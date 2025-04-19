Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.9. Гранд макет 1824 и сегодня

Дальнейшие следы путешествия макета, к сожалению, теряются. По одной из версий модель попала в конце концов в Британский Музей, но на современном сайте музея каких-либо упоминаний о ней мне найти не удалось. Было бы наивно надеяться, что картонная работа каким-то образом смогла сохраниться до наших дней, но будь это так, обожатели истории старого Петербурга имели бы в руках настоящую машину времени, способную погрузить любого в атмосферу прежнего, совсем иного Петербурга.

Градовед и экскурсовод Владимир Гусаров

https://progulka.pro/blog/grand-maket-sankt-peterburg-1824



Один из современных макетов.

Кстати, идею эту все-таки решили возродить. И в 2014 году в Петровской Акватории в Санкт-Петербурге открыли грандиозный исторический макет нового формата. Посетителям предоставляется уникальная возможность посмотреть на то, какой Северная столица была с момента Петра Первого до времен Екатерины Великой.

Эта выставка является единственной в своем роде, так как макет создан с учетом старинных гравюр и архивных источников. Экспозиция позволяет увидеть утраченные архитектурные достояния, ведь некоторые из реальных объектов безвозвратно утеряны.

Одна из главных достопримечательностей в музее-макете Санкт-Петербурга — настоящее водное пространство в 20 тонн. Оно символизирует акваторию Невы и Финского залива, на которой можно увидеть модели кораблей эпохи Петра Первого, мечтавшего сделать город морской столицей страны.

Особенности макета Санкт-Петербурга в миниатюре на Адмиралтейской

Макет Санкт-Петербурга в миниатюре на Адмиралтейской представляет собой увлекательное интерактивное пространство. В его создании принимала участие команда, состоящая из архитекторов, инженеров и музейных сотрудников. С помощью новейших технологий и современных разработок они сумели показать не только архитектуру, но и жизнь города.

В экспозиции:

-показана смена времен года и суток;

-воссозданы наводнения и пожары;

-задействовано множество зданий и персонажей.

Выставка занимает 500 кв. метров. Все модели были выполнены в единственном экземпляре вручную или на 3D принтере.

Уделите время музею-макету Петровская Акватория и окунитесь в атмосферу Санкт-Петербурга XVIII века. Вы увидите первые годы города и проследите за его изменениями во времени. Вы также сможете сопоставить макеты зданий с современными достопримечательностями. Кстати, макет имеет действующие фонтаны и плавающие корабли Благодаря этой выставке культурная столица России откроется для вас с новой и неожиданной стороны.

ТРК «Адмирал», что над станцией метро «Адмиралтейская», расположен макет Петербурга петровского времени (если быть точным, то первая половина XVIII века). Сразу стоит отметить, что здания на макете собраны из соседних временных отрезков, по-этому придирчивый читатель сможет найти ошибки. Выставка работает.

Итак, краткая обзорная экскурсия по макету и Санкт-Петербургу времён Петра I, 33 фото взяты с портала Санкт-Петербурга:

2-й Адмиралтейский остров и Адмиралтейство. Справа светлое трёхэтажное здание — второй Зимний Дворец. Местность прямо перед нами долгое время была пустынной и малозастроенной. Пастор Крейц в своем прошении о дозволении построить лютеранскую церковь (что на Невском), поданном императрице Анне Иоанновне, указывал: «Опасаюсь недостатка в воде, злоумышленников, убийц, воров и разных превратностей, случающихся обыкновенно с тем, кто живет далеко от своих соседей».

Пожар на складе. «Пожар» включается кнопкой, сначала разгорается, дымит и понемногу затухает. Весьма зрелищно получилось, детвора в восторге!

Гостиный двор на Васильевском острове.

Меншиковский дворец и Андреевский собор. На заднем плане — здание Двенадцати коллегий.

Дворец светлейшего князя Меншикова, Александра Даниловича. На крыше здания во всю пируют вельможи.

Лодки у причала княжеского дворца.

Двенадцать коллегий.

Кунсткамера. Ансамбля стрелки Васильевского острова ещё нет — она сформируется только спустя столетие, к середине XIX века.

Парусники на Неве. Кораблики шастают по настоящей воде, движимые, вероятно, магнитами под дном. Смотрится весьма эффектно, как парусники, покачиваясь, величаво проплывают по акватории.

На стапелях Адмиралтейства строятся новые парусники.

Полным ходом строится 2-й Исаакиевский собор Антонио Ринальди. Это уже не петровское время, вместо него должна стоять небольшая деревянная церквушка во имя святого Исаакия Долматского, которая и была предтече последующим соборам.

Английская набережная. Площадь, занимаемая ныне зданиями Сената и Синода, почтовым двором. На заднем плане — корпуса Новой Голландии, на макете они ещё не доделаны.



Пригороды Санкт-Петербурга

Кронштадт

Кронштадт пока ещё строится (на момент снятия материала - прим), некоторые строения только обозначены. Перед нами Петровский (южный) док, справа, надо полагать — Итальянский дворец, слева — Дворец Меншикова, за которым виднеется Петровский парк.

Ботик Петра. Я вот не знал, что он находился в Кронштадте. Видимо это до того, как ботик был перемещён на территорию Петропавловской крепости.

Форты вокруг Кронштадта стали создаваться сразу. Часть крепостей на естественных островках, а часть — на специально насыпанных искусственных. Шведы как не штурмовали, так и не смогли одолеть ни форты, ни крепость на острове Котлин.

Ораниенбаум Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме.

В парке дворца гуляют вельможи в треуголках и кафтанах того времени.

Променад на лугу.

Большой Меншиковский дворец, парк дворца

Петерштадт

Как и Большой Меншиковский дворец, Петерштадт почти полностью доделан. Потешная крепость Петра III Петерштадт.

Голштинцы заряжаются горючим.

Лагерь голштинских полков под Петерштадтом.

Крепость Петерштадт. Ныне от всей крепости остались только въездные ворота и дворец Петра III.

Петергоф

Петергоф тоже полность доделан, может, разве что, будут добавляться мелкие жанровые сценки.

Верхний сад.





По макету колесят кареты, экипажи и повозки. Лошади, конечно, копытами не передвигают — масштаб уж дюже маленький, но смотрится весьма эффектно, особенно огоньки на каретах.

Перед воротами в Верхний сад Петергофа.

Матушка императрица, Екатерина Великая, соизволила приехать в свою роскошную загородную резиденцию — «Русский Версаль».

Большой Петергофский дворец.

Фонтан Самсон.

Тусовка знати в парке. Не получились снимки вельмож, упражняющихся в стрельбе из лука, и бала в Верхнем саду. Освещение слабое, а местами откровенно сумрачно, сложно делать фотографии.

Подготовленные для макета фигурки людей для жанровых сценок

На макете есть привязка к местности, пусть с небольшими погрешностями. И такая же реализация с кнопками по периметру, инициирующих какие-нибудь движения на объектах: загорается пожар, начинает бежать экипаж, зажигаются огни на бале вельмож и т.п.

Адрес музея «Петровская Акватория»: Санкт-Петербург, Малая Морская ул., 4/1, Санкт-Петербург (ТРК Адмирал, этаж 6).

