советские войска штурмуют советский же город. Звучали слова "вооруженные боевики", "исламский фундаментализм", а в это время по бакинским моргам развозили тела горожан, погибших в результате боев на городских улицах.

Это было заключительным актом кровавой трагедии противостояния власти и народа. Но началась она не сразу и не вдруг. До этого почти двухмиллионный многонациональный Баку оказался фактически во власти мятежников, которые требовали немедленного решения Карабахской проблемы. Они называли себя Народным Фронтом Азербайджана (НФА), и с конца 1989 года постепенно усиливали влияние в Баку. Их популярность росла стремительно, особенно на фоне бездействия республиканских властей, которые даже не пытались разрешить кризис вокруг Нагорного Карабаха. Митинг Народного Фронта Азербайджана в Баку, 1989 год/ © РИА Новости

А в город между тем стекались беженцы, изгоняемые армянами со своих территорий. Одновременно с этим происходило движение в обратном направлении — армяне покидали Азербайджан. Особенно исход усилился после событий в Сумгаите в феврале 1988-го. В итоге к началу 1990 года от 200-тысячного армянского населения Баку в городе осталось около 40 тысяч человек — в основном пенсионеры, которым некуда было ехать, и женщины, вышедшие замуж за азербайджанцев.

Баку начала 1990 года представлял собой огромную пороховую бочку, к которой был подведен фитиль. Подведен, но еще не зажжён. Митинги в городе проходили почти каждый день. Люди требовали решения карабахской проблемы, отставки правительства республики и независимости от Москвы. На этом фоне призывы к армянам убираться из города смотрелись как-то буднично и по-рядовому. Но именно они в итоге и оказались той искрой, которая подожгла фитиль.

Погром

Нет единой версии, что послужило отправной точкой погромов. По одним свидетельствам представители радикального крыла НФА 12 января 1990 года выступили по телевизору и заявили, что Баку заполнен бездомными беженцами, в то время как тысячи армян в столице живут в комфортных условиях. Радикалы тем самым почти в открытую призвали людей на насилие против армян. Азербайджанские беженцы из Карабаха в Баку/ © David Turnley, VCG

По другой версии погром начался с убийства азербайджанца Мамедова. Он в составе группы вломился в дом к армянину Ованесову, чтобы выгнать того из квартиры. Защищая себя, семью и имущество, Ованесов с сыном встретил нападавших с топором в руках. Про смерть Мамедова объявили на многотысячном митинге на главной площади Баку.

По третьей версии погромы начались после очередного митинга, на котором лозунги за независимость Азербайджана и неотделимость Карабаха сменили открытые призывы "Смерть армянам!". Огромная толпа, скандируя "Слава героям Сумгаита!", двинулась по улицам, постепенно рассеиваясь на отдельные группы. Их целью был поиск армян и расправа с ними.

Многие исследователи трагических событий отмечали тот факт, что погромы были организованы. Иначе как объяснить, что толпа целенаправленно шла от дома к дому, заходя только в нужные квартиры. Ведь Баку — это не село с пятью тысячами жителей, где все армяне на виду. И даже на 250-тысячный Сумгаит, где можно было без особых проблем получить списки армянских квартир. В азербайджанской столице к 1990 году жило 1,7 миллиона человек. Это был огромный многонациональный город, и за пару часов оперативно узнать адреса армянских квартир было нереально просто технически. Наверняка они имелись у бунтовщиков заранее. Эвакуация армян/ © ТАСС

По своей жестокости погром мало чем отличался от Сумгаитского. Группы молодых вооруженных азербайджанцев числом 20–30 человек врывались в квартиры армян, зверски убивали хозяев, не считаясь с полом и возрастом, а потом принимались за грабежи.

Что самое страшное, людей не просто убивали, их выволакивали из квартир и учиняли казни на улицах. Избивали, резали, жгли... Вот воспоминания военнослужащего Александра Васильева:

Наш командир группы, Ромка, азербайджанец по национальности, выходит по заданию „Особняка“ в город, в гражданке. По возвращению сразу просит водки. Психует. Видел, как с балкона многоэтажки выбрасывали женщину. Голую. В костёр из мебели. Мебель, понятно, из её же квартиры.

И таких свидетельств масса — все описания тех армянских погромов наполнены жуткими деталями, которые рассказывали очевидцы. Фактически в те дни быть армянином в Баку означало автоматически перейти в разряд приговоренных к смерти. Баку, январь 1990 года/ © ТАСС

"Дорога жизни"

Ну а что же власть? Ведь опять-таки: Баку не Сумгаит, это столица республики. Ладно милиция (про нее все январские события не было слышно ничего), но ведь в городе должны были находиться войска. Они и находились — один только контингент Внутренних войск МВД СССР насчитывал 12 тысяч человек. А еще десантники, Каспийская флотилия с морпехами, военные аэродромы за чертой города, куда за час можно было перебросить чертову уйму солдат.

Но вся военная рать бездействовала — из Москвы пришел приказ не вмешиваться. Но как тут не вмешаться, если КПП в городе осаждают сотни армян, спасающихся от разъяренной толпы. Их пропускали, собирали в одном месте и пока бунтовщики орудовали на улицах Баку, военные сажали армян на паромы и переправляли через Каспий в туркменский Красноводск. "До сих пор не могу забыть изгнанных из собственного дома и избитых людей, прошедших «по дороге жизни» на пароме через Красноводск в Ереван. Это лишь небольшая часть тех, кому посчастливилось вырваться из бакинской мясорубки", — делилась впечатлениями медик Инесса Авдалян. Солдаты помогают беженцам в посадке на паром/ © noev-kovcheg.ru

А на улицах радикалы между тем наглели все больше и больше. Вслед за армянами они принялись за смешанные семьи. Рауф Алискеров, ставший беженцем в 1990 году, в интервью "Огоньку" рассказывал:

Я азербайджанец, но мать — армянка. Нас тоже выселили, когда я был на работе. Они забрали все деньги и били мою мать. Об этом она рассказала, когда я её нашел. Меня тоже стали избивать, приговаривая: „Откажись от матери, иначе ты не тот человек...“ Все они были с ножами.

Это был конец когда-то многонационального старого Баку. Потому что угрозы со стороны экстремистов стали звучать уже в адрес евреев и русских. Именно после этих событий начался их массовый исход из города. Люди за бесценок продавали квартиры и уезжали навсегда, спасая свои жизни. Бегство армян из Баку/ © armenpress.am

Штурм

Но это будет, начиная с февраля. А январские погромы в Баку закончились тем, что Москва отдала приказ на силовое подавление восстания. Ему предшествовали переговоры с лидерами НФА, для проведения которых в Баку прилетели министр обороны Язов и Евгений Примаков, бывший на тот момент кандидатом в члены Политбюро ЦК. Но переговоры ни к чему не привели. После того как в Баку все воинские части оказались заблокированы в своих гарнизонах (мятежники ставили на выходе полные бензовозы и угрожали их взорвать в случае прорыва), Язов отдал приказ на штурм города. В него вошли прибывшие самолетами десантники, морпехи Каспийской флотилии, курсанты военных училищ. Баррикады на улицах Баку/ © AZERTAG

Именно эти события и называют в Азербайджане "черным январем". А армянские погромы в истории республики получили оценку как "провокаторские". Мол, они были организованы неустановленными лицами с одной лишь целью — дать повод для введения советских войск в Баку. Армия на улицах Баку 20 января 1990 года/ © РИА Новости

Независимо оценивать случившееся сложно. Смотреть на события со стороны, абстрагируясь от боли за оборванные жизни ни в чем неповинных людей, еще сложнее. Жертвами погромов стали по разным оценкам от 90 до 300 армян (это только погибшие). В ходе операции по пресечению массовых беспорядков было убито около сотни и ранее 700 мирных жителей. Погибло около тридцати военнослужащих. Вот цена, которую заплатили два народа за Карабах и собственную независимость. И это было только начало. Узел национальных проблем затягивался все туже и туже...

Уже через месяц после армянских погромов беспорядки вспыхнули в Душанбе. В городе распространились слухи, что беженцам из Баку власти выделяют вне очереди квартиры, в то время как тысячи очередников ютятся в лачугах. Началось всё с митингов, а закончилось гражданской войной в Таджикистане. События, которые ей предшествовали, и станут темой очередной части цикла о межэтнических конфликтах позднего СССР.

Воспоминания генерал-лейтенанта Александра Лебедя «...Пытался убедить в том, что нельзя убивать людей из-за того, что они родились армянами. Убедить не удалось, а эвакуировать удалось... Там была просто резня...»

Александр Лебедь — советский и российский государственный и военный деятель, военачальник, гвардии генерал-лейтенант. 36 лет назад в этот день международное сообщество стало свидетелем очередного злодеяния против армянского народа в Азербайджане.

С 13 января 1990 г. армянские погромы обрели организованный, целенаправленный и массовый характер.

Существуют многочисленные свидетельства о зверствах и убийствах, совершенных с исключительной жестокостью, включая групповые изнасилования, сожжение заживо, выбрасывание с балконов высоких этажей, расчленения и обезглавливание.

На улицах Баку в те дни выкрикивали лозунги: «Слава героям Сумгаита!», «Да здравствует Баку без армян!». Как и в Сумгаите, действия нападавших отличались изощренной жестокостью: район вокруг армянского квартала стал ареной массовых убийств, людей выбрасывали с балконов, толпы нападали на армян и забивали их до смерти. По разным оценкам было убито несколько сотен человек.

С 13 по 19 января 1990 года в Баку был совершен масштабный погром армянского населения, ставший кульминацией геноцида армян в Азербайджане в 1988-1990гг.

Точное число жертв геноцида армян в Баку до сих пор неизвестно — по разным данным, было убито от 150 до 400 человек, сотни искалечены. Погромы продолжались неделю при полном бездействии властей Азербайджана и СССР, внутренних войск и многочисленного Бакинского гарнизона Советской армии.

Те, кому удалось избежать гибели, подверглись насильственной депортации. Лишь 20 января 1990 года в Баку для установления порядка были введены советские войска. По сей день к ответственности не были призваны организаторы и исполнители армянских погромов в Баку, которых продолжают прославлять как героев.

Баку, 1990, 13-20 января

