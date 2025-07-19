Территория Героев...(179)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Новые Герои России удостоены медали «Золотая Звезда». Это настоящие командиры и бойцы, на деле показавшие свою храбрость, мужество и самоотверженность при штурме и освобождении множества больших и малых населенных пунктов. Герои дня:
• гвардии старший лейтенант Эммануил Давыдов,
• гвардии старший лейтенант Павел Евлашевич,
• старший лейтенант Максим Ферар,
• младший сержант Максим Старцев.
Гвардии старший лейтенант Эммануил Давыдов только весной 2023 года выпустился из Рязанского десантного училища. А спустя год принял участие в отражении атаки ВСУ под Курском. Враг наступал большими силами и средствами, и Эммануил почти две недели держал оборону на своем участке, хотя получил ранение.
При поддержке командования и товарищей, организовавших подвоз и поднос БК (а также с Божией помощью, как рассказал сам герой), десантникам удалось не пропустить врага и сжечь много импортной техники. За проявленное при этом мужество Эммануил Давыдов удостоен звания Героя России. См. видео по ссылкам
https://t.me/heroesofZ/1611
https://t.me/heroesofZ/1612
Младший сержант Корнилаев ДенисМладший сержант Денис Корнилаев проводил разведывательно-поисковые мероприятия с помощью технических средств разведки беспилотного летательного аппарата с наблюдательного поста.
В ходе полета он обнаружен вражеский танк, двигавшийся в направлении позиций российских войск.
Не теряя времени, Корнилаев определил точные координаты местоположения вражеской бронемашины и передал их на пункт управления артиллерией.
Приняв координаты местоположение вражеского танка, российские артиллеристы открыли огонь по противнику.
Благодаря умелым и профессиональным действиям младшего сержанта Дениса Корнилаева танк противника был уничтожен, что не позволило его экипажу нанести потери российским подразделениям.
https://t.me/rabotaembrat/10142
Гвардии старший лейтенант Дагаажик АртурГвардии старший лейтенант Артур Дагаажик выполнял свои обязанности на должности старшего офицера на батарее гаубичного артиллерийского дивизиона.
При выполнение очередного задания Артур руководил перемещением гаубицы «Д-30», буксируемой автомобилем, на огневую позицию в районе одного из населенных пунктов.
По прибытии на место расчет гаубицы под командованием Дагаажика приступил к подготовке орудия. В ходе подготовительных мероприятий Артур обнаружил в небе приближающийся в сторону позиции гаубицы тяжелый дрон «Баба-Яга». Оповестив личный состав, он открыл огонь из штатного оружия по вражескому беспилотнику. В результате меткой стрельбы дрон взорвался в воздухе, не долетев до техники, после чего экипаж по команде офицера свернул орудие и переместился на запасную позицию для предотвращения повторной атаки.
Благодаря мужеству и профессионализму гвардии старшего лейтенанта Артура Дагаажика удалось уничтожить вражеский беспилотный летательный аппарат, а также обеспечить сохранность техники и вооружения.
https://t.me/rabotaembrat/10137
Ефрейтор Ефимов АрсенийЕфрейтор Арсений Ефимов выполнял задачу по эвакуации раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения в районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
Из-за невозможности подъезда эвакуационной техники к линии боевого соприкосновения Ефимов нес раненого на себе около пяти километров. В ходе эвакуации Арсений обнаружил приближающийся вражеский FPV-дрон.
Быстро сориентировавшись в ситуации, Ефимов укрыл собой раненого военнослужащего и открыл огонь по вражескому дрону. Меткими огнем Арсений уничтожил вражеский беспилотник. После этого он продолжил транспортировать раненого к точке эвакуации.
Благодаря решительным и самоотверженным действиям ефрейтора Арсения Ефимова, раненый военнослужащий был доставлен к точке эвакуации, откуда его транспортировали в госпиталь, где он своевременно получил квалифицированную медицинскую помощь.
https://t.me/rabotaembrat/10132
Старший матрос Хайбуллин ТимурСтарший матрос Тимур Хайбуллин выполнял боевую задачу в составе эвакуационной группы в ходе наступления российских войск на одном из важных тактических направлений.
Хайбуллин получил задачу от вышестоящего командования по эвакуации бойца штурмовой группы, получившего ранение.
Прибыв на место, Тимур оказал первую медицинскую помощь раненому военнослужащему и начал его эвакуацию.
Во время эвакуации он попал под плотный миномётный обстрел со стороны противника, но, несмотря на это, продолжил эвакуацию.
Эвакуировав штурмовика из-под огня в безопасное укрытие, Тимур передал по радиостанции своё местонахождение, после чего за раненым прибыл транспорт для дальнейшей эвакуации в безопасный район для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Благодаря мужественным и решительным действиям старшего матроса Тимура Хайбуллина удалось спасти и сохранить жизнь бойцу штурмовой группы ВС РФ.
https://t.me/rabotaembrat/10143
Гвардии рядовой Мукин МаксимГвардии рядовой Максим Мукин в составе группы снабжения выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов для противотанкового расчета в один из населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.
Двигаясь по лесополосе в сторону передовых позиций под многочисленными артиллерийскими обстрелами, Максим обнаружил двух военнослужащих мотострелкового подразделения, которые в результате разрыва артиллерийского снаряда были ранены и не могли самостоятельно передвигаться.
Несмотря на то, что группа снабжения продолжила свой путь, Мукин оказал раненым первую помощь, связался с командованием по радиосвязи и остался с ними до прибытия эвакуационной группы.
Во время перемещения раненых он сопровождал группу эвакуации, прикрывая её от возможных атак украинских беспилотных летательных аппаратов. После чего продолжил выполнять поставленную задачу и в одиночку преодолел маршрут до передовых позиций противотанкового расчёта.
Благодаря решительным и профессиональным действиям гвардии рядового Максима Мукина были спасены жизни российских военнослужащих. Кроме того, противотанковый расчёт получил необходимые боеприпасы, что позволило ему вести огневую поддержку в ходе наступательной операции.
https://t.me/rabotaembrat/10131
Старший матрос Хукаленко ИванСтарший матрос Иван Хукаленко в составе батальонной тактической группы выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.
Противник с целью нанесения урона нашим войскам и гражданской инфраструктуре населенного пункта, применял беспилотные летательные аппараты с боевыми зарядами, а также совершал регулярные обстрелы из артиллерийских орудий.
Иван, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, вел контроль воздушного пространства в заданном секторе.
Заметив приближающийся к российским позициям неустановленный беспилотный летательный аппарат, Иван, несмотря на угрозу собственной жизни, применил по беспилотнику средства РЭБ, которые позволили нарушить канал управления между оператором и дроном, и посадить БПЛА на безопасном расстоянии от наших позиций.
Убедившись, что на летательном аппарате не установлено взрывное устройство, старший матрос Хукаленко забрал его для последующей передачи командованию. Это позволило вычислить место старта вражеского дрона, скорректировать огонь российских артиллеристов и нанести серию ударов по месту расположения украинских боевиков.
Профессионализм старшего матроса Ивана Хукаленко лишил противника возможности вести разведку и корректировать огонь своей артиллерии, что позволило избежать жертв от обстрелов и продолжить выполнять задачу на тактическом направлении.
https://t.me/rabotaembrat/10134
Гвардии рядовой Зайнутдинов ЖалильПодразделению в составе, которого действовал гвардии рядовой Жалиль Зайнутдинов, была поставлена задача оперативно занять новые позиции и организовать оборону на одном из наиболее вероятных направлений удара украинских боевиков.
Совершая марш в указанный район, Алексей обнаружил вражеский FPV-дрон, который преследовал автомобиль с российскими военнослужащими.
Мгновенно оценив обстановку гвардии рядовой Зайнутдинов принял решение сменить маршрут и замаскировать транспортное средство. Выбрав оптимальный путь и воспользовавшись рельефом местности, Жалиль завел машину в лесополосу, тем самым спрятав ее от операторов БПЛА.
Покинув автомобиль, Зайнутдинов используя естественные укрытия выдвинулся на край лесопосадки, где занял позицию для скрытного наблюдения за летательным аппаратом. При приближении его к позиции, Жалиль огнем из стрелкового оружия поразил вражеский беспилотник, в результате чего дрон потерял управление и упал в поле.
Мужественные и самоотверженные действия гвардии рядового Жалиля Зайнутдинова позволили предотвратить атаку украинских боевиков на автомобиль с российскими военнослужащими и прибыть в район предназначения без потерь.
https://t.me/rabotaembrat/10133
Рядовой Нестеров ВиталийПод руководством рядового Виталия Нестерова группа обеспечения выполняла задачу по доставке боекомплекта и продуктов питания подразделениям на передовые позиции.
Во время очередного выхода по доставке припасов Виталий, продвигаясь в сторону заданной точки, услышал крики о помощи, это оказались российские военнослужащие, которые в результате удара вражеской артиллерии оказались заблокированы на позиции в разрушенном строении. Виталий подобрался к постройке, разобрал завал и оказал первую помощь боевым товарищам. Посредством радиосвязи он вызвал эвакуационную группу. Дождавшись ее прихода, Виталий продолжил движение по маршруту. На одном из участков пути вблизи Виталия разорвался минометный снаряд, ранив его осколками в левое предплечье. Несмотря на ранение, он смог самостоятельно оказать себе помощь и доставить припасы на позицию своего подразделения.
Благодаря мужеству и самоотверженности рядового Виталия Нестерова были сохранены жизни военнослужащих, а личный состав российских военнослужащих, находящиеся на передовых позициях, был обеспечены всем необходимым.
https://t.me/rabotaembrat/10138
Лейтенант Яковлев СергейВ ходе специальной военной операции исполняет обязанности заместителя командира роты материального обеспечения по военно-политической работе.
Лейтенанту Яковлеву была поставлена боевая задача по доставке боеприпасов на позиции артиллерийских подразделений в Донецкой Народной Республике.
Колонна техники, передвижением которой руководил Сергей, попала под артиллерийский обстрел. Водитель автомобиля, на котором ехал лейтенант Яковлев, получил контузию и не мог дальше управлять автомобилем. Быстро сориентировавшись в сложившейся обстановке, офицер взял управление на себя и, не останавливая машину, контролируя движение колонны, вывел ее из-под огня, не допустив поражения техники, личного состава, продовольствия и боеприпасов.
Благодаря решительным и смелым действиям лейтенанта Сергея Яковлева артиллерийские подразделения своевременно получили боеприпасы и продовольствие, что способствовало успешной огневой работе по нанесению поражения складам, скоплениям живой силы противника и поддержке штурмовых действий для освобождения территорий, оккупированных украинскими боевиками.
https://t.me/rabotaembrat/10146
Рядовой Кодолов ДмитрийРядовой Дмитрий Кодолов проходит службу в должности водителя расчета (орудия) гаубичного артиллерийского взвода, не раз проявлял мужество и решительность при выполнении боевых задач.
Так, рядовой Кодолов в районе одного из населенных пунктов в Донецкой Народной Республики, действуя в составе расчета и управляя вверенной ему техникой, выполнял боевую задачу по буксировке гаубицы на огневые позиции батареи.
В ходе движения в район огневой позиции автомобиль подвергся атаке вражеского беспилотного летательного аппарата. Дмитрий, не теряя самообладания, умело маневрируя вверенной техникой, избежал прямого попадания дрона. В результате чего вражеский беспилотник, ударившись о землю, взорвался рядом с автомобилем. От взрыва вражеского БПЛА Дмитрий получил осколочные ранения левой руки. Несмотря на травмы, рядовой Кодолов продолжил движение и доставил орудие на огневую позицию.
Благодаря смелым и самоотверженным действиям рядового Дмитрия Кодолова удалось своевременно вывести гаубицу Д-30 на огневую позицию и не допустить серьезного повреждения техники.
https://t.me/rabotaembrat/10147
Сержант Насимов СаматДействуя в составе штурмовой группы, сержант Самат Насимов выполнял боевую задачу по штурму опорных пунктов противника на передовых позициях в одном из населенных пунктов.
После марша группа внезапно атаковала лесополосу, подавив сопротивление и захватив три опорных пункта. Затем, перегруппировавшись, они продолжили наступление и захватили еще два пункта. В ходе операции сержант Насимов лично уничтожил до десятка боевиков.
Благодаря решительным и профессиональным действиям сержанта Самата Насимова успешно проведена разведка местности, а вследствие внезапности действий штурмовиков, задача была полностью выполнена без потерь среди личного состава группы.
https://t.me/rabotaembrat/10152
Гвардии лейтенант Порошин СергейГвардии лейтенант Сергей Порошин выполнял задачи в должности командира взвода аэрозольного противодействия.
Взвод под командованием Порошина проводил маскировку, ставил дымовую завесу на позициях мотострелковых соединений российских войск.
Под непрекращающимся огнем артиллерии и беспилотников противника офицер лично руководил выполнением поставленной задачи. Сергей организовал эффективную систему наблюдения и скрытно развернул систему дымового прикрытия, используя дымовые шашки с радиоэлектронным дистанционным управлением. Созданные маскирующие завесы скрыли перемещение наступающих сил пехоты и техники.
Благодаря мужеству, отваге и высоким организаторским способностям гвардии лейтенанта Сергея Порошина штурмовые группы были надежно защищены дымовыми завесами, что позволило им успешно выполнить поставленную задачу.
https://t.me/rabotaembrat/10153
Гвардии рядовой Колмогоров АлексейГвардии рядовой Алексей Колмогоров в ходе специальной военной операции выполнял боевую задачу по охране и обороне ранее занятых рубежей.
Подразделение, в котором находился Алексей, подверглось налету беспилотных летательных аппаратов противника. В результате атаки двое военнослужащих получили ранения. Несмотря на продолжающиеся атаки со стороны противника, Колмогоров, проявив храбрость, незамедлительно выдвинулся к пострадавшим. Алексей оказал им необходимую первую помощь и лично доставил их в укрытие для организации дальнейшей эвакуации.
Убедившись, что жизни военнослужащих ничего не угрожает, Алексей вернулся на свою позицию. В ходе наблюдения он обнаружил ещё один беспилотный летательный аппарат, приближающийся к позициям наших войск. Заняв выгодную позицию, метким выстрелом и штатного оружия гвардии рядовой Колмогоров уничтожил беспилотник, после чего продолжил вести наблюдение.
Благодаря смелости и самоотверженности гвардии рядового Алексея Колмогорова подразделение удержало ранее занятые позиции без потерь среди личного состава.
https://t.me/rabotaembrat/10157
Лейтенант Пшеничный ДенисЛейтенант Денис Пшеничный, действуя в составе штурмовой группы своего подразделения, выполнял боевую задачу по огневой поддержке штурмовиков на западных окраинах одного из населенных пунктов.
Денис, используя рельеф, скрытно пробрался на огневую точку, расположенную посреди открытого участка местности. На позиции Пшеничный, быстро сориентировавшись в ситуации, определил места скопления украинских боевиков и открыл по ним огонь из своего стрелкового оружия, уничтожив до десяти человек личного состава противника, что позволило штурмовой группе проникнуть в труднодоступную лесополосу.
В последующем, проявив храбрость, Пшеничный вызвал на себя огонь вражеского пулеметного расчета и в момент перезарядки пулемета подавил огневую точку противника, что позволило подкреплению штурмовой группы без потерь проникнуть на вражеский опорный пункт и закрепиться.
Смелые и решительные действия лейтенанта Дениса Пшеничного позволили штурмовой группе закрепиться на позициях опорного пункта противника, что в дальнейшем позволило с минимальными потерями освободить населенный пункт от украинских боевиков.
https://t.me/rabotaembrat/10158
Гвардии рядовой Куклин АртурГвардии рядовому Артуру Куклину была поставлена задача по доставке боеприпасов на огневые позиции самоходно-артиллерийского дивизиона, который выполнял задачи по прикрытию наступающих российских подразделений.
В ходе движения, преодолевая сложные участки местности, Артур обнаружил приближающийся FPV-дрон противника. Гвардии рядовой увел машину с дороги и из окна автотранспорта открыл по воздушной цели огонь из личного стрелкового оружия. В результате метких выстрелов БПЛА врага был уничтожен, а автомобиль не получил повреждений и продолжил движение.
Благодаря мужественным и профессиональным действиям гвардии рядового Артура Куклина удалось избежать повреждения транспортного средства, что позволило самоходно-артиллерийскому дивизиону получить боеприпасы в срок и продолжить выполнять задачи по уничтожению противника и прикрытию наступающих российских подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/10160
Доброволец Наливайко АлексейНаш герой – трижды кавалер ордена Мужества, кавалер золотого и серебряного Цареградских крестов, член Совета командиров Союза добровольцев Донбасса Алексей Наливайко, позывной "Ратибор".
Как и многие командиры СДД, Алексей – доброволец первой волны. В конце апреля 2014-го он приехал в Луганск, чтобы своими глазами увидеть происходящее в Донбассе, и остался там на долгие годы. Во время Дебальцевской операции был ротным одного из батальонов, а затем начштаба 4-й бригады. До 2018 года "Ратибор" служил в различных частях Народной милиции ЛНР, а с самого начала СВО – вновь на фронте.
Первый орден Мужества Алексей получил за штурм населённого пункта Заводы в Харьковской области, будучи командиром роты разведки отряда "Рыси". Помимо самого населённого пункта, который до них не могли взять месяц, были захвачены 2 БМП противника (ещё 2 уничтожены), а также большое количество "Джавелинов" и радиоаппаратуры.
Летом 2022-го "Ратибор" был назначен командиром батальона Союза добровольцев Донбасса "Гром" (БАРС-20), который вёл тяжёлые бои на Херсонском направлении, на плацдарме правого берега Днепра, у реки Ингулец. В 2023 году Алексей получил новое назначение, став заместителем командира бригады "Святой Георгий" Союза добровольцев Донбасса.
Гвардии младший сержант Безносиков СергейГвардии младший сержант Сергей Безносиков в составе расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» выполнял боевые задачи по уничтожению техники и поражению живой силы противника.
При выполнении боевой задачи Безносиков заметил приближение вражеского дрона. Проявив хладнокровие, Сергей занял огневую позицию и метким огнем из штатного стрелкового оружия уничтожил БПЛА противника, не допустив повреждения самоходной артиллерийской установки и потерь среди личного состава расчета.
Сменив позицию, расчету САУ была поставлена задача по уничтожению укрепленной огневой точки противника. В кратчайшие сроки, гвардии младший сержант подготовил снаряды и производил заряжание орудия при стрельбе по цели, которая была уничтожена точным огнем.
Благодаря смелым и решительным действиям гвардии младшего сержанта Сергея Безносикова САУ «Мста-С» не получила повреждений и продолжила выполнять боевые задачи по уничтожению противника, что способствовало продвижению российских подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/10161
Доброволец Фрейзер ДжейШотландец в российской армии — Джей Фрейзер, позывной «Кельт».
Говорит, что уже положил 10. Попросил британцев отправить побольше. У них там давняя обида...
https://t.me/sanya_florida/26644
Младший сержант Кабанов СергейЗа подвиг, совершённый на Новомихайловском направлении, командир танка младший сержант Сергей Кабанов награждён медалью «За храбрость» II степени.
Экипажу нужно было протралить минное поле, сделать в нём проход, чтобы пехота могла подобраться к вражеским позициям. Когда танк начал пробиваться сквозь вражеские заграждения, обезвреживая боеприпасы, по нему заработали FPV-дроны и артиллерия противника.
Экипаж выполнил боевую задачу, но ситуация складывалась не лучшим образом. На поиски танкистов уже выдвинулась группа боевиков на американской Bradley.
Командование оперативно вышло на связь с бойцами подразделения, располагавшееся в лесополосе недалеко от танкистов. Военнослужащие подразделения нанесли удар по вражеской БМП с десантом, а спустя минуту раздался звук танкового выстрела.
Благодаря сделанному боевой машиной Сергея проходу в минном поле нашим войскам удалось продвинуться на этом участке.
Подробнее читайте в материале газеты «Красная звезда»
Старший лейтенант Арсеньев Марат«Не выбираем лёгких путей – выполняем задачи»
Эту фразу заместитель командира по военно-политической работе старший лейтенант Марат Арсеньев повторяет не для красоты слов. За ней – годы упорной службы, трудных решений и верность долгу. Офицер прошёл путь от мичмана до замполита. Его военная биография началась в стенах Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва, где с 2014 по 2017 год осваивал специальность «Применение подразделений материального обеспечения на автомобильном транспорте», окончив обучение с отличием.
После окончания академии Марат получил назначение на большой десантный корабль «Кондопога» 121-й бригады десантных кораблей Кольской флотилии Северного флота. Здесь в должности старшего баталёра он по-настоящему понял, что значит работать с людьми.
Несмотря на все сложности 2022 года, когда жизнь многих выпускников изменилась из-за начала СВО, Марат Арсеньев доказал, что настоящий профессионализм не зависит от внешних обстоятельств.
В 2025 году старший лейтенант Арсеньев был назначен заместителем командира 246-го отдельного автомобильного батальона 105-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа.
Его принцип прост: «Мы там, где нелегко». И в этих словах – вся суть его службы. Подробнее по ссылке
http://redstar.ru/ne-vybiraem-lyogkih-putej-vypolnyaem-zadachi/
Майор медицинской службы Усманов ФаридСтарший ординатор травматологического отделения 416-го военного госпиталя города Воронежа не просто врач, а настоящий герой. Он прошёл Сирию, ковидные госпитали и зону СВО, спасая жизни в самых экстремальных условиях. За его плечами сложнейшие операции, бессонные ночи и уважение всего медицинского сообщества. Недавно Фарид Рашидович был удостоен престижной премии «Призвание» за спасение тяжелораненого военнослужащего.
Тыловой военный госпиталь. Здесь, в стенах медицинского учреждения, майор медицинской службы Фарид Усманов, скромный и немногословный, ежедневно совершает десятки осмотров, давая заключение о состоянии здоровья пациентов.
– Родился в семье пчеловодов, – рассказывает Фарид Рашидович. – С детства привык к труду, помогал родителям на пасеке. Возможно, именно это воспитало во мне ответственность и умение не бояться трудностей.
В 2007 году Фарид поступил в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова, выбрав факультет подготовки врачей для Военно-Морского Флота. По окончании вуза офицер продолжил развивать свои знания в области медицины. После интернатуры по хирургии его распределили во Владивосток в 155-ю бригаду морской пехоты.
Служба на Дальнем Востоке стала для молодого хирурга настоящей школой жизни. Он участвовал в командировке в Сирийскую Арабскую Республику, где отвечал за медицинское обеспечение и оказание помощи российским военнослужащим.
После Сирии последовала должность начальника медицинской службы на гвардейском ордена Нахимова ракетном крейсере «Варяг» – флагмане Тихоокеанского флота. Два года на боевом корабле, множество дальних походов по Азиатско-Тихоокеанскому региону закалили характер и укрепили веру в правильности выбранного пути.
В 2020 году Фарид Усманов вновь поступил в Военно-медицинскую академию, на этот раз в ординатуру по травматологии и ортопедии. Однако пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. В 2021 году, когда пандемия была в самом разгаре, участвовал в ликвидации её последствий в Москве и Московской области, в парке «Патриот» был развёрнут ковидарий, там три месяца трудился наш герой.
За самоотверженный труд Фарид Усманов удостоен медали Министерства обороны Российской Федерации «За борьбу с пандемией COVID-19».
В 2022 году, будучи ординатором-травматологом, он впервые отправился в зону СВО. После окончания ординатуры его распределили на должность старшего ординатора травматологического отделения 416-го военного госпиталя в Воронеже. С тех пор он неоднократно командировался в зону спецоперации.
Одна из самых сложных командировок, по словам Фарида Рашидовича, была в Рубежное в составе 150-го отдельного медицинского батальона. Именно там произошёл случай, за который он удостоен главной медицинской премии России – «Призвание».
За свой самоотверженный труд Фарид Усманов удостоен государственных наград – медалей Жукова и Луки Крымского. Подробнее по ссылке
http://redstar.ru/zakalyonnyj-harakter-voennogo-vracha/Вячеслав Васильев, машинист тепловоза бронепоезда «Енисей», признается, что очень горд им управлять! «Енисей» — не просто поезд: он сопровождает военные эшелоны, отслеживая вражеские ДРГ вдоль путей. Его особенность — то, что впереди тепловоза следуют платформы с вооружением. Понаблюдаем за работой машиниста. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1616Владимир Пополитов, заместитель командира батальона по ведению боевых действий 5-й ОГМСБр им. А.В. Захарченко, родом из Донецка. Воюет за родную землю с 2014 года. Сейчас на территории ДНР участвует в освобождении различных населенных пунктов, в том числе Николаевки, где совсем недавно был установлен российский триколор. В этом небольшом сюжете — его рассказ о боевой работе. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1620Бойцы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады рассказали, как были освобождены населенные пункты Новоукраинка и Дачное на Покровском (Красноармейском) направлении. Близ населенных пунктов враг выстроил серьезные укрепления, до которых еще предстояло дойти по открытой местности. А чтобы не заметили вражеские FPV, наши мотострелки использовали противодроновые пончо: «Сейчас жара, считайте, что вы идете шесть километров, как в бане». См. видео по ссылке
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Младший сержант
Командир развед отделения, штурмовик
Родился в г. Ханты-Мансийске.
Обучался в МБОУ «Средняя образовательная школа № 8» в г. Ханты-Мансийске.
По характеру был добрым, общительным, позитивным, самоироничным и артистичным, жизнерадостным, отзывчивым.
Увлекался охотой и рыбалкой, много путешествовал.
В период с 1995 по 1997 проходил срочную военную службу по призыву в составе полка оперативного назначения войсковой части № 3500 (Балашиха, Московская область) на должности стрелок.
Участник боевых действий Второй чеченской компании (1999 – 2000 гг.)
В период с 1999 по 2000 в составе 276-й мотострелкового Краснознаменного полка (войсковая часть № 69771 Свердловская область) проходил службу в Северо-Кавказском регионе, на должности командира отделения разведки. В 2000 году получил ранение.
В 2022-2023 в составе штурмовой бригады 30-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады (войсковая часть № 45863 пгт. Рощинский, Самарская область) проходил службу в зоне проведения Специальной Военной Операции.
В марте 2023 г. от разрыва мины получил осколочное ранение лица.
Погиб 18 июля 2023 года в результате ожесточенных боев в районе с. Карамзиновка на Сватово -Кременном участке Луганской Народной Республики.
Награжден:
«Орденом мужества» (посмертно) 2023
Медалью «Маршала Советского Союза Жукова» 2000 г.
Медалью «80 лет вооруженных сил России» 2000 г.
https://герои-сво.рф/geroi/mushtaev-vladimir-valerevich/Снайпер
Родился в Краснодаре. Окончил два техникума — строительный и кулинарный, после чего работал. В декабре подписал контракт и ушёл участвовать в СВО (специальная военная операция).
5 июня 2024 года, в свой день рождения, получил тяжёлое осколочное ранение в грудь и шею. Два дня провёл в окопе, ожидая помощи, после чего месяц лечился в госпитале Донецка. Несмотря на последствия ранения, сразу после выписки вернулся на фронт.
14 июля 2024 года героически погиб в населённом пункте Парасковеевка (ДНР).
Посмертно награждён Орденом Мужества за проявленное мужество и самопожертвование.
https://герои-сво.рф/geroi/macko-vyacheslav-olegovich/В Иркутской области посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации бойцу Павлу Белову.
В феврале 2025 группа Белова участвовала в наступлении на Двуреченском плацдарме — в течение четырех суток солдаты удерживали свои позиции под непрерывным огнем противника и отражали контратаки. Под огнем Павел преодолел более 500 метров, выполняя приказы командира отряда по радиосвязи и забрасывая гранатами помещения ангара. Он получил несколько ранений, одно из которых стало смертельным.
https://t.me/readovkanews/98648Никита Владимирович был уроженцем города Вышний Волочек, Тверская область. В 2018 году он окончил 9 классов в МБОУ «Солнечная СОШ», а затем продолжил обучение в ГБПОУ «Бологовский колледж».
После окончания колледжа Никита принял решение служить по контракту в/ч 61899 в поселке Мосренген.
25 сентября 2022 года Купрешкин Никита Владимирович героически погиб при выполнении боевого задания. Он отражал превосходящие силы противника на позиции российских войск, оборонявших город Купянск в Луганской Народной Республике.
За проявленное мужество и отвагу Никита был посмертно награжден орденом Мужества.
В поселке Солнечный состоялся торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски в честь Никиты Купрешкина. Доска была установлена на стене здания Солнечной СОШ, где он учился.
https://герои-сво.рф/geroi/kupreshkin-nikita-vladimirovich/Рядовой
Дальнереченск, Приморский край
Погиб на СВО
Пошёл в наступление, не оставил пост, сражался до последнего вздоха.
https://герои-сво.рф/geroi/losev-sergej-vladimirovich/Младший сержант
Командир отделения
Муром, Владимирская область
20.05.1992 - 18.07.2023
Доброволец.
Погиб в Херсонской обл с. Чернянка при исполнении воинского долга на поле боя.
https://герои-сво.рф/geroi/deblin-jurij-jurevich/
Гвардии полковник Ильин СергейКомандир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты, гвардии полковник Сергей Ильин погиб в ходе специальной военной операции.
Сергей Юрьевич с честью и отвагой выполнял боевые задачи, проявляя исключительное мужество и героизм. Он совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за нашу Родину.
https://t.me/specnazAlpha/38828
Рядовой Аптуков Дениссело Барда, Пермский край
11.07.2001 - 05.06.2024
В селе Барда, Бардымского района, прошли похороны Дениса Рашидовича Аптукова, молодого солдата по контракту, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Денис Аптуков родился в селе Барда, где и провел свои детские и юношеские годы. Он обучался в Бардымской средней школе, после окончания которой поступил в Осинский колледж. С ранних лет Денис проявлял интерес к учебе и активно участвовал в жизни своего поселка.
31 марта 2024 года Денис добровольно заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился на службу в составе специальной военной операции. За время службы он проявил высокую преданность и мужество, дважды был ранен, но каждый раз после реабилитации возвращался к выполнению боевых задач.
5 июня 2024 года Денис погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО.
https://герои-сво.рф/geroi/aptukov-denis-rashidovich/
Рядовой Кириллов ПётрРазведчик
17.07.1972 - 08.05.2023
https://герои-сво.рф/geroi/kirillov-pjotr-petrovich/
Сержант Медведев ВладимирМедведев Владимир Алексеевич
Стрелок
Омск
24.05.1986 - 13.07.2024
Погиб: НП Евгеньевка
Был смелым, добрым, отзывчивым человеком
https://герои-сво.рф/geroi/medvedev-vladimir-alekseevich/
Сержант Ребров НиколайРебров Николай Юрьевич
Улан-Удэ, Республика Бурятия
Николай Юрьевич, уроженец села Субуктуй в Кяхтинском районе Бурятии, героически погиб 14 декабря 2024 года при выполнении боевой задачи в зоне Специальной военной операции.
Николай родился 12 июля 1988 года в многодетной семье. После окончания 9 классов в Кяхтинской вечерней школе в 2002 году он поступил в профессиональное училище №18 в селе Хоронхой, где получил профессию плотника-столяра.
С 2007 по 2008 годы Николай проходил срочную службу в армии. После завершения службы он жил и работал в Улан-Удэ до момента мобилизации.
Николай был мобилизован для участия в СВО, где зарекомендовал себя как доблестный и надёжный боец. За время службы он был удостоен звания сержанта и награждён медалью «За воинскую доблесть».
В сентябре 2023 года Николай получил ранение, но уже в январе 2024 года вернулся в строй, продолжая выполнять свои воинские обязанности.
Николай был заботливым мужем, отцом, братом и надёжным другом.
https://герои-сво.рф/geroi/rebrov-nikolaj-jurevich/
Рядовой Притчин ЕвгенийОператор зенитного ракетного взвода
Реж, Свердловская область
04.08.1976 - 12.07.2023
Награждён медалью Участник Специальной Военной Операции, Орденом Мужества
https://герои-сво.рф/geroi/pritchin-evgenij/
Военнослужащий Ахмадуллин АйратАхмадуллин Айрат Алфитович
Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
Родился 06.03.1983
В зоне проведения СВО 29 мая 2025 года при выполнении боевого задания, трагически погиб любимый отец, муж, сын, брат, самый добрый человек.
Младший сержант Карасев РоманКарасев Роман Игоревич
село Тюменцево, Алтайский край
02.06.2005 - 28.06.2025
Воспитывался в приёмной семье. Закончил Тюменцевскую СОШ.
15 октября 2024 года подписал контракт.
Погиб: ДНР, на Покровском направлении, г. Селидово, д. Оленовка
У героя остались родители, брат, жена и двое детей.
Награждён Орденом Мужества — посмертно.
Старшина Сазырин ДенисСазырин Денис Михайлович
Электросталь, Московская область
18.11.1978 - 15.07.2024
Погиб: ЛНР
Орден Мужества
https://герои-сво.рф/geroi/sazyrin-denis-mihajlovich/
Младший сержант Бодунов АнтонБодунов Антон Сергеевич
Радиотелеграфист
Кандалакша, Мурманская область
Родился 10.04.2002
Обеспечение связи батальона и вывоз и эвакуация раненых.
Награды:
Георгиевский крест
За отвагу
Ефрейтор Герасимов ЕвгенийГерасимов Евгений Николаевич
Сапер
Первоуральск, Свердловская область
31.03.1973 - 11.07.2023
Проходил службу в в/ч 41659 (35 мсб) г. Алейск 3 батальон, 9 рота.
Похоронен в г. Первоуральск, п. Билимбай, Аллея Славы.
Остались дочь от первого брака, сын и дочь от второго брака.
Награждён орденом Мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/gerasimov-evgenij-nikolaevich/
Военнослужащий Гениберг МаксимВ ходе выполнения боевых задач в зоне СВО 28.06.2025 погиб любимый сын, брат, друг
Гениберг Максим Дмитриевич
21.12.2001 года рождения.
В 2022 году был призван на частичную мобилизацию.
Военнослужащий Епифанцев АлексейЕпифанцев Алексей Владимирович
ПГТ Дровяная, Забайкальский край
Родился 13.07.1980
Военнослужащий и многодетный отец из Забайкалья Алексей Епифанцев погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Алексей Владимирович родился 13 июля 1980 года в Нерчинске и с 2000 года жил в Дровяной.
С 2007 по 2010 год он служил по контракту в Борзе.
21 ноября 2023 года он снова заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения СВО, где и погиб.
У Алексея остались жена и четверо детей.
https://герои-сво.рф/geroi/epifancev-aleksej-vladimirovich/
Гвардии младший лейтенант Балясников ВасилийБалясников Василий Степанович
Позывной «Иерихон»
Командир Стрелковой Роты Снайперов 299 Парашютно-Десантного Полка 98 Десантной Дивизии
г. Саратов
03.05.1993 - 31.03.2025
Ещё до СВО «Иерихон» был неоднократно в горячих точках принимая участие в боевых действиях. За его плечами не один штурм, с которым он справлялся как истинный Герой. До 299 ПЛП СРС «Иерихон» являлся Командиром Штурмовой Роты. За ним всегда шёл его личный состав! Он был одним из лучших боевых Командиров.
Награжден :
ЧВК Вагнер - За взятие Бахмута
ЧВК Вагнер - За взятие Соледара
ЧВК Вагнер - Проект W
ЧВК Вагнер - Бахмутская мясорубка
Государственная награда РФ: «За отвагу»
Младший сержант Таран АндрейКомандир 1 мотострелкового взвода 7 мотострелковой роты 3 мотострелкового батальона
Анапа, Краснодарский край
01.04.2001 - 17.07.2024
Погиб: Дзержинск, ДНР
Орден Мужества
https://герои-сво.рф/geroi/taran-andrej-vladimirovich/
Гвардии сержант Токарев АлексейТокарев Алексей Николаевич
ПГТ Яшкино, Кемеровская область
12.11.1990 - 17.07.2023
Механик, водитель-санитар медицинского Урала медицинского взвода 1 мотострелкового батальона 57 Отдельной Гвардейской Мотострелковой Красноградской Краснознаменной, Ордена Суворова II степени Бригады.
С марта 2022 на СВО работал водителем-санитаром на медицинском Урале, вывозил погибших, эвакуировал раненых и гражданских, тем самым спас не одну сотню людей.
Получил ранение в мае 2022 г., был награжден медалью МО РФ «За воинскую доблесть» II степени, после реабилитации вернулся в зону СВО.
В феврале 2023 г. награжден медалью МО РФ «За укрепление боевого содружества».
Погиб в результате минометного обстрела, получив множественные осколочные ранения.
Награжден орденом Мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/tokarev-aleksej-nikolaevich/
Военнослужащий Горошко АнтонГорошко Антон Алексеевич
Маркс, Саратовская область
Родился 14.07.1997
Учавствовал в СВО при взятии Бахмута.
Имеет награды:
Георгиевский крест
За взятие Соледара
За отвагу
За участие в СВО
https://герои-сво.рф/geroi/goroshko-anton-alekseevich/
Военнослужащий Решетников КириллРешетников Кирилл Владимирович
Мобилизованный, мотострелковые войска
посёлок Троицкий, Свердловская область
18.07.1990 - 15.12.2022
Кирилл Владимирович Решетников трагически погиб в ходе специальной военной операции.
Он был мобилизован 3 октября 2022 года, отправлен на службу в Ростовскую область.
Кирилл с детства проявлял добрые качества — отзывчивость, доброжелательность, честность. Был прилежным учеником, который с уважением относился к учителям и старшим. В школьные годы принимал активное участие в общественной жизни, защищал спортивную честь школы и всегда был готов прийти на помощь своим друзьям. За эти качества Кирилла уважали одноклассники, считали его надежным товарищем и душой компании.
После окончания школы Кирилл поступил в Талицкое профессиональное училище, а затем был призван в ряды Вооруженных Сил РФ, проходил службу в Самаре в мотострелковых войсках.
После армии он работал на железной дороге, в 2014 году женился, и у него родились два сына.
На момент объявления частичной мобилизации Кирилл работал в ООО «Талицкое Молоко».
https://герои-сво.рф/geroi/reshetnikov-kirill-vladimirovich/
Старший сержант Отавин НиколайОтавин Николай Олегович
Командир штурмового батальона гранатометчиков
Невьянск, Свердловская область
14.07.1973 - 12.10.2024
Николай Олегович родился 14 июля 1973 года в селе Федьковка, Невьянского района. Учился в школе поселка Ребристый.
После школы отучился на тракториста в Невьянском УКК.
В 1995 году был призван на срочную службу в ВВС, в город Котлас, Архангельской области. За выдающиеся навыки и хорошую службу, получил звание «Сержант». Там он научился играть на гитаре и петь песни.
После окончания службы вернулся в родные края. Переехал в город Новоуральск, где продолжил работу водителем. За многие годы работы Николай Олегович работал на различной тяжелой спецтехнике. Много лет работал на грузовых машинах, путешествуя по разным городам. Работал и на тракторах, и на автобусах.
У Николая Олеговича трое детей: старшая дочь 25 лет, сын 19 лет и младшая дочь 10 лет.
19.06.2023 г. Николай Олегович отправился на СВО. Проходил службу в ремонтных войсках, в Луганской области, г. Новоайдар. Там через пару месяцев хорошей службы получил звание «Старший сержант». Был на «хорошем счету» у главнокомандующих, поэтому всегда заменял командиров, когда те отсутствовали или были в отпусках.
04.10.2024 г. был переведен в штурмовые войска Белгородской области, где был назначен в должности «Командир штурмового батальона гранатометчиков».
12.10.2024г. получил ранение несовместимое с жизнью.
Имеет награды:
За боевые заслуги
За отвагу
https://герои-сво.рф/geroi/otavin-nikolaj-olegovich/
Военнослужащий Затеев АнатолийШтурмовик
Новосибирск
17.07.1987 - 06.12.2023
Кавалер ордена Мужества
https://герои-сво.рф/geroi/zateev-anatolij/
Гвардии ефрейтор Бикбаев АртурБикбаев Артур Ильдусович
Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
При выполнении боевой задачи специальной военной операции 5 февраля 2025 г. героически погиб командир отделения
Бикбаев Артур Ильдусович.
Рядовой Мартынов АлександрМартынов Александр Александрович
Гранатометчик
Красноярск
11.07.1973 - 01.04.2024
Во время проведения специального задания в составе отдельного гранатометного взвода находясь на передней линии погиб при прямом попадании вражеского снаряда в блиндаж.
https://герои-сво.рф/geroi/martynov-aleksandr-aleksandrovich/
Младший сержант Киктев ПавелКиктев Павел Валерьевич
Гранатометчик
село Фёдоровка, Ростовская область
25.09.2003 - 05.04.2024
Погиб: РФ, ДНР, Артемовский район, с. Клещеевка
Орден мужества посмертно
Рядовой Никулин ИльяНикулин Илья Александрович
Штурмовик
село Каникурган, Амурская область
18.07.1981 - 10.09.2024
Доброволец
https://герои-сво.рф/geroi/nikulin-ilya-aleksandrovich/
Гвардии младший сержант Кипоренко РоманКипоренко Роман Алексеевич.
Артиллерия
Чита, Забайкальский край
17.07.1979 - 19.02.2024
Командир миномётного расчёта.
Погиб под Новомихайловкой.
Награждён Орденом Мужества.
https://герои-сво.рф/geroi/kiporenko-roman-alekseevich/
Сержант Прокофьев АлексейПрокофьев Алексей Евгеньевич
Штурмовик
Астрахань
18.07.1985 - 13.05.2023
Погиб под Соледаром. ЛНР.
https://герои-сво.рф/geroi/prokofev-aleksej-evgenevich/
Младший сержант Эпов ВадимЭпов Вадим Николаевич
Пулеметчик
Красноярск
07.10.1982 - 30.07.2023
Вадим был отличным парнем с золотыми руками и отзывчивым сердцем.
Погиб в районе Авдеевки, оставшись прикрывать отход сослуживцев.
Посмертно медаль за Мужество.
Младший сержант Турков АлександрТурков Александр Владимирович
Штурмовик
Подольск, Московская область
28.08.1988 - 14.10.2023
Мобилизован в сентябре 2022 г.
Пропал без вести в октябре 2023 г. на Купянском направлении в н.п. Ивановка при выполнении боевой задачи.
Спустя год,в октябре 2024 г., похоронен на родной земле в г.Подольск Московской области.
Награжден орденом Мужества посмертно.
Сержант Рыськов ДмитрийРыськов Дмитрий Павлович
Командир отделения - командир боевой машины штурмового отряда
село Шаховское, Ульяновская область
14.03.1998 - 18.07.2024
Дмитрий родился 14 марта 1998 года в деревне Новая Андреевка. В 2004 году поступил в первый класс Новоандреевской школы. Затем перешёл в 5 класс Шиковской средней школы.
По окончании школы, Дмитрий поступил в Павловский технологический техникум и параллельно трудился в КФХ Пимченкова А.В.
Закончив в 2017 году техникум, был призван в армию на срочную службу. Проходил службу в 14 ОБрСПН города Хабаровск.
30 сентября 2022 года был призван по мобилизации в ряды военнослужащих. Дмитрий, проявил высокое чувство патриотизма, любовь к народу, чувство ответственности за будущее страны, встав на защиту русского народа от возродившегося на Украине нацизма.
Почти 2 года, Дмитрий Павлович, честно нёс службу.
Погиб: Запорожская область, Пологовский район, Мирное.
https://герои-сво.рф/geroi/ryskov-dmitrij-pavlovich/
Рядовой Щербаков АлексейЩербаков Алексей Николаевич
Снайпер
18.07.1992 - 31.08.2023
Погиб при исполнении воинского долга!
https://герои-сво.рф/geroi/shherbakov-aleksej-nikolaevich/
Военнослужащий Нестеров РоманНестеров Роман Александрович
Талица, Свердловская область
12.07.1995 - 11.03.2023
Роман Александрович родился 12 июля 1995 года в деревне Новая. В 2002 году он начал учёбу в Трехозерской школе, а старшие классы завершил в Басмановской школе.
После службы в армии в 2014 году Роман поступил в Талицкий лесотехнический колледж, где изучал садово-парковое хозяйство.
В 2019 году он женился, и в 2020 году у них родился сын.
29 сентября 2022 года Роман был мобилизован для участия в специальной военной операции.
11 марта 2023 года, выполняя боевые задачи, он погиб.
https://герои-сво.рф/geroi/nesterov-roman-aleksandrovich/
Рядовой Соломонов ФедорРазведчик
Зеленоград, Московская область
15.07.2001 - 01.04.2023
Доброволец.
Взял академический отпуск со второго курса исторического факультета СПБГУ.
Погиб при выполнении боевого задания старшим разведгруппы.
Награжден Орденом мужества (посмертно)
https://герои-сво.рф/geroi/solomonov-fedor/
Рядовой Косырев ОлегГранатомётчик
Магадан
15.07.1982 - 05.01.2024
в/ч 11740 Екатеринбург, доброволец, контракт.
Погиб под Кременной.
За мужество и героизм при выполнении боевых задач награждён орденом Мужества
https://герои-сво.рф/geroi/kosyrev-oleg/
Сержант Тюрин ПавелТюрин Павел Юрьевич
Старший стрелок
13.08.1983 - 13.07.2023
Не смог остаться в стороне, пошел защищать свою родину, с января по март находился в штурме.
22 марта получил множественное огнестрельное осколочное ранение.
После госпиталя был переведён командиром охраны штаба. Находясь на боевом задании погиб.
Был награждён медалью За боевые отличия. Также Орденом мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/tjurin-pavel-jurevich/
Сотрудник МЧС Ковалев ИльяПри ликвидации последствий атаки БПЛА в Тульской области погиб сотрудник МЧС Илья Ковалев
У него остались жена и 9-летний сын.
https://t.me/tula_chp_71/26911
Рядовой Стромов ГлебНовосибирск
14.12.1994 - 12.07.2022
12 июля 2022 года в ходе боевых действий в направлении н. п. Богородичное Славянского района Донецкой Народной Республики их подразделение прорвало оборону противника, но их обошли с фланга и четверо парней остались прикрывать огнем отход своих товарищей, не давая возможности врагу перегруппироваться. Пока могли, держали связь, кричали, что патроны кончились и осталось 6 гранат, а на другом конце в рации было слышно, как им на ломаном русском кричали: «Русские, сдавайтесь». Их было четверо… Они до конца выполнили свою боевую задачу, ценой собственной жизни отстаивая интересы своего Отечества. Глеб Стромов навсегда зачислен в списки личного состава воинской части как герой.
За проявленные мужество и отвагу в ходе проведения специальной военной операции рядовой Стромов Глеб Васильевич представлен к государственной награде – Ордену Мужества, посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/stromov-gleb/
Гвардии сержант Лялин АртёмВДВ
посёлок Колодезный, Воронежская область
18.07.1997 - 25.02.2022
Указом президента России Лялина Артёма Викторовича посмертно наградили орденом Мужества (посмертно).
https://герои-сво.рф/geroi/lyalin-artjom-viktorovich/
Младший сержант Мохов ИванАлатырь, Чувашия
27.10.1995 - 15.07.2023
Награждён орденом Мужества посмертно
https://герои-сво.рф/geroi/mohov-ivan-2/
Младший сержант Саушкин АнатолийПулемётчик
Новосибирск
13.07.1964 - 23.05.2024
Погиб: Донецкая Народная Республика, Артемовский район, населённый пункт Спорное
Родился в селе Урыль, Восточно-Казакстанская область, Казахстан.
Ушел добровольцем в подразделение Барс-17,
получил Орден Мужества посмертно!
https://герои-сво.рф/geroi/saushkin-anatolij-vitalevich/
Рядовой Могутов АнтонМотострелок
ПГТ Пойковский, Ханты-Мансийский автономный округ
06.01.2000 - 12.07.2023
https://герои-сво.рф/geroi/mogutov-anton/
Доброволец Нестеров ИгорьИгорь Анатольевич Нестеров
7.02.1975 - 16.07.2025
Руководитель Федерации бокса Чехова Игорь Нестеров входил в тренерский штаб олимпийского чемпиона Александра Поветкина и имел с титулованным спортсменом хорошие отношения. В 2022 году спарринг-партнер Русского Витязя пошел добровольцем в Российскую армию и участвовал в специальной военной операции на территории Украины. Мастера спорта по боксу не стало в 2025-м, мужчина погиб в Африке при выполнении боевого задания.
Игорь Анатольевич Нестеров тесно связан с подмосковным городом Чехов. С подросткового возраста юноша увлекался боксом, получив среднее профессиональное образование, служил в армии, в частях ВДВ, имел позывной Кабан. После демобилизации молодой человек занимался тренерской деятельностью, а также некоторое время трудился водителем-охранником.
В Чехове Игорь возглавлял местную федерацию бокса и занимался развитием детского спорта, поддерживая школу «Витязь».
Летом 2022 года появилась информация, что Нестеров записался добровольцем в Российскую армию и отправился в зону СВО. Игорь был пулеметчиком-разведчиком, на фронте отрастил бороду.
Был награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».
Нестеров состоял в браке, его супруга занималась в Чехове предпринимательской деятельностью.
Игорь собирал гуманитарную помощь для жителей Донбасса.
Нестеров погиб при выполнении боевого задания в боевых действиях на территории одного из государств Западной Африки.
https://24smi.org/celebrity/416155-igor-nesterov.html
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Григорий Лепс - "Возвращайтесь"
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