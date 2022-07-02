Вот такая цветочная роскошь.

А давайте-ка заглянет туда, где мы еще не были. Ботанический сад Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова — старейшее научное ботаническое учреждение России. Первоначально для устройства ботанического сада в 1780 году П. С. Сумароковым был подарен университету дом с садом и оранжереями «за Красными воротами, на Ольховце». Однако ботанический сад университета был организован в 1785 году в другом месте — на улице Моховой. Однако во время пожара в Москве в 1812 году Ботанический сад на Моховой улице был уничтожен. Однако еще в 1706 году по указу Петра I на северной окраине Москвы, за недавно построенной Сухаревой башней, был заложен «Московский аптекарский огород» для выращивания лекарственных растений. О Ботаническом саде в Правление Московского университета, было написано следующее: «Московский университетский Ботанический сад впервые рассажен был в царствование императора Петра I с целью воспитания лекарственных растений и принадлежал тогда медицинской коллегии, во владении которой, при всех последующих её преобразованиях, оставался до приобретения оного для Московского Университета. Поныне ещё показывают в нем несколько хвойных дерев (пихту, ель, сосну) будто Августейшими руками, или по крайней мере под непосредственным наблюдением Петра Великого насаждённых для научения граждан в их различии».

В 1950 году, когда университет закладывает сад на своей новой территории на Ленинских горах, «Аптекарский огород» становится филиалом Ботанического сада Московского университета. Спецификой филиала остаются коллекции закрытого грунта. 6 октября 1950 года ректором МГУ академиком А. Н. Несмеяновым был подписан приказ о закладке новой территории (более 30 га) Сада. Старая территория сада, «Аптекарский огород», становится филиалом. Это вкратце история. Вот там мы и побываем. Территория закрытая, но ее можно посетить с эксскурсией. Однако иногда выпадает редкий шанс походить по саду без "конвоя". Что мы и сделаем.

Дело в том, что там как раз распустились пионы и ирисы. Много писать не буду, просто наслаждайтесь красотой.



Вот такая удивительная прогулка!