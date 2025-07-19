Территория Героев...(179)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Новые Герои России удостоены медали «Золотая Звезда». Это настоящие командиры и бойцы, на деле показавшие свою храбрость, мужество и самоотверженность при штурме и освобождении множества больших и малых населенных пунктов. Герои дня:

• гвардии старший лейтенант Эммануил Давыдов,

• гвардии старший лейтенант Павел Евлашевич,

• старший лейтенант Максим Ферар,

• младший сержант Максим Старцев.

Гвардии старший лейтенант Эммануил Давыдов только весной 2023 года выпустился из Рязанского десантного училища. А спустя год принял участие в отражении атаки ВСУ под Курском. Враг наступал большими силами и средствами, и Эммануил почти две недели держал оборону на своем участке, хотя получил ранение. При поддержке командования и товарищей, организовавших подвоз и поднос БК (а также с Божией помощью, как рассказал сам герой), десантникам удалось не пропустить врага и сжечь много импортной техники. За проявленное при этом мужество Эммануил Давыдов удостоен звания Героя России. См. видео по ссылкам https://t.me/heroesofZ/1611

https://t.me/heroesofZ/1612 Младший сержант Корнилаев Денис Младший сержант Денис Корнилаев проводил разведывательно-поисковые мероприятия с помощью технических средств разведки беспилотного летательного аппарата с наблюдательного поста.

В ходе полета он обнаружен вражеский танк, двигавшийся в направлении позиций российских войск.

Не теряя времени, Корнилаев определил точные координаты местоположения вражеской бронемашины и передал их на пункт управления артиллерией.

Приняв координаты местоположение вражеского танка, российские артиллеристы открыли огонь по противнику.

Денис корректировал огонь артиллерии, после чего танк противника был уничтожен.

Благодаря умелым и профессиональным действиям младшего сержанта Дениса Корнилаева танк противника был уничтожен, что не позволило его экипажу нанести потери российским подразделениям.

https://t.me/rabotaembrat/10142

Гвардии старший лейтенант Дагаажик Артур Гвардии старший лейтенант Артур Дагаажик выполнял свои обязанности на должности старшего офицера на батарее гаубичного артиллерийского дивизиона.

При выполнение очередного задания Артур руководил перемещением гаубицы «Д-30», буксируемой автомобилем, на огневую позицию в районе одного из населенных пунктов.

По прибытии на место расчет гаубицы под командованием Дагаажика приступил к подготовке орудия. В ходе подготовительных мероприятий Артур обнаружил в небе приближающийся в сторону позиции гаубицы тяжелый дрон «Баба-Яга». Оповестив личный состав, он открыл огонь из штатного оружия по вражескому беспилотнику. В результате меткой стрельбы дрон взорвался в воздухе, не долетев до техники, после чего экипаж по команде офицера свернул орудие и переместился на запасную позицию для предотвращения повторной атаки.

Благодаря мужеству и профессионализму гвардии старшего лейтенанта Артура Дагаажика удалось уничтожить вражеский беспилотный летательный аппарат, а также обеспечить сохранность техники и вооружения.

https://t.me/rabotaembrat/10137

Ефрейтор Ефимов Арсений Ефрейтор Арсений Ефимов выполнял задачу по эвакуации раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения в районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Из-за невозможности подъезда эвакуационной техники к линии боевого соприкосновения Ефимов нес раненого на себе около пяти километров. В ходе эвакуации Арсений обнаружил приближающийся вражеский FPV-дрон.

Быстро сориентировавшись в ситуации, Ефимов укрыл собой раненого военнослужащего и открыл огонь по вражескому дрону. Меткими огнем Арсений уничтожил вражеский беспилотник. После этого он продолжил транспортировать раненого к точке эвакуации.

Благодаря решительным и самоотверженным действиям ефрейтора Арсения Ефимова, раненый военнослужащий был доставлен к точке эвакуации, откуда его транспортировали в госпиталь, где он своевременно получил квалифицированную медицинскую помощь.

https://t.me/rabotaembrat/10132

Старший матрос Хайбуллин Тимур Старший матрос Тимур Хайбуллин выполнял боевую задачу в составе эвакуационной группы в ходе наступления российских войск на одном из важных тактических направлений.

Хайбуллин получил задачу от вышестоящего командования по эвакуации бойца штурмовой группы, получившего ранение.

Прибыв на место, Тимур оказал первую медицинскую помощь раненому военнослужащему и начал его эвакуацию.

Во время эвакуации он попал под плотный миномётный обстрел со стороны противника, но, несмотря на это, продолжил эвакуацию.

Эвакуировав штурмовика из-под огня в безопасное укрытие, Тимур передал по радиостанции своё местонахождение, после чего за раненым прибыл транспорт для дальнейшей эвакуации в безопасный район для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Благодаря мужественным и решительным действиям старшего матроса Тимура Хайбуллина удалось спасти и сохранить жизнь бойцу штурмовой группы ВС РФ.

https://t.me/rabotaembrat/10143

Гвардии рядовой Мукин Максим Гвардии рядовой Максим Мукин в составе группы снабжения выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов для противотанкового расчета в один из населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.

Двигаясь по лесополосе в сторону передовых позиций под многочисленными артиллерийскими обстрелами, Максим обнаружил двух военнослужащих мотострелкового подразделения, которые в результате разрыва артиллерийского снаряда были ранены и не могли самостоятельно передвигаться.

Несмотря на то, что группа снабжения продолжила свой путь, Мукин оказал раненым первую помощь, связался с командованием по радиосвязи и остался с ними до прибытия эвакуационной группы.

Во время перемещения раненых он сопровождал группу эвакуации, прикрывая её от возможных атак украинских беспилотных летательных аппаратов. После чего продолжил выполнять поставленную задачу и в одиночку преодолел маршрут до передовых позиций противотанкового расчёта.

Благодаря решительным и профессиональным действиям гвардии рядового Максима Мукина были спасены жизни российских военнослужащих. Кроме того, противотанковый расчёт получил необходимые боеприпасы, что позволило ему вести огневую поддержку в ходе наступательной операции.

https://t.me/rabotaembrat/10131

Старший матрос Хукаленко Иван Старший матрос Иван Хукаленко в составе батальонной тактической группы выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.

Противник с целью нанесения урона нашим войскам и гражданской инфраструктуре населенного пункта, применял беспилотные летательные аппараты с боевыми зарядами, а также совершал регулярные обстрелы из артиллерийских орудий.

Иван, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, вел контроль воздушного пространства в заданном секторе.

Заметив приближающийся к российским позициям неустановленный беспилотный летательный аппарат, Иван, несмотря на угрозу собственной жизни, применил по беспилотнику средства РЭБ, которые позволили нарушить канал управления между оператором и дроном, и посадить БПЛА на безопасном расстоянии от наших позиций.

Убедившись, что на летательном аппарате не установлено взрывное устройство, старший матрос Хукаленко забрал его для последующей передачи командованию. Это позволило вычислить место старта вражеского дрона, скорректировать огонь российских артиллеристов и нанести серию ударов по месту расположения украинских боевиков.

Профессионализм старшего матроса Ивана Хукаленко лишил противника возможности вести разведку и корректировать огонь своей артиллерии, что позволило избежать жертв от обстрелов и продолжить выполнять задачу на тактическом направлении.

https://t.me/rabotaembrat/10134

Гвардии рядовой Зайнутдинов Жалиль Подразделению в составе, которого действовал гвардии рядовой Жалиль Зайнутдинов, была поставлена задача оперативно занять новые позиции и организовать оборону на одном из наиболее вероятных направлений удара украинских боевиков.

Совершая марш в указанный район, Алексей обнаружил вражеский FPV-дрон, который преследовал автомобиль с российскими военнослужащими.

Мгновенно оценив обстановку гвардии рядовой Зайнутдинов принял решение сменить маршрут и замаскировать транспортное средство. Выбрав оптимальный путь и воспользовавшись рельефом местности, Жалиль завел машину в лесополосу, тем самым спрятав ее от операторов БПЛА.

Покинув автомобиль, Зайнутдинов используя естественные укрытия выдвинулся на край лесопосадки, где занял позицию для скрытного наблюдения за летательным аппаратом. При приближении его к позиции, Жалиль огнем из стрелкового оружия поразил вражеский беспилотник, в результате чего дрон потерял управление и упал в поле.

Мужественные и самоотверженные действия гвардии рядового Жалиля Зайнутдинова позволили предотвратить атаку украинских боевиков на автомобиль с российскими военнослужащими и прибыть в район предназначения без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/10133

Рядовой Нестеров Виталий Под руководством рядового Виталия Нестерова группа обеспечения выполняла задачу по доставке боекомплекта и продуктов питания подразделениям на передовые позиции.

Во время очередного выхода по доставке припасов Виталий, продвигаясь в сторону заданной точки, услышал крики о помощи, это оказались российские военнослужащие, которые в результате удара вражеской артиллерии оказались заблокированы на позиции в разрушенном строении. Виталий подобрался к постройке, разобрал завал и оказал первую помощь боевым товарищам. Посредством радиосвязи он вызвал эвакуационную группу. Дождавшись ее прихода, Виталий продолжил движение по маршруту. На одном из участков пути вблизи Виталия разорвался минометный снаряд, ранив его осколками в левое предплечье. Несмотря на ранение, он смог самостоятельно оказать себе помощь и доставить припасы на позицию своего подразделения.

Благодаря мужеству и самоотверженности рядового Виталия Нестерова были сохранены жизни военнослужащих, а личный состав российских военнослужащих, находящиеся на передовых позициях, был обеспечены всем необходимым.

https://t.me/rabotaembrat/10138

Лейтенант Яковлев Сергей В ходе специальной военной операции исполняет обязанности заместителя командира роты материального обеспечения по военно-политической работе.

Лейтенанту Яковлеву была поставлена боевая задача по доставке боеприпасов на позиции артиллерийских подразделений в Донецкой Народной Республике.

Колонна техники, передвижением которой руководил Сергей, попала под артиллерийский обстрел. Водитель автомобиля, на котором ехал лейтенант Яковлев, получил контузию и не мог дальше управлять автомобилем. Быстро сориентировавшись в сложившейся обстановке, офицер взял управление на себя и, не останавливая машину, контролируя движение колонны, вывел ее из-под огня, не допустив поражения техники, личного состава, продовольствия и боеприпасов.

Благодаря решительным и смелым действиям лейтенанта Сергея Яковлева артиллерийские подразделения своевременно получили боеприпасы и продовольствие, что способствовало успешной огневой работе по нанесению поражения складам, скоплениям живой силы противника и поддержке штурмовых действий для освобождения территорий, оккупированных украинскими боевиками.

https://t.me/rabotaembrat/10146

Рядовой Кодолов Дмитрий Рядовой Дмитрий Кодолов проходит службу в должности водителя расчета (орудия) гаубичного артиллерийского взвода, не раз проявлял мужество и решительность при выполнении боевых задач.

Так, рядовой Кодолов в районе одного из населенных пунктов в Донецкой Народной Республики, действуя в составе расчета и управляя вверенной ему техникой, выполнял боевую задачу по буксировке гаубицы на огневые позиции батареи.

В ходе движения в район огневой позиции автомобиль подвергся атаке вражеского беспилотного летательного аппарата. Дмитрий, не теряя самообладания, умело маневрируя вверенной техникой, избежал прямого попадания дрона. В результате чего вражеский беспилотник, ударившись о землю, взорвался рядом с автомобилем. От взрыва вражеского БПЛА Дмитрий получил осколочные ранения левой руки. Несмотря на травмы, рядовой Кодолов продолжил движение и доставил орудие на огневую позицию.

Благодаря смелым и самоотверженным действиям рядового Дмитрия Кодолова удалось своевременно вывести гаубицу Д-30 на огневую позицию и не допустить серьезного повреждения техники.

https://t.me/rabotaembrat/10147

Сержант Насимов Самат Действуя в составе штурмовой группы, сержант Самат Насимов выполнял боевую задачу по штурму опорных пунктов противника на передовых позициях в одном из населенных пунктов.

Во время штурма группа, в которую входил Самат, получила задачу захватить ключевые узлы сопротивления сил ВСУ.

После марша группа внезапно атаковала лесополосу, подавив сопротивление и захватив три опорных пункта. Затем, перегруппировавшись, они продолжили наступление и захватили еще два пункта. В ходе операции сержант Насимов лично уничтожил до десятка боевиков.

Благодаря решительным и профессиональным действиям сержанта Самата Насимова успешно проведена разведка местности, а вследствие внезапности действий штурмовиков, задача была полностью выполнена без потерь среди личного состава группы.

https://t.me/rabotaembrat/10152

Гвардии лейтенант Порошин Сергей Гвардии лейтенант Сергей Порошин выполнял задачи в должности командира взвода аэрозольного противодействия.

Взвод под командованием Порошина проводил маскировку, ставил дымовую завесу на позициях мотострелковых соединений российских войск.

Под непрекращающимся огнем артиллерии и беспилотников противника офицер лично руководил выполнением поставленной задачи. Сергей организовал эффективную систему наблюдения и скрытно развернул систему дымового прикрытия, используя дымовые шашки с радиоэлектронным дистанционным управлением. Созданные маскирующие завесы скрыли перемещение наступающих сил пехоты и техники.

Благодаря мужеству, отваге и высоким организаторским способностям гвардии лейтенанта Сергея Порошина штурмовые группы были надежно защищены дымовыми завесами, что позволило им успешно выполнить поставленную задачу.

https://t.me/rabotaembrat/10153

Гвардии рядовой Колмогоров Алексей Гвардии рядовой Алексей Колмогоров в ходе специальной военной операции выполнял боевую задачу по охране и обороне ранее занятых рубежей.

Подразделение, в котором находился Алексей, подверглось налету беспилотных летательных аппаратов противника. В результате атаки двое военнослужащих получили ранения. Несмотря на продолжающиеся атаки со стороны противника, Колмогоров, проявив храбрость, незамедлительно выдвинулся к пострадавшим. Алексей оказал им необходимую первую помощь и лично доставил их в укрытие для организации дальнейшей эвакуации.

Убедившись, что жизни военнослужащих ничего не угрожает, Алексей вернулся на свою позицию. В ходе наблюдения он обнаружил ещё один беспилотный летательный аппарат, приближающийся к позициям наших войск. Заняв выгодную позицию, метким выстрелом и штатного оружия гвардии рядовой Колмогоров уничтожил беспилотник, после чего продолжил вести наблюдение.

Благодаря смелости и самоотверженности гвардии рядового Алексея Колмогорова подразделение удержало ранее занятые позиции без потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/10157

Лейтенант Пшеничный Денис Лейтенант Денис Пшеничный, действуя в составе штурмовой группы своего подразделения, выполнял боевую задачу по огневой поддержке штурмовиков на западных окраинах одного из населенных пунктов.

Денис, используя рельеф, скрытно пробрался на огневую точку, расположенную посреди открытого участка местности. На позиции Пшеничный, быстро сориентировавшись в ситуации, определил места скопления украинских боевиков и открыл по ним огонь из своего стрелкового оружия, уничтожив до десяти человек личного состава противника, что позволило штурмовой группе проникнуть в труднодоступную лесополосу.

В последующем, проявив храбрость, Пшеничный вызвал на себя огонь вражеского пулеметного расчета и в момент перезарядки пулемета подавил огневую точку противника, что позволило подкреплению штурмовой группы без потерь проникнуть на вражеский опорный пункт и закрепиться.

Смелые и решительные действия лейтенанта Дениса Пшеничного позволили штурмовой группе закрепиться на позициях опорного пункта противника, что в дальнейшем позволило с минимальными потерями освободить населенный пункт от украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/10158

Гвардии рядовой Куклин Артур Гвардии рядовому Артуру Куклину была поставлена задача по доставке боеприпасов на огневые позиции самоходно-артиллерийского дивизиона, который выполнял задачи по прикрытию наступающих российских подразделений.

В ходе движения, преодолевая сложные участки местности, Артур обнаружил приближающийся FPV-дрон противника. Гвардии рядовой увел машину с дороги и из окна автотранспорта открыл по воздушной цели огонь из личного стрелкового оружия. В результате метких выстрелов БПЛА врага был уничтожен, а автомобиль не получил повреждений и продолжил движение.

Благодаря мужественным и профессиональным действиям гвардии рядового Артура Куклина удалось избежать повреждения транспортного средства, что позволило самоходно-артиллерийскому дивизиону получить боеприпасы в срок и продолжить выполнять задачи по уничтожению противника и прикрытию наступающих российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10160

Доброволец Наливайко Алексей Наш герой – трижды кавалер ордена Мужества, кавалер золотого и серебряного Цареградских крестов, член Совета командиров Союза добровольцев Донбасса Алексей Наливайко, позывной "Ратибор".

Как и многие командиры СДД, Алексей – доброволец первой волны. В конце апреля 2014-го он приехал в Луганск, чтобы своими глазами увидеть происходящее в Донбассе, и остался там на долгие годы. Во время Дебальцевской операции был ротным одного из батальонов, а затем начштаба 4-й бригады. До 2018 года "Ратибор" служил в различных частях Народной милиции ЛНР, а с самого начала СВО – вновь на фронте.

Первый орден Мужества Алексей получил за штурм населённого пункта Заводы в Харьковской области, будучи командиром роты разведки отряда "Рыси". Помимо самого населённого пункта, который до них не могли взять месяц, были захвачены 2 БМП противника (ещё 2 уничтожены), а также большое количество "Джавелинов" и радиоаппаратуры.

Летом 2022-го "Ратибор" был назначен командиром батальона Союза добровольцев Донбасса "Гром" (БАРС-20), который вёл тяжёлые бои на Херсонском направлении, на плацдарме правого берега Днепра, у реки Ингулец. В 2023 году Алексей получил новое назначение, став заместителем командира бригады "Святой Георгий" Союза добровольцев Донбасса.

https://t.me/kvmalofeev/3677

Гвардии младший сержант Безносиков Сергей Гвардии младший сержант Сергей Безносиков в составе расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» выполнял боевые задачи по уничтожению техники и поражению живой силы противника.

При выполнении боевой задачи Безносиков заметил приближение вражеского дрона. Проявив хладнокровие, Сергей занял огневую позицию и метким огнем из штатного стрелкового оружия уничтожил БПЛА противника, не допустив повреждения самоходной артиллерийской установки и потерь среди личного состава расчета.

Сменив позицию, расчету САУ была поставлена задача по уничтожению укрепленной огневой точки противника. В кратчайшие сроки, гвардии младший сержант подготовил снаряды и производил заряжание орудия при стрельбе по цели, которая была уничтожена точным огнем.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии младшего сержанта Сергея Безносикова САУ «Мста-С» не получила повреждений и продолжила выполнять боевые задачи по уничтожению противника, что способствовало продвижению российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10161

Доброволец Фрейзер Джей Шотландец в российской армии — Джей Фрейзер, позывной «Кельт».

Говорит, что уже положил 10. Попросил британцев отправить побольше. У них там давняя обида...

https://t.me/sanya_florida/26644

Младший сержант Кабанов Сергей За подвиг, совершённый на Новомихайловском направлении, командир танка младший сержант Сергей Кабанов награждён медалью «За храбрость» II степени.

Экипажу нужно было протралить минное поле, сделать в нём проход, чтобы пехота могла подобраться к вражеским позициям. Когда танк начал пробиваться сквозь вражеские заграждения, обезвреживая боеприпасы, по нему заработали FPV-дроны и артиллерия противника.

Экипаж выполнил боевую задачу, но ситуация складывалась не лучшим образом. На поиски танкистов уже выдвинулась группа боевиков на американской Bradley.

Командование оперативно вышло на связь с бойцами подразделения, располагавшееся в лесополосе недалеко от танкистов. Военнослужащие подразделения нанесли удар по вражеской БМП с десантом, а спустя минуту раздался звук танкового выстрела.

Благодаря сделанному боевой машиной Сергея проходу в минном поле нашим войскам удалось продвинуться на этом участке.

Подробнее читайте в материале газеты «Красная звезда»

https://t.me/mod_russia/54584

Старший лейтенант Арсеньев Марат «Не выбираем лёгких путей – выполняем задачи»

Эту фразу заместитель командира по военно-политической работе старший лейтенант Марат Арсеньев повторяет не для красоты слов. За ней – годы упорной службы, трудных решений и верность долгу. Офицер прошёл путь от мичмана до замполита. Его военная биография началась в стенах Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва, где с 2014 по 2017 год осваивал специальность «Применение подразделений материального обеспечения на автомобильном транспорте», окончив обучение с отличием.

После окончания академии Марат получил назначение на большой десантный корабль «Кондопога» 121-й бригады десантных кораблей Кольской флотилии Северного флота. Здесь в должности старшего баталёра он по-настоящему понял, что значит работать с людьми.

Несмотря на все сложности 2022 года, когда жизнь многих выпускников изменилась из-за начала СВО, Марат Арсеньев доказал, что настоящий профессионализм не зависит от внешних обстоятельств.

В 2025 году старший лейтенант Арсеньев был назначен заместителем командира 246-го отдельного автомобильного батальона 105-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа.

Его принцип прост: «Мы там, где нелегко». И в этих словах – вся суть его службы. Подробнее по ссылке

http://redstar.ru/ne-vybiraem-lyogkih-putej-vypolnyaem-zadachi/

Майор медицинской службы Усманов Фарид Старший ординатор травматологического отделения 416-го военного госпиталя города Воронежа не просто врач, а настоящий герой. Он прошёл Сирию, ковидные госпитали и зону СВО, спасая жизни в самых экстремальных условиях. За его плечами сложнейшие операции, бессонные ночи и уважение всего медицинского сообщества. Недавно Фарид Рашидович был удостоен престижной премии «Призвание» за спасение тяжелораненого военнослужащего.