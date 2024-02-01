День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Сталинград с нами был, есть и будет, он навсегда в истории Руси!

Это название титанического подвига советской армии и русского духа. Сталинград сломал хребет мировому нацизму на пике его могущества. Он кардинально изменил ход истории — от гибели к торжеству света и добра.

Как после самой длинной ночи начинает увеличиваться день и приходит весна, так после Сталинградской битвы тьма рассеялась и стала неизбежна Победа.

Сталинград, конечно, должен быть на карте России — как точка духовной силы и исторически важный центр. Но переименование не должно превращаться в разъединяющие споры: если власть примет это символическое решение, хорошо, нет — не беда.

Гораздо важнее, чтобы дух Сталинградской битвы был сохранён и повторен нашим народом и армией в сегодняшние дни.

Сейчас, 81 год спустя, нам нужно такое же по значению сражение, которое сломает хребет наследникам нацизма и Третьего рейха.

Сталинграду быть!

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1144642.html

Мультимедийный раздел Минобороны России

«Сталинград: великая победа Великой войны»

В историческом разделе представлены

Документы военных лет из фондов Центрального архива Минобороны России, которые посвящены ключевым этапам Сталинградской битвы.

Распоряжения Ставки Верховного Главнокомандования, Наркома обороны Иосифа Сталина, боевые донесения с фронта, описания подвигов воинов-сталинградцев и немецкие оперативные карты.

Опубликованные в разделе документы направлены на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов, на противодействие фальсификациям истории.

В октябре 1941 года Государственный Комитет обороны, учитывая вероятность наступления немцев на Сталинград, принял решение о создании в большой излучине Дона чирско-цимлянского и сталинградского оборонительных рубежей.

Приказ Ставки Верховного Главнокомандования

от 12 июля 1942 года

«...Решением Ставки Верховного Главнокомандования с 6:00 12 июля Юго-Западный фронт ликвидируется и образуется Сталинградский фронт...» Из телеграммы Иосифа Сталина Георгию Жукову

от 15 ноября 1942 года

«День переселения Федорова и Иванова можете назначить по вашему усмотрению, а потом доложите мне об этом по приезду в Москву. Если у вас возникнет мысль о том, чтобы кто-либо из них начал переселение раньше или позже на один или два дня, то уполномочиваю вас решить и этот вопрос по вашему усмотрению».

В этом сообщении под словом «переселение» было зашифровано «наступление». «Федоров» – кодовая фамилия командующего войсками Юго-Западного фронта генерал-лейтенанта Николая Ватутина.

Таким образом Красная Армия в рамках стратегической операции «Уран» приступила к окружению и ликвидации группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом. 23 ноября войска двух фронтов, охватив немецкую группировку с двух сторон, завершили оперативное окружение. Из политдонесения Юго-Восточного фронта о боевых действиях



от 22 сентября 1942 года

«Стойкость и мужество проявили бойцы 1-й стрелковой роты мотострелкового батальона 189-й танковой бригады. Их было всего 27 человек. Напрягая свои силы, герои отбили пять вражеских атак, уничтожив при этом 250 солдат и офицеров противника...

Товарищ Осадчий, будучи в обороне с шестью бойцами отражал неоднократные атаки противника. На семерку отважных бойцов бросались по 40-50 немцев, но не сломив сопротивления храбрецов, гитлеровцы с большими потерями откатились назад. Сам лично младший политрук Осадчий в этом ожесточенном неравном бою уничтожил 15 фашистов...».

Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских воинов. За бесчисленные подвиги медалями и орденами были награждены десятки тысяч бойцов и командиров Красной Армии, 112 из которых стали Героями Советского Союза. Из дневника немецкого офицера 79-й пехотной дивизии

23 октября 1942 он пишет:

«Сталинград все еще не взят. Его будут называть Верденом этой войны. Борьба за Сталинград продолжается дольше, чем война с Францией. Настроение у меня опять портится». Несколько дней спустя он отмечает: «Иногда я прихожу в отчаяние, но я, конечно, поборю это проклятое чувство. Я не должен часто быть в этом ужасном настроении», – на этой же странице он выражает страх ответственности за содеянное вермахтом в отношении советского народа: «Иногда я думаю, что, быть может, однажды и моих детей постигнет та же участь, что и многих русских (…)». Из донесения Константина Рокоссовского о пленении командующего 6-й армии Фридриха Паулюса

«Бывший командующий 6-й немецкой армией генерал-полковник танковых войск, ныне генерал-фельдмаршал Паулюс и начальник штаба 6-й немецкой армии генерал-майор Шмидт со своим штабом сдался нашим войскам в плен».

31 января 1943 года, исчерпав все возможности вооруженной борьбы, Фридрих Паулюс, накануне получивший звание «генерала-фельдмаршала», вместе со своим штабом сдался в плен. При этом он отказался дать приказ о капитуляции подчиненных ему войск под формальным предлогом, что больше ими не управляет. Тем не менее немецкие солдаты и офицеры без его распоряжения сложили оружие. Пресса о Сталинградской битве

На тему Сталинградской битвы писала советская газета «Красная армия», также была написана статья «Операции маршала фон Манштейна на юге России с декабря 1942 года по март 1943 года» в журнале Military Review от октября 1956 года (№ 10). Григорьев Василий Иванович

«Ночной бой под Сталинградом»

1942 год

Страницы Сталинградской битвы (1968)

Вручение щита Сталинграду послом Эфиопии Л. Таэзас