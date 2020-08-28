Снайперы Великой Отечественной, ч.6



Романовская Елена Дмитриевна - участница ВОВ 1941-1945 гг. , 1921г.рожд., снайпер. Воевала на Кубани, Украине. Уничтожила 26 немцев.

Снайпер Мария Курицына. г. Архангельск. Первомайский район.

Иванов Константин Иванович - ветеран Великой Отечественной войны, снайпер 334-ой стрелковой дивизии

1965-1971 гг.







Художник Серов Владимир Александрович. Снайпер М.А.Кошкина. г. Ленинград. 1942 г.

Эпизоды из боевой деятельности капитана 2 ранга Томилова в годы Великой Отечественной войны в 1942-1944 гг. КБФ. Слет снайперов 301 арт. дивизиона. 1942 г. Романовская Елена Дмитриевна - участница ВОВ 1941-1945 гг. , 1921г.рожд., снайпер. Воевала на Кубани, Украине. Уничтожила 26 немцев. Снайпер Мария Курицына. г. Архангельск. Первомайский район.Иванов Константин Иванович - ветеран Великой Отечественной войны, снайпер 334-ой стрелковой дивизии1965-1971 гг.Художник Серов Владимир Александрович. Снайпер М.А.Кошкина. г. Ленинград. 1942 г. Группа командиров снайперов. Дата съемки – 01.01.1940 г



Илья Загалов. Уничтожил не менее 202 немцев. Фото из журнала "Огонёк" от 30 июня 1943 года. В 1944 году Илья геройски погиб.

Лебедева Мария, снайпер, проходившая лечение в эвакогоспитале № 38793, 1943 г.

И на сегодня все, но это не конец цикла. https://smolbattle.ru/threads/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.57847/page-5 Снайпер М.А.Кошкина.Группа командиров снайперов. Дата съемки – 01.01.1940 г

Снайпер 187-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии сержант Федор Тимофеевич Дьяченко (1917—1995).С августа 1942 г. воевал на Ленинградском фронте, в целом на его счету — минимум 425 уничтоженных солдат и офицеров противника. В январе 1944 г. был ранен осколком снаряда и на фронт больше не возвращался. В феврале 1944 г. получил звание Героя Советского Союза.