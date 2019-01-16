Пропавшая в облаках. История Лидии Литвяк — легендарной «Белой Лилии»

18 августа 1921 года родилась Лидия Литвяк, самая результативная советская женщина-летчик Второй Мировой войны, которую называли Белой Лилией. Лидия Литвяк. 1942 год. Фото из личного архива Натальи Кравцовой.

Лидия Владимировна Литвяк появилась на свет 18 августа 1921 — во Всесоюзный день авиации в Москве.

Увлеченная самолетами с детства, девушка невероятно гордилась этим фактом. Ей пророчили актерское будущее, но она выбрала небо. С 14 лет занималась в аэроклубе. В 15 лет она уже совершила свой первый самостоятельный полет.

Белая Лилия-44

С началом Великой Отечественной войны 19-летняя смелая и влюбленная в небо Лидия записалась в летчики-добровольцы. Но изначально советское командование не намеревалось отводить женщинам существенную роль в авиации. И только спустя год, в сентябре 1942 года, девушка совершила свой первый боевой вылет в составе 586 ИАП (истребительного авиационного полка) — одного из трех женских авиационных полков под руководством летчицы Марины Расковой, которые были сформированы по приказу Сталина из-за больших потерь кадровых летчиков. Лидия Литвяк. Фото: Commons.wikimedia.org

В 1942 году была зачислена в 586 ИАП, «женский авиаполк», приписав недостающие 100 часов налёта. Освоила истребитель Як-1. Первый боевой вылет совершила в небе над Саратовом. В августе 1942 года в группе сбила немецкий бомбардировщик Ю-88. 13 сентября во втором боевом вылете над Сталинградом сбила бомбардировщик Ю-88 и истребитель Me-109. Лётчиком Me-109 оказался немецкий барон, одержавший 30 воздушных побед, кавалер Рыцарского креста!

Девушка, ей 21 год всего, она сбила Барона и кавалера железного креста!

Уже меньше чем через год, 23 февраля 1943 года, Лидия Литвяк получила одну из первых своих боевых наград — орден Красной Звезды. За эти месяцы она, как одна из лучших летчиц, переводилась в дивизии, участвовавшие в важнейших битвах Великой Отечественной войны, а также стала известной как «Белая Лилия».

Примерно в это же время на фюзеляже самолёта Лиды появилось изображение белой лилии - её позывным под Сталинградом было слово "Лилия". С тех пор за Лидой прочно закрепилось прозвище "Белая Лилия Сталинграда". Иначе зазвучал и позывной Литвяк — «Белая Лилия-44», по бортовому номеру ее самолета. Да и саму ее часто стали называть не Лидой, а Лилей. К слову, существует предположение, что имя Лилия происходит от слова «лиль», что в переводе с одного из древних евразийских языков означает «воздух, ветер».

Две Лидии

Небо преображало Литвяк, как утверждали ее коллеги: ощущение штурвала в руках изменяло ее до неузнаваемости и будто бы делило на двух совершенно разных людей. «Земная» Лидия была молчаливой, скромной красавицей с белокурой копной волос и голубыми глазами — ее даже сравнивали с популярной в те годы актрисой Валентиной Серовой. Она любила читать книги и изящно одеваться: всегда выглядела опрятно, женственно, носила необычные вещи — белый подшлемник, вывернутую пухом наружу безрукавку, хромовые сапоги, воротник для летной формы из меха, срезанного с унтов (который ей потом приказали отпороть и приделать обратно к обуви) — и ходила особой походкой, вызывая у окружающих тихий восторг.

«Небесная» же Лидия отличалась решительностью, хладнокровием, выносливостью и сноровкой: она буквально «умела видеть воздух», как говорил ее командир. Неслучайно ее называли «Дианой — богиней свободной охоты», а ее особый почерк в пилотировании сравнивали с чкаловским. Ее мастерством восхищались, радовались ее победам, поражались ее отчаянной смелости. Например, однажды Лидия вернулась на аэродром на изрешеченном немецкими снарядами самолете и с раной в ноге и, доложив об успешном выполнении задания и двух сбитых вражеских воздушных суднах, потеряла сознание. После этого боя мужчины-летчики признали ее настоящим асом. Вероятно, совокупность черт, заложенных в характере Лидии Литвяк, еще в детстве способствовала ее увлечению авиацией и устремлению к этой мечте. В 14 лет она наравне со взрослыми посещала Центральный аэроклуб имени Чкалова, уже через год совершила первый самостоятельный полет и участвовала в геологической экспедиции на Крайний Север, а спустя еще некоторое время окончила Херсонское летное училище, стала летчиком-инструктором и до начала войны сумела поставить на крыло 45 курсантов. Советская летчица Лидия Литвяк у своего истребителя. 1943 год.

Ас в юбке

«Мы все были потрясены и восхищены ее поступком, о котором рассказывали друг другу. В Энгельсе уже несколько дней бушевала пурга, ветер валил людей с ног. Но нужно было везти с аэродрома Анисовка винт для самолета, потерпевшего аварию. Полеты в такую погоду запрещены, но Лиля Литвяк без разрешения вылетела и привезла винт. Начальник Энгельсской школы полковник Багаев объявил ей выговор за невыполнение приказа по авиашколе, а майор М. Раскова вызвала ее и сказала: „Я горжусь такой моей храброй и смелой летчицей!“» — вспоминала о Белой Лилии ее лучшая подруга, летчица-истребитель Екатерина Буданова.

А в одном из первых боевых вылетов над Сталинградом Белой Лилии удалось сбить два вражеских воздушных судна. Пилот второго немецкого истребителя был опытным летчиком и бился до последнего. Но в конце концов, его машина вспыхнула от пущенного Лидией снаряда и стремительно направилась в сторону земли, а летчик, выпрыгнувший с парашютом, был взят в плен. На допросе он попросил показать ему того, кто его сбил, и, увидев двадцатилетнюю девушку, пришел в ярость: «Зачем вы смеетесь надо мной? Я летчик, сбивший более тридцати самолетов. Я кавалер рыцарского креста! Не может быть, чтобы меня сбила эта девчонка! Тот летчик дрался мастерски». Но после того, как Лидия жестами показала известные только им двоим детали боя, он изменился в лице, снял с руки свои золотые часы (по другой версии, сорвал с груди многочисленные награды) и протянул ей, победительнице.

Переломный момент

Новый 1943 год Лида встречала в составе 296 истребительного авиаполка. В начале нового военного года к ней нежданно пришло счастье - обычное женское счастье, о котором мечтают большинство девушек. Лида не была исключением: по свидетельству сослуживцев, она отличалась романтичным нравом, в кабине её самолёта всегда был букетик живых цветов. Она любила дополнять свою форму яркими шёлковыми шарфиками, которые сама делала из парашютного шёлка. Стоит ли удивляться, что, оказавшись в практически целиком мужском окружении, Лида влюбилась? Её избранником стал лётчик-ас Алексей Фролович Соломатин. В январе 1943 года они узаконили свои отношения. Катилась к своему закономерному финало Сталинградская битва. 2 февраля 1943 года войска немецкого фельдмаршала Паулюса капитулировали. Однако война продолжалась. Освободившиеся из-под Сталинграда войска двинулись в наступление на запад. 11 февраля командир полка, в котором служила Литвяк, повёл в бой четвёрку истребителей. Среди них - и знакомый всем самолёт с белой лилией на фюзеляже. И снова в активе Белой Лилии оказались два вражеских самолёта - истребитель и бомбардировщик. На этот раз счёт девушки-аса пополнился сбитым в группе лучшим самолётом люфтваффе - "фокке-вульфом" FW-190. Спустя несколько дней новый воздушный бой едва не кончился для Лидии Литвяк трагично. Её Як-1 был подбит и совершил вынужденную посадку на захваченной врагом территории. Немцы заметили приземлившийся русский истребитель и с оружием наизготовку устремились к нему, надеясь взять в плен незадачливого лётчика. Лидия выскочила из кабины и, отстреливаясь, побежала в сторону линии фронта. Но надолго ли могло ей хватить патронов? Казалось, что плен или гибель в неравном бою неизбежны. Но помощь пришла, откуда не ждали. Появившийся в небе советский штурмовик открыл ураганный огонь по вражеским солдатам, заставив их залечь, а затем приземлился и принял Лидию Владимировну на борт. Героиня Сталинградской битвы была спасена.

Лидия также поддерживала дружеские взаимоотношения с летчицей Екатериной Будановой, с которой их свела судьба еще в начале боевого пути — в женском авиаполку Расковой — и уже не разлучала. С тех пор они всегда служили вместе и были лучшими подругами. Две боевые подруги - Екатерина Буданова и Лидия Литвяк, героини Сталинградской битвы. Фото 1942 года.

Спустя месяц жизнь Белой Лилии стала меняться. 21 мая Лидию Владимировну постигло несчастье. В воздушном бою над селом Павловка был подбит самолёт её мужа, Героя Советского Союза Алексея Соломатина.Тяжело раненый Соломатин на расстрелянном самолёте с трудом дотянул до аэродрома, но там силы оставили лётчика. Посадить машину он уже не смог.

Гибель мужа стала тяжёлым ударом для Лиды. Другие в таких ситуациях ломаются - Лидия Владимировна лишь воспылала ещё более горячей ненавистью к захватчикам, не только унизившим её страну, но и разрушившим её личное счастье. В конце мая 1943 года над расположением советских войск появился аэростат - корректировщик артиллерийского огня. Неоднократные попытки советских лётчиков сбить аппарат не увенчались успехом - аэростат надёжно прикрывали с земли зенитным огнём. 31 мая Лидия Литвяк пошла на хитрость. Она углубилась вглубь вражеской территории и зашла на аэростат со стороны солнца, чем лишила фашистских зенитчиков возможности прицелиться. Атака длилась менее одной минуты, но этого времени хватило, чтобы расстрелять аппарат. За эту победу Лидия Владимировна удостоилась Ордена Красного Знамени.

Меньше чем через месяц получила множество ранения и скончалась, не приходя в сознание, лучшая подруга Буданова.

15 июня Лидия Литвяк сбила Ю-88, а затем, отбиваясь от шестёрки немецких истребителей, сбила один из них. В этом бою она получила лёгкое ранение и в госпиталь ехать отказалась. 18 июля в схватке с немецкими истребителями Литвяк и её лучшая подруга Катя Буданова были сбиты. Литвяк удалось выпрыгнуть с парашютом, а Буданова погибла.

Лётчицы 586 истребительного авиационного полка Лидия Литвяк, Екатерина Буданова, Мария Кузнецова (слева направо) у самолета ЯК-1. 1943 год.

Вскоре после этого командование допустило Лидию Литвяк на свободную охоту. На капоте своего Як-1 она, как и под Сталинградом, нарисовала заметную белую лилию. В одном из воздушных боёв Литвяк оказалась вынуждена отбиваться от 3-х вражеских истребителей. А на командира полка навалились четыре "мессера". Не переставая отстреливаться, Лида поспешила на выручку командиру. Самолёт девушки был подбит, причём немцы преследовали его до самой земли. С большим трудом Лидии Владимировне удалось посадить повреждённую машину на фюзеляж. Пехотинцы прикрыли её посадку огнём с земли. Каково же было восхищение солдат, когда они увидели, что спасённый ими пилот - очаровательная девушка!

Последний полет

Этот роковой год стал последним и для самой Белой Лилии. 1 августа 1943 года Литвяк совершила свой последний полет. Шли страшные бои по прорыву немецкой обороны на рубеже реки Миус, который закрывал дорогу на Донбасс. Для истребителей полка это был уже четвертый вылет за день. То ли сказалась физическая усталость и эмоциональное напряжение, то ли отказало оружие — в одном из столкновений самолет Лидии был подбит немецким истребителем, но не упал сразу, а вошел в зону облаков и исчез.

По словам летчика Борисенко, направившего свой истребитель вслед за Литвяк в облака, самолета с белой лилией на фюзеляже не было видно в воздухе, но и на земле при этом не наблюдалось огненных вспышек. Другие очевидцы утверждали, что видели, как истребитель приземлился, его белокурая девушка-пилот якобы села в подошедшую машину с немецкими офицерами и исчезла в неизвестном направлении. Но эта версия выглядит совсем фантастической.

Через две недели Лидии Литвяк должно было исполниться 22 года. Родные полагали, что она предчувствовала свою гибель: в одном из своих писем она упоминала сон, в котором на противоположном берегу бурной реки ее звал к себе муж.

Бороться и искать

По официальным данным, 1 августа 1943 года Лидия Литвяк не вернулась с боевого задания и пропала без вести. Формальные поиски не продлились и нескольких лет: летчик, приблизительно знавший район падения самолета, погиб.

"Ещё летом 1946 года командир 73-го гвардейского истребительного авиаполка И. Запрягаев послал в район Мариновки на машине несколько человек для поисков её следа. К сожалению, однополчане Литвяк опоздали буквально на несколько дней. Обломки Лидиного «Яка» уже были уничтожены... В 1968 году газета «Комсомольская Правда» предприняла попытку восстановить честное имя лётчицы.

Но ее родные, близкие и неравнодушные поклонники организовывали собственные расследования. В 1967 году в городе Красный луч Луганской области школьная учительница Валентина Ивановна Ващенко основала отряд РВС (Разведчиков военной славы), который также проводил поиски в своем регионе. В состав отряда входили ученики седьмого класса, в котором Ващенко была классным руководителем: она верила, что подобный опыт сплотит ребят и увлечет их родной историей. 23 июля 1979 года членам отряда стало известно о том, что в одной из братских могил была похоронена неизвестная летчица. Изучение останков позволило выяснить, что погибшая была смертельно ранена в лобную часть головы. Дальнейшее расследование установило, что это могла быть только Лидия Литвяк.

Так, в 1988 году, через 41 год после гибели, в ее личном деле появилась запись «погибла при выполнении боевого задания». В 1990 году летчице было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а в 1993 — звание Героя России.

Всего за те десять месяцев, которые Белая Лилия посвятила защите Родины, она совершила 186 боевых вылетов, получила 3 ранения, сбила лично 11 самолетов и 3 самолета в группе, а также один аэростат.

По боевому налету она до сих пор держится на верхних строчках рейтинга летчиков-истребителей, наравне с другими легендарными советскими пилотами, несмотря на то, что воевала меньше года.

По словам историка и писателя Дмитрия Хазанова, подразделения истребителей, сформированные из женщин-лётчиц, в годы Второй мировой войны были только в Красной армии. Девушки при этом выдерживали такие перегрузки, какие порой не могли вынести даже мужчины.

По словам семикратной абсолютной чемпионки мира по самолётному спорту, лётчика-инструктора I класса Светланы Капаниной, управлять самолётом женщине до сих пор на порядок тяжелее, чем мужчине, не говоря уж о периоде Великой Отечественной войны.

«Вести самолёт девушке очень тяжело физически. Поэтому боевые победы женщин в небе — это не правило, а большое исключение», — подытожила специалист. Памятник Лидии Литвяк в г. Красный Луч (ДНР), поисковики из которого нашли место её захоронения.

http://www.aif.ru/society/history/propavshaya_v_oblakah_isto...

https://historytime.ru/poznavatelno/belaya-liliya-stalingrad...

https://russian.rt.com/science/article/541489-sssr-voina-sta...

https://mikhael-mark.livejournal.com/777604.html