«Размосквичивание» и выборы-2018

В последнее время в России произошло несколько политических событий, внешне вроде бы и не связанных друг с другом. Но если вдуматься, они предстанут перед нами звеньями одной цепи.

В августе известный общественный деятель, председатель «Движения развития» Юрий Крупнов представил властям Российской Федерации программу «Размосквичивания», включающую в себя перенос столицы на восток, приоритетное развитие восточных территорий, отказ от «мегаполисной урбанизации» в пользу развития малых городов и сельской местности. В сентябре состоялись выборы в местные органы власти в Москве, которые обозначили новую политическую тенденцию (о которой будет сказано ниже). В октябре сменился глава Орловской области – вместо представляющего КПРФ Вадима Потомского на должность временно исполняющего обязанности губернатора назначен другой коммунист – Андрей Клычков. Совсем недавно Ксения Собчак заявила о своём выдвижении на президентские выборы. Наконец, не утихает скандальная кампания вокруг фильма «Матильда» (суть которой уже никому не надо объяснять).

***

Итак, 10 сентября прошёл очередной «единый день голосования». Ничего особо нового в политическую систему России он не внёс, в большинстве субъектов федерации победила «партия власти». Оппозиция в лице КПРФ смогла дать ей достойный отпор только в некоторых регионах и отдельных городах, в основном относительно небольших и промышленных (Бийск, Рубцовск, Асбест и т.п.).

Основное внимание привлекли итоги выборов в муниципальные собрания в городе Москве, на которых неожиданно сильно выступили представители либералов, прежде всего «Яблока». В некоторых районах они получили большинство, в целом же по количеству депутатов заняли в столице уверенное второе место после «Единой России». Давно, казалось бы, преодолённые в общественном сознании либеральные идеи «святых 90-х» получают «второе дыхание», пока локально, в центре столичного мегаполиса, среди того класса, который поднялся на распродаже природных ресурсов и связанной с этим сфере обслуживания.

Москва всё больше отличается от остальной России по своим политическим предпочтениям. Если на выборах 2016 года «Яблоко» в целом по стране получило почти в два раза меньше голосов, чем в 2011-м, то в Москве ситуация обратная: его поддержка возросла. И это не считая других либеральных партий – «Парнаса», «Партии роста» и т.п., вместе с которыми прирост оказался довольно существенным. 2017-й лишь продолжил эту тенденцию. Выросла поляризация и между районами в самой Москве. В центре и других «престижных» районах растёт доля так называемого «креативного класса», ориентированного на Запад и разорвавшего какие-либо ментальные связи с «провинциальной» Россией, который в основном и поддерживает либералов.

Москва перестаёт быть частью русской цивилизации и в качестве «мирового города» включается в пространство денационализированной «глобалии». Из столицы России сейчас проще долететь до какого-нибудь западного центра, такого же мегаполиса, чем до большей части территории России. «Периферия» же стремительно теряет население и в перспективе сохраняется лишь в том объёме, который необходим для обслуживания интересов паразитического класса «креаклов».

«Для монетаризма не важна реальность пространства страны. Для них отдельные города глобализации должны напрямую общаться друг с другом, а что будет со странами и народами, – им не интересно. Зачем Москве жить и страдать вместе с чахнущей Россией, когда можно веселиться, тусуясь с Нью-Йорком, Лондоном или хотя бы Мехико?» – пишет Юрий Крупнов.

***

Получается, что прозападным либеральным партиям выгоден дальнейший рост Москвы и других мегаполисов, потому что он даёт прирост их электората (ещё один пример – Екатеринбург с мэром Ройзманом из этой же политической когорты). Чем меньше людей живёт в провинциальных промышленных городах и в сельской местности, тем меньше поддержка у патриотической оппозиции и, соответственно, больше – у либералов. Рост мегаполисов и обезлюживание провинции должны вести и к изменениям в результатах выборов: на втором месте после партии власти через какое-то время окажутся не патриоты, а либералы-западники, а именно это власти и нужно. Потому что в случае серьёзного кризиса в стране кандидат от действующей власти может и не победить в первом туре. А в случае второго тура выборы утратят свой «референдумный» характер, и у оппозиции будут реальные шансы на победу (пример – выборы губернатора Иркутской области в 2015 году). В этой ситуации для власти лучше, чтобы её кандидат проиграл не представителю левых (программа которых прямо противоположна нынешнему курсу), а одному из «своих» – либералов.

Таким образом, власть, состоящая преимущественно из тех же либералов, что и так называемая «демократическая оппозиция» (для них переход из одной категории в другую вообще не составляет какой-либо проблемы и даже не воспринимается их электоратом как предательство), ставит целью создание в России двухпартийной системы, состоящей из открыто либеральной, прозападной партии, с одной стороны, и якобы «консервативной» и «патриотической» – с другой. Первая при этом опирается на разбухшие мегаполисы, а вторая – на остатки провинциальной России («волгоградских комбайнёров», над которыми несколько лет назад поглумился Игорь Растеряев в одноимённой популярной песне), для которой она выглядит как «меньшее зло» в сравнении с откровенно антирусскими «креаклами».

Сказанное не следует понимать в том смысле, что «Яблоко» и прочие либеральные партии чем-то «хуже» «Единой России». Ни с классовой, ни с цивилизационной точки зрения они ничем друг от друга не отличаются и в равной степени ориентированы на Запад, компрадорский капитал и распродажу природных ресурсов. Отличается лишь их риторика, поскольку они «окучивают» разные группы избирателей. По сути, либералы открыто говорят то, что власть делает на практике.

С этим, кстати, связана и ситуация вокруг пресловутой «Матильды», которую можно назвать продолжением пять лет спустя дела «Пусси райот» (правда, пока без «посадок», зато с поджогами). Как и тогда, общество пытаются расколоть по совершенно ничтожному, не имеющему отношения к реальной жизни поводу, причём так, чтобы на одной стороне оказались «либералы», а на другой, противостоящей им, не лево-патриотические силы (как это должно быть по логике вещей), а некие «консерваторы», от этих либералов на самом деле немногим отличающиеся. Левых же заставляют выбирать, с кем они (или, точнее, кому кто более, а кто менее отвратителен), и многие клюют на эту удочку.

Алексей Учитель, получивший на свой фильм государственный заказ, предстаёт в этой картине мира чуть ли ни как «жертва режима». Ещё одна «жертва» – режиссёр Серебренников, подозреваемый в финансовых махинациях и даже не посаженный в СИЗО, а спокойно продолжающий руководить театром. Подобные «творцы» обласканы и властью, и либеральной мегаполисной публикой. Вероятно, власть, поддерживая это культурное направление (в отличие от тех направлений, которые ориентированы на традиционные ценности русской цивилизации), вполне сознательно выращивает публику определённого рода с определёнными эстетическими установками – как опору либералов и в то же время предмет для ненависти широких масс, которой потом можно управлять в нужном ключе.

***

Электоральные изменения происходят постепенно, по мере изменений демографических. Но кризис-то с обрушением рейтинга правящей партии может разразиться в любой момент. Поэтому эти изменения подталкиваются искусственно. Пример тому – перемещение одного из лидеров московских коммунистов Андрея Клычкова на пост исполняющего обязанности губернатора Орловской области. С одной стороны, орловцев можно только поздравить: кандидатура вполне достойная, хоть и, по нынешней терминологии, «варяг». Но что же заставило власть принять такое кадровое решение?

Дело в том, что Клычков мог составить реальную конкуренцию на выборах мэра Москвы, которые состоятся в 2018 году. Причём, что важно, конкуренцию не только действующему мэру Собянину, но и – в первую очередь – либеральным претендентам на московский «трон» (будь то А. Навальный или Д. Гудков). Он представитель молодого, современного поколения, популярный среди молодёжи, так что мог оттянуть на себя и голоса либералов, и привлечь тех, кто вообще в выборах не участвовал. А в случае выхода во второй тур Клычкова и Собянина у коммуниста были бы значительные шансы на победу.

Заметим здесь, что по общему числу поданных голосов на муниципальных выборах сентября 2017-го КПРФ даже в Москве всё же заняла второе место и опередила «Яблоко» (14,5% против 13,3), хоть и провела гораздо меньше депутатов. Дело в том, что электорат Компартии оказался довольно равномерно распределён по всем столичным районам, «яблочники» же получили поддержку лишь в некоторых, наиболее престижных центральных районах, где сосредоточена их электоральная база, но зато там они уверенно победили.

Отправив А. Клычкова в Орёл и исключив тем самым из списка кандидатов в мэры, власть обезопасила и себя, и потенциальных либеральных претендентов от серьёзного конкурента. Московским коммунистам будет сложно подобрать другого кандидата, который имел бы необходимые качества для победы именно в Москве. Таким образом, делается ставка на то, что Собянин будет «бороться» с кем-то из либералов. Скорей всего, он и на этот раз победит (хотя нельзя исключать и такого варианта, что Москву отдадут-таки на этот раз либеральному мэру), но в любом случае эти выборы приведут к дальнейшему укреплению двухпартийной «консервативно-либеральной» системы. А реальная – лево-патриотическая – оппозиция будет и дальше оттесняться на периферию, даже и в буквальном, географическом смысле слова.

***

Выдвижение Ксении Собчак в президенты (понятно, что всё тут ещё может измениться, «кураторы» могут передумать, не собрать необходимого числа подписей и т.п., но мы берём событие в его сегодняшнем виде) тоже вписывается в процесс «мегаполизации». Она – типичный представитель этого самого «креативного», или паразитического класса. Многие его представители сейчас в недоумении, но нет сомнений, что на выборах они за Ксению Анатольевну исправно проголосуют, как в 2012-м проголосовали за Прохорова (хотя сначала тоже возмущались). Да и на недавних выборах в Москве от «списка Гудкова» прошло немало кандидатов, вполне ей однотипных.

Можно много говорить о «фейковости» данной кандидатуры, но факт в том, что любой либеральный кандидат, будь то Прохоров на прошлых президентских выборах или Навальный на выборах мэра Москвы, также является в этом смысле «фейковым». Все они представляют интересы существующей власти и нужны для того, чтобы выгодно её оттенить: выступая с открыто прозападных и русофобских позиций, они позволяют «единороссам» выглядеть на этом фоне более «патриотично».

Если вместо Навального главным кандидатом от «креативного класса» будет Собчак, выгоду получит и сам Навальный, поскольку укрепит свой имидж «несистемного оппозиционера», которого власть якобы «боится». Это ему (или поддержанному им кандидату) поможет на выборах мэра Москвы. При этом само разнообразие кандидатов-либералов – к каждым выборам новый – позволяет им привлечь дополнительного избирателя, особенно если патриотические силы не смогут выдвинуть кандидатом нового человека, представителя молодого политического поколения.

Собственно, об этом я писал уже полгода назад, так что просто процитирую свою статью «Проект “Навальный”»: «Итак, всё идёт к тому, что на президентских выборах будет кандидат от либералов. Вероятнее всего, им станет именно Навальный. Но есть и другие варианты: Навального всё же не допустят к выборам, создав ему тем самым дополнительный ореол гонимости, а кандидатом в президенты при его поддержке станет другой человек. Он может и не принадлежать к числу профессиональных политиков. К примеру, это может быть деятель культуры из числа сочувствующих либералам (вроде Макаревича)».

Как видим, этим «деятелем культуры» оказалась Ксения Собчак. Что ж, какая культура, такие и деятели…

Одновременно проект «Собчак» – это и эксперимент над электоратом, прежде всего столичным и мегаполисным: готов ли он покорно «жрать, что дают», не взбрыкнёт ли? С Прохоровым в 2012-м и Навальным в 2013-м прокатило, можно переходить на следующий уровень превращения политики даже не в театр, а в цирк. Если и на этот раз всё пойдёт гладко, можно приступать к окончательному демонтажу остатков «идеологических» основ политической системы.

***

«Театрализации» политики можно и нужно противопоставить серьёзный разговор о конкретных проблемах страны. И тут мы возвращаемся к теме «размосквичивания», которая по своей яркости и заманчивости, казалось бы, вписывается в эту же «театрализацию», но в то же время является ответом на реальные запросы действительности.

Итак, вот что пишет Юрий Крупнов: «Московский столичный регион, занимающий не более трети процента от территории Российской Федерации, вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения. А если учитывать другие мегаполисы, по существу являющиеся филиалами гипермегаполиса Москвы, то в них концентрируется уже более половины населения. “Сердце России” стало своего рода раковой опухолью, высасывающей и пожирающей из страны все соки… Особенно опасным в этой ситуации является феноменальное невнимание общества и власти к проблеме перешедшей все пределы гиперцентрализации России. Более того, в качестве якобы очевидной, само собой разумеющейся главной меры национального развития в последние годы с высоких трибун предлагается сделать ставку на 15-25 мегаполисов».

И далее: «Вместо конкретных представлений о размещении на российской и евразийской территории производительных сил и создания интегративной инфраструктуры (транспорт, энергетика, телекоммуникации, ирригационные системы), которые бы укрепляли “тело” страны и к которым и должна быть привязана схема расселения, через “агломерации” вводится разрушительный концепт самовыживания. Российским гражданам и дальше будет предлагаться бросать обжитые пространства и подселяться к очагам криво и неверно сложившейся за последние тридцать лет активности, немногочисленным оставшимся “точкам жизни”. В результате Россия будет терять своё основное геополитическое и геостратегическое преимущество – колоссальные пространства, собранные и кровью сохранённые нашими дедами и прадедами».

О политической составляющей этого процесса автор не говорит (возможно, из тактических соображений), но мы с вами её уже разобрали.

В качестве альтернативы Ю. Крупновым предлагается «не мегаполисная, а ландшафтно-усадебная малоэтажная урбанизация, которая позволит русским заново осваивать свои бескрайние пространства, свою собственную землю, и будет способствовать уходу от принудительной малодетности и восстановлению демографического роста».

Среди пунктов программы «размосквичивания» указываются следующие: «1. Перенос столицы России за Урал, на Восток страны, с созданием образцового лучшего в мире города развития.2. Обеспечение транспортной связности между собой всех малых городов на основе сплошной авиатизации страны и полного восстановления судоходности рек. 3. Форсированная неоиндустриализация страны с созданием достаточного количества современных высокооплачиваемых рабочих мест для жителей каждого без исключения муниципального района страны. <…> 5. Переход от экономики московско-централистской к экономике муниципальной на принципах проектной экономики развития и градостроительного проекта “Тысяча новых городов для России”.<…> 7. Приоритетность развития Дальнего Востока и Сибири».

С отдельными пунктами программы, конечно, можно спорить, но в целом очевидно, что она вполне соответствует идеологии лево-патриотических сил, противостоящих господствующей во властных структурах либерально-западнической доктрине.

***

В августе в социальной сети «ВКонтакте» была создана группа «Новая столица России», администраторы которой запустили голосование по теме переноса столицы. В тот момент, когда пишутся эти строки, в голосовании приняло участие уже более полутора тысяч человек. Из них лишь 23% высказались за то, чтобы оставить столицу в Москве, остальные же проголосовали за тот или иной вариант переноса (лидирует Западная Сибирь с 26%). Конечно, можно говорить о «специфике аудитории», но в опросе проголосовало в два раза больше людей, чем состоит в самой группе, он был размещён на разных личных и публичных страницах, так что срез общественных настроений можно считать более-менее объективным.

Для сравнения приведём результаты похожего голосования в группе Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», которое непрерывно идёт уже почти 4 года. Здесь сторонников сохранения столицы в Москве значительно больше, поскольку отличается направленность самой группы, но всё же меньше половины (47%). Так что тенденция на поддержку обществом этой идеи постепенно проявляется, чего нельзя сказать о власти.

Пока, как мы видим, «размосквичили» только одного Андрея Клычкова. О переносе же столицы, не говоря уже о других аспектах программы, речь с высоких трибун по-прежнему не идёт. Напротив, мэр Москвы Собянин (а он в нынешней иерархии не последний человек) сразу же назвал эту идею «фейковой» и даже отказался о ней дискутировать. Хотя, справедливости ради, даже среди единороссов нашлись её сторонники. Тем не менее, очевидно, что Путин не собирается поддерживать проект Крупнова и делать его частью своей программы на выборах-2018.

Выход один: взять на вооружение проект «размосквичивания» должен кандидат в президенты от лево-патриотических сил. Пока неизвестно, кто будет этим кандидатом (съезд КПРФ, который его выдвинет, состоится в декабре), но можно рассчитывать на то, что он будет представлять не только Коммунистическую партию, но и другие патриотические организации, объединённые в ПДС НПСР.

Деловую и ёмкую программу для потенциального кандидата, основанную на предложениях НПСР, выдвинул Юрий Болдырев. Она предусматривает выход из ВТО, восстановление стратегического планирования, прогрессивное налогообложение, ограничение трудовой миграции, прекращение «оптимизации» системы здравоохранения, реальный союз с Белоруссией вместо сегодняшнего декларативного и т.д. Программа абсолютно приемлема как для левых, так и для разумной части «правых патриотов».

Было бы полезно включить в окончательную редакцию этой программы и ряд положений из доктрины, предложенной Ю. Крупновым, и прежде всего – о переносе столицы России на Восток (кстати, символично, что выборы марта 2018-го совпадают по времени со 100-летием предыдущего переноса столицы – из Петрограда в Москву). Тем более что они отвечают общему её духу и содержанию. Это привлечёт к патриотическому кандидату в президенты значительную часть избирателей, недовольных существующей ситуацией в стране (в основном из так называемого «Замкадья», хотя и среди москвичей немало сторонников переноса столицы). И даже в случае его поражения на выборах и победы действующего президента идея займёт значительное место в общественном сознании и уже не сможет игнорироваться властью.

Павел ПЕТУХОВ