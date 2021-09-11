Расплата за русофобию. Евросоюз хочет ввести санкции против Польши

Стало известно, что Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза с требованием ввести санкции против Польши. Формальная причина, якобы "неполное исполнение решения суда" по судебной системе. Но это лишь официально. А реальная причина, похоже, во враждебности к России.

Евросоюз в целом желает наладить отношения с Россией. Это желание горячо подогревается невероятно высокими ценами на газ. Которые уже превысили 650 долларов за тысячу кубов. Что ставит под угрозу не только подачу света и тепла в дома европейцев, но и работу предприятий.

Как тут не возлюбить Россию, от который ты так зависишь в поставках газа, когда дело касается чуть ли не физического выживания этой зимой. Но Польше гораздо важнее следовать в фарватере политики США и ради этого портить жизнь и России и даже Евросоюзу, в котором она состоит.

Враждебное отношение Польши к России проявляется в самых разных областях - это и закупка у США танков "Абрамс" на $6 млрд., и поддержка оппозиции Белоруссии и регулярные вопли о российской агрессии. А также горячее желание разместить у себя в стране военную базу США.

Со стороны Польши это весьма некрасивый поступок, ведь она получает из ЕС дотации. В период с 2021 по 2027 год Евросоюз планирует выделить Польше порядка 160 млрд. евро. Выходит, Польша плюет в колодец, из которого черпает живительные для своей экономики миллиарды евро.

Поляки получают и эти дотации из ЕС и одновременно финансовую помощь и инвестиции от США. Классическая "богатовекторность" тут на лицо. Но проблема в том, что ЕС надо наладить отношения с РФ, а США "приплачивают" Польше за то, чтобы она их портила. И вот бумеранг.

Польше прилетело от ЕС за такую многовекторную политику. Евросоюз напомнил ей, что в первую очередь она состоит в ЕС, и поэтому должна четко следовать единой политике Евросоюза, а не вести двойную игру.

В качестве санкций Польше могут сократить размер дотаций или обязать выплатить штрафы. И тем самым наказать за политику против самого ЕС. Вероятно, Россия, получив контроль над Европой при помощи газа, дала сигнал Евросоюзу, что пора усмирять страны-русофобы, а то газа не будет.

Хорошо это или плохо - использовать газ в качестве давления, можно судить по планам США продавать в Европу свой сжиженный газ и точно так же влиять на поведение Европы, только в обратном направлении.

Думаю, именно ради этого они так отчаянно боролись против Северного Потока-2. А вовсе не ради интересов Украины. Если бы США была важна сама Украина, то эта страна не стала бы такой бедной после майдана.

Но остановить СП-2 не удалось. Поэтому сейчас Россия влияет на Европу, а не США. И в наших интересах, чтобы Евросоюз угомонил русофобские страны, пригрозив им санкциями, лишением дотаций и штрафами.

Вероятно, стоит ожидать в будущем подобных угроз и санкций Евросоюза и в адрес других недружелюбно настроенных к России стран ЕС. Через лишение дотаций Евросоюз сможет сдерживать русофобию этих стран и влияние на них США, которым это выгодно, но не выгодно самому ЕС.

Но, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Теперь очередь тех, кто громче всех кричал про санкции против России, испытать их действие на самих себе. И в этом даже есть какая-то справедливость.

https://zen.yandex.ru/media/kremlin_whisper/rasplata-za-rusofobiiu-evrosoiuz-hochet-vvesti-sankcii-protiv-polshi-61377fb4cf1a8c705b90fbf6

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