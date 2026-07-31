Снесено и утеряно 20

Сегодня у нас будет обзор утраченного отдельно по Москве.

Часовня Александра Невского в Москве, конец 19 века Часовня была воздвигнута в память русских воинов, павших в сражениях в Русско-Турецкой войне 1877-1878 гг. Располагалась на Моисеевской площади, напротив гостиницы «Националь», на углу Тверской и Моховой улиц.

Была выполнена в виде военной палатки-шатра возводимых тогда в русской армии на стоянках. Уничтожена большевиками к пятилетию Октябрьской революции.

Утраченная Москва: памятник Павлику Морозову на Красной Пресне В детском парке на Красной Пресне фигура 13-летнего мальчика появилась после войны - в 1948 году. И простояла там больше сорока лет. Однако сохранить её не удалось. Советский памятник был демонтирован прямо во время путча. По некоторым данным, фигуру пионера, донёсшего на собственного отца-кулака, даже использовали для укрепления одной из баррикад. Российские коммунисты много раз выступали за то, чтобы вернуть юного героя на место, но добиться этого так и не удалось.

Исчезнувшая Москва: Вознесенский монастырь в Кремле Точных сведений о дате его постройки на территории московского Кремля нет, но исследователи полагают, что это произошло в 1386 году.

Также неизвестно, кто являлся основателем обители, хотя по преданию ею считается супруга князя Дмитрия Донского Евдокия Дмитриевна, получившая в монашестве имя Ефросинии Московской.

Во время ноябрьских боев 1917 года Вознесенский монастырь был частично разрушен. После переезда в 1918 году в московский Кремль советского правительства, обитель практически сразу была закрыта.

Это произошло в ноябре месяце.

Концом истории Вознесенского монастыря стал 1929 год, когда обитель взрывами была стерта с лица земли.

Арбат, вид от церкви Троицы 1908 г.

На месте этого храма и соседних с ним домов сегодня возвышается здание Министерства иностранных дел России (МИД). Несмотря на масштабные перемены в городской застройке, уцелел трёхэтажный дом с башенкой — именно в нём родился знаменитый писатель Андрей Белый. Он был близким другом поэта Александра Блока, а впоследствии отбил у него жену — Любовь Дмитриевну, дочь великого химика Дмитрия Менделеева.

Утраченная Москва: первый каменный мост в столице Изначально этот мост именовали Всехсвятским, но потом решили поменять это название на "Каменный" - по материалу, который в основном использовали для строительства. Работы по возведению моста закончили в конце XVII века.

Спустя примерно столетие конструкции начали приходить в негодность из-за постоянных подтоплений. Несколько раз специалисты пытались облегчить конструкцию, но успехом это не увенчалось. В итоге Каменный мост разобрали в середине XIX века. На его месте появилось металлическое сооружение по проекту инженера Танненберга

Дача купца Д.А. Соскина под Москвой, в Соломенной сторожке. 1904-1909 гг. Дача купца Д.А. Соскина под Москвой, построенная по проекту Ф.Ф. Горностаева. Впервые фото опубликовано в Ежегоднике общества архитекторов-художников, СПб, 1915, с.43. Предположительно дача располагалась на Ивановской улице в Тимирязевском районе. Точной даты утраты нет.

Утраченная Москва: палаты Василия Голицына в Охотном ряду (1680-е - 1934 г.) Василий Голицын (1643-1714 гг) был прославленным политическим деятелем и контролировал все внешнеполитические дела той эпохи. Он приказал построить для себя великолепный дворец на улице Охотный ряд. После ссылки и смерти Голицына дворец неоднократно менял хозяев. В 1870-х годах его внутреннее убранство было разрушено, а к 1910 году дворец превратили в рыбный двор. В 1920-х годах здание было частично отреставрировано, но к 1934 году его снесли. В 1932-1935 годах на его месте было построено здание Совета труда и обороны. Сейчас в нем находится Государственная Дума Российской Федерации.

Козицкий переулок у Большой Дмитровки. Церковь Сергия Чудотворца 1910–1915 гг.

На углу Большой Дмитровки и Козицкого переулка стояла красивая семиглавая церковь Успения Божией Матери, более известная по приделу преподобного Сергия Радонежского. Храм был построен на этом месте в 1698–1700 годах, его архитектура сочетала элементы русского барокко и традиционных форм, что видно по восьмигранной звоннице, вытянутым шейкам глав и затейливым наличникам.

Внутри сохранялись уникальные иконы XVII века, а последнее крупное обновление было проведено в 1903 году, когда были освящены два возобновленных придела. В 1933 году церковь была снесена по решению Президиума Моссовета, а на её месте в 1935 году построили шестиэтажный дом Наркомата лёгкой промышленности.

Утраченная Москва: башня Белого города Алексеевская башня, построенная в 1585–1591 годах, находилась на территории современного храма Христа Спасителя. Она была одной (самой высокой — пять ярусов) из 28 башен крепостной стены Белого города, третьего кольца укреплений Москвы. Башню венчали семь шатров, благодаря которым она получила свое второе название — Семиверхая.

Башня имела важное стратегическое назначение: она сдерживала набеги татарской конницы, держала оборону во время осады Москвы в 1611 и 1618 годах. Уже к концу 1660-х годов башня начала ветшать — к тому времени она больше не использовалась по назначению.

Во время перестройки города в конце XVIII — начале XIX века башню снесли. Тогда же разобрали и некогда важные стены Белого города: на их месте после пожара 1812 года разбили бульвары.

Кинотеатр «Шторм», 1960 год Располагался он напротив улицы Гаврикова там, где сейчас пешеходный переход под Русаковской эстакадой.

Ради постройки этой эстакады пришлось снести несколько исторических зданий.

Утраченная Москва: Страстной монастырь Московский Страстной монастырь был построен в 1654 году у Тверских ворот Белого города (современная Пушкинская площадь).

После Революции монастырь был упразднён. В 1928 году в нем разместился Центральный антирелигиозный музей Союза безбожников СССР, а колокольню стали использовать в качестве площадки для размещения плакатов и лозунгов.

В 1937 году постройки монастыря были снесены. Теперь на месте его колокольни стоит памятник Александру Пушкину, перенесённый сюда в 1950 году с Тверского бульвара.

Охотный Ряд. Церковь Параскевы Пятницы (снесена в 1928) Около 1925 г.

С 1939 года недолгое время на ВДНХ на месте «Каменного цветка» стоял другой фонтан, который назывался «Рог изобилия». Он был обрамлен скульптурами двух больших «рогов». Но долго он не просуществовал. Материалы, из которых был сделан фонтан - цемент и гипс, не предполагали создание постоянной конструкции. В итоге в 1954 год здесь поставили другой фонтан - «Каменный цветок».

Дом архитектора Р.И. Клейна, который был уничтожен во время реставрации.

В конце XVII века здесь располагалось обширное владение, принадлежавшее деду Петра I Кириллу Полуэктовичу Нарышкину. От него оно перешло к сыну Льву Кирилловичу, а затем к его детям. В середине XVIII века, женившись на Е.И. Нарышкиной, владельцем становится Кирилл Григорьевич Разумовский. Их дети в 1800 году делят усадьбу на несколько участков. Из планов видно, что тогда усадьба развивается, строятся избы, появляются теплицы, где выращиваются редкие овощи и фрукты. После женитьбы на Разумовской усадьбой владеет Сергей Семенович Уваров – президент Академии наук и министр народного образования

В 1860-е годы владельцем становится Алексей Сергеевич Уваров – основатель Московского археологического общества, один из учредителей Исторического музея. В 1874 году он распродает свое имение по частям. Часть земель приобрели Иваненко, которые поделили территорию на девять участков и тут же выставили их на продажу. Шесть участков в 1887 году купил архитектор Роман Иванович Клейн, три тотчас же продал бывшему крестьянину Владимирской губернии А. А. Пантелееву, подрядчику каменных и строительных работ (для которого Клейн в 1896 и 1897 годах возведет здесь два доходных дома), а три объединил в единое владение. В 1889 году Роман Иванович выстроил деревянный дом (ныне стр. 2) на каменном фундаменте с мезонином и полуподвалом для котла водяного отопления. В 1896 году часть дома надстраивается вторым этажом и тут размещается архитектурная мастерская и библиотека. Дом принадлежал Клейну вплоть до 1918 года. В 1990-х годах собственный дом архитектора реставрировался, правда, больше это было похоже на реконструкцию с приспособлением. В результате реставрации этот дом так изменил свой внешний облик, что некоторые специалисты сочли, что дом просто уничтожен полностью.

Адрес: Олсуфьевский пер., дом 6

Уже несколько лет ходили разговоры о потенциальном сносе постконструктивистского гаража АН СССР, одного из первых капитальных зданий, построенных как часть московского академгородка на Ленинском проспекте. Здание не имело охранного статуса, а в нынешних условиях «выявить» его практически невозможно: Департамент культурного наследия отклоняет любые несогласованные заявки от граждан. И вот настал момент: гараж обнесли строительным забором, а на его снос и застройку освобождаемого участка объявлен тендер в рамках программы реновации. С этой потерей, весьма грустной, мы как-то даже успели свыкнуться — хотя это совершенно неправильная привычка, и здание можно и нужно сохранять. Но внезапно параллельно аналогичный тендер был объявлен на снос северного «флигеля» Института горного дела, расположенного через дорогу. Это часть ансамбля, задуманного коллективом под руководством Ивана Жолтовского в его бытность Главным архитектором АН СССР. Сейчас и этот корпус обносят забором и готовят к сносу. Этот корпус для Центракадемснаба достроили довольно поздно, в 1962 году. При этом авторы и строители с уважением отнеслись к оригинальному замыслу, завершив реализацию ансамбля, несмотря на борьбу с излишествами и вездесущую экономию на отделке. И в отличие от гаража АН СССР, до нынешнего лета это здание имело статус выявленного объекта культурного наследия. Прошлым летом в Москве были «развыявлены» 1728 выявленных объектов культурного наследия. Лишь около 10% памятников впоследствии получили охранный статус по итогам проведения историко-культурной экспертизы, остальные остались без защиты. В числе снятых с учета оказались два корпуса-«флигеля» при Институте горного дела. Отдельно печально, что жилая застройка в данном случае впервые заходит на территорию научной зоны московского академгородка: эти и соседние кварталы между улицей Вавилова и Ленинским проспектом с 1930-х годов и до сих пор формировались зданиями научного и вспомогательного назначения. Техническое задание предполагает увеличение площади зданий на участке более чем вдвое. Остается надеяться, что архитекторы распределят этот объем с уважением к ансамблю, воспроизведут объемно-композиционное решение сносимого корпуса вдоль улицы Вавилова, а нарастание этажности уведут вглубь участка.

Особняк Плещеева.

Особняк расположен на Малой Дмитровке, близ пересечения с Садовым кольцом. Исторически Малая Дмитровка завершалась домами №22 и №24. Малая Дмитровка, 22 (старый адрес). Двухэтажный особняк Плещеева в левой части кадра. За ним угловой дом №24, выходящий основным фасадом на Садовое. Автор Вадим Шульц

Первый изначально принадлежал поэту-петрашевцу Плещееву, а во втором находилась лечебница. Угловой дом 24 был снесен еще в 1970-х годах, а вот особняк Плещеева еще 30 с лишним лет продолжал одиноко стоять на своем месте, сохраняя при этом первоначальный вид, и это несмотря на то, что целый ряд зданий на Малой Дмитровке еще в советское время были надстроены. Так продолжалось до 1999 года, когда мэр Москвы Лужков передал земельный участок, на котором находился дом 22 и пустырь на месте дома 24 образовательному учреждению «Школа телевизионного мастерства В.В.Познера», строительство которого вскоре началось несмотря на активные протесты общественности. Новое здание и без того получилось, мягко говоря, не самым красивым и эстетичным, бесконечно далеким от современных архитектурных канонов. Ну, а выглядывающий из-под офисной громады исторический фасад особняка Плещеева так и вовсе лишь вызывает чувство глубокой печали.

Как снесли площадь Пречистенские Ворота? Классические сооружения XIX века попали под ковш в 1972 году, когда центр Москвы «расчищали» в преддверии визита президента США Ричарда Никсона. Почему для этого потребовалось сносить исторические здания, пусть даже находящиеся в не самом лучшем состоянии, является загадкой. Более того, снести собирались даже Белые и Красные палаты, но их все же удалось отстоять. А на месте демонтированных зданий в 1976 году был установлен памятник Фридриху Энгельсу.

Утерянная Тверская. Так Тверская выглядела еще в 1920-х в районе Камергерского переулка. Большая часть застройки была снесена по плану реконструкции Москвы 1935 г., за редкими исключениями, как например, подворье Саввино-Сторожевского монастыря, которое решили сохранить, но по рельсам передвинули во дворы, где его и сейчас можно видеть.

5 декабря 1931 года был взорван московский Храм Христа Спасителя. Большевики уничтожили великолепный памятник грандиозной русской победы и одну из главных православных святынь — всё ради нереализованного проекта Дворца Советов. Историческая Россия вырубалась под корень, чтобы на её месте «новый мир построить». Вспоминая эту чёрную дату, хотелось рассказать и о других архитектурных жемчужинах нашей столицы, разрушенных властью. Ведь если Храм Христа Спасителя был воссоздан семь десятилетий спустя, то многие другие храмы и монастыри мы, по всей видимости, утратили навсегда.

Утраченная Москва: монумент советской конституции На снимке запечатлена Советская, а сейчас — Тверская площадь. В то время на месте памятника Юрию Долгорукому стоял Монумент советской конституции. Обелиск дополнили статуей Свободы, эскиз которой выполнил скульптор Николай Андреев. А до нее тут стоял памятник генералу Скобелеву, который снесли в 1918 году. Спустя год монумент уничтожили при помощи взрыва. Сохранившийся фрагмент головы статуи Свободы, попал в коллекцию Третьяковской галереи на Крымском валу.

Утраченная Москва: церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке (1699 - 1936 гг.) Изначально на этом оживленном месте на улице Покровка, недалеко от Китайгородской стены, стояла деревянная церковь, но в 1696–1699 годах на средства богатого московского купца Ивана Сверчкова была построена каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы. Когда Наполеон захватил Москву, он выразил свое восхищение этой церковью и пошутил, что может распорядиться распилить ее по частям и перевезти в Париж. В 1936 году церковь была снесена по причине «расширения улицы», но Покровка так и не была расширена, а место, где стояла церковь, до сих пор пустует. Некоторые части внешнего убранства этой церкви сейчас хранятся в Донском монастыре в Москве.

С 1802 по 1925 год у Спасской башни Кремля стояли две каменные часовни. Как вы догадываетесь обе снесены.

Ну и последний объект на сегодня Никольский (Плотников) переулок. Особняк Орловых 1912–1913 гг.

Он был построен в 1912 г., а снесён в 1983 году.