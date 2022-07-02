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Вот такая цветочная роскошь

А давайте-ка заглянет туда, где мы еще не были. Ботанический сад Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова — старейшее научное ботаническое учреждение России. Первоначально для устройства ботанического сада в 1780 году П. С. Сумароковым был подарен университету дом с садом и оранжереями «за Красными воротами, на Ольховце». Однако ботанический сад университета был организован в 1785 году в другом месте — на улице Моховой. Однако во время пожара в Москве в 1812 году Ботанический сад на Моховой улице был уничтожен. Однако еще в 1706 году по указу Петра I на северной окраине Москвы, за недавно построенной Сухаревой башней, был заложен «Московский аптекарский огород» для выращивания лекарственных растений. О Ботаническом саде в Правление Московского университета, было написано следующее: «Московский университетский Ботанический сад впервые рассажен был в царствование императора Петра I с целью воспитания лекарственных растений и принадлежал тогда медицинской коллегии, во владении которой, при всех последующих её преобразованиях, оставался до приобретения оного для Московского Университета. Поныне ещё показывают в нем несколько хвойных дерев (пихту, ель, сосну) будто Августейшими руками, или по крайней мере под непосредственным наблюдением Петра Великого насаждённых для научения граждан в их различии».

В 1950 году, когда университет закладывает сад на своей новой территории на Ленинских горах, «Аптекарский огород» становится филиалом Ботанического сада Московского университета. Спецификой филиала остаются коллекции закрытого грунта. 6 октября 1950 года ректором МГУ академиком А. Н. Несмеяновым был подписан приказ о закладке новой территории (более 30 га) Сада. Старая территория сада, «Аптекарский огород», становится филиалом. Это вкратце история. Вот там мы и побываем. Территория закрытая, но ее можно посетить с эксскурсией. Однако иногда выпадает редкий шанс походить по саду без "конвоя". Что мы и сделаем.Вот такая цветочная роскошь.
Дело в том, что там как раз распустились пионы и ирисы. Много писать не буду, просто наслаждайтесь красотой.Вот такая цветочная роскошь.
Вот такая цветочная роскошь.
Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая цветочная роскошь.Вот такая удивительная прогулка!

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