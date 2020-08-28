Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    Вот для  чего Ельцину понадобилось в Екатеринбурге убрать,уничтожить Ипатьвский дом?Чтобы никто не знал правды.Царское отречение
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Знатно потроллил)))Зарисовки из Моск...
  • Сергей Легков
    Когда начальником метрополитена был Дмитрий Гаев была телепередача, где он рассказывал детям про метро. Кто-то его сп...Зарисовки из Моск...

Снайперы Великой Отечественной, ч.6

«Молодой боец, бывший охотник колхоза "Люке" Алексей Самар, награжденный орденом Красного Знамени.
Декабрь 1942 года».Снайперы Великой Отечественной, ч.6
Снайперы Великой Отечественной, ч.6
Однополчане Салминой Евгении Александровны, ветеран Великой Отечественной войны, Драгунова, Сивачева, Кирдина, Кожевина
Безымянный.jpg

LqmRoIirXME.jpg

dEeKcaLZyXQ.jpgСнайпер 13 гвардейской стрелковой дивизии, профессор, прибывший из г.

Кзыл-Орда, Сталинград, январь 1943 годаБезымянный.jpgВторой слет снайперов 65 с.д 52 Армии Волховского фронтаБезымянный.jpg14.jpg1 (4).jpg 12.jpg2 (4).jpg3 (4).jpg
4 (4).jpg5 (3).jpg6 (1).jpg
7 (1).jpg

8.jpg 10.jpg9.jpg

11.jpgСнайпер Беляков награждается медалью "За боевые заслуги". Уничтожил 72 фашистов.
Безымянный.jpgЕ.В. Кононенко беседует с девушками-снайперами. На переднем крае
Безымянный.jpg Кавалер ордена «Славы» 3-й степени, снайпер Мария Кувшинова, уничтожившая несколько десятков немецких солдат и офицеров. Май 1944. Автор фотографии Михаил Савин.
20090830-mark.jpg Красноармеец Лёгкий Андрей, снайпер 161 СП 95 СД ПА на боевой позиции
Безымянный.jpgСержант Барабаш Я.П., снайпер 7 роты 3 батальона 54 СП 25 СД ПА им. Чапаева В.И.
Безымянный.jpg Амаев, снайпер 87 стрелкового полка 32 Краснознамённой стрелковой дивизии
Безымянный.jpgСнайпер Г.С. Порубов и боец Ш. Нургалиев ведут огонь по немцам на подступах к городу
Безымянный.jpgСержант Дьяченко - снайпер
Безымянный.jpgСнайперы Машупаев и Каников
Безымянный.jpgСнайпер Пчелинцев В.Н.
Безымянный.jpgМихеева Тося - снайпер 25 с.п. 44 Чудовской с.д. Волховского фронта
Безымянный.jpgБоровичи. На городском ВУПе. Бойцы изучают снайперскую винтовкуБезымянный.jpgСнайпер Сытов ведет огонь из засады
Безымянный.jpgСнайпер латышской стрелковой дивизии комсомолка Моника Мейкшане
Безымянный.jpgСоветский снайпер сержант В. Коршун на позиции в районе озера Балатон.

март 1945 г. 3-й Украинский фронт.Sovet_snayper-V_Korshun_1945.jpgЛюдмила Михайловна Павличенко, герой Советского Союза, снайпер 25-й Чапаевской дивизии.lyudmila-pavlichenko2.jpg

 

Rw9WzSqxhi4.jpg

t42ztzYFk8Y.jpg

XSoQjpoAan8.jpg
Снайпер 187-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии сержант Федор Тимофеевич Дьяченко (1917—1995).
С августа 1942 г. воевал на Ленинградском фронте, в целом на его счету — минимум 425 уничтоженных солдат и офицеров противника. В январе 1944 г. был ранен осколком снаряда и на фронт больше не возвращался. В феврале 1944 г. получил звание Героя Советского Союза.
P1090169.jpg
Эпизоды из боевой деятельности капитана 2 ранга Томилова в годы Великой Отечественной войны в 1942-1944 гг. КБФ. Слет снайперов 301 арт. дивизиона. 1942 г.
1.jpgРомановская Елена Дмитриевна - участница ВОВ 1941-1945 гг. , 1921г.рожд., снайпер. Воевала на Кубани, Украине. Уничтожила 26 немцев.
1.jpgСнайпер Мария Курицына. г. Архангельск. Первомайский район.Снайперы Великой Отечественной, ч.6
Иванов Константин Иванович - ветеран Великой Отечественной войны, снайпер 334-ой стрелковой дивизии
1965-1971 гг.

1.jpg

Художник Серов Владимир Александрович. Снайпер М.А.Кошкина. г. Ленинград. 1942 г.
1.jpg
Снайпер М.А.Кошкина.Снайперы Великой Отечественной, ч.6Группа командиров снайперов. Дата съемки – 01.01.1940 г

1.jpg 2.jpg
Илья Загалов. Уничтожил не менее 202 немцев. Фото из журнала "Огонёк" от 30 июня 1943 года. В 1944 году Илья геройски погиб.
DSCF9590.JPG
Лебедева Мария, снайпер, проходившая лечение в эвакогоспитале № 38793, 1943 г.
1.jpg
И на сегодня все, но это не конец цикла.
герои
Светлана Митленко
наверх