Снайперы Великой Отечественной, ч.6

«Молодой боец, бывший охотник колхоза "Люке" Алексей Самар, награжденный орденом Красного Знамени.
Декабрь 1942 года».
Однополчане Салминой Евгении Александровны, ветеран Великой Отечественной войны, Драгунова, Сивачева, Кирдина, Кожевина
Снайпер 13 гвардейской стрелковой дивизии, профессор, прибывший из г.
Снайпер Беляков награждается медалью "За боевые заслуги". Уничтожил 72 фашистов.
Е.В. Кононенко беседует с девушками-снайперами. На переднем крае
Кавалер ордена «Славы» 3-й степени, снайпер Мария Кувшинова, уничтожившая несколько десятков немецких солдат и офицеров. Май 1944. Автор фотографии Михаил Савин.
Красноармеец Лёгкий Андрей, снайпер 161 СП 95 СД ПА на боевой позиции
Сержант Барабаш Я.П., снайпер 7 роты 3 батальона 54 СП 25 СД ПА им. Чапаева В.И.
Амаев, снайпер 87 стрелкового полка 32 Краснознамённой стрелковой дивизии
Снайпер Г.С. Порубов и боец Ш. Нургалиев ведут огонь по немцам на подступах к городу
Сержант Дьяченко - снайпер
Снайперы Машупаев и Каников
Снайпер Пчелинцев В.Н.
Михеева Тося - снайпер 25 с.п. 44 Чудовской с.д. Волховского фронта
Боровичи. На городском ВУПе. Бойцы изучают снайперскую винтовкуСнайпер Сытов ведет огонь из засады
Снайпер латышской стрелковой дивизии комсомолка Моника Мейкшане
Советский снайпер сержант В. Коршун на позиции в районе озера Балатон.
март 1945 г. 3-й Украинский фронт.Людмила Михайловна Павличенко, герой Советского Союза, снайпер 25-й Чапаевской дивизии.
С августа 1942 г. воевал на Ленинградском фронте, в целом на его счету — минимум 425 уничтоженных солдат и офицеров противника. В январе 1944 г. был ранен осколком снаряда и на фронт больше не возвращался. В феврале 1944 г. получил звание Героя Советского Союза.
Романовская Елена Дмитриевна - участница ВОВ 1941-1945 гг. , 1921г.рожд., снайпер. Воевала на Кубани, Украине. Уничтожила 26 немцев.
Снайпер Мария Курицына. г. Архангельск. Первомайский район.
Иванов Константин Иванович - ветеран Великой Отечественной войны, снайпер 334-ой стрелковой дивизии
1965-1971 гг.
Художник Серов Владимир Александрович. Снайпер М.А.Кошкина. г. Ленинград. 1942 г.
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