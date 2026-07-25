Владимир Этуш о Сталине и репрессиях

Когда фронтовик поносит Сталина, как-то хочется укрыться одеялком и закрыть глаза. Гораздо хуже, если это любимый с детства советский артист. И пусть играл он часто в кино откровенно негативных персонажей, но это же умница Этуш! Да как же так!

Попалось тут интервью с артистом. А там полный набор либерального диссидента.

«И таких, как я, было много. Почти не было семьи, у которой бы не арестовали кого-нибудь из родственников. Поэтому внутренне, конечно, многие сочувствовали. И все равно положение сына врага народа давило, рождало комплексы».

При этом всегда подчёркивалось, что обласканный при всех властях Этуш фронтовик, ветеран, патриот. Боевые награды имеет, только шляпу снять.

Копнул открытые источники, а там как бы сказать. Часто артист сам себя играет, природное амплуа перешибить тяжело. Так может это не умница Этуш рассказывает, а его персонажи?

Хотя даже товарищу Саахову такие байки про Верховного не пошли бы. А вот стоматолог Шпак вполне мог бы. Всё что нажито… три магнитофона импортных… эх.

Ну давайте о не самых известных вехах жизни Этуша. В интервью он любил рассказывать, что вырос как сын врага народа. Страшно угнетали за национальность (нет, совсем не кавказскую, как многие думали) и за репрессированного отца.

И то, и другое - наглейшие байки.

С собственной галантерейной фабрикой, рабочими, домработницами. С частными иностранными репетиторами до школы, почти гувернантками, в те годы штука вовсе немыслимая:

«Наша семья в социальном отношении, конечно, выделялась на общем фоне жителей нашего дома. В годы НЭПа мой папа владел небольшим галантерейным производством, мама не работала, и у нас всегда были домработницы, которые часто менялись по разным причинам. В пять лет меня отдали в немецкую группу к Изабелле Юльевне. Тогда в Москве существовали дошкольные учебные группы, в которых объединяли детей среднего достатка. Ходил я туда два года. Собирались мы на квартире Изабеллы Юльевны, и занималась с нами Эльза, немка».

При власти советской отец Этуша тоже не бедствовал. В голодные тридцатые годы мама могла позволить себе не работать. Вы много таких семей знаете? А отец занимал какую-то серьёзную должность в строительном тресте.

Нет, арестовали его, по словам артиста, совершенно ни за что. Мол, соседи написали донос, что ругал Сталина. Очень хотели захватить лишнюю комнату. Вот так ни за что и посадили.

И тут же принялись терзать школьника Этуша. Вот его довольно анекдотичный рассказ. Школьника вызывают к директору и там форменный допрос, как в застенках НКВД. Чуть на Колыму не отправили:

«Директор, седовато-лысый человечек, в черном костюме с длинными рукавами, прикрывавшими короткие пальцы, усадил меня напротив себя и стал расспрашивать об отце. — За что сидит? Я говорю: — Не знаю. Я стал объяснять, говорю, что папа и сам не знает, за что его посадили. А дальше разыгралась сцена форменного допроса. Директор угрожал, что позвонит в НКВД, тянул руку к телефону, а я упрашивал его не делать этого. Страшно было не за себя - за маму: если и сына посадят, как она будет, бедная?»

Какая-то дурная фантазия. Зачем директор школы допытывался о статье отца? Зачем стращал звонком в НКВД? Чего, вообще, он добивался от пионера Этуша?

Может, как раз, директору-то про настоящие обстоятельства дела мимоходом сообщили? А пионер продолжал рассказывать клевету на советскую власть? Что, мол, папу за анекдот про Сталина судят?

Вот тогда рассказ Этуша обретает смысл. По его-то рассказу, просто директор поиздевался над сыном врага народа. И зачем-то пионера НКВД пугал.

А может, директор подозревал хозяйственный характер дела крупного чиновника-строителя? Эдакого товарища Неходы? Потому и грозился, что давай в НКВД позвоню и там тебе скажут, что никакой политикой в деле и не пахнет. Банальная растрата или халатность, так зачем врать?

После чего Этуш сообщает, что вокруг него почти не было семей, где кого-нибудь не арестовали. А вот у меня ровно наоборот у родни. Люди были простые, честные работящие и как-то никто в застенки не попал в 1937 году.

Значит, первое. Никаким сыном врага народа Этуш не был, сочиняет он. За что арестовали отца в открытых источниках нет. Осмелюсь предположить, за какие-то хозяйственные злоупотребления в тресте.

Насколько он был виноват, сказать трудно. Факт, что отсидел Абрам Этуш в районе года и был выпущен. По опыту других дел варианта тут ровно два.

Первый – за год прошло следствие и бардак с хищениями подтвердился. Но, например, прямой вины Этуша в них не было. Да и сумма ущерба небольшая.

Ровно поэтому осудили на небольшой срок и тут же в зале суда, с учетом отбытого, освободили. Обратите внимание, не запретили работать по хозяйственной профессии. Значит, ничего серьёзного там не было.

Вариант второй – через год доказали, что Этуш-старший не виноват. Или, наоборот, не смогли собрать твёрдых доказательств вины. Опять же, дело некрупное. Потому и закрыли за недоказанностью.

Тоже хорошего ничего. Но ошибки судов бывают, увы. Извинились перед чиновником и постановили на работе восстановить с выплатой зарплаты за год вынужденного простоя. Тоже вполне верю.

Вот в год заключения в Москве по политической статье не верю категорически. Тут бы годика на три отправили поработать в лагеря. Или, хотя бы, в ссылку из столицы на пару лет отправили. Пожить за Садовым кольцом.

А как иначе? Если гражданин ведёт подрывную работу против советской власти? Так его хотя бы из столицы надо отправить голову проветрить. Ну если это правда 58 или 59 статья.

Кстати, про зарплату так и было. Этуш сообщает, что за год отсидки отцу трест выплатил сполна всю зарплату. А значит, на работе он был восстановлен. Причём тут враги народа?

Так что не надо тянуть политические репрессии сюда. Или тем более, национальность. Явно, было какое-то хозяйственное дело. Причём, дело мелкое, почему и вышел через год.

Но нет, страшно угнетала советская власть младшего Этуша. Например, на литературе в школе обсуждали роман «Обломов». И стал Этуш излагать ленинский взгляд на произведение:

«В девятом классе был такой случай: учитель литературы Гурий Павлович, этакий барин, в сапогах, с прической а ля Тургенев, попросил меня изложить точку зрения Ленина на роман Гончарова «Обломов». Я изложил. Гурий Павлович спокойно выслушал и говорит: — А вы знаете, что это точка зрения Бухарина?! А Бухарина уже год как расстреляли. Я извинился, совершенно не придав этому значения. А в начале следующего урока меня вызвали к директору».

Оказалось-то другое. Что к уроку надо было выучить высказывания Ленина о том романе. А Этуш поленился, в итоге наплёл невесть чего. Хорошо не точку зрения последнего царя изложил. Чудом ушёл пионер живым с того урока. Как он такое придумывал?

Насчет того, как довлело над ним «сын врага народа» и та самая национальность. Да никак, потому что по собственному признанию, после школы поступает (да, по знакомству, по блату) в самое престижное театральное училище столицы. А как же пятая графа? А как же репрессированный отец? Ну зачем врать-то?

Собственно и дальше никаких проблем у, якобы, «сына врага народа» с карьерой не было. Карьера-то блестящая и в театре, и в кино попал сходу.

При всех властях был обласкан и вся грудь в орденах. Где уж так страшно угнетал артиста Этуша товарищ Сталин?

Сдаётся мне, присочинить любил талантливый артист. Только почему-то присочинить в антисоветскую сторону. Даже в гораздо более спокойные времена.

Какую роль первой вспомнят? Ну Карабаса-Барабаса мало кто уже видел. Ну стоматолога Шпака, которого князь Милославской «не брал», вспомнят. Но, увы, главная и самая народно-любимая какая? Правильно, товарищ Саахов!

Но Этуш и тут кокетничает. Мол, со страшной силой отказывался от этой роли. Гайдай настоял:

«Кстати, от роли Саахова в Кавказской пленнице я поначалу вообще решил отказаться… Поэтому когда Гайдай мне предложил сыграть Саахова, я спросил его: - Неужели у вас нет для столь омерзительной роли какой-нибудь другой кандидатуры? В ответ, однако, услышал, что лучше всего для нее подхожу я».

Верим, так и было. Гайдай один из самых известных режиссёров. Больше того режиссер, как бы это сказать, хозрасчётный, коммерческий.

В переводе на русский, платили за день съёмок у Гайдая в пару раз больше, чем в каком-нибудь историческом кино на Горьковской киностудии или в Ленфильме. Но нет, Этуш отказывался.

Вы вдумайтесь – кого же позвать в комедию сыграть карикатурного кавказца. С таким вот акцентом прямо из анекдотов. То ли грузина, то ли армянина, то ли азербайджанца.

Ни одного артиста нужной национальность в Союзе не нашлось? Обязательно сыночка нэпмана Абрама брать было нужно?

Кокетничает артист. Наверняка, сам обивал пороги и подключал все связи. Хоть тушкой, хоть чучелком, но стать товарищем Сааховым.

Сыграл отлично, спору нет. Но гордый советский чиновник, горец, в исполнении сына мануфактурщика, который и в горы попал впервые. Как бы Вам сказать, смешно, таки да.

Но и опять тянет какой-то антисоветчиной. На волне успеха пленницы Этуш начинает обивать пороги кабинетов с идеей, как сегодня говорят, сиквела. Второй части.

Гайдай от этой глупости сразу открестился. А вот сценаристы Слободский и Костюковский поддержали. Знаете, о чём должна была стать Этушева пленница?

Правильно, про ГУЛАГ! Ну все помнят, старая картина-то судом закончилась. И вот в новой товарищ Саахов с Трусом, Балбесом и Бывалым уже тянули бы зону.

«Саахов работает директором клуба, руководит лагерной художественной самодеятельностью. Потом – после отбытия срока - он возвращается домой и узнает, что его должность заняла… Нина - комсомолка, спортсменка и просто красавица».

Ага, наверняка и комсомолка уже меняет государственных баранов на личных. Раздаёт холодильники и ворует людей. Должность такая, что поделать.

Вот так комедия. Что там в голове у Этуша было? И за что он так люто ненавидел советскую власть? А судя по его словам, другого вывода сделать я не могу.

Как это советские чиновники из Госкино такой отличный сценарий не поддержали? Этуш говорит, что вплоть до раскадровки сцен всё готово было:

«Но нам запретили наотрез! Где угодно, - сказали, - снимайте, только не за колючей проволокой. Мол, достаточно того, что по всем вражеским голосам круглосуточно утверждают, что вся наша страна - один сплошной лагерь. И сколько мы не ходили по инстанциям и не обещали показать нашу тюрьму образцово-показательной, такой, что люди сами будут в нее проситься… Не разрешили».

Странно, читаю интервью Этуша, и там не вражеские голоса нашу страну поливают. Нет, замечательный советский артист Этуш справляется сам и гораздо лучше. Хорошо кино снять не дали, уже понятно, что за гадость бы получилась.

И ещё напомню. Гражданин Этуш был коммунистом. Да-да, был, с 1946 года член партии большевиков. Когда это было почётно и выгодно.

А пришёл разгул демократии и полилось. Про тоталитарный Союз, про репрессии ни за что, про образцово-показательную то ли страну, то ли тюрьму, то ли всё вместе.

Понятно, наше брюзжание Этуша не коснётся, своё место в истории кино и театра он заслужил честно. Талантливый был артист, не спорю.

Но зачем было на публику вот эту всю антисоветчину вываливать? Всю жизнь терпел, изображал коммуниста, а потом стало можно и раскрылся?

За разорившуюся после Революции папину мануфактуру мстил? За то, что немку-гувернантку отобрали? Тут только посочувствовать.

Факт-то простой. Не был он никаким сыном врага народа. И никто не угнетал его. И национальность его никому в советской стране была не интересна. Все были одинаковые, советские.

Талантливый артист, блестящая карьера, чемодан наград от всех властей. Так и скажи спасибо Сталинскому Союзу. Который тебя из хозяина производства расчёсок сделал известным на весь Союз артистом.

Вот так и выходит. Думаешь, артист играет очередного негодяя, а нет, присмотришься – всегда с самого себя роль пишут.

А на байки про репрессированного за клевету на Сталина Абрама Этуша хочется ответить словами из фильма его сына:

«Не надо путать свою шерсть с государственной».

https://dzen.ru/a/aAKZwiPrhyWec1cj

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