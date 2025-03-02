Это может показаться странным, но фразу: «Русские не сдаются!», - первым произнес адыгеец Хусен Андрухаев в годы Великой Отечественной войны. Андрухаев Хусен Борежевич

Впрочем, СССР был страной, где представители самых разных национальностей спокойно сосуществовали вместе. Противники коммунистов и того строя говорят пренебрежительно: «Тюрьма народов». Новости СМИ2

Странно. Ведь у Союза всегда были инструменты для того, чтобы представители различных национальностей жили дружно. И слово «русские» не обозначало нацию. Оно обозначало общность национальностей, сосуществующих вместе. Конфликты начались, незадолго до того, когда Союз распался. Лучше стало? Это отдельная тема.

Если говорить о современности, то в специальной военной операции на стороне РФ и союзных республик участвуют русские, украинцы, татары, буряты, башкиры. И всех их называют русскими. Чаще используется у националистов другое слово – оскорбительное. Нет смысла упоминать его в статье. Стоит только лишь отметить, что под ним подразумеваются русские люди – люди так называемого «Русского мира».

Что касается Хусена Андрухаева, то он родился в Адыгее. Было это в 1920-м году, когда молодая Советская республика только налаживала свою жизнь, не прекращая при этом Гражданскую войну. Но многое делалось для простых людей, дети которых могли получать бесплатное лечение, хорошее образование – что прежде им было совершенно недоступно. К тому же, противники России никогда не могли понять, что в нашей стране нет деления по национальностям – у всех равные права.

А у малых народов так и вовсе в СССР всегда были привилегии, например, при поступлении в высшее учебное заведение. У нас никогда не было сегрегации, от которое не так уж и давно отказались в США.

Поэтому и на фронте было настоящее воинское братство – по национальностям красноармейцы не делились, и родину защищали все, как один. Хусен рос трудолюбивым парнем, а еще он любил поэзию. Это не удивительно – жить в таких красивейших местах, где родился он, поневоле настроишься на лирический лад.

Ему было всего лишь 14 лет, когда его стихотворение напечатали в местной газете. Шехурадж – это такая река, на берегу которой он вырос. О ней и написал стихи Андрухаев. Когда окончил школу, вопрос о том, кем быть, не стоял – он поступил в педагогический техникум, намереваясь стать преподавателем литературы.

Ему нравилось учиться, здесь у него появилась возможность создать литературный кружок, у него нашлись единомышленники, ребята разъезжали по аулам, и собирали народные песни и легенды. По окончании техникума ему был прямой путь в репортеры местной газеты. Только вот тогда в Европе уже шла война, а в Советском Союзе было очень тревожно.

Хоть все и надеялись, что немецкий пролетариат не допустит войны с СССР, но все говорило о том, что к ней нужно готовиться. Корреспондент газеты, конечно, на фронте тоже может пригодиться, но Хусен решил, что воинскую специальность ему приобрести стоит.

А потом началась война.

Хусен, хорошо подумав, пришел к выводу, что воевать против преступника А. Гитлера и его войск – священный долг. Парень поступил военно-политическое училище. Окончив его, Андрухаев стал лейтенантом и политруком стрелковой роты – младшим.



Андрухаев Хусен Борежевич

Дивизию, в которой числился Хусен, перебросили на Южный фронт. Первый серьезный бой произошел на Запорожье. Там наши войска освободили несколько населенных пунктов, пленили сотню немцев. Андрухаев метко стрелял из снайперской винтовки, поразил около 20 солдат противника. Это официально – 20. Но, вероятно, чуть больше.

О политруке-снайпере начали писать в газетах. Его примеру стали следовать.

Можно было развивать наступление. Но дальше удача перестала сопутствовать советским бойцам. Подразделение было переброшено к Днепропетровску. Там, в районе села Дьяково, завязался серьезный бой. Пал командир роты. Андрухаеву ничего не оставалось, кроме как взять командование подразделением на себя, идти в контратаку. Из этого мало что хорошее вышло. Ничего хорошего. Немцев было слишком много. Было принято решение об отступлении роты. Хусен остался прикрывать своих ребят. Политрук стрелял из винтовки. Когда у него закончились патроны, советский командир подпустил гитлеровцев поближе и подорвал себя противотанковыми гранатами, забрав с собой нескольких врагов.

Картина художника Чечина

Врагов было слишком много, он шел со своими бойцами, его ранило, вокруг него падали мертвые. Нужно было дать возможность отступить своим подчиненным, и Хусен остался один. Немцы поняли, что у него кончились патроны, и крикнули, чтобы русский сдавался.

Тогда-то адыгеец и прокричал фразу – «русские не сдаются». Дождался пока фашисты подойдут, и взорвал себя вместе с ними гранатами. О его поступке написали все газеты фронта, особенно о том, какими были последние слова молодого героя.

Один пленный немец, который был свидетелем тех событий рассказывал, что Хусену предлагали: «Рус, сдавайся!».

На это адыгеец ответил: «Русские не сдаются!». Эту историю, естественно, подхватила советская пропаганда. И правильно сделала. В музее, построенном в ауле Хакуринохабль более 35 лет назад, провели масштабную реконструкцию и полностью обновили диораму подвига.

Для этого по распоряжению главы Адыгеи из резервного фонда Кабинета министров республики выделили более 2,2 млн рублей на ремонт здания музея. На эти средства специалисты провели реконструкцию и реставрацию экспонатов, приобрели дополнительное музейное оборудование и дополнили экспонаты о литературном наследии. Общая экспозиция включает порядка 1 тыс. 830 предметов о жизни и творчестве Хусена Андрухаева. 22 ноября Мурат Кумпилов ознакомился с обновленной экспозицией музея. В 30-е годы вышли первые стихотворения юного поэта Хусена Андрухаева. В 70-х годах они были объединены в единый сборник стихов «Я буду петь».

Андрухаев служил в Красной Армии с 1940 года. Пройдя курс молодого красноармейца, боец сдал экзамены в Сталинградское военно-политическое училище. После прохождения полного курса и получения офицерского звания в 1941 году был назначен политруком роты 733-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 18-й армии.

Погиб 8 ноября 1941 года в возрасте 21 года, прикрывая отходящих товарищей. В окружении фашистов он подорвал себя гранатой со словами: «Русские не сдаются!»

Андрухаев похоронен в братской могиле в селе Дьяково, где установлен памятник. В его честь названы школа, музей и улица.

Первый музей в честь Хусена Андрухаева был основан в школе Адыгеи в 1973 году. Новое здание музея построили в 1982-м. В 2015 году учреждение признали одним из лучших в стране и наградили Почетным знаком Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве РФ.