Москва. Было — стало - 55

Продолжаем путешествие...
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Бывший дом Александра Николаевича Саймонова на Малой Дмитровке. Саймонов был вельможей екатерининского времени, представитель древнего дворянского рода. Саймоновы самую малость прикасались родством к Петру Великому по линии Натальи Кирилловны Нарышкиной.
Дом построил в 1780-х годах архитектор Николай Александрович Львов.
Ближе к концу XIX века дом выкупил легендарный чаеторговец Александр Григорьевич Кузнецов и несколько перестроил по проекту архитектора Николая Николаевича Черницкого.
Кузнецов владел крупнейшей в Империи и одной из крупнейших в мире компаний по продаже чая. Александр Григорьевич был внуком Алексея Семёновича Губкина, известного кунгурского купца, который первым в огромной стране начал продавать развешенный и специальным образом упакованный чай. Губкин владел плантациями в Китае, и поставки в Россию шли прямые. После смерти деда Кузнецов учредил торговый дом и распространил свою деятельность на половину мира: от Индии до Лондона. Фирменным знаком компании Губкин—Кузнецов были два скрещённых якоря.
После революции дом был национализирован. Здесь размещалась комиссия Моссовета по охране памятников. Потом Свердловский райком КПСС. В конце 1980-х — Центральный совет Всесоюзного общества борьбы за трезвость. Ныне здесь офисы.Некоторые места можно снять только зимой. Перед вами рисунок фотографической точности, выполненный в 1894 году русским иллюстратором Василием Ивановичем Навозовым. Он изобразил старый храм Иконы Божией Матери «Знамение» в Кунцеве. В 1913 году храм был разобран.
Изначально храм в Кунцеве был возведён в 1744 году тщанием двоюродного брата Петра Великого, Александра Львовича Нарышкина. В XX веке церковь сильно обветшала, была разобрана. На месте построен новый храм (силикатного кирпича) редкого для Москвы неовизантийского стиля.
Заказчиком был Василий Иванович Солдатенков, владелец бывшего имения Нарышкиных. Архитектором — Сергей Устинович Соловьёв. Оба скончались до завершения строительства. В 1932 году храм был закрыт. Не разрушен, но изуродован: снесена звонница, сбиты купола, разбит мраморный иконостас. Пишут, что храмовое помещение занимали фабрика, лыжная база, библиотека, военно-спортивный клуб.
В начале 1990-х здесь возобновились службы. Храм восстановлен. Воссоздать колокольню на прежнем месте не получилось. На этом месте теперь дорога вдоль Большой Филёвской улицы.
Разница между рисунком и фотографией ровно 130 лет.А это храм неовизантийского стиля — Знамения Божией Матери, что в селе Кунцево, вблизи. Ныне храму 111 лет. Он был закончен в 1913-м.
С середины 1860-х кунцевской усадьбой владел купец-старообрядец Козьма Терентьевич Солдатёнков, а после кончины — приёмный сын Василий Иванович. Он задумал строительство новой церкви, но не успел — скончался. Составивший проект храма архитектор Сергей Устинович Соловьёв также скончался до завершения строительства.
Дело завершила вдова Василия Ивановича Надежда Георгиевна. Она была дочерью Наказного Атамана Черноморского Кубанского Казачьего войска, генерал-лейтенанта Григория Ивановича Филипсона. Старостой храма стал сын Василия Ивановича — Кузьма Васильевич.
В 1932-м храм был закрыт. Колокольня снесена, сбиты купола, разбит мраморный иконостас. Храмовое помещение занимали фабрика, лыжная база, библиотека, военно-спортивный клуб. В начале 1990-х здесь снова возобновились службы. Храм реставрирован.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Чёрно-белый снимок взят из журнала «Русский паломник».ВДНХ. 1968-й или 1969 год. Идёт сборка легендарного павильона №70. Один из самых известных архитектурных силуэтов Советского Союза.
Павильон создавался для советской экспозиции на всемирной выставке «Экспо-67» — она проходила с апреля по октябрь 1967 года в канадском Монреале. Архитекторы Михаил Васильевич Посохин, Ашот Ашотович Мндоянц и Борис Иванович Тхор.
В Монреале это впечатляющее здание посетили 12 миллионов человек — рекорд той выставки. Впоследствии павильон часто называли «монреальским». После «Экспо» было решено перенести здание в Москву, на что было потрачено едва ли не 10 лет. Павильон не был предназначен для разборки и сборки на новом месте. Пришлось его распиливать и собирать фактически заново. Работали итальянцы.
Спустя восемь лет после выставки здание было пересобрано на ВДНХ, получило номер 70 и название «Павильон межотраслевых выставок», а в 1990-х — «Москва». Одно время обсуждались планы по его сносу, но, по счастью, обошлось.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека.Строительство кинотеатра «Космос» на Звёздном бульваре. Осень 1961 года. Весной 1962 года он распахнул двери. Был вторым по величине кинотеатром столицы — 1600 мест (первый — «Россия» на Пушкинской площади).
Проектировали «Космос» два советских архитектора — Борис Петрович Лейбо и Пётр Петрович Павлов (он построил в Москве немало кинотеатров). «Космос» был сооружён из типовых сборных железобетонных деталей. Поскольку местность здесь с перепадами, а кинотеатр вовсе стоит на склоне оврага, к нему пришлось подвести большую парадную лестницу.
В «Космосе» проходили встречи с космонавтами, порой приезжали известные режиссёры, например Александр Роу, великий Георгий Милляр.
На втором этаже фойе был буфет с панорамными окнами, выходившими на проспект Мира. Зал был оснащён по последнему слову: для тех, кто плохо слышит, — места с наушниками. Отдельная кабинка для переводчика (если крутили недублированный фильм). Чуть перед кинотеатром встали ларьки «Союзпечать», «Мороженое». Кинотеатр работает по сей день. Только реконструкция 2014 года попортила исторический фасад.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 60 лет.Станция «Парк культуры». Чёрно-белая фотография была опубликована в книге «Пять лет Московского метро», изданной в 1940 году.
Кажется, что за девять десятков лет главный зал почти не поменялся. Но изменения есть. Во-первых, вместо чёрного асфальта под ногами теперь лежит гранит. Во-вторых, классические люстры и круглые плафоны заменили люминесцентные лампы. В-третьих, бежевая плитка была сменена на другую, более светлую.
Станция была открыта в составе первой очереди 15 мая 1935 года. Первый год носила другое имя: «Крымская площадь» — проектное название. В московских справочниках 1936 года станция ещё указывалась как «Крымская площадь». Архитекторы Георгий Тихонович Крутиков и Валентин Семёнович Попов хотели буквально связать её с Крымом. В оформлении залов применялся мрамор кадыковка с крымского месторождения.
Перегон от «Парка Культуры» до «Дворца Советов» (ныне «Кропоткинская») строился открытым способом, затрагивая часть Остоженки. Моссовет даже переименовал её в Метростроевскую; это имя Остоженка носила до конца Советской власти.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Слева храм Воскресения Христова Словущего в Монетчиках. Справа — средняя школа №1259; 6-й Монетчиковский переулок. Один и тот же ракурс с разницей в девять десятков лет.
Храм был построен для жителей Монетчиковой слободы. Здесь селился рабочий люд Кадашёвского монетного двора. Сначала была деревянная церквушка. В 1750-е справили кирпичный храм. В 1790-е была поставлена колокольня. Храм занимал угол 5-го Монетчиковского и Славущинского переулков (с 1933 года — 6-й Монетчиковский).
Ровно 90 лет назад, в 1934-м, Воскресенская церковь была разрушена. Осталась только храмовая ограда. На освободившемся месте была построена, а в сентябре 1935-го открыта типовая средняя школа №529. Потом она поменяла номер, стала 74-й с углублённым изучением английского языка. Осенью 2004 года старое здание было снесено вместе с чудом сохранившейся церковной оградой. В 2005 году открыта новая школа №1259.
На чёрно-белом снимке храм перед самым разрушением. Обе фотографии сделаны с одной точки.Мы на Петровке. Во дворе бывшего дома московского городского головы Михаила Павловича Губина. Ныне в этом прекрасном здании находится Московский музей современного искусства. Двор стал частью выставочного пространства.
Дом построен по проекту Матвея Фёдоровича Казакова. За ним начинался большой сад с прудом (ничего, конечно, не сохранилось). В 1870-е дом занимала гимназия, потом женская школа. В советские годы дом занимал Государственный институт фтизиатрии и ортопедии Наркомздрава. В 1950-х его сменил институт ревматологии. В середине 1990-х здание выкупил Зураб Константинович Церетели и передал его музею современного искусства.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.Ворота Демидовского дворца в Большом Толмачёвском переулке. Часть знаменитой чугунной ограды, отлитой в 1760-х годах мастером Тимофеем Степановичем Сизовым на одном из нижнетагильских демидовских заводов в 1760-х годах.
Чертежи ограды исполнил Фёдор Семёнович Аргунов, крепостной архитектор Шереметевых. Фёдор Семёнович построил немало в шереметевской усадьбе Кусково. Изначально ограда и ворота предназначались для дома Демидовых в Немецкой слободе. Ограда к дому Аммоса Прокофиевича Демидова в Большой Толмачёвский переулок была перенесена позже.
Чёрно-белая фотография сделана в 1900-х годах. В то время в доме располагалась 6-я гимназия.Конка на Серпуховской площади. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в самом конце XIX века. На двухэтажном вагоне отчётливо читаются надписи с названиями линии и остановок:
Замоскворецкая,
Ильинские ворота,
Болотная площадь,
Серпуховские ворота.
Конно-железная дорога была открыта в Москве в 1872 году. Первая линия — от Тверской заставы до Красной площади — временная. Летом 1872 года она обслуживала гостей Политехнической выставки. В 1875 году было создано Первое общество конно-железных дорог в Москве. В 1885-м организовано бельгийское Главное общество конно-железных дорог. Две компании построили линии по Бульварному и Садовому, протянули рельсы до Бутырок, на Воробьёвы горы, в Дорогомилово и так далее.
В марте 1883 года Московская гордума приняла решение о строительстве второй сети конно-железных дорог. В том числе по направлению от Серпуховских ворот через Большую Калужскую до Калужской заставы. В 1900-х дума стала выкупать у частных компаний конку. Процесс завершился в 1911 году.
Конка бегала по Москве почти 40 лет, до 1912 года. Она была заменена на электрический трамвай (в народе — электричка). В 1909 году через Серпуховскую площадь уже проходил электрический трамвай, следующий по маршруту «Б». «Букашкой» назывался маршрут по Садовому кольцу. Маршрут «А» (в народе «Аннушка») следовал по Бульварному кольцу.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 125 лет.На фотографиях один и тот же дом, но разные места. Это бывшие, некогда одноэтажные палаты гостинодворского купца Аники Иконникова, возведённые еще в начале 1700-х, в царствование Петра Первого. Много позже палаты выкупил купец по 3-й гильдии Козьма Андреевич Баженов, имевший торг в малом ветошном ряду, и перестроил дом по своему вкусу. Появились мезонин, лепнина, барельефы: «Живопись», «Архитектура», «Садоводство».
Дом стоял на Космодамианской набережной, фасадом к Москва-реке. Его наверняка бы снесли при сталинской застройке набережной, но спасло имя Матвея Фёдоровича Казакова. Говорят, что именно в этом доме в 1738 году у подканцеляриста Главного комиссариата Фёдора Казакова родился сын Матвей, будущий великий архитектор.
В 1951 году дом был отделён от фундамента и передвинут, при этом развёрнут на 180 градусов лицевым фасадом к Садовнической улице. Проектом переноса занимался знаменитый инженер Эммануил Менделевич Гендель. Он передвинул в Москве много исторических зданий. Теперь дом стоит во дворе сталинской многоэтажки.
Разница между снимками около 130 лет.Довольно редкая фотография Кропоткинской набережной (ныне Пречистенская) в 1950-е годы. По центру двух снимков — приют для детских трудовых артелей. Дом построен в 1913 году архитектором Ильей Евграфовичем Бондаренко. В приют принимались дети до 15 лет. Здесь они могли найти временное жильё и работу. По достижении 15 лет их могли принять на фабрики и в ремесленные заведения.
Приют и артели состояли под покровительством Великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Дети получали здесь, кроме жилья, питание и обмундирование. Их учили по вечерам: уроки Закона Божия, математики, русского языка и музыки. Днём дети работали. В приюте были созданы артели рассыльных, сапожников, полотёров, столяров-ящичников.
В наше время здесь была временная посольская резиденция.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.Мы на Новокузнецкой улице (бывшая Кузнецкая). Смотрим место, где некогда стоял прекрасный храм Великомученика Никиты в Старых Толмачах.
Храм был воздвигнут ещё при первом царе из династии Романовых — Михаил Фёдоровиче. Сначала деревянный, позже каменный. В 1858-м заложен новый храм по проекту (предположительно) Михаила Доримедонтовича Быковского. По другой версии, архитектором храма был Александр Степанович Каминский. Строительство завершено в 1863 году.
В 1935 году Никита без жалости снесён. На его месте возведён жилой дом строительного товарищества «Новый свет», предназначенный для сотрудников Наркомата внутренних дел СССР.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более 140 лет.Сейчас уже мало кто помнит, ещё меньше знает, что в центре Москвы всего 60 лет назад стоял памятник барской собаке. Конечно, это неофициальное название. Так окрестили москвичи фонтан на Собачьей площадке. Он был установлен в 1910 году и простоял всего полвека. С напорной башней, украшенный вазоном и бронзовыми головами львов, иногда принимаемыми за собачьи. В народе его быстро прозвали в связи с местом памятником барской собаке. Вокруг был разбит небольшой сквер. На этом месте теперь проходит Новый Арбат (бывший проспект Калинина).
Фонтан был центром Собачьей площадки. На площадку выходили Кречетниковский, Дурновский, Николо-Песковский и Серебряный переулки. В старину тут были псарни, где держали собак для царской охоты, вблизи Государева Кречетного двора, также предназначенного для охоты.
Позади фонтана виден одноэтажный дом полковника Ренкевича.
Площадка была полностью снесена в 1962 году для строительства проспекта Калинина. О том, что обе фотографии сделаны с одной точки, напоминают лишь два жилых дома на втором плане.Ещё не открытая станция «Красные ворота». Чёрно-белый снимок взят из журнала «Строительство Москвы» № 2-3 за 1935 год.
Под фотоснимком указано, что автор проекта оформления станции академик архитектуры Иван Александрович Фомин, третья проектная мастерская Моссовета. Начальник строительства Илларион Давидович Гоцеридзе. Очень скоро Гоцеридзе станет начальником Метростроя, во время войны будет руководить Железнодорожными войсками, станет заместителем наркома путей сообщения СССР.
Станция была открыта в составе первой очереди 15 мая 1935 года (проектное название «Красноворотская»). С 29 мая 1962 года до 25 августа 1986-го станция называлась «Лермонтовская».
В 1952 году на «Красных воротах» был установлен первый в метро турникет. Также первые экспериментальные турникеты были установлены на «Красных воротах» ещё до открытия метро в 1935 году, но тогда по ряду причин в серию они не пошли.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Советская Москва. Зима 1978 года. Заброшенный храм Живоначальной Троицы, что в бывшем селе Свиблове на реке Яузе.
В седой давности село называлось Фёдоровским — это была вотчина боярина Фёдора Андреевича Свибло. В селе была деревянная церквушка. На её месте 400 лет назад был возведён первый каменный храм. Он строился в 1622−1623 годах. В 1677-м была справлена колокольня. Селом тогда владели Плещеевы, а затем оно отошло Нарышкиным.
Кирилл Алексеевич Нарышкин превратил Свиблово в загородную резиденцию. Новый храм белого камня и красного кирпича был возведён в 1708 году. Колокол на звоннице был шведским — трофей Северной войны. После революции усадьба была разграблена и с того времени находилась в запустении. Храм красиво разрушался. В 1990-х началась реставрация.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 45 лет.А таким храм Живоначальной Троицы в Свиблово был в декабре 1907 года.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 116 лет.Зимняя улица Вятская. 1930-е годы. Новый клуб для рабочих Государственной мыльно-косметической фабрики «Свобода» (бывшая фабрика Альфонса Ралле).
Клуб проектировал Константин Степанович Мельников. Строительство было завершено в 1929 году. В то время архитектор много работал над проектами заводских клубов. Почти одновременно были возведены по его проектам клуб имени Фрунзе, клуб завода «Каучук» и т.д.
«Зрелищная часть, кружки, библиотека и физкультура — вот основные элементы здания рабочего клуба. Несмотря на эту давно данную чёткую схему, ни один архитектор не смог ответить на неё удовлетворительно. Не смог и арх. Мельников», — сетовал журналист Ильин, пеняя на маленькие размеры клуба.
После войны клуб на Вятской стал Дворцом культуры имени Горького; затем был сильно перестроен, так, что от изначального замысла Мельникова практически ничего не осталось.
Здание было реставрировано в начале 2000-х. Реставраторы утверждают, что исторический облик возвращён на 95%. К сожалению, бывший клуб полностью лишился своих оригинальных интерьеров и даже планировки.
Станция начала работу 15 мая 1935 года в составе первой очереди метрополитена. Проектировал Александр Иосифович Гонцкевич. Он же проектировал соседнюю станцию «Улица Коминтерна» (которая ныне «Александровский сад»). Это была его последняя работа, в феврале 1935 года, за три месяца до открытия метрополитена он скончался. Спустя два года после открытия здесь был организован переход на соседнюю станцию. Кажется, самый первый переход в московском метро.
Обратите внимание на пол площадки. Если платформа была залита асфальтом, то на площадке была напольная чёрно-белая плитка. В 1960-е годы асфальт частично был заменён на гранитные плиты, при этом по краям ограничительной линии и по центру по-прежнему оставался асфальт. Вероятно, тогда же плитка была заменена на гранит.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Мы на Малой Колхозной площади (ныне снова Малая Сухаревская). Идёт строительство девятиэтажного жилого дома с поликлиникой на первом этаже. Проект замечательного архитектора Константина Ивановича Джус-Даниленко. В Москве он работал в основном над строительством школ.
Дом был заложен в 1948-м, сдан в рекордный срок — через год. Чёрно-белая фотография сделана фотокорром ТАСС Эммануилом Ноевичем Евзерихиным в 1949-м. На первом этаже дома располагалась детская стоматологическая поликлиника Дзержинского района. Адрес: Малая Сухаревская площадь, №3 строение 1.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 75 лет.Храм Иоанна Богослова на Бронной был построен очень давно. Возводился в кирпиче долгих 12 лет на месте старой деревянной церкви. Строительство было закончено в 1665 году. Звонница появилась много позже, в 1740-м (она сменила изветшавшую шатровую колокольню). В 1812 году здесь был крещён Александр Иванович Герцен.
В советские годы храм был закрыт. В 1932-м администрацией соседнего Камерного театра поднимался вопрос о сносе — нужна была площадка для строительства театрального здания. К счастью, храм уцелел, но весьма сильно пострадал. Сначала в нём размещалось общежитие камерного театра, а позже мастерская драмтеатра. Внутреннее убранство было уничтожено. Долгие годы Иоанн пребывал в запущенном состоянии. В 1970-х началась реставрация, которая длилась почти два десятка лет.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 140 лет.Мы у Савёловского вокзала. Чёрно-белый кадр взят из драмы «Немые свидетели» режиссёра Евгения Францевича Бауэра. Фильм вышел на экраны в 1914 году.
На втором плане двух снимков водонапорная башня депо Москва-Савёловская-Бутырская. Говорят, что башня построена в 1856 году (но это неточно). Регулярное движение поездов на линии Москва — Савёлово открылось в 1900 году. Рядом с башней стояла водоразборная колонка для заправки паровозов водой.
На самом дальнем плане виден храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе. Он сохранился и недавно был реставрирован.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей ровно 110 лет.Перед вами наземный вестибюль станции «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская»). Февраль 1935 года. До открытия метрополитена остаётся всего три месяца. Ещё никто из москвичей, за редким исключением, не спускался, не видел и, тем более, не ездил в метро. Хотя пробные поездки как раз начались в феврале 1935 года. Обратите внимание, что у вестибюля уже идёт бойкая торговля.
Спустя 90 лет обставка здесь почти та же. Только появился павильон, а снесённый в декабре 1931 года храм Христа Спасителя снова на своём месте. Его главный купол выглядывает на втором плане. Жаль, что не сохранились две огромные буквы М на крыльях вестюбиля.Сегодня необычное сравнение. Но мы не можем изменить наше правило «две фотографии с одной точки». Просто четверть века назад перед бывшим Виндавским (ныне Рижским) вокзалом появилась эстакада и закрыла собой часть прежнего вида. Пришлось делать снимок под эстакадой.
Вокзал Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги открылся в 1901 году. Первый поезд по маршруту Москва — Виндава отошёл в сентябре 1901 года.
Проектировал вокзал в популярном на рубеже XIX и XX веков неорусском стиле академик архитектуры, железнодорожный зодчий Станислав Антонович Бржозовский. Сегодня перед фасадом вокзала установлен его бюст. Осуществлял строительство по проекту Бржозовского молодой Юлий Фёдорович Дидерихс. Ему ещё 30 лет не было.
За 120 лет Виндавский вокзал сменил несколько имён. Был Балтийским, Ржевским. Ныне — Рижский. Месяц назад появилась информация, что правление «Российских железных дорог» готово продать вокзал за 1 млрд рублей. Говорили даже, что в старинном здании появится фуд-корт. Последнее время вокзал практически не работал: с него уходят только электрички до Волоколамска.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.В январе 1926 года, то есть, 99 лет назад в Первом художественном государственном кинотеатре состоялась премьера фильма «Броненосец ‘’Потемкин’’». Самый первый показ состоялся в Большом театре за 10 дней до Нового года, – 21 декабря 1925-го.
Картина была заказана к 20-летнему юбилею революции 1905 года. Режиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн снимал в течение всего 1925-го. Монтировали на Первой государственной кинофабрике. Так получилось, что работа Эйзенштейна спустя много лет была названа в числе лучших фильмов всех ремён и народов.
Сегодня мы смотрим на бывший первый художественный госкинотеатр (ныне просто «Художественный»). В январские дни 1926 года на стропилах, у фасада появился огромный макет корабля – реклама фильма.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Ростокинский акведук — часть старинного Мытищинского водопровода, проложенного по указу императрицы Екатерины Алексеевны. Единственный сохранившийся акведук из пяти построенных в России в 1780-х. Одно время — самый длинный мост в Империи: более 350 метров. Высота до 15 метров. На всем протяжении моста — 21 арка.
Строительство затянулось на четверть века. Водопровод был открыт осенью 1804 года, в царствование внука Екатерины Великой императора Александра I. Денег было потрачено так много, что в народе он назывался Миллионный мост.
Использовался по прямому назначению почти 100 лет (до 1902 года), после чего ещё шесть десятилетий служил как опора для водопроводной магистрали. Мытищинская вода питала Москву до 1962 года. Затем акведук ещё 40 лет был опорой для теплотрассы. Сейчас это памятник истории и архитектуры и пешеходный мост в парке «Ростокинский акведук».
Чёрно-белая фотография сделана в 1920-е.Чёрно-белая фотография была сделана Семёном Осиповичем Фридляндом для журнала «Огонёк» зимой 1941-го. Имение Горки (бывший Подольский уезд Московской губернии).
Главный дом имения был возведён Аграфеной Алексеевной Дурасовой в начале 1800-х. Незадолго до революции перестроен по заказу Зинаиды Григорьевны Морозовой-Рейнбот. Руководил работами Фёдор Осипович Шехтель. Новая хозяйка имения — вдова легендарного Саввы Морозова. После весьма таинственной смерти мужа в 1905-м она повторно вступила в брак — с бывшим московским градоначальником Анатолием Анатольевичем Рейнботом.
После революции имение было национализировано. С 1921 года здесь постоянно жили председатель Совнаркома Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская. Ленин скончался в этом доме в январе 1924 года, то есть 101 год назад.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Главный корпус МГЛУ на Остоженке, 38; между фотографиями больше ста лет истории!
Фундамент особняка на Остоженке,38, в котором сейчас находится Московский государственный лингвистический университет, был заложен ещё в XVII-XVIII веках. В 1771 году здание было перестроено известным ахитектором Матвеем Казаковым по наказу нового хозяина – героя Семилетней войны и будущего генерал-губернатора Петра Еропкина.
Свой классический облик здание приобрёло уже в XIX веке, когда архитектор Иван Жилярди (отец Доменико Жилярди) расширил и перестроил его для нужд Московского коммерческого училища (1804-1917).
МКУ было одним из самых прогрессивных учебных заведений своего времени. Здесь обучались, например, учёные братья Вавиловы, историк Сергей Соловьёв, писатель Иван Гончаров.
После революции 1917 года училище было ликвидировано. В здании разместили рабфаки, потом первый советский индустриально-педагогический вуз.
А с 1939 года великолепное здание на Остоженке, 38, стало домом для Московского иняза (МГЛУ).
На верхнем фото – воспитанники МКУ катаются на коньках в сквере перед училищем, 1900-еЯузская набережная и река Яуза с разницей около 120 лет. Точное место съёмки определено по звоннице храма Троицы в Серебряниках (она по центру двух фотографий) и по храму Николы в Кошелях, что у Яузских ворот. Он виден на дальнем плане чёрно-белого кадра. Храм снесён в 1937 году. Но известно точное место, где он стоял. Также слева на двух снимках виден Петропавловский храм.
В 1935 году трест строительства набережных Моссовета начал «одевать» набережные Яузы в гранит. Работы начались от малого Устьинского моста и вверх по течению.
К сожалению, весной 1972 года была снесена Кошельная слобода. Тогдашние власти готовились к визиту президента США Ричарда Никсона. На этом месте теперь Устьинский сквер.
На старинной фотографии вдали справа можно разглядеть деревянный мостик, соединявший Берников и Тессинский переулки. Теперь на его месте железобетонный мост.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Баня-купальня Рогожско-Симоновского района. Чёрно-белая фотография опубликована в журнале «Строительство Москвы» в 1930 году. Масштабное здание (10 000 кв. м) в конструктивистском стиле было заложено в 1928 году. Работы прошли в рекордно короткие сроки: два года. Архитектор Сергей Васильевич Панин.
Слово «бассейн» в 1920-е ещё не использовалось широко, а говорили по-старому, ласково: «купальня». На фасаде одно время красовалась надпись: «Построена на средства займа Моссовета».
Купальня предназначалась для рабочих близлежащих заводов «Динамо» и АМО (он же Завод имени Сталина, он же ЗиЛ). Пользовались баней не только заводские рабочие. Например, в 1940-е сюда водили каждую неделю на помывку курсантов соседнего 2-го Московского артиллерийского подготовительного училища.
Сверху здание напоминало огромный самолёт. К сожалению, северное крыло было снесено при строительстве Третьего транспортного кольца. Это хорошо заметно на фотографиях. Ныне здесь физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо». Памятник архитектуры.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Мы в Симоновом монастыре. На чёрно-белом снимке 1893 года храм Николая Чудотворца. Он был надвратным, то есть стоял над восточными (или Луговыми) воротами в обитель.
Большинство построек монастыря были уничтожены в январе 1930 года. Тогда расчищали место для строительства будущего Дома культуры автозавода. Под слом ушли пять храмов, красивейшая колокольня, Сторожевая и Тайницкая башни. Уцелела южная часть стены и три башни: Дуло, Кузнечная и Солевая.
Никольскому храму было на момент разрушения без малого 100 лет. Он возведён в 1834 году по проекту Евграфа Дмитриевича Тюрина. Но в основе лежала старинная храмовая постройка 1677 года.
В 1930-е на месте снесённой обители был построен Дом культуры автозавода по проекту братьев Весниных.
Направление съёмки точно выверено по картам монастыря, включая схемы ДК ЗИЛ. Разница между фотографиями 140 лет.Каретный Ряд в 1912 году. В то время в доме с мезонином жил великий театральный режиссёр Константин Сергеевич Станиславский. Дом был возведён в XIX веке, но в 1901 году перестроен по проекту архитектора Алексея Викторовича Флодина.
В начале 1920-х дом был занят транспортной комиссией Совета Народных Комиссаров. Здесь поселились сотрудники ВЧК, шофёры.
В Каретном Ряду было немало гаражей, а в начале 1900-х здесь уже торговали заграничными автомобилями. После революции и переезда Советского правительства в Москву, здание автомагазинов и помещения бывших экипажных фабрик Маркова, Терентьева, Часовикова, Мариничева и Воробьёва были переданы для размещения гаража особого назначения.
В конце 1920-х у дома с мезонином был возведён отдельный гараж Совнаркома СССР. Он хорошо виден на современном кадре справа.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть больше 110 лет._______
Ну, пока остановимся, продолжение следует...
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