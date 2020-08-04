Почему советские поезда были зеленого цвета?



Этот момент, скорее всего, большинству людей неизвестен, хотя и достаточно интересен. Новости СМИ2

Во времена Царской России вагоны окрашивались в зависимости от класса Все, кто жил в Советском Союзе, помнят внешний вид вагонов поездов, а точнее то, что окрашены они были неизменно в зеленый цвет. Почему выбор был сделан именно в пользу этой краски и имеет ли этот факт какое-то особое значение?Этот момент, скорее всего, большинству людей неизвестен, хотя и достаточно интересен.Во времена Царской России вагоны окрашивались в зависимости от класса

Так было не всегда. Во времена Царской России вагоны поезда имели цвет в соответствии со своим классом. Все вагоны, относящиеся к первому классу, были окрашены синей краской. В них передвигались высокопоставленные чиновники и богатые, знатные люди. Второй класс был немного попроще и предназначался, как правило, для граждан со средним достатком. Красились такие вагоны в желтый цвет. Для обычных, небогатых людей предназначались зеленые железнодорожные вагоны.

1. Версия выбора цвета для пассажирских вагонов

В послевоенное время составы начали окрашивать в зеленый цвет, а крышу — в серый

Уже при советской власти концепция изменилась и все вагоны стали зелеными, но их верхняя часть, крыша, отличалась по цвету. Здесь для окрашивания использовалась серая краска. По одной из версий изменения произошли во время войны (Великой Отечественной). Цель – обеспечить составу надежную маскировку.

Зеленый цвет, особенно за чертой города среди зелени деревьев, действительно мог сделать передвигающийся поезд менее заметным. Но почему тогда еще и серый на крыше? Когда вагоны стоят на станции, то матовый серый цвет, практически идентичный окрасу серого бетона или асфальта на ЖД станции и платформах. Соответственно, ориентиры для самолетов-разведчиков и бомбардировщиков сбиваются, становятся неточными.

Серый цвет для крыши вагонов был выбран неслучайно — сверху поезд становился менее заметным

Ну а когда состав с пассажирскими вагонами в количестве от десяти до пятнадцати единиц идет за пределами станций, то с определенной высоты визуально он становится похож на участок дороги, покрытой асфальтом или бетоном.

Преобладающими эти цвета остались и в послевоенный период. Чтобы парк поддерживать в отличном состоянии, необходимо было огромное количество краски. И здесь сыграл свою роль экономический фактор. Минеральные зеленые пигменты были очень устойчивы к солнечным лучам, поэтому не выгорали, к тому же имели невысокую цену.

2. Что происходит сегодня

Краску «железный сурик» используют только для грузовых вагонов, для пассажирских — нет

В настоящее время ситуация несколько изменилась, хотя экономию никто не отменял, правда на грузовых коричнево-красных вагонах. Краска «железный сурик», которой большинство из них окрашиваются, из этой цветовой палитры является наиболее дешевой и, в то же время, прочной. Для покрытия пассажирских вагонов она не используется, так как цвет сложно назвать привлекательным.

Со временем цветовая палитра была расширена, появились вагоны синего и голубого цветов

Все изменилось, когда в эксплуатацию были введены фирменные составы. На поездах появились рисунки и надписи, а сами вагоны начали окрашивать в разные тона синего и голубого цветов. Сегодня цветовой диапазон железнодорожного транспорта стал еще шире.