На мемориале "Самбекские высоты" в Ростовской области вполне себе уютно устроился азербайджанский флаг. Почему? Потому что там когда-то сражалась дивизия из Азербайджанской ССР. Это к вопросу "война одна на всех", "общий подвиг" и прочую совково-брежневскую бредятину. Для кого-то от подвига можно себе отрезать вкусные куски.

"Наши деды храбро воевали на непонятной войне, затеянной русским диктатором Джугашвили, пока тупая русня заваливала всех трупами, бежала, а потом мародёрила и насиловала немок, немцев, а также немецких коров, кошек и ишачков... ой, Самед, не напоминай тот случай, один раз было", - так эта история подаётся в любых учебниках, научно-популярных передачах, выступлениях национальных интеллигентов.

А зеркальную ситуацию представить себе пока нельзя. Много ли российских флагов развевается в столицах браццких республик в знак признательности к русскому солдату и рабочему, которые и вытащили на себе основной груз самой жуткой войны в истории человечества? Много ли тёплых слов лидеры соседних государств говорят в адрес русского народа? А что такое? Почему? У нас же дружба народов?

О том, как реально фронтовики воспринимали всевозможных "воинов" из республик Средней Азии и Кавказа, можно прочитать в непричёсанных мемуарах ветеранов, хотя бы на проекте "Я помню" Артёма Драбкина. (Вот реально титанический подвиг во имя предков). И что, в российских школах и на российском ТВ рассказывают про небоеспособных мамедов, джамшудов и дилдобеков?

Кстати, непонятно, почему у памятника висит современный азербайджанский флаг. Потому что это символ и современного государства в Закавказье, и созданной до большевиков Азербайджанской демократической республики, которой наследует нынешний Баку. Да-да, в 1991 году у них официально состоялось повторное провозглашение независимости. Какое отношение имеет сине-красно-зелёное с полумесяцем полотнище к воинам Красной Армии, призванным из советской республики?

А такое - тут читаем, тут рыбу заворачиваем. Нам так удобно и всё. Да и флаг АзССР тоже не особенно уместен, республиканские флаги вывешивали на всяких Спартакиадах. А там, где люди ложились в братские могилы, как погибшие героями за одну Родину, разве можно делить их на своих и чужих?

Оказывается, можно. Всегда есть свои. Свои ближе. Это русским должны быть дороги все. А сами русские никому не нужны.

Ладно, можно все это было бы списать на какие-то там политические интересы. Но почему не руководствоваться столь излюбленным дипломатами принципом взаимности? Раз где-то висит флаг жутко гордого горного или степного государства, то в ответ у них там должен развеваться российский триколор. Когда на рынках и балконах Баку будет много бело-сине-красных цветов или чёрно-жёлто-белых имперок, можно снисходительно посмотреть на азербайджанские флаги в Москве или Ростове-на-Дону. Не раньше.

https://t.me/russkiegramoty/51350

А если копнуть поглубже: Мемориал посвящен подвигу трех соединений, из которых только одно "национальное" - 416 дивизия, а флаг - как будто это только азербайджанцы высоту отстояли. Причем в официальном наименовании 416 дивизии нет слова "азербайджанской", как это написано на официальном (!) сайте мемориала, а есть слово "Таганрогская".

https://t.me/russkiegramoty/51419

И такой вот вопрос. В Государственном университете просвещения в вилайете Москвабад в полном соответствии с общим трендом День народного единства превращают (https://vk.com/wall-194862574_2417) в грандиозный туркмено-узбекско-киргизский фестиваль плова. Какое отношение к российскому народному единству и освобождению от польскитх интервентов имеют флаги азиатских -станов, а также их жрачка и пляски - одному многонациональному божку известно.

https://t.me/russkiegramoty/51401