Питер в цвету

Весной жизнь начинается заново: деревья покрываются листьями, зеленеет трава и набухают первые бутоны на кустарниках. Когда хочется прекрасного, надо без спешки прогуляться по самым цветущим паркам и садам Петербурга и полюбоваться там пробуждением природы от зимней спячки.

Тюльпанов много не бывает Особенно, если мы на Елагином острове.

Каждый май тут проходит фестиваль тюльпанов. Каждый год тут высаживают уникальные композиции и используют какое-то невероятное количество цветов. Например, в 2025 году садовники посадили 250 000 луковиц. Невозможно представить это количество цветов, если не увидеть поляны вживую. Неподалеку от Елагина, на Каменном острове, найдете белые и розоватые тюльпаны. Они украшают Каменноостровский проспект. В ЦПКиО высажено больше 170 тысяч луковиц ппппппппппппппп ЦПКиО имени Кирова В Летнем саду тоже цветут тюльпаны От Биржевой площади идите вглубь острова в сторону станции метро «Василеостровская». На углу 6-й линии и Малого проспекта увидите цветущую вишню, а рядом тюльпаны. Тут растут и умопомрачительные махровые — они отличаются слегка растрепанными границами лепестков. У меня такие есть, но другого оттенка Начинает цвести сирень — в центре Петербурга ею можно полюбоваться на Марсовом поле или в Екатерининском саду. Да и у Казанского можно отыскать большие гроздья тёмно-малиновых, сиреневых и белых цветков сирени. На фоне колонн собора композиция на фотографии получается очень красивой. Теперь Исаакиевская площадь манит к себе не только величественным собором, но и яркими большими кустами сирени. Сфотографировать памятник, утопающий в нежных цветочках, — возможность редкая. Нежнейшую махровую вишню, сирень, белоснежные яблони и многие другие удивительные растения можно посмотреть, конечно же, в Ботаническом саду. Утопающий в зелени сад богат цветами не только внутри, но и снаружи. Большой Таврический сад в центре города тоже может порадовать прогуливающихся яркими красками. На клумбах высажены разноцветные растения, а у дорожек зацвела сирень и яблони. А в Саду дружбы на Литейном проспекте благоухает яблоня. Впрочем в Купчино есть прекрасный яблоневый сад Ещё одно не очень раскрученное место, куда стоит ехать в погоне за любованием цветами. В череде майских дней здесь наступает время яблоневого мацури по-русски. Цветут яблони вдоль Белградской улицы, поднимая настроение всем, кто вышел на прогулку. Появился сад в 1950-х. Он был частью совхоза «Ударник», а со временем запустел, но в начале 2000-х его решили возродить, замостив дорожки камнем, высадив в яблони, груши и сливы, которые тоже радуют глаз распустившимися бутонами на ветках под занавес мая. Конечно же в нескольких парках цветет сакура В этом году говорят раньше срока распустилась сакура. Самое популярное место сад Дружбы на Литейном. Сакуры высажены напротив правительства Санкт-Петербурга — в тихом саду с симметричными аллеями и фонтанами. Есть они в ботаническом саду «Петра Великого», в саду «Василеостровец», Сампсониевский сад и Приморский парк Победы. На выбор. А еще по всему городу расцветают каштаны. Цветущие каштаны В Петербурге в 2026 году высадят около 5,5 млн цветов. Большинство из них вырастили в городских теплицах. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил вице-губернатор Евгений Разумишкин. По его словам, в этом году также планируется высадить 10 тысяч деревьев и примерно 100 тысяч кустов. Поляны у Биржевой площади уже покрылись анютиными глазками. Тут можно любоваться не только ими, но и панорамными видами на Петропавловскую крепость и Ростральные колонны.Конечно же нельзя обойти пригороды Питера. Вот Музей-заповедник «Павловск» Как и всегда много тюльпанов в Петродворце Музей-заповедник «Царское Село» открыл цветочный сезон. Всего нынешней весной подготовлено около 200 тысяч штук цветочной рассады. По сравнению с прошлым годом стало больше луковичных – 60 тысяч. Нарциссы, тюльпаны и гиацинты уже расцвели.

Вот такая красота