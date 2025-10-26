Хвостатики на линии

МОЙ ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, ВИДИМО, ЕСТЬ АНГЕЛ НА СВЕТЕ
Уже час снайпера выбить не можем. Какой-то альпинист, бл..., попался.
Прыгает с этажа на этаж и никак засечь не удаётся. У нас четверо уже трёхсотых. У якута уже глаза навыкате.
Вроде заметили, бах туда и вроде тишина. Только двигаться начинаем — снова по нам огонь, и мы обратно.
Короче, засекли мы его, но стрелять не стали, подождали, смотрим — не уходит с позиции, ну, и долбанули по этажу, что выше. Двинулись, тишина.
Видать, придавило. Заходим в дом, двигаемся по этажам, тишина...
На девятом лежит, живой. Достали и передали врачам.
Решили в подвалах проверить — и тут что-то пошло не так... Сапёров нет — идём сами.
Чувствую, что-то зацепил, замер... Понимаю — попал. Своим показываю: «назад». Смотрю — вроде не до конца натянул, и медленно отхожу в сторону, и тут как долбануло. Меня отбросило взрывной волной. Лежу, вроде живой, только шевелиться больно. Ребятам говорю, чтобы не подходили, а то мало ли. Чувствую сзади кто-то трогает, оборачиваюсь и вижу: собака треплет слегка за берцы и как будто утащить меня хочет.
Потом разворачивается и ползком от меня уходит. Я жду... Ничего не происходит. Она обратно ко мне и опять уходит. Я никогда не думал, что доверюсь собаке, я людям-то не особенно верю, но я решил рискнуть и пополз за ней. Через какое-то время мы выползли на улицу, но уже с другого выхода. Наши пацаны стоят, а мы к ним с тыла. Они ещё долго ржали над нами.
Картина — ползёт собака, а я за ней и вроде уже на улице, но всё равно ползём.
Уже после сапёры мне сказали, что мирных не было, а ты, мол, фартовый ты, Саня: и как вышел оттуда, не знаем, там всё в растяжках было.
А я и говорю, что я тут не причём, а всё она — и показываю на собаку.
В тот день всю тушёнку ей скормили. Уж больно худющая была, а потом по зелёному передали волонтёрам.
Мой второй день рождения. Хотел бы я её себе оставить, но куда?
Видимо, есть ангел на свете.
Да и собака, видать, не простая была!
/Игорь Шихов/
