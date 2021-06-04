Почему Польша всегда терпит поражения? Голос Мордора

Удивительно, но одна из самых больших стран Европы с очень неглупым и трудолюбивым народом в историческом плане всегда оказывается в пораженцах. И не имеет значения, крупные это геополитические баталии или что-то помельче

Почему? Наверное, на этот вопрос не сможет ответить никто, даже сам народ этой страны — Польши. Хотя ответ прост: дело в политическом поведении этой страны, которая всегда хотела играть большую роль в европейской политике, но делать это старалась исключительно за счет своих восточных соседей. Вот нет чтобы использовать свое уникальное положение «срединной Европы» и стать настоящим мостом между Западом и Востоком — вроде бы вполне логичная парадигма государственного развития. Но вместо этого Польша на протяжении почти всей своей истории позиционировала себя как некий форпост Запада, выстроенный и обращенный против «варварского Востока», читай — России. А самое удивительное, что русский и польский народы удивительно похожи, и между ними не так уж много ментальных и поведенческих различий. Те, кто немало общался с простыми поляками, прекрасно знают, как легко найти с ними общий язык.

Но вернемся к основной теме. Польша в очередной раз потерпела поражение и была предана своим самым любимым и ближайшим союзником.

Самое интересное в этой истории — то, что Россия, с которой воевала Польша, на войну даже не явилась. Россия была занята своим делом — строила новую газовую магистраль в Германию. Казалось бы, при чем тут Польша? Ведь газопровод никоим образом ее не касается и даже проходит вне морской экономической зоны Польши, но нет — обязательно надо выступать против. Помимо Польши, против выступили и прибалтийские страны, но там привыкли стрелять себе в ноги во всем, что касается России.

Польша же не ограничивалась только заявлениями. Она решила показать Германии пример, построив терминал по приемке сжиженного газа в Свиноустье. Деньги были потрачены огромные, да и газ сам куда дороже российского трубопроводного, который Польша благополучно использовала десятки лет. Экономический эффект — если не отрицательный, то уж точно нулевой. Сам проект — исключительно политический, ведь газ должен приходить американский, а Польша позиционирует себя в Европе как самого главного союзника Соединенных Штатов и проводника их интересов, причем зачастую — в ущерб остальной Европе.

Страстной любви польских политиков к США не смог помешать даже Дональд Трамп, при котором отношения Америки со странами Европы значительно ухудшились. Да плевать, пусть будет Трамп, возлюбим и его. Даже американскую военную базу на территории Польши назовем «Фортом Трамп». Чтобы хозяину приятно было. Тем более что Трамп так сильно борется против ненавистного «Северного потока — 2». Лучший друг и союзник. А уйдет Трамп — ничего страшного. Байден, он даже лучше. У него вообще давние счеты с Россией, и Путина он ненавидит. Самое то. В принципе, можно даже вместо «Форта Трамп» сделать «Форт Байден». Никто ведь не осудит. И Байден тоже будет активно бороться против российского газопровода и наверняка додавит уже эту надоевшую Германию, которая постоянно твердит, что ей необходим российский газ. Главный союзник нас любит и никогда не предаст. Господин назвал меня любимой женой!

Однако неприятное известие свалилось буквально как гром на голову. Джо Байден заявил, что бороться с почти достроенным «Северным потоком — 2» не имеет никакого смысла, да и с Германией не хочется портить отношения. Хотят они этот российский газ — да черт с ним, на здоровье. Больших санкций от нас не будет, лишь так, по мелочам, палки в колеса, типа санкций против судов, которые строят газопровод. Но по-крупному — умываем руки, сделать больше ничего не можем. Извините.

Представляете, как все это восприняли в Польше? Истерика — самое подходящее слово. Ведь как они только не извращались в своей непримиримой борьбе с «Северным потоком», даже вложились в громадную дорогущую штуковину по приемке СПГ в Свиноустье, и тут такой удар под дых! И самое обидное, что Байден променял Польшу, своего ближайшего союзника в Европе, на какую-то там Германию! Поляки давно уже назвали новый газопровод «энергетическим пактом Молотова-Риббентропа», а тут — вот прямо нож в спину.

Но хочется узнать, а когда в истории Польши было по-другому? Да никогда. Всегда Польша активно играла на стороне Запада и всегда в итоге получала от этого одни убытки, а то и национальные катастрофы. Достаточно вспомнить разделы Польши или двойное предательство в конце 30-х годов XX века, когда Польша сначала мечтала о том, как бы напасть вместе с Германией на Советский Союз, но была Германией предана и сама оказалась жертвой Гитлера, а затем оказалась фактически преданной новыми союзниками — Францией и Великобританией, которые в то время могли оказать Польше помощь и спасти ее от Гитлера, но предпочли ничего особенно не делать, втайне надеясь, что после покорения Польши Гитлер обрушится на СССР.

Интересно, когда польские историки проанализируют всю многовековую историю Польши и сделают какие-то разумные выводы? Ведь все очевидно — перед Польшей лежат одни и те же грабли, на которые она упорно наступает раз за разом. И хорошо бы, чтобы историки потом смогли бы как-нибудь донести эту простенькую мысль до польских политиков… Хотя все это, конечно же, пустые мечты.

Голос Мордора, ФАН