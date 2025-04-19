Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.9. Гранд макет 1824 и сегодня

Из рассказа историка Петра Столпянского мы подробнее знаем малоизвестную историю уникальной модели города Питера, которая с точностью до деревянных дворовых построек, как тогда говорили - служб, воспроизводила Санкт-Петербург 1824-го года. Модель длиной 55 аршин и шириной 32 аршина (40 на 22 метра) месяцами кропотливо составляла целая команда итальянских мастеров в надежде на широкий успех у столичной публики.
Подписан был указ о выдаче венецианцу Антону де Росси привилегии (патента) на изготовление модели Петербурга. К этому моменту модель в масштабе 1:240, строившаяся по плану города, полученному из Главного Штаба, была почти готова. Сама модель делалась из картона, крыши домов на ней — из свинца, мосты и колонны — из дерева, реки и каналы — из белой жести, статуи — из алебастра.
«Северная пчела» восхищалась: «Невозможно описать, с каким совершенством исполнены все малейшие подробности... Каждый житель С.-Петербурга немедленно распознает не только наружный фасад дома своего, но и внутренние надворные строения...»
Модель была переносной: город делился на квадраты, и каждый изготавливался на отдельной доске. Зрелище стоило горожанам по пять рублей с персоны, а «с малолетних» — вдвое меньше. К осени 1826 года модель была увезена в Европу, и дальнейшая ее судьба неизвестна.
Идея изготовления модели российской столицы пришла в голову венецианскому дворянину Антону де-Росси, очевидно родственнику, а не однофамильцу знаменитого придворного архитектора Карла Ивановича Росси, также венецианца, который творил в те годы в Петербурге и покровительствовал своей родне. 4 июня 1824 года статс-секретарь тайный советник сенатор Петр Кикин известил министра внутренних дел, что государь император Александр I дал свое высочайшее согласие на просьбу венецианского дворянина Росси, который хотел устроить модель царствующего града Санкт-Петербурга. Согласие снабжалось десятилетней привилегией (патентом на изобретение) и освобождало предпринимателя от уплаты пошлины в полторы тысячи рублей. И хотя в те годы привилегии выдавали лишь на вновь изобретенные вещи, но Государственный Совет счел, что работа потребует много труда и умения и заслуживает поддержки. Так итальянец защитил свою работу от недобросовестной конкуренции.
Модель месяцами кропотливо составляла целая команда итальянских мастеров в надежде на широкий успех у столичной публики. Все строения делали с натуры, копировали как с лицевой, так и с надворной стороны улиц со всеми колоннами и украшениями домов.
«Здания были из картона, крыши из свинца, мосты и колонны из дерева, Нева и каналы из белой жести, а статуи из алебастра. Модель устанавливали частями на отдельные доски по 2 квадратных аршина каждая, чтобы ее легче было перевозить для демонстрации. Казалось, смелое начинание принесет немалый доход его автору, но что-то пошло не так.»
Здания были из картона, крыши из свинца, мосты и колонны из дерева, Нева и каналы из белой жести, а статуи из алебастра. Модель устанавливали частями на отдельные доски по 2 квадратных аршина каждая, чтобы ее легче было перевозить для демонстрации.
Для начала работ Антону де-Росси выдали из Главного штаба точный план Петербурга, который он значительно увеличил и наносил на доски в масштабе, в котором 1 аршин модели (0,71 м) был равен 240 аршинам (170 м) натуры.Пресса того времени довольно тщательно следила за работой “венецианского дворянина”.
“Читатели наши, - писала «Северная Пчела» в 1825 году, - конечно, не забыли привилегии, данной прошедшего года венецианскому дворянину Антону де-Росси за построение модели города Санкт-Петербурга. Смелое сие предприятие, для приведения которого в действие г. де-Росси выписал из Италии и Франции отличных артистов, исполняется с удивительною деятельностью под надзором г. Кавоса и г. Буя, архитектора-инженера Падуанского университета. Большая часть сей модели уже совершенно окончена и она есть самая любопытнейшая и заключает в себе Императорский Зимний дворец… Невозможно описать, с каким совершенством исполнены все малейшие подробности архитектурной части, все отделано с наивозможною точностью, колонны, капители, фронтон, балконы железные, решетки, статуи, барельефы и даже цвет краски домов до того сходствует, что каждый житель С.-Петербурга немедленно распознает не только наружный фасад дома своего, но и внутренние надворные строения, все скопировано, вымерено со строгою точностью. Наконец, дабы дать лучшее понятие о сем удивительном произведении, довольно, если скажем, что их Императорские Величества и вся Высочайшая фамилия удостоили г. Росси отличными отзывами при обозрении вышеупомянутой модели в одном из зал Зимнего дворца. Модель целого города 55 аршин длины, умноженная на 32 аршина ширины. 55 человек трудятся беспрерывно над сей моделью, которая, повидимому, приняв окончание через 2 годичный срок, принесет не малую честь, как исполнителям работы, так и тому сообразительному уму, который подал о том идею».
По мере продвижения работ и сам Росси начал рекламировать свою модель в петербургских газетах, первые ее части были выставлены им в "доме купца Козулина в большой Морской (дом №20) ежедневно с 10 часов дня до 6 часов вечера. Цена за вход с персоны 5 рублей, с малолетних 2 р. 50 коп”.
По-видимому работа шла скоро, поскольку в том же 1825 году автор был вынужден снять уже большее помещение и извещал “почтенную публику”, что по желанию любителей художеств новые достопримечательные здания и весь главный штаб выставлены в зале дома Косиковского на углу Мойки и Невского проспекта (дом №15).И все же благородных усилий итальянца петербургская публика не оценила, посетителей было крайне мало. Может быть сказалась довольно высокая цена за вход, ведь прочие зрелища в те времена были доступны обыкновенно по цене от одного до трех рублей. А может быть, как писал Петр Столпянский, итальянец просто ошибся с моментом премьеры. Росси выбрал неудачное время: шел процесс декабристов, ожидались похороны Александра I, петербужцам было совсем не до моделей.
Осознав всю неудачность момента, Росси попытался продать готовые части макета, но и здесь потерпел неудачу. В результате в сентябре 1826 года "Превосходный план - модель C.-Петербурга" упаковали в коробки и вывезли из города. Чтобы хоть как-то покрыть расходы итальянец решил устроить модели небольшие гастроли по Европе и посетить с ней известные столицы, преимущественно Париж и Лондон. Из газетных сообщений известно, что в январе 1827 года модель Санкт-Петербурга была выставлена в Берлине, правда не в одной зале, а по частям сразу в 7 комнатах, так что увидеть столицу российской империи целиком европейцы не могли. В августе того же года Росси перекочевал в Гамбург, а в ноябре в Париж, где выставил модель на улице Риволи.
Дальнейшие следы путешествия макета, к сожалению, теряются. По одной из версий модель попала в конце концов в Британский Музей, но на современном сайте музея каких-либо упоминаний о ней мне найти не удалось. Было бы наивно надеяться, что картонная работа каким-то образом смогла сохраниться до наших дней, но будь это так, обожатели истории старого Петербурга имели бы в руках настоящую машину времени, способную погрузить любого в атмосферу прежнего, совсем иного Петербурга.
Градовед и экскурсовод Владимир Гусаров
https://progulka.pro/blog/grand-maket-sankt-peterburg-1824
Один из современных макетов.
Кстати, идею эту все-таки решили возродить. И в 2014 году в Петровской Акватории в Санкт-Петербурге открыли грандиозный исторический макет нового формата. Посетителям предоставляется уникальная возможность посмотреть на то, какой Северная столица была с момента Петра Первого до времен Екатерины Великой.
Эта выставка является единственной в своем роде, так как макет создан с учетом старинных гравюр и архивных источников. Экспозиция позволяет увидеть утраченные архитектурные достояния, ведь некоторые из реальных объектов безвозвратно утеряны.
Одна из главных достопримечательностей в музее-макете Санкт-Петербурга — настоящее водное пространство в 20 тонн. Оно символизирует акваторию Невы и Финского залива, на которой можно увидеть модели кораблей эпохи Петра Первого, мечтавшего сделать город морской столицей страны.
Особенности макета Санкт-Петербурга в миниатюре на Адмиралтейской
Макет Санкт-Петербурга в миниатюре на Адмиралтейской представляет собой увлекательное интерактивное пространство. В его создании принимала участие команда, состоящая из архитекторов, инженеров и музейных сотрудников. С помощью новейших технологий и современных разработок они сумели показать не только архитектуру, но и жизнь города.
В экспозиции:
-показана смена времен года и суток;
-воссозданы наводнения и пожары;
-задействовано множество зданий и персонажей.
Выставка занимает 500 кв. метров. Все модели были выполнены в единственном экземпляре вручную или на 3D принтере.
Уделите время музею-макету Петровская Акватория и окунитесь в атмосферу Санкт-Петербурга XVIII века. Вы увидите первые годы города и проследите за его изменениями во времени. Вы также сможете сопоставить макеты зданий с современными достопримечательностями.Кстати, макет имеет действующие фонтаны и плавающие кораблиБлагодаря этой выставке культурная столица России откроется для вас с новой и неожиданной стороны.
ТРК «Адмирал», что над станцией метро «Адмиралтейская», расположен макет Петербурга петровского времени (если быть точным, то первая половина XVIII века). Сразу стоит отметить, что здания на макете собраны из соседних временных отрезков, по-этому придирчивый читатель сможет найти ошибки. Выставка работает.
Итак, краткая обзорная экскурсия по макету и Санкт-Петербургу времён Петра I, 33 фото взяты с портала Санкт-Петербурга:
2-й Адмиралтейский остров и Адмиралтейство. Справа светлое трёхэтажное здание — второй Зимний Дворец. Местность прямо перед нами долгое время была пустынной и малозастроенной. Пастор Крейц в своем прошении о дозволении построить лютеранскую церковь (что на Невском), поданном императрице Анне Иоанновне, указывал: «Опасаюсь недостатка в воде, злоумышленников, убийц, воров и разных превратностей, случающихся обыкновенно с тем, кто живет далеко от своих соседей».
Пожар на складе. «Пожар» включается кнопкой, сначала разгорается, дымит и понемногу затухает. Весьма зрелищно получилось, детвора в восторге!
Гостиный двор на Васильевском острове.
Меншиковский дворец и Андреевский собор. На заднем плане — здание Двенадцати коллегий.
Дворец светлейшего князя Меншикова, Александра Даниловича. На крыше здания во всю пируют вельможи.
Лодки у причала княжеского дворца.
Двенадцать коллегий.
Кунсткамера. Ансамбля стрелки Васильевского острова ещё нет — она сформируется только спустя столетие, к середине XIX века.
Парусники на Неве. Кораблики шастают по настоящей воде, движимые, вероятно, магнитами под дном. Смотрится весьма эффектно, как парусники, покачиваясь, величаво проплывают по акватории.
На стапелях Адмиралтейства строятся новые парусники.
Полным ходом строится 2-й Исаакиевский собор Антонио Ринальди. Это уже не петровское время, вместо него должна стоять небольшая деревянная церквушка во имя святого Исаакия Долматского, которая и была предтече последующим соборам.
Английская набережная. Площадь, занимаемая ныне зданиями Сената и Синода, почтовым двором. На заднем плане — корпуса Новой Голландии, на макете они ещё не доделаны.
Пригороды Санкт-Петербурга
Кронштадт
Кронштадт пока ещё строится (на момент снятия материала - прим), некоторые строения только обозначены. Перед нами Петровский (южный) док, справа, надо полагать — Итальянский дворец, слева — Дворец Меншикова, за которым виднеется Петровский парк.
Ботик Петра. Я вот не знал, что он находился в Кронштадте. Видимо это до того, как ботик был перемещён на территорию Петропавловской крепости.
Форты вокруг Кронштадта стали создаваться сразу. Часть крепостей на естественных островках, а часть — на специально насыпанных искусственных. Шведы как не штурмовали, так и не смогли одолеть ни форты, ни крепость на острове Котлин.
ОраниенбаумБольшой Меншиковский дворец в Ораниенбауме.
В парке дворца гуляют вельможи в треуголках и кафтанах того времени.
Променад на лугу.
Большой Меншиковский дворец, парк дворца
Петерштадт
Как и Большой Меншиковский дворец, Петерштадт почти полностью доделан. Потешная крепость Петра III Петерштадт.
Голштинцы заряжаются горючим.
Лагерь голштинских полков под Петерштадтом.
Крепость Петерштадт. Ныне от всей крепости остались только въездные ворота и дворец Петра III.
Петергоф
Петергоф тоже полность доделан, может, разве что, будут добавляться мелкие жанровые сценки.
Верхний сад.
По макету колесят кареты, экипажи и повозки. Лошади, конечно, копытами не передвигают — масштаб уж дюже маленький, но смотрится весьма эффектно, особенно огоньки на каретах.
Перед воротами в Верхний сад Петергофа.
Матушка императрица, Екатерина Великая, соизволила приехать в свою роскошную загородную резиденцию — «Русский Версаль».
Большой Петергофский дворец.
Фонтан Самсон.
Тусовка знати в парке. Не получились снимки вельмож, упражняющихся в стрельбе из лука, и бала в Верхнем саду. Освещение слабое, а местами откровенно сумрачно, сложно делать фотографии.
Подготовленные для макета фигурки людей для жанровых сценок
На макете есть привязка к местности, пусть с небольшими погрешностями. И такая же реализация с кнопками по периметру, инициирующих какие-нибудь движения на объектах: загорается пожар, начинает бежать экипаж, зажигаются огни на бале вельмож и т.п.
Адрес музея «Петровская Акватория»: Санкт-Петербург, Малая Морская ул., 4/1, Санкт-Петербург (ТРК Адмирал, этаж 6).
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