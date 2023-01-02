Как выглядели советские магазины перед Новым Годом

1. Лавка с новогодними игрушками, 1949 Михаил Грачев/МАММ/МДФ
2. ГУМ на Красной площади всегда потрясающе украшен на Новый год, 1949Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ
3. Елка в ГУМе, 1950-еЭммануил Евзерихин/МАММ/МДФ
4. Новогодние декорации универмага «Детский мир», 1950-еВсеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
5. Девочка у витрины «Детского мира», 1967Галина Киселева//Sputnik
6. Дети у витрины магазина в канун Нового года, 1971Борис Кавашкин/Sputnik
7. «Детский мир», 1972Юрий Садовников/МАММ/МДФ
8. Подарки в «Детском мире», 1972Юрий Садовников/МАММ/МДФ
9. «Детский мир», 1972Юрий Садовников/МАММ/МДФ
10. Предновогодняя торговля елочными украшениями на Старом Арбате, 1986Виталий Созинов/TASS
11. В дни новогодних праздников на пешеходной улице Старый Арбат, 1987Владимир Федоренко/Sputnik
12. Новогодние елки у Детского мира, 1987Владимир Федоренко/Sputnik
13. Пустые прилавки и табличка «С новым 1990 годом!»Анатолий Болдин/МАММ/МДФ
14. ГУМ. Первые витрины с «Лего», 1991Игорь Стомахин/Архив Игоря Стомахина
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