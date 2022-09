Киберфашизм. Что это и как его победить

Я тут некоторое время назад выкладывал пост товарища Дивова про киберфашизм. С обещанием не торопиться с ответом, а сначала хорошенечко подумать.

Подумал.

Для начала, как и подобает в любом уважающем себя исследовании, определимся с дефинициями. Ибо многие из комментаторов под оригинальным текстом спрашивали «Что же такое киберфашизм?».

Киберфашизм – это продвигаемый глобалистским мейнстримом «новый» строй (на самом деле нет, нечто подобное уже пытались делать неоднократно).

Надо понимать, что у него есть сущностные составляющие (то есть определяющие его суть) и «окформительские» (окормительские/оформительские – не одному Мараховскому играться в словообразование), то есть служащие обслуживанию и оправданию сущностных составляющих.

При этом сущностные составляющие тщательно умалчиваются, а окформительские не менее тщательно раздуваются и продвигаются.

Например, у классического фашизма/нацизма сущностной составляющей был грабёж. Благополучие одних народов или социальных групп за счёт других народов или социальных групп. Даже ценой их превращения в рабов или тотального физического уничтожения.

У итальянских фашистов это был грабёж Югославии, Албании, Эфиопии, Ливии, других стран Магриба и остальной Африки ради процветания итальянцев.

У немецких нацистов это был грабёж евреев, славян и прочих «неполноценных» народов ради благополучия немцев.

А всякая там римская или прусская эстетика, Хьюго Босс, отсылки к перевранному Ницше, оперы Вагнера и сказки про «нордических арийцев» – это всего лишь пыль в глаза, окформительская бутафория (на которую некоторые ведутся до сих пор).

То, что Гиммлер шизанулся и начал на полном серьёзе искать никогда не существовавшую цивилизацию Туле (или одноимённый остров) – никак этого факта не меняет.

Грабёж первичен, сказки про сверхлюдей вторичны.

Аналогично в киберфашизме первичен по-прежнему грабёж. Только уже не по национальному или географическому признаку, а всей планеты в пользу узкой кучки сверхбогатых манипуляторов (так называемых «глобалистов»).

В основе их идеологии лежат всё те же ущербные и ложные идеи Томаса Мальтуса о неизбежном истощении ресурсов, голоде и необходимости сокращения населения. Вообще такие идеи могли родиться только на Острове – ввиду скудности и ограниченности его ресурсов. Но англосаксы спроецировали это на всю планету.

И уже более двухсот лет носятся с ними, как с писаной торбой, хотя теория Мальтуса уже несколько раз разбивалась о реальность. Они каждый раз говорят «вот, население Земли достигнет пятьсот миллионов/миллиард/два миллиарда/пять миллиардов – и мы все умрём».

В реальности же человеки не размножаются больше, чем позволяют наличные технологии. И каждый раз, когда человечество преодолевало прогноз мальтузианцев – происходил технологический скачок, который позволял прокормить гораздо больше людей.

Сегодня, по подсчётам учёных из FAO (Food and Agriculture Organization of United Nations) наличные технологии позволяют прокормить минимум 24 миллиарда человек. Мы даже близко не приблизились к какому-то «зловещему порогу».

Поэтому глобалистам приходится придумывать нелепые сказочки о «глобальном потеплении» и выпускать на трибуну ООН психически больных подростков, «видящих углеродный след в атмосфере» (меньше психотропные вещества употреблять надо, и мерещиться ничего не будет).

Желающие могут легко найти сотни аналогичных страшилок про «глобальное похолодание», которыми пытались пугать доверчивых обывателей с 50-х по 70-е годы. Не зашло, пришлось переобуваться и выдумывать такое же, только потепление.

В промежутке пугали озоновыми дырами, от которых мы все обязательно умрём. Кстати, где они?

Итак, основные идеи глобалистов:

- сделать всех «архипролетариями», полностью лишёнными не только имущества, но и Родины, истории, самоидентификации и так далее;

- радикально сократить численность населения Земли.

Для реализации первой цели внедряются различные формы жизни без собственности – коливинги, коворкинги, каршеринги и так далее.

«Опен офисы» всякие туда же. Это же ужас! Я не смогу работать, если кто-то через плечо сможет видеть мой монитор. Даже если я там занят абсолютно рабочим процессом – это вторжение в моё личное пространство.

«Общечеловеков» учат не иметь личного пространства. А через это – лишают их и личного когнитивного пространства. Соцсети приучивают людей к публичному информационному эксгибиционизму, лишают приватности в мыслях.

Яркий пример подобных экспериментов – это жилищное строительство в Гонконге. Когда он был британской колонией, там строили клетушки на 8 метров, где живёт одновременно несколько человек, и где душ находится на одном квадратном метре с унитазом и всё это (а также плита для готовки) никак не отделено от остального жилого пространства.

Нет, у меня была «студия», где я жил, но она была хотя бы около 30 квадратных метров. Мне нравилось, что там много свободного пространства, можно танцевать или даже фехтовать (люстру я там убрал, поставив вместо неё светильники на стенах возле потолка). И в ней, само собой, санузел был отдельно. И, что немаловажно, я ей владел.

На сегодня большинство населения США живёт в съёмных квартирах, ежемесячно платя аренду так называемым «лендлордам». И этот процент только растёт. Задача максимум для глобалистов – сделать так, чтобы в арендованном жильё жили все.

Они даже экспериментируют с тем, чтобы многие работающие получали недостаточно для выплаты аренды и жили на улицах. Таких в США уже сейчас сотни тысяч.

В результате получаются сверхдешёвые зависимые юниты, работающие на износ практически за еду. Причём едой у них не гамбургеры с мясом, а кузнечики (но об этом подробнее позже).

Можно ещё, строго по Хаксли, давать им стимулирующую работоспособность и подавляющую депрессию наркоту – так называемый «биохакинг». У нас тут вообще дикая смесь всех основных антиутопий – от «1984» и «Дивного нового мира» и до «Заводного апельсина». И все они уже давно ни разу не фантастика.

Опять же, бездомный сверхдешёвый (да ещё и наркоманящий) юнит вряд ли заведёт семью, что способствует реализации второго пункта программы глобалистов.

Для реализации второй цели продвигают:

- гомосексуализм и прочее ЛГБТ+

- веганство

- «зелёную» повестку, включая сказки про глобальное потепление (отупение).

Зачем продвигать всю эту тему с 58 (или 85, всё равно) полами? Предельно просто. Единственный способ продолжить род – это когда мальчик любит девочку. Все остальные 56 (или 83) пола автоматически получают премию Дарвина, как тупиковые ветви эволюции (кроме некоторых «всеядных» девиаций, типа «би», которые любят всех подряд – у тех ещё есть шансы).

Всего за полтора поколения пропаганды количество сексуальных девиантов в США выросло с менее 2% (это норма для любого общества) до 24%. Всё, большинство из них уже никогда не размножится.

Ну и ещё создавая различные многочисленные «меньшинства» вы делаете их управляемыми. Между прочем, их можно стравливать между собой и не давать объединиться против реальных угнетателей. Делите на расы, делите на гендеры, делите на верующих и атеистов, на красных и на белых – и так далее.

«Зелёная» же повестка продвигается для того, чтобы оправдать так называемую «вынужденную нищету». И вы уже не нищий, который не может себе позволить покупку мяса, а «духовно продвинутый веган» или «экоактивист, спасающий планету».

Вегана заодно можно развести на покупку «особо чистой (читай «особо дорогой») органической пищи», а экоактивиста можно заставить жрать саранчу и тараканов.

Читай: уп-ра-вля-е-мость.

И ничего, что это самое «органическое земледелие» уже довело Малайзию, где проводили эти эксперименты, до нищеты и угрозы голода. Сколько там той Малайзии (32 миллиона).

Опять же, у подавляющего большинства веганов наблюдается снижение либидо, что с точки зрения глобалистов тоже чистый плюс – меньше вероятность размножиться.

«Зелёная» повестка также призвана остановить технологический прогресс и вызвать сокращение населения. Отказ от атомной энергетики и так далее – читайте Азимова «Академию» и Ефремова «Час Быка» (я считаю, что Час Быка круче).

Снижение численности населения – это практически автоматически откат в технологиях. Если кратко, то каменный топор можно сделать в одиночку, а вот для космической ракеты или постройки АЭС нужен экономический кластер в 150+ миллионов человек. Сугубо по разнообразию номенклатуры производимых товаров.

Плюс, если допустить, что на миллион человек рождается один гений (условно), то увеличение населения ведёт к увеличению количества изобретений (а это уже больше Курцвейл). То есть снижение населения сокращает в том числе и количество людей, которые могут заниматься наукой.

То есть нам предлагают мир, в котором подавляющее большинство будет ввергнуто в новое средневековье (или хуже, в новые тёмные века), а технологии останутся уделом ничтожного меньшинства (и у них эти технологии будут неизбежно угасать – надеюсь, не нужно объяснять, почему).

Почему это фашизм? Потому что в этом мире кучка сверхбогатых будет владеть всем, а все остальные будут тотально зависеть от них – ибо эта кучка будет владеть их жильём, их рабочими местами, их платёжными системами, их магазинами и всем остальным.

Кстати, американские правые называют это «коммунизмом», но в СССР всем владело государство, а не кучка сверхбогатых владельцев банков и корпораций. Госкап. И это государство так или иначе было подконтрольно народу через демократические процедуры (здесь можно визжать «явамнэвирю»).

А в предлагаемой нам условным Давосом модели весь мир – это частная (корпоративная – это форма частной) собственность узкой кучки сверхбогатых манипуляторов. Поэтому нет, это даже близко не коммунизм. Это доведённый до абсолюта частно-собственнический капитализм.

Почему этот фашизм «кибер»? Потому что он использует для управления так называемый «бигтех». То есть Фейсбук, Твиттер, Гугл (с его Ютубом) и так далее. Это цензура, манипулирование общественным мнением, выявление неблагонадёжных, слежка и так далее. Это возможность замораживать счета людей в банках. Это возможность дистанционно отключать электромобили «Тесла». Это фильтрация доступа к приложениям в «Эппл». Можно продолжать очень долго.

Вас легко могут «отменить» или «стереть», лишить мобильности, средств к существованию, выгнать на улицу и так далее.

Это такой уровень тоталитаризма (то есть вмешательства в частную жизнь человека), который даже не снился авторам антиутопий.

Причём настоящий тоталитаризм ведь не в России, как нам пытается втирать зомбированное хомячьё – он как раз на «свободном» Западе. Там вы не только не можете произносить «неправильные» слова, но вам даже не разрешат выращивать помидорки на собственном балконе для собственного потребления.

Там ты «свободен», пока ходишь по жёлтой линии. Произносишь правильные слова, поддерживаешь «текущую хрень» (support current thing), не мешаешь превращать твоих детей в представителей 38-го пола и не возражаешь, чтобы им уделяли внимание «индивидуумы, обладающие нетрадиционной сексуальностью по отношению к детям» (то есть педофилы). Ну и, конечно, голосуешь за правильных, сертифицированных демократических марионеток – типа Джо Байдена или Анналены Бербок.

Иначе ты внутренний террорист и «экстремальная угроза нашей демократии»(с).

И будь ты хоть самый популярный блогер в стране (Джо Роган), хоть генерал (Флинн), хоть бывший президент США (Трамп), а репрессий тебе не избежать.

Давешняя речь Бидона, где он записал во «внутренние враги» (enemy within) 70+ миллионов американцев, поддерживающих Трампа – яркое тому свидетельство.

При этом безумные зомби-хомячки продолжают пугать нас китайским социальным рейтингом и постить мемасики (тоже способ зомбирования) про «миска риса и кошка-жена».

Главное – изо всех сил не замечать, где реальная диктатура и тоталитаризм (и, кроме всего прочего, фашизм на экспорт, о котором говорит профессор Попов), а также кто главный мировой агрессор, виновный в смерти миллионов людей.



Это было очень краткое описание явления «киберфашизм».

А вот разбор, что с ним делать, как противостоять и какая для этого нужна идеология и архитектура – это следующая часть Мерлезонского балета.



Собственно, рецепты по преодолению киберфашизма заложены в его природе.

1. Мешать реализации его целей.

2. Противопоставлять ему, прежде всего, то, против чего он борется.

Как там у товарища Гегеля: тезис – контртезис.

Вместо ЛГБТ+ продвигать семейные ценности. Любите друг друга, и да поможет вам святой Дунстан.

Вместо «чайлдфри» – рождение и воспитание детей. Тоже мальчиков и девочек, а не неведомых зверушек.

Вместо бесформенных «унисекс» – маскулинность мужчин и феминность женщин. Пусть мужчины будут храбрыми и сильными, а женщины кокетливыми и нуждающимися в защите и заботе. Подавайте дамам пальто и открывайте перед ними двери.

Вместо веганства и тараканоедения – мясоедство (это полезно и вкусно). Овощи пусть тоже будут, но в качестве гарнира.

Вместо «назад в пещеры» продвигать торжество науки и прогресс. Развивать атомную энергетику.

Вместо атомизации и разделения – соборность судьбы человечества. Все мы плывём в жёлтой подводной лодке.

Вместо «принуждения к нищете» – общество всеобщего благосостояния. Каждой семье по отдельной квартире.

Вместо финансовых спекуляций – ориентация на физическую экономику.

Вместо развития медицины в направлении «сиськи-письки» (пришить или отрезать) – преодоление болезней, увеличение продолжительности (и качества) жизни.

Вместо наркотиков, транквилизаторов и «биохакинга» – здоровый образ жизни.

Причём всё вышеперечисленное – это не «вопреки» или «против», а именно ЗА.

За жизнь! За развитие! За будущее!

Но всё, конечно, не так просто.

Для обеспечения всего вышеперечисленного нам необходим суверенитет. Причём не только в юридическом смысле, но и во всех остальных – военно-политическом, экономическом и, возможно самое главное, в когнитивно-ценностном.

То есть мы сами должны определять свои ценности, приоритеты, планы, цели и задачи.

Взрослого и целостного человека, зрелую личность, всегда определяет внутренний локус контроля. То есть самостоятельность в суждениях, а не ориентация на чьё-то мнение (Be yourself no matter what they say). С государствами и народами то же самое.

Собственно, в последнее время Российская Федерация демонстрирует именно такую зрелость.

Соответственно на все их убогие уловки типа «углеродной нейтральности» нужно отвечать «газ за рубли, а чтобы получить эти самые рубли попробуйте для начала продать нам что-то действительно нужное».

Как нам победить киберфашизм? Всё уже давно сформулировано «Лорой» Бочаровой:

Есть два пути – либо славить свет,

Либо сражаться с тьмой.

Нам нужно

а) ЖИТЬ и радоваться жизни

б) бить фашистов

Этого достаточно.

