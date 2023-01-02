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Как выглядели советские магазины перед Новым Годом

Новый год стал главным праздником в стране именно в СССР. Поэтому празднично украшенные магазины, прилавки с елочными игрушками и суета с покупкой подарков появились еще при советской власти.

1. Лавка с новогодними игрушками, 1949 Как выглядели советские магазины перед Новым ГодомМихаил Грачев/МАММ/МДФ

2. ГУМ на Красной площади всегда потрясающе украшен на Новый год, 1949Как выглядели советские магазины перед Новым ГодомЭммануил Евзерихин/МАММ/МДФ

3. Елка в ГУМе, 1950-еКак выглядели советские магазины перед Новым ГодомЭммануил Евзерихин/МАММ/МДФ

4. Новогодние декорации универмага «Детский мир», 1950-еКак выглядели советские магазины перед Новым ГодомВсеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

5. Девочка у витрины «Детского мира», 1967Как выглядели советские магазины перед Новым ГодомГалина Киселева//Sputnik

6. Дети у витрины магазина в канун Нового года, 1971Как выглядели советские магазины перед Новым ГодомБорис Кавашкин/Sputnik

7. «Детский мир», 1972Как выглядели советские магазины перед Новым ГодомЮрий Садовников/МАММ/МДФ

8. Подарки в «Детском мире», 1972Как выглядели советские магазины перед Новым ГодомЮрий Садовников/МАММ/МДФ

9. «Детский мир», 1972Как выглядели советские магазины перед Новым ГодомЮрий Садовников/МАММ/МДФ

10. Предновогодняя торговля елочными украшениями на Старом Арбате, 1986Как выглядели советские магазины перед Новым ГодомВиталий Созинов/TASS

11. В дни новогодних праздников на пешеходной улице Старый Арбат, 1987Как выглядели советские магазины перед Новым ГодомВладимир Федоренко/Sputnik

12. Новогодние елки у Детского мира, 1987Как выглядели советские магазины перед Новым ГодомВладимир Федоренко/Sputnik

13. Пустые прилавки и табличка «С новым 1990 годом!»Как выглядели советские магазины перед Новым ГодомАнатолий Болдин/МАММ/МДФ

14. ГУМ. Первые витрины с «Лего», 1991Как выглядели советские магазины перед Новым ГодомИгорь Стомахин/Архив Игоря Стомахина

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