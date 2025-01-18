Москва. Было — стало - 55

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Советская Москва. Зима 1978 года. Заброшенный храм Живоначальной Троицы, что в бывшем селе Свиблове на реке Яузе.

В седой давности село называлось Фёдоровским — это была вотчина боярина Фёдора Андреевича Свибло. В селе была деревянная церквушка. На её месте 400 лет назад был возведён первый каменный храм. Он строился в 1622−1623 годах. В 1677-м была справлена колокольня. Селом тогда владели Плещеевы, а затем оно отошло Нарышкиным.

Кирилл Алексеевич Нарышкин превратил Свиблово в загородную резиденцию. Новый храм белого камня и красного кирпича был возведён в 1708 году. Колокол на звоннице был шведским — трофей Северной войны. После революции усадьба была разграблена и с того времени находилась в запустении. Храм красиво разрушался. В 1990-х началась реставрация.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 45 лет. А таким храм Живоначальной Троицы в Свиблово был в декабре 1907 года.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 116 лет. Зимняя улица Вятская. 1930-е годы. Новый клуб для рабочих Государственной мыльно-косметической фабрики «Свобода» (бывшая фабрика Альфонса Ралле).

Клуб проектировал Константин Степанович Мельников. Строительство было завершено в 1929 году. В то время архитектор много работал над проектами заводских клубов. Почти одновременно были возведены по его проектам клуб имени Фрунзе, клуб завода «Каучук» и т.д.

«Зрелищная часть, кружки, библиотека и физкультура — вот основные элементы здания рабочего клуба. Несмотря на эту давно данную чёткую схему, ни один архитектор не смог ответить на неё удовлетворительно. Не смог и арх. Мельников», — сетовал журналист Ильин, пеняя на маленькие размеры клуба.

После войны клуб на Вятской стал Дворцом культуры имени Горького; затем был сильно перестроен, так, что от изначального замысла Мельникова практически ничего не осталось.

Здание было реставрировано в начале 2000-х. Реставраторы утверждают, что исторический облик возвращён на 95%. К сожалению, бывший клуб полностью лишился своих оригинальных интерьеров и даже планировки.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 90 лет.Перед вами распределительная площадка ещё не открытой станции «Библиотека имени Ленина». Чёрно-белая фотография взята из журнала «Строительство Москвы», № 2-3 за 1935 год.

Станция начала работу 15 мая 1935 года в составе первой очереди метрополитена. Проектировал Александр Иосифович Гонцкевич. Он же проектировал соседнюю станцию «Улица Коминтерна» (которая ныне «Александровский сад»). Это была его последняя работа, в феврале 1935 года, за три месяца до открытия метрополитена он скончался. Спустя два года после открытия здесь был организован переход на соседнюю станцию. Кажется, самый первый переход в московском метро.

Обратите внимание на пол площадки. Если платформа была залита асфальтом, то на площадке была напольная чёрно-белая плитка. В 1960-е годы асфальт частично был заменён на гранитные плиты, при этом по краям ограничительной линии и по центру по-прежнему оставался асфальт. Вероятно, тогда же плитка была заменена на гранит.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Мы на Малой Колхозной площади (ныне снова Малая Сухаревская). Идёт строительство девятиэтажного жилого дома с поликлиникой на первом этаже. Проект замечательного архитектора Константина Ивановича Джус-Даниленко. В Москве он работал в основном над строительством школ.

Дом был заложен в 1948-м, сдан в рекордный срок — через год. Чёрно-белая фотография сделана фотокорром ТАСС Эммануилом Ноевичем Евзерихиным в 1949-м. На первом этаже дома располагалась детская стоматологическая поликлиника Дзержинского района. Адрес: Малая Сухаревская площадь, №3 строение 1.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 75 лет. Храм Иоанна Богослова на Бронной был построен очень давно. Возводился в кирпиче долгих 12 лет на месте старой деревянной церкви. Строительство было закончено в 1665 году. Звонница появилась много позже, в 1740-м (она сменила изветшавшую шатровую колокольню). В 1812 году здесь был крещён Александр Иванович Герцен.

В советские годы храм был закрыт. В 1932-м администрацией соседнего Камерного театра поднимался вопрос о сносе — нужна была площадка для строительства театрального здания. К счастью, храм уцелел, но весьма сильно пострадал. Сначала в нём размещалось общежитие камерного театра, а позже мастерская драмтеатра. Внутреннее убранство было уничтожено. Долгие годы Иоанн пребывал в запущенном состоянии. В 1970-х началась реставрация, которая длилась почти два десятка лет.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 140 лет. Мы у Савёловского вокзала. Чёрно-белый кадр взят из драмы «Немые свидетели» режиссёра Евгения Францевича Бауэра. Фильм вышел на экраны в 1914 году.

На втором плане двух снимков водонапорная башня депо Москва-Савёловская-Бутырская. Говорят, что башня построена в 1856 году (но это неточно). Регулярное движение поездов на линии Москва — Савёлово открылось в 1900 году. Рядом с башней стояла водоразборная колонка для заправки паровозов водой.

На самом дальнем плане виден храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе. Он сохранился и недавно был реставрирован.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей ровно 110 лет. Перед вами наземный вестибюль станции «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская»). Февраль 1935 года. До открытия метрополитена остаётся всего три месяца. Ещё никто из москвичей, за редким исключением, не спускался, не видел и, тем более, не ездил в метро. Хотя пробные поездки как раз начались в феврале 1935 года. Обратите внимание, что у вестибюля уже идёт бойкая торговля.

Спустя 90 лет обставка здесь почти та же. Только появился павильон, а снесённый в декабре 1931 года храм Христа Спасителя снова на своём месте. Его главный купол выглядывает на втором плане. Жаль, что не сохранились две огромные буквы М на крыльях вестюбиля. Сегодня необычное сравнение. Но мы не можем изменить наше правило «две фотографии с одной точки». Просто четверть века назад перед бывшим Виндавским (ныне Рижским) вокзалом появилась эстакада и закрыла собой часть прежнего вида. Пришлось делать снимок под эстакадой.

Вокзал Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги открылся в 1901 году. Первый поезд по маршруту Москва — Виндава отошёл в сентябре 1901 года.

Проектировал вокзал в популярном на рубеже XIX и XX веков неорусском стиле академик архитектуры, железнодорожный зодчий Станислав Антонович Бржозовский. Сегодня перед фасадом вокзала установлен его бюст. Осуществлял строительство по проекту Бржозовского молодой Юлий Фёдорович Дидерихс. Ему ещё 30 лет не было.

За 120 лет Виндавский вокзал сменил несколько имён. Был Балтийским, Ржевским. Ныне — Рижский. Месяц назад появилась информация, что правление «Российских железных дорог» готово продать вокзал за 1 млрд рублей. Говорили даже, что в старинном здании появится фуд-корт. Последнее время вокзал практически не работал: с него уходят только электрички до Волоколамска.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. В январе 1926 года, то есть, 99 лет назад в Первом художественном государственном кинотеатре состоялась премьера фильма «Броненосец ‘’Потемкин’’». Самый первый показ состоялся в Большом театре за 10 дней до Нового года, – 21 декабря 1925-го.

Картина была заказана к 20-летнему юбилею революции 1905 года. Режиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн снимал в течение всего 1925-го. Монтировали на Первой государственной кинофабрике. Так получилось, что работа Эйзенштейна спустя много лет была названа в числе лучших фильмов всех ремён и народов.

Сегодня мы смотрим на бывший первый художественный госкинотеатр (ныне просто «Художественный»). В январские дни 1926 года на стропилах, у фасада появился огромный макет корабля – реклама фильма.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Ростокинский акведук — часть старинного Мытищинского водопровода, проложенного по указу императрицы Екатерины Алексеевны. Единственный сохранившийся акведук из пяти построенных в России в 1780-х. Одно время — самый длинный мост в Империи: более 350 метров. Высота до 15 метров. На всем протяжении моста — 21 арка.

Строительство затянулось на четверть века. Водопровод был открыт осенью 1804 года, в царствование внука Екатерины Великой императора Александра I. Денег было потрачено так много, что в народе он назывался Миллионный мост.

Использовался по прямому назначению почти 100 лет (до 1902 года), после чего ещё шесть десятилетий служил как опора для водопроводной магистрали. Мытищинская вода питала Москву до 1962 года. Затем акведук ещё 40 лет был опорой для теплотрассы. Сейчас это памятник истории и архитектуры и пешеходный мост в парке «Ростокинский акведук».

Чёрно-белая фотография сделана в 1920-е. Чёрно-белая фотография была сделана Семёном Осиповичем Фридляндом для журнала «Огонёк» зимой 1941-го. Имение Горки (бывший Подольский уезд Московской губернии).

Главный дом имения был возведён Аграфеной Алексеевной Дурасовой в начале 1800-х. Незадолго до революции перестроен по заказу Зинаиды Григорьевны Морозовой-Рейнбот. Руководил работами Фёдор Осипович Шехтель. Новая хозяйка имения — вдова легендарного Саввы Морозова. После весьма таинственной смерти мужа в 1905-м она повторно вступила в брак — с бывшим московским градоначальником Анатолием Анатольевичем Рейнботом.

После революции имение было национализировано. С 1921 года здесь постоянно жили председатель Совнаркома Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская. Ленин скончался в этом доме в январе 1924 года, то есть 101 год назад.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Главный корпус МГЛУ на Остоженке, 38; между фотографиями больше ста лет истории!

Фундамент особняка на Остоженке,38, в котором сейчас находится Московский государственный лингвистический университет, был заложен ещё в XVII-XVIII веках. В 1771 году здание было перестроено известным ахитектором Матвеем Казаковым по наказу нового хозяина – героя Семилетней войны и будущего генерал-губернатора Петра Еропкина.

Свой классический облик здание приобрёло уже в XIX веке, когда архитектор Иван Жилярди (отец Доменико Жилярди) расширил и перестроил его для нужд Московского коммерческого училища (1804-1917).

МКУ было одним из самых прогрессивных учебных заведений своего времени. Здесь обучались, например, учёные братья Вавиловы, историк Сергей Соловьёв, писатель Иван Гончаров.

После революции 1917 года училище было ликвидировано. В здании разместили рабфаки, потом первый советский индустриально-педагогический вуз.

А с 1939 года великолепное здание на Остоженке, 38, стало домом для Московского иняза (МГЛУ).

На верхнем фото – воспитанники МКУ катаются на коньках в сквере перед училищем, 1900-е Яузская набережная и река Яуза с разницей около 120 лет. Точное место съёмки определено по звоннице храма Троицы в Серебряниках (она по центру двух фотографий) и по храму Николы в Кошелях, что у Яузских ворот. Он виден на дальнем плане чёрно-белого кадра. Храм снесён в 1937 году. Но известно точное место, где он стоял. Также слева на двух снимках виден Петропавловский храм.

В 1935 году трест строительства набережных Моссовета начал «одевать» набережные Яузы в гранит. Работы начались от малого Устьинского моста и вверх по течению.

К сожалению, весной 1972 года была снесена Кошельная слобода. Тогдашние власти готовились к визиту президента США Ричарда Никсона. На этом месте теперь Устьинский сквер.

На старинной фотографии вдали справа можно разглядеть деревянный мостик, соединявший Берников и Тессинский переулки. Теперь на его месте железобетонный мост.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Баня-купальня Рогожско-Симоновского района. Чёрно-белая фотография опубликована в журнале «Строительство Москвы» в 1930 году. Масштабное здание (10 000 кв. м) в конструктивистском стиле было заложено в 1928 году. Работы прошли в рекордно короткие сроки: два года. Архитектор Сергей Васильевич Панин.

Слово «бассейн» в 1920-е ещё не использовалось широко, а говорили по-старому, ласково: «купальня». На фасаде одно время красовалась надпись: «Построена на средства займа Моссовета».

Купальня предназначалась для рабочих близлежащих заводов «Динамо» и АМО (он же Завод имени Сталина, он же ЗиЛ). Пользовались баней не только заводские рабочие. Например, в 1940-е сюда водили каждую неделю на помывку курсантов соседнего 2-го Московского артиллерийского подготовительного училища.

Сверху здание напоминало огромный самолёт. К сожалению, северное крыло было снесено при строительстве Третьего транспортного кольца. Это хорошо заметно на фотографиях. Ныне здесь физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо». Памятник архитектуры.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Мы в Симоновом монастыре. На чёрно-белом снимке 1893 года храм Николая Чудотворца. Он был надвратным, то есть стоял над восточными (или Луговыми) воротами в обитель.

Большинство построек монастыря были уничтожены в январе 1930 года. Тогда расчищали место для строительства будущего Дома культуры автозавода. Под слом ушли пять храмов, красивейшая колокольня, Сторожевая и Тайницкая башни. Уцелела южная часть стены и три башни: Дуло, Кузнечная и Солевая.

Никольскому храму было на момент разрушения без малого 100 лет. Он возведён в 1834 году по проекту Евграфа Дмитриевича Тюрина. Но в основе лежала старинная храмовая постройка 1677 года.

В 1930-е на месте снесённой обители был построен Дом культуры автозавода по проекту братьев Весниных.

Направление съёмки точно выверено по картам монастыря, включая схемы ДК ЗИЛ. Разница между фотографиями 140 лет. Каретный Ряд в 1912 году. В то время в доме с мезонином жил великий театральный режиссёр Константин Сергеевич Станиславский. Дом был возведён в XIX веке, но в 1901 году перестроен по проекту архитектора Алексея Викторовича Флодина.

В начале 1920-х дом был занят транспортной комиссией Совета Народных Комиссаров. Здесь поселились сотрудники ВЧК, шофёры.

В Каретном Ряду было немало гаражей, а в начале 1900-х здесь уже торговали заграничными автомобилями. После революции и переезда Советского правительства в Москву, здание автомагазинов и помещения бывших экипажных фабрик Маркова, Терентьева, Часовикова, Мариничева и Воробьёва были переданы для размещения гаража особого назначения.

В конце 1920-х у дома с мезонином был возведён отдельный гараж Совнаркома СССР. Он хорошо виден на современном кадре справа.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть больше 110 лет. _______