Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.67

Продолжим тему погибших героев с острова Змеиный. Первая часть тут: https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43018342605/Zamechatelnyie...

Островский Дмитрий Сергеевич 06.02.1990 – 07.05.2022 Старший матрос, старший разведчик-снайпер (инструктор водолаз) разведывательной группы специального назначения, разведывательной роты специального назначения 388 отдельного морского разведывательного пункта специального назначения Краснознаменного Черноморского флота.

16 мая в Севастополе простились со старшим матросом Дмитрием Островским, героически погибшим в бою 7 мая 2022 года при обороне острова Змеиный.

Смелый, честный и справедливый, веселый и отзывчивый, готовый прийти на помощь в любую минуту. Его любят и уважают… Всегда будут помнить и гордиться…

Дмитрий Островский родился 6 февраля 1990 года в Севастополе. Мама Островская Светлана Дмитриевна, отец Островский Сергей Иванович. У Дмитрия есть младшая сестра Татьяна.

В 1993 году семья переехала в город Токмак Запорожской области, Украина.

После окончания 9 класса ср. школы № 6 г. Токмак, поступил в Токмакский профессиональный лицей № 21.

В 2008 году окончил профессиональный лицей по специальности повар-кондитер и был призван на срочную службу в Вооружённые силы Украины военным комиссариатом г.Токмак Запорожской области. Службу проходил в Военно-морских силах ВС Украины в/ч А0248 в должности старший пекарь в Севастополе на корабле «Гетман Сагайдачный».

В 2010 году, после окончания срочной службы, несмотря на то, что вся семья проживала в Запорожской области, принял решение остаться в Севастополе, где в 2012 году и познакомился со своей будущей супругой Ткаченко Светланой Андреевной. Дмитрий прекрасно готовил, но работать по профессии не хотел, да и работа «на гражданке» ему была скучна. Он считал, что профессия военного - это одна из самых благородных и достойных мужчины профессия. Поэтому в мае 2013г. поступает на службу по контракту в ВС Украины в/ч А0702 на должность водитель-пулемётчик. В марте 2014г. в связи с присоединением Крыма в состав РФ, перед Дмитрием встает не легкий выбор, так как вся семья проживает на Украине, но он принимает решение продолжать службу в ВС РФ в в/ч 80375 в должности разведчик. Он говорил «мой город – это Севастополь. Я здесь родился, я сюда вернулся, и я хочу, что б мой будущий сын родился и рос в нём».

В июне 2015г. продолжил службу по контракту, но уже в ВС РФ в в/ч 43071 в должности старший разведчик-снайпер(инструктор-водолаз). В этом же году Дмитрий и Светлана поженились. И 23 июня 2016 году у них родился долгожданный сын. «Дима мечтал о сыне… Он любил его безгранично. Сам Дима чем только не увлекался… альпинизм, погружения с аквалангом, прыжки с парашютом, метание ножей, стрельба, хорошо играл на гитаре, на барабанах, ходил в километровые походы. И всему этому он мечтал научить сына… Дима всегда держал себя в отличной физической форме. Так, как и служба такая, что постоянные командировки, учения, полевые выходы, да и сыну подавал хороший пример, часто брал его с собой на стадион, в спортивный зал, в горы. Мечтал, что поведёт Артёма в 1-й класс…»

В июле 2018г. поступил на службу в ОМОН «Беркут» г. Севастополь в должности полицейский боец-высотник. Отслужив 2,5 года, в январе 2021г., принимает решение вернутся в/ч 43071 на должность старшего разведчика-снайпера.

«Должность снайпера ему очень нравилась, он как говорится «горел» своим делом. Постоянно дорабатывал своё оружие, приспособления к нему, маскировку. Изучал много литературы по снайперскому делу. На учениях его награждали дипломами как лучшего снайпера»

В 2021 году окончил Севастопольский государственный университет, получив педагогическую специальность в направлении «Физическая культура». Планировал, что, когда выйдет на пенсию, пойдёт преподавать в школу и будет прививать детям любовь к здоровому образу жизни, направлять в «правильное» русло. Благодаря его усилиям и упорству, в микрорайоне, в котором он проживал, был построен небольшой стадион, где дети играют в футбол и баскетбол. Участие в специальной военной операции проводимой ВС РФ на территории Украины по демилитаризации и денацификации принимал с первых дней её начала.

«Надолго они не уезжали. Подразделение у них такое. Уедут на пару дней и возвращаются домой. На вопросы «Куда ездили?» и «Зачем?» естественно ничего не отвечал. Говорю, что страшно так, парней вот опять хоронили. А он мне «Не бойся! Вас же не дети защищают. Всё хорошо будет».

Как-то приехал и рассказывает: "Вот заходим ночью на катерах в бухту… Дискотека, музыка везде играет, люди гуляют, а там смерть, там парни погибают. А у вас здесь хорошо… Тихо, спокойно… Здесь я за вас не переживаю… Ну а мы завтра опять туда…"»

Погиб старший матрос Островский Дмитрий Сергеевич в мае 2022 года при обороне острова Змеиный на 33 году жизни, погиб как герой, прикрывая снайперским огнем своих боевых товарищей.

Похоронен на Аллее Славы города Севастополя.

За мужество и героизм, проявленный при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества.

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…) Пасынков Роман Алексеевич 02.04.1987 г. - 07.05.2022 г.

Капитан 3 ранга начальник отделения службы войск отдела службы войск и безопасности военной службы штаба КЧФ ЮВО.

Роман Алексеевич Пасынков родился 2 апреля 1987 года в г. Свободный Амурской области, в простой рабочей семье. Мама - Татьяна Фокеевна работала проводником на РЖД. Сейчас живёт в Краснодаре. Папа – Алексей Петрович - был частным предпринимателем. Умер в январе 2019 года.

В 2004 г., после окончания 11 классов СОШ № 5 имени К.Н. Чубаровой г. Свободный поступил в Дальневосточный военный институт имени Маршала Советского Союза Рокоссовского К.К. (ДВВОКУ).

В 26.07.2008 года после окончания ДВВОКУ получил назначение на должность командира десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты ДШБ 810 отдельного полка морской пехоты Краснознаменного Черноморского флота с местом дислокации в г. Севастополь, Республики Крым входившей в то время в состав Украины.

26 июня 2011 года назначен на должность командира десантно-штурмовой роты 542 одшб 810 отдельной бригады морской пехоты имени 60-летия образования СССР Краснознаменного Черноморского флота. Это была одна из лучших рот бригады. В интервью одной из центральных военных газет командир десантно-штурмового батальона подполковник Павел Клименко отметил командира второй роты капитана Романа Пасынкова: «В должности он три года. «Рота капитана Пасынкова в этом году попахала больше всех», - говорит Клименко, - именно его подчиненные демонстрировали свое умение по высадке морского десанта на плав. Кроме того, именно они осуществили марш и высадку десанта на учении в Донузлаве. Они всерьез исколесили весь Крым…» 29 мая 2015 года Роман Алексеевич был назначен на должность начальника отделения службы войск и безопасности военной службы штаба Крымской ВМБ КЧФ ЮВО.

05 апреля 2021 года - назначен на должность начальника отделения службы войск отдела службы войск и безопасности военной службы штаба КЧФ ЮВО.

За время службы Роман Алексеевич зарекомендовал себя, мужественным, волевым и решительным командиром, грамотным, дисциплинированным офицером. В совершенстве изучил общевоинские уставы, овладел современными технологиями управления и организации службы. Инициативен, настойчив при выполнении поставленных задач и реализации принятых решений. Был примерным офицером, требовательным как к себе, так и к подчиненным. На критику командиров и товарищей реагировал адекватно, делая правильные выводы.

Пользовался заслуженным авторитетом и уважением, как среди офицеров и прапорщиков, так и среди солдат и сержантов.

По характеру Пасынков Роман Алексеевич был выдержан, спокоен, целеустремлен, морально устойчив.

За время службы проявил себя, как хорошо обученный офицер, умеющий в нужный момент правильно оценить обстановку и принять обдуманное решение, проявив при этом решимость и военную смекалку.

Роман любил военную форму, в строевом отношении всегда был аккуратен и подтянут. Постоянно содержал свой внешний вид в образцовом состоянии.

Роман Алексеевич принимал участие в парадах Победы (9 мая) и ВМФ в составе знаменной группы. В 2014 г. участвовал в параде Победы на Красной площади в г. Москве.

Роман являлся ветераном боевых действий. Принимал участие в выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике. Участвовал во многих учениях. Все очередные воинские звания Роман присвоены без задержек.

С будущей женой Анфисой Роман познакомились в 2003 году, когда она поступила в Амурский кооперативный техникум облпотребсоюза в г. Свободный.

Стали встречаться, но поженились только в 2010 году. После окончания техникума Анфиса работала в подразделении промышленных перевозок РЖД. Работала до 2009 г. В декабре 2009 г. ушла в декрет, и больше на прежнее место работы не выходила, т.к. переехала в г. Севастополь к Роману.

В 2010 году у Анфисы и Романа родилась первая дочь, Таисия. А в 2017 году в семье было очередное пополнение, - родилась вторая дочь, Кира. Все свое свободное время Роман посвящал жене и детям. Все делал на благо семьи.

Погиб капитан 3-го ранга Пасынков Роман Алексеевич 07 мая 2022 года при выполнении служебных обязанностей в боях за остров Змеиный. Командующий Черноморским флотом при прощании сказал, что, действуя геройски, Роман Алексеевич спас более 70 человек... Захоронен Пасынков Роман Алексеевич в г. Севастополе на Аллее Славы.

«В Севастополе простились с двумя воинами — Геннадием Павловым и Романом Пасынковым. Они погибли, выполняя свой долг во время спецоперации». Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Ратный труд Романа Алексеевича отмечен множеством грамот и поощрений от Министра обороны, Командующего КЧФ, непосредственных командиров. Награждён такими медалями как: «За участие в военном параде в день Победы», «305 лет Морской пехоте России», «Кавказ 2012», «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия победы в ВОВ 1941-1945 годов», «За отличие военной службе», «За участие в военной операции в Сирии», «За воинскую доблесть I и II степени». А самую главную награду, и в тоже время самую грустную для своей семьи, родных и друзей, «За мужество и героизм проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента РФ от 6 июня 2022 года награждён орденом Мужества» Роман получил посмертно.

Роман был настоящей опорой для своей семьи. Очень любил дочерей. Любил и уважал родителей. Для жены был крепким плечом, надежной защитой и любящим мужем. Всегда был жизнерадостным, заботливым, внимательным. Все друзья и сослуживцы помнят его как преданного и надежного товарища, ответственного и очень сильного духом офицера. Память, о верном и любящем муже, лучшем отце любящих своих дочерей, любящем сыне и настоящем офицере преданным совей профессии Родину защищать, всегда будет с нами жива!(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…)

Пахомов Никита Сергеевич 18.04.1997 - 08.05.2022

Лейтенант, командир группы 561 аварийно-спасательного центра ВМФ.

Лейтенант, командир группы 561 аварийно-спасательного центра ВМФ.

29 сентября 2022 года в с. Русановка Нововаршавского района Омской области состоялся митинг, посвященный установлению мемориальной доски лейтенанту Пахомову Никите Сергеевичу, погибшему при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

«У него оказалась короткая жизненная биография, но он сделал самое главное - выполнил свой долг перед Родиной, поступил как настоящий патриот, верный сын своего Отечества. Мы свято должны хранить в памяти, в истории школы, села, района, области, страны, имя каждого солдата, офицера, кто сражается сегодня за нас с вами, и кто отдал свою жизнь, защищая Отечество. Это святой долг каждого из ныне живущих и будущих поколений. Нет выше подвига, чем сложить свою голову защищая Отечество. Я хотел бы, чтобы ребята, которые особенно растут, приходя каждый день в школу, глядя на мемориальную доску, сверяли свои мысли, действия, поступки, с тем, что совершил Никита», - сказал Владимир Александрович Шефер, Глава Нововаршавского муниципального района.

Право открыть памятный знак – мемориальную доску предоставляется маме Никиты, Раисе Ивановне, а также отцу, Сергею Александровичу. Владимир Александрович выразил глубокие соболезнования родителям и близким Никиты Сергеевича.

На митинге присутствовал депутат Законодательного Собрания Омской области Павел Алексеевич Коренной. «Всегда наши воины останутся живы до тех пор, пока мы помним о них. Напоминанием об этом будет служить эта мемориальная доска», - отметил Павел Алексеевич.

Эта памятная доска, станет маяком для каждого ученика, даст правильный ориентир в будущей жизни юных русановцев, и никакая сила не собьет с верного курса, где всегда в цене достоинство, честь, гражданская позиция…

Никита Сергеевич Пахомов, лейтенант, Указом Президента РФ за мужество и героизм проявленные при исполнении воинского долга награжден орденом Мужества. Посмертно…

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…) Прокопов Иван Александрович. 06.05.1985 -02.05.2022

Разведчик, командир отделения, инструктор-водолаз, старшина 1 статьи военной части 388 отдельного морского разведывательного пункта специального назначения Краснознаменного Черноморского флота.

Иван Александрович Прокопов родился в селе Ростовановское, Ставропольского края. Он выбрал военную карьеру, за безупречную службу неоднократно отмечен командованием, награждён: медалью Жукова, медалью Суворова, «За возвращение Крыма», «Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За службу в спецназе», медалью участника военной операции в Сирийской Арабской Республике и другими.

Иван Александрович погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Будем помнить нашего героя!

Прокопов Иван Александрович родился 6 мая 1989 года в с. Ростовановское Курского района Ставропольского края, в простой рабочей семье.

Воспитывался в большой семье с двумя братьями и сестрой. В семье прививалась любовь к труду, к своей стране. Мать – Прокопова Галина Ивановна, отец – Прокопов Александр Алексеевич.

С самого детства Иван Прокопов проявлял интерес к плотничеству, принимал участие в конкурсах юных плотников, творил чудесные вещи своими руками. Его потребность к плотницкому искусству проявлялось большой душой, которая требовала воплощать в реалии идеи своего внутреннего мира.

Имел спокойный характер, что иногда ему мешало, т.к. многие принимали это за слабость. Будучи физически сильным и уверенным в себе парнем все становилось на свои места. При этом в юношеские годы он редко доказывал свою правоту кулаками.

С 1 по 11 класс обучался в - «Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением технологии» с. Ростовановское. Курского муниципального района Ставропольского края.

Школьные годы Прокопова Ивана проходили в дружном и сплоченном коллективе. Будучи по характеру общительным он, имея много верных друзей, среди которых пользовался авторитетом и как настоящий друг, был готов прийти на помощь. Всегда защищал слабых, что часто даже доходило до драк, т.к. справедливость для него была на первом месте, а обиженных надо защищать.

Первая учительница называла Ивана «Солнышком», за его постоянную улыбку и добрый покладистый характер. Проявлял интерес к природе, животным, любил рыбалку. Был оптимистичным и улыбчивым парнем.

Однажды в 9 классе наш герой отправился вместе с классом в недельную поездку по путевке на Черное море. Поездка к морю произвела на него массу впечатлений. Он настолько полюбил море, что поставил себе целью - связать жизнь с этой стихией. Что судьба преподнесла ему в дальнейшем.

В 2007 году Иван Прокопов призван на срочную службу в ряды ВС РФ. Срочную службу проходил в Воздушно-Десантных войсках. По его словам, служба протекала достаточно легко, он также к окончанию срока службы заимел много друзей.

С 2009 по 2013 год проходил службу по контракту в Чеченской республике в роте специального назначения, выполняя задачи КТО. В роте показал себя самоотверженным солдатом, готовым прыгнуть в пучину без раздумий для спасения своих товарищей.

Вследствие чего завоевал авторитет среди товарищей старше его самого. Служба была полна опасностей, но это его не пугало.

Но все же он мечтал о большом доме и семье. Во время службы по контракту в роте СпН его представление о службе кардинально изменилось.

Дружба, сплоченность, самоотдача и самоотверженность, проявленная в ходе выполнения задач в ходе КТО, подтверждала его.

В сентябре 2013 года с Кавказа перевелся в Морской разведывательный пункт г. Туапсе, где познакомился с будущей женой и матерью своих детей.

С 2014 года в связи с событиями «Крымской весны» воинская часть была передислоцирована в г. Севастополь. В этой части ему также посчастливилось обрести новых друзей в этом воинском коллективе. Он был одним из тех людей, кто сплачивал коллектив вокруг себя как большую семью.

Его тяга к творению на протяжении всей жизни не отпускала, в чем проявилось строительство дома своими руками.

С 2010 по 2015 прошёл обучение в МГУ им. Шолохова. Получил квалификацию юриста.

Вспоминают боевые друзья Ивана Прокопова…

Василий Тыцкий с болью вспоминает: «Прокопов Иван…мой дорогой друг…мой дорогой брат…Его гибель для меня останется большим потрясением. На момент, когда я пишу эти строки, его нет уже как 9 месяцев. И я до сих пор не могу поверить, что его нет…я не оплакал его на могиле по сей день, так как сам уже почти год в командировке, далеко за пределами нашей Родины…когда я зайду в его дом, его там не будет…не будет моего друга, брата, товарища…сердце сжимается от этих мыслей…Что я могу сказать об Иване? Таких людей, навряд ли, встретишь каждый день, такие люди рождаются раз в 100 лет. И как повелось на Руси, раз в 100 лет война забирает самых лучших мужчин своей страны. Иван был очень добрым человеком, отзывчивым. Человек простой души, русской души, воистину русской души!!! Мне будет не хватать моего друга в жизни. Он навсегда останется в моем сердце как друг, как брат, как воин»

Скорбит об Иване Алексей Батов: «Иван был человеком с большой буквы, с открытой душой и сердцем. Мудрый, всегда был готов дать совет, мог принять взвешенные решения и в трудной ситуации найти выход.

Жизнерадостный, душа нашей компании. Даже в трудные минуты его не покидал оптимизм, и он им заряжал остальных. Уравновешенный, сохранял спокойствие в стрессовых условиях.

Трудолюбивый, всегда полностью отдавался своему делу как на работе, так и дома, мастер на все руки.

Любящий муж и отец, семья для Ивана была всегда на первом месте. Каждый день сталкиваясь с различными ситуациями, представляю, что бы сказал Ваня, и это помогает. Каждый из нас скорбит по Ивану каждый день».

Алексей Кубяк с теплотой вспоминает своего старшего товарища: «Ваня был смелым, решительным, справедливым, умел объяснить, с охотой помогал. Чувствовал настроение других. Любил жизнь. Не стесняясь, мог высказать свой взгляд на проблему, мог поддержать. Любил смех и умел шутить. Во многом мог быть примером. Он был с лучшими. Он был одним из лучших. Дай Бог расскажу о нем своим детям».

Особой болью в сердце отзывается утрата у Алексея Прокопова, младшего брата Ивана:

«Ваня был самым душевным и человечным в нашей семье, говорящий все, что находится у него в мыслях. И говорит правду. И никогда ничего не скрывает. Все обо всем, как оно есть. В этом я старался быть на него похожим. У нас часто получалось душевно пообщаться о насущных проблемах, и для него тоже важно было рассказать, чтобы убрать камень с души. Из всех нас Ваня самый талантливый. Он даже дом построил своими руками! Очень душевный и позитивный, приковывающий к себе человек». -Привет, Максим.

-Привет, отец.

-Мне сегодня Ваня снился. Он в катере сейчас. Тело на месте. Достанут.

-Что снилось? Поподробнее?

-Мы для Вани кутью сделали, на кухне тарелку поставили. В 3 часа ночи мне не спалось. Я вышел на кухню-Ваня стоит.

-Ооо, Ваня, ты что, живой?

-Да все нормально, отец, не переживай. Пойдем покажу что-то…

-Через мгновенье мы летим над горами, над лесами, над побережьем. Разговариваем. Он такой веселый. Все рассказывает, как он по горам скалолазаньем занимался, тут ходил, что все здесь знает. Потом сплошной лес, по середине избушка.

-Сейчас, батя, 5 минут подожди, я быстро! И залетел в эту избушку. Я жду, жду, жду, жду. Сколько времени прошло-сам не знаю. И тогда я понял, что он не вернется больше. Потому что лес-это море, а изба-это тот катер.

-Ну, понятно, будем ждать.

Иван погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине.

Находясь в катере типа «Раптор», он и его боевые товарищи попали под ракетный обстрел. Одна из выпущенных ракет попала прямо в Ивана.

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…)

Саабер Рустам Александрович. 18.06.1973 - 07.05.2022

Главный старшина старший радиометрист службы радиоразведки среднего разведывательного корабля «Экватор» дивизиона (разведывательных кораблей) Черноморского флота.

Успешно выполнил все поставленные задачи боевой службы в Средиземном море экипаж ГС «Экватор», которым командует капитан 2 ранга Игорь Белых. За два месяца «Экватор» прошел шесть тысяч миль, решая задачи по предназначению.

Экипаж собирался в дальний поход в сжатые сроки. Но это не помешало морякам успешно отработать все задачи и возникавшие вводные. Высокий профессионализм показали командир БЧ-5 кап. 2 ранга Валерий Лыков, ком. БЧ-1 капитан-лейтенант Василий Петров, начальник РТС старший лейтенант Георгий Данелян. В числе отличившихся в ходе боевой службы были названы старший боцман мичман Валентин Нестеров, техник мичман Андрей Астапов, старший радиометрист главный старшина контрактной службы Рустам Саабер.

Владимир ПАСЯКИН

20 февраля 2023 г., в средней школе пгт. Новоозерное состоялось открытие памятных мемориальных досок выпускникам школы гвардии ефрейтору Патрашку Александру Александровичу, главному старшине Сааберу Рустаму Александровичу, погибшим при исполнении служебного воинского долга в Специальной военной операции. Гвардии ефрейтор Патрашку А.А. и главный старшина Саабер Р.А. награждены орденом Мужества посмертно. В церемонии открытия мемориальных досок приняли участие Глава города Евпатории Эммилия Михайловна Леонова, глава администрации города Евпатории Елена Михайловна Демидова, депутаты Евпаторийского городского совета, представители администрации города Евпатории, члены семей погибших военнослужащих, командиры, сослуживцы, ветераны, учителя и учащиеся школы, жители пгт. Новоозерное. Память павших воинов почтили минутой молчания.

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…)

7.09.2022 года в Пензенском новостном порталк была короткая заметка о гибели Героя и о вручении родным ордена Мужества: https://penzaobzor.ru/news/2022303409/v-kamenke-seme-pogibsh...

В апреле 23 года "Гид Пензы" сообщил об открыттии парты героя.

29 апреля в жизни Каменского техникума прошло знаменательное событие - открытие «Парты Героя» выпускника техникума Дмитрия Трощева, погибшего во время исполнения воинского долга в специальной военной операции 2 мая 2022 года. Он погиб в бою, не дожив всего один день до своего дня рождения. Ему бы исполнилось 21 год. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старший матрос контрактной службы Трощев Дмитрий награждён Орденом Мужества /посмертно/.

На торжественном мероприятии присутствовали министр образования Пензенской области Алексей Комаров, заместитель министра Алексей Фомин, мама бойца Екатерина Тактарова, бабушка Ольга Трощева, его друзья, одногруппники и участники специальной военной операции и почетные гости директора профессиональных учреждений Пензенской области.

Много теплых и трогательных душу слов прозвучало в адрес героя от присутствующих на мероприятии. За "Партой Героя" будут сидеть лучшие студенты.

https://infopenza.ru/news/nauka-i-obrazovanie/otkrytie-party...

И это все. Тырнов Дмитрий Александрович. 02.02.1990 - 10.05.2022

Капитан-лейтенант, – водолазный специалист, командир разведывательной группы (специального назначения, подводного минирования) разведывательной роты специального назначения 388 отдельного морского разведывательного пункта специального назначения Краснознаменного Черноморского флота

Дмитрий Александрович Тырнов - родился 2 февраля 1990 года в городе Липецке. Капитан-лейтенант, разведчик. Окончил Суворовское военное училище и Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации. Участвовал в боевых действиях на территории Сирийской арабской республики.

Как сообщали «Новости Липецка», похороны морского офицера Дмитрия Тырнова прошли в Севастополе. Уроженец Липецка похоронен вместе с двумя боевыми товарищами.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что военнослужащие погибли «при обеспечении выполнения боевых задач во время специальной военной операции».

Дмитрий Тырнов, мой единственный сын, Дмитрий родился 02.02.1990 года в городе Липецке.

Он учился ходить с мечом в руках. Его любимые игрушки были автоматы и пистолеты. Он всегда стремился стать воином и защитником, а я лишь помогала ему в этом. Защищать помогать оберегать – призвание мужчин, так мы думали.

В 2004 г. Дима поступил во Владикавказское Суворовское училище, и там решил, что поступит в Новосибирское Высшее Военное Училище. Учился. Тренировался и готовился к поступлению. А все свободное время посвящал мне, мы занимались дайвингом, ходили в горы, катались на лыжах, строили дом. Любили свободное время помечтать о бедующем и строили планы.

В 2007 г. Дмитрий поступил в НВВУ. В Новосибирске он еще больше убедился в своем призвании и выборе профессии «Родину защищать».

Для Димы всегда примером были герои – воины, отец в воспитании не принимал участия. «Наши преподаватели и выпускники удивительные и жизнерадостные люди» - писал в письмах сын и они были примером. Батальон СпН 15 - рота выпуск 2012 г. семья моего сына. И я тоже их вех люблю.

В 2014 г. Крым стал наш. Дима переехал в Севастополь вместе с частью в которой служил. За время прохождения службы на должности командира группы Дмитрий выполнял боевую работу в Сирии (2018), за что был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени с мечами. В 2021 году под руководством Дмитрия сводный отряд от части обеспечивал силовое сопровождение при развертывании базы ПМТО в Республике Судан.

Так же за ратный труд он был награжден медалью «За отвагу». За заслуги имел ряд ведомственных наград.

Являлся инструктором водолазом, и инструктором ПДС парашютов специального назначения. Под руководством Димы многие сослуживцы освоили эти две стихии.

2 мая 2022 г. мой единственный и горячо любимый сын погиб у о. Змеиный. Часть, в которой он служил помогла мне с ним проститься. Ребята сделали табличку. Осталось только вспоминать каким он был необыкновенным ЧЕЛОВЕКОМ. ДОБРЫМ. ЖИЗНЕРАДОСТНЫМ. ЗАБОТЛИВЫМ. СМЕЛЫМ. РЕШИТЕЛЬНЫМ. УМНЫМ. СПРАВЕДЛИВЫМ. СОЛНЕЧНО УЛЫБАЮЩИМСЯ И С ГОРЯЩИМ СЕРДЦЕМ. ВОИНОМ. Таким был ДМИТРИЙ, позывной «ПЕС».

Дмитрий Александрович Тырнов - родился в Липецке. Капитан-лейтенант, разведчик. Окончил Суворовское военное училище и Общевойсковую академию ВС РФ. Участвовал в боевых действиях на территории Сирийской арабской республики, передаёт «Лента новостей Крыма».

Вместе с нашим земляком похоронены рядовой, разведчик Максим Аляев и старший мичман, старший техник радиотехнической роты 77 района наблюдения Крымской военно-морской базы Черноморского флота Максим Кулик.

Мать стоит седая у могилы!

Умываясь скорбною слезой.

Пять минут, как сына схоронила,

Под свинцовой летнею грозой.

Дай ей Бог терпения и силы,

И здоровья в этот трудный час.

Он погиб за матушку Россию,

Защищая раненый Донбасс!

Орден сына! на подушке при лучах.

Мать седая у иконы при свечах.

Будь же проклята ты вражеская мина,

Орден Мужества у мамы вместо сына!

Орден мужа… на подушке при лучах.

Дочь с женою у иконы при свечах.

У сестры не будет больше брата!

Орден Мужества у дочки вместо папы!

Пять минут, как сына схоронила,

Под свинцовой летнею грозой.

Мать стоит и держит орден сына

Умываясь скорбной слезой

Китель весь медалями увешен!

Жизнь солдатской матери пуста

Новый орден вряд ли боль утешит,

Вместо сына, стало два креста!

Лик Д.С.

Нас не щадят, покой нарушив,

От тяжести утрат вдвойне,

Пронизывают сводки душу

О всех ребятах на войне.

А им с тоской между боями

Понять, долг, выполняя свой,

Как трудно дожидаться маме,

Когда вернётся сын домой.

Что б был живой её сыночек.

Война б закончилась скорей,

Но не залить горячих точек

Слезами скорби матерей.

А мать всё молится упрямо,

Перед иконою с мольбой,

Что б сын пришёл, сказал ей: Мама,

Вот я вернулся, я с тобой.

Сквозь материнские печали,

На сердце нагоняя грусть,

Всё в голове слова звучали:

Не бойся мама, я вернусь.

Судьбу с печалью принимая,

Рвёт смерть невидимую связь,

Пришла беда - и мать родная

С войны бойца не дождалась.

Нас не щадят, покой нарушив,

От тяжести утрат вдвойне,

Пронизывают сводки душу -

О всех погибших на войне.

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…)

Фёдоров Алексей Николаевич. 20.09.1997 - 09.05.2022

Старшина второй статьи, разведчик-водолаз в роте спецназначения 388 отдельного морского разведывательного пункта специального назначения Краснознаменного Черноморского флота.

БРАТСТВО ГЕРОЕВ СПЕЦНАЗА: «При выполнении воинского долга 7 мая 2022 года на острове Змеиный, героически погиб наш близкий человек – друг, старшина второй статьи Фёдоров Алексей Николаевич, боевой пловец, разведчик - водолаз СпН. Участник операции в Сирии, ветеран боевых действий.

Окончил медицинские курсы за границей. Алексей находился в патрульном катере проекта "Раптор" с боевыми товарищами. БПЛА «Байрактар» ударил по катеру… Тяжело раненный в ногу Алексей боролся за жизнь двое суток, оказывая себе первую доврачебную помощь при эвакуации, но в итоге скончался от потери крови».

Алексей Николаевич Фёдоров родился 20 сентября 1997 года в г. Мга Ленинградской области.

С 2013 по 2017гг. обучался в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Пожарно-спасательный колледж "Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей" в учебной группе № 638, отделение «Защита в чрезвычайных ситуациях».

Впервые в колледж пришел с отцом на «День открытых дверей» в 2012 году в 15 лет, с таким интересом слушал, смотрел, пробовал все вокруг, что сразу было понятно- он сделал свой выбор.

На первом курсе дополнительно записался в кружок «Юный спасатель» и уже через год со сборной командой колледжа принимал участие в молодежных международных соревнованиях в Финляндии.

Среди сверстников выделялся отношением к учебе и упорством - во всем хотел докопаться до сути, быть лучшим. Таким и стал!

За время обучения освоил профессии: водитель В, С, пожарный, спасатель, промышленный альпинист, обучился по программе матрос-спасатель, на международных курсах по оказании первой медицинской помощи (Финляндия), по окончании-специальность: техник-спасатель.

Участвовал во всех значимых соревнованиях колледжа, был душой команды: член сборных команд колледжа по многоборью спасателей (Вытегра,2016), ликвидации последствий ДТП (2016,2017), Вектор спасения (Москва, 2016), капитан сборной команды по оказанию первой помощи (2016,2017), участвовал во многочисленных мастер-классах и учениях МЧС (2015-2017 гг.).

У Алеши было много друзей, общительный, веселый, интересный и бесконечно добрый он собирал всех вокруг себя, ему доверяли, с ним дружили по-настоящему, за ним шли, его уважали, любили и ценили преподаватели…

Окончив колледж, он не потерял связи с колледжем- проводил занятия, читал лекции, готовил команды к профессиональным соревнованиям, повышал свою квалификацию, строил планы на будущее, хотел преподавать в колледже медицинскую и водолазную подготовки.

По окончании колледжа (2017г.) и службы в армии (2018г.) работал пожарным (2018-2020гг.).

С 2020 г. служил Российской армии по контракту. Будучи военным, давал советы, как готовить студентов по медицинской подготовке и выживанию. Участник военной операции в Сирии, ветеран боевых действий, неоднократно награжден государственными и ведомственными наградами. Старшина 2-й статьи, боевой пловец, разведчик - водолаз СпН.

Федоров Алексей погиб во время боевых действий в районе о. Змеиный 9 мая 2022 г.

Алексей находился в патрульном катере проекта "Раптор" с боевыми товарищами. БПЛА

«Байрактар» ударил по катеру, тяжело раненный в ногу Алексей боролся за жизнь двое суток, оказывая себе первую доврачебную помощь при эвакуации, но в итоге скончался от потери крови. Алеша за свою такую короткую жизнь очень многое успел: стал настоящим профессиональным пожарным-спасателем, настоящим воином, настоящим мужчиной… Он-герой нашего времени!

Награды Алексея Федорова: медаль "Участнику военной операции в Сирии»; медаль «Ветеран боевых действий», медаль «XXV лет МЧС России»; медаль МЧС России "Маршал Василий Чуйков"; орден Мужества (посмертно)

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…)

Битва на Змеином.

Как жил и о чем мечтал медик из Петербурга, погибший 9 мая во время спасения товарищей.

24-летнего медика из Ленобласти, погибшего во время спецоперации на Украине, наградили орденом Мужества

Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Петербуржец Алексей Федоров погиб 9 мая при защите сослуживцев на острове Змеиный. СОЦСЕТИ

«Милая, я улетаю срочно на «вертушке». Мы налегке летим, там на острове проблемы, надо проверить. Кстати, ротный одобрил отпуск. Я люблю тебя!».

Это сообщение 24-летний герой спецоперации на Украине Алексей Федоров отправил жене Елене за пару часов до смертельного ранения, как говорят родственники, близ о. Змеиный. Военнослужащий был спасателем по профессии и по призванию, поэтому он сразу же отправился выручать товарищей из беды...

СПАСАЛ ЛЮДЕЙ НЕ ТОЛЬКО НА РАБОТЕ

Будущий спасатель жил в Ленобласти. Алексей успешно учился в школе в поселке Мга под Кировском. С начальной школы он занимался рукопашным боем. Тренер Кирилл Кулаков до сих вспоминает, что мальчик был с характером, желанием и дисциплиной. Уже через месяц после начала занятий Леша хорошо показал себя на областных соревнованиях. А потом попал в сборную Ленобласти.

- У Леши всегда был такой добрый взгляд, успокаивающий. С открытым сердцем он был, притягивал всех своей прямотой, добротой. Пунктуальный, никогда не опаздывал, не забывал о своих обещаниях, - отзывается о нем тренер. Но про рукопашку пришлось частично забыть из-за мечты – стать спасателем МЧС. В 2013 году Алексей поступил в Пожарно-спасательный колледж Петербурга. Там его посадили за парту с Кириллом, парни стали лучшими друзьями.

Вместе записались добровольцами в пожарные, а после срочной службы во флоте – работали бок о бок.

- Леша работал командиром отделения, он подтянул меня в караул, а потом сам стал начальником караула. А во время отсутствия начальника части временно исполнял его обязанности. «И это в 21 год, я больше таких людей не знаю», – говорит лучший друг Алексея.

Парень применял навыки во всех жизненных ситуациях. Как-то раз его пригласили судить соревнования по рукопашному бою, так он первым пришел на помощь к ребенку с переломом. Что и говорить про рабочее время.

- У нас был выезд в Ленобласть, там горел дом, – вспоминает друг спасателя. – Взорвался газовый баллон. Взрывной волной выбросило на улицу женщину. У нее по всему телу были мощные ожоги. Алексей тогда был в первую очередь медиком. Фельдшеры скорой помощи, приехав на место, выпучили глаза и не знали, что делать с пострадавшей.

Тогда Алексей начал ими командовать, грамотно скоординировал, помог оказать первую помощь. Женщину в итоге спасли.

"ПРЯТАЛ ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО В АЭРОПОРТУ"

Алексей жил профессией пожарного. Изредка отвлекался на хобби – играл в страйкбол со старшим братом, смотрел фильмы и сериалы на военную тематику, особенно про морских котиков и медицину.

Свою будущую жену Елену он очаровал именно на свидании в пожарной части, куда он пригласил девушку на экскурсию. Девушка делится, что тогда они оба поняли, что будут вместе навсегда. Перед тем, как сделать Лене предложение, Леша чуть не попался.

- В аэропорту на досмотре он спрятал кольцо в карман джинсов, чтобы я в вещах общих не увидела. Но его попросили вытащить металлические предметы из карманов, а он шептал персоналу аэропорта, что там кольцо, и он хочет предложение сделать. В итоге все получилось, Леша заказал нам прогулку на катере по бухте Севастополя, - рассказывает жена героя.

Алексей очаровал будущую жену Елену на экскурсии в его пожарной части. Фото: предоставлено "КП"

По словам супруги, в 2020 году Алексей загорелся идеей стать разведчиком-водолазом. Хотел пройти отбор, подписаться на контрактную службу. Но не связывать с армией всю жизнь.

- Для него контрактная служба была одним из этапов получения новой квалификации. На гражданке он был водолазом, но военный водолаз – это на ступень выше. Еще готовился в санитарно-вертолетную группу. Хотел квалифицированным мастером на все руки вернуться.

«Хоть он всегда и был на передовой, но был больше спасателем, нежели военным», - объясняет решение товарища лучший друг Кирилл.

После армии Алексей планировал преподавать медицинскую подготовку студентам в колледже. Друзья говорят, что он был хорошим учителем.

«ВЫТАЩИТЬ НАШИХ БЫЛО НЕРЕАЛЬНО»

Алексей подписал контракт на три года. Дослужился до старшины, был разведчиком-водолазом в роте спецназначения, а также опытным медбратом. Он переехал с женой в Севастополь, чтобы быть рядом с воинской частью. Пока в его возрасте молодежь гуляет и радуется беззаботной студенческой жизни, Леша спасал людей на поле боя. Первая серьезная командировка – Сирия. Но жена очень переживала и в мирное время, когда он ездил на учения, соревнования, на стрельбища.

- Это постоянные наряды, какие-то вечные тревоги. Но к этому как-то со временем привыкаешь. И ты хотя бы понимаешь, что это работа, волноваться не надо. До недавнего времени… - вздыхает девушка.

Алексей в совершенстве освоил профессию водолаза. Как и альпиниста, и пожарного. Фото: СОЦСЕТИ

Во время спецоперации Алексей не посвящал родственников в свои дела. Супруга рассказывает, что о таких вещах военные не распространяются. Но время было нервное, бессонные ночи. Ей не оставалось ничего, кроме как ждать любимого и верить, что он вернется целым. 7 мая они общались в последний раз. А 10-го числа Елене сообщили трагическую новость.

Алексея, как говоря командировали к острову Змеиный на подмогу товарищам на катере, который был подбит. Лешу ранило в ногу.

Ради контрактной службы семья временно переехала в Севастополь. Фото: СОЦСЕТИ

- До момента затопления катера сослуживцы первым делом надели на него спасательный жилет, перебинтовали ногу и выбросили за борт. Он сам им давал указания, что делать. Потом уже спаслись они сами, надули плот спасательный и затащили его к себе. На протяжении двух суток Леша держался молодцом и подсказывал, как грамотно помогать ему с ранением. Но 9 мая он погиб, от потери крови, - сожалеет лучший друг бойца.

Алексея похоронили рядом с отцом на Смоленском кладбище. На прощание пришли около сотни человек: друзья, однокурсники, коллеги и родные. Опустошенные и потерянные.

Молодой человек обожал фильмы и сериалы про морских котиков и военных медиков. Фото: СОЦСЕТИ

- Он боролся до конца, он не хотел умирать, - уверен тренер Леши по рукопашному бою.

У Алексея Федорова остались мама, старший брат и жена.

Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.

ОТ РЕДАКЦИИ Обстоятельства произошедшего приводят родственники и друзья погибшего военного. Они могут ошибаться в деталях случившегося.

https://www.spb.kp.ru/daily/27397/4592743/

Погиб в День Победы.

В Петербурге похоронили контрактника с острова Змеиный

18 мая 2022, 19:18 Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

На Смоленском кладбище 18 мая похоронили 24-летнего старшину второй статьи Алексея Фёдорова. 7 мая группа российских военных находилась на патрульном катере в Чёрном море у острова Змеиный, пересказывают родственники то, что раньше рассказали им. В её составе был 24-летний старшина второй статьи Алексей Фёдоров, выполнял функции медика.

«Ракета попала в катер, подошёл второй, его тоже подбили. На спасательных плотах их раскидало по морю», — рассказал «Фонтанке» брат Алексея Евгений Фёдоров.

Алексей погиб, но перед этим до последнего объяснял товарищам, как помогать раненым. Родственники решили хоронить его рядом с отцом, на Смоленском кладбище. В семье всегда понимали, что Лёшка не будет кабинетным сотрудником. Он серьёзно занимался спортом, был чемпионом. Ленинградской области по рукопашному бою.

Окончил Петербургский пожарно-спасательный колледж, работал спасателем, проходил дополнительные медицинские курсы.

В 2021 году ушёл на контракт и переехал с женой в Севастополь.

«Там проходил срочную службу и решил ещё по контракту послужить, а потом вернуться обратно и работать спасателем с более широким опытом, —вспоминает Фёдоров старший. —Я в его возрасте был повесой и гулякой. А он приезжал и рассказывал, как у них на вызовах кого-то откачивают, реанимируют. Я думал, ничего себе — 22 года, а уже людей спасает. Я гордился им».

В последний раз с братом Евгений разговаривал 5 мая: «Я ему говорил беречь себя, он обещал, что будет это делать и не будет бездумно лезть, только если нужна будет помощь другим людям. Как я понял со слов его товарищей, как раз другой отряд попал в беду, и они поехали его выручать».

Во время прощания командир группы, лейтенант Алексей Батов, сообщил о награждении Алексея Фёдорова орденом Мужества. Награду передадут жене.

«Алексей до последнего исполнял свой долг, — вспоминал мичман Сергей Алексеев.

— Мужественно руководил всеми действиями, мог первым прийти на помощь —всегда. Если какому-то братишке нужна была помощь, он не думал и шёл до последнего, пытался помочь, даже в урон самому…. Быть воином — жить вечно. Они живы, пока мы о них помним».

«Лёша стал покорителем мира настоящих мужских профессий: спасатель, пожарный, водолаз, альпинист, медик, военный. Там, где трудно, там, где опасно, там, где людям нужна помощь. «Именно туда Лёша стремился всей душой», — сказал брат Евгений.

— Хотя ему ещё не исполнилось 25, я уверен, что брат прожил жизнь не зря. Десятки спасенных людей продолжают жить, и я уверен, что в этом есть и его заслуга».

На кресте дата: 9 мая 2022 года. В свидетельстве о смерти значится 7 мая. По словам сослуживцев, в море на спасательных плотах группа провела двое суток. Алексей скончался в 10 утра 9 мая.

«Когда он родился, мне врач на второй день сказал — этот ребёнок будет очень благодарным, — вспоминает мать Фёдорова Ирина.

— Он рос благодарным. За 24 года он прожил яркую жизнь, на несколько жизней».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

Старшину из Мги, погибшего возле острова Змеиный, посмертно наградили орденом Мужества 4 августа 2022 года в администрации Кировского района прошла церемония вручения ордена Мужества родственникам старшины второй статьи Алексея Фёдорова, погибшего при выполнении специальных задач на Украине. Присутствовали близкие, преподаватели и друзья. Награду приняла мать бойца Ирина Фёдорова.

- Я всегда гордилась своим сыном – и когда учился, и когда работал в пожарной части. Он был целеустремлённым мальчиком - много хотел узнать и многое успеть. Но, так получилось. С 24-летним Алексеем простились 18 мая на Смоленском кладбище в Петербурге.

Он родился в поселке Ванино Хабаровского края, жил и учился в поселке Мга Кировского района. Серьёзно занимался спортом, был чемпионом Ленинградской области по рукопашному бою. Окончил Петербургский пожарно-спасательный колледж, работал спасателем, проходил дополнительные медицинские курсы. В 2021 году призван на контрактную службу и переехал с женой в Севастополь.

На Украине выполнял функции медика. Погиб возле острова Змеиный после того, как ракета попала в катер. Скончался он 9 мая, после двух суток борьбы за жизнь на спасательном плоту.

На церемонии вручения присутствовали депутаты Законодательного собрания Ленобласти

Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников, представители администрации.

Хатажуков Мурат Хусенович, 06.12.1979-07.05.2022

Старший матрос старший моторист электромеханической боевой части СРЗК «Экватор».

Журналисты, исследователи войны, обратили внимание на то, что в РФ простились со старшим мотористом электромеханической боевой части СРЗК «Экватор» – старшим матросом Хатажуковым Муратом Хусеновичем Журналисты, исследователи войны, обратили внимание на то, что в РФ простились со старшим мотористом электромеханической боевой части СРЗК «Экватор» – старшим матросом Хатажуковым Муратом Хусеновичем. Отмечается, что старший матрос СРЗК «Экватор» погиб 7 мая 2022 года - он участник «специальной военной операции», в том числе в «обороне стратегически важного объекта в Черном море – острова Змеиный». Не исключено, что во время боев за Змеиный «Bayraktar TB2» мог, как минимум, повредить разведывательный корабль.

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…)

Чита.ру сообщает: Механик-водитель-электрик отделения управления зенитной ракетной батареи зенитного дивизиона ефрейтор Зоригто Цыдыпов из Дульдургинского района Забайкалья погиб 8 мая во время спецоперации на Украине, сообщается 25 мая в общественно-политической газете Дульдургинского района «Ленинец», а также в выпуске газеты «Агинская правда». Зоригто Цыренович родился 1 марта 2002 года в селе Алханай Дульдургинского района Агинского бурятского автономного округа. Учился Зоригто на четыре и пять, у него были способности к изучению литературы, английского языка, ОБЖ, физкультуры. Был участником и призером школьных и районных олимпиад по экологии и биологии.

Зоригто активно участвовал в общественной и спортивной жизни класса и школы, к выполнению общественных поручений всегда относился добросовестно. Увлекался футболом. Участвовал в XVI Межмуниципальной спартакиаде Агинского Бурятского округа Забайкальского края «Найдал-2018», занял третье по место. На протяжении четырех лет посещал Дом детского творчества и участвовал в составе сборной команды КВН «Всё О'кей». Неоднократный участник окружных и краевых игр КВН.

В общении с преподавателями и одноклассниками всегда был вежлив и доброжелателен, был веселым и отзывчивым. Пользовался уважением.

После школы поступил в Томский техникум информационных технологий на специальность «информационные системы и программирование». В связи с пандемией COVID-19 перешел на дистанционное обучение, во время которого Зоригто принял решение отслужить срочную службу в рядах Российской армии. Был призван на военную службу военкоматом Агинского Бурятского округа в июле 2020 года. С июля по октябрь 2020 года проходил учебку в войсковой части поселка Песчанки, где 26 июля принял военную присягу.

После прохождения учебки по распределению для дальнейшей военной службы прибыл в войсковую часть города Севастополя Республики Крым, в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты, где в дальнейшем продолжил службу по контракту.С конца февраля этого года Зоригто в составе своего подразделения принимал участие в специальной военной операции на территории Украины и героически погиб 8 мая 2022 года во время отражения массированного нападения Вооруженных сил Украины, до конца, ценной своей жизни, исполнив свой воинский долг. За героические действия Зоригто награжден орденом Мужества посмертно.

https://www.chita.ru/text/incidents/2022/06/10/71402627/

В ВК на страничке Бурят-монголы всех стран очень хорошая заметка, но она у мепня сюда уже не вмещается по объему, разрешенного текста. Я этот текст поставлю в следующую тему дополнением. Но можно самостоятельно ознакомиться по этой ссылке; https://vk.com/wall-482671_61544

Чушков Андрей Владимирович. 10.09.1990 – 07.05.2022

Старший матрос. Разведчик – пулеметчик 388 разведывательного пункта СпН Краснознаменного Черноморского флота РФ.

Человек умирает не тогда, когда перестает биться его сердце, а тогда, когда о нем забывают те, кто его любили.

Силами Российской Федерации на Украине, на острове Змеиный, героически погиб разведчик- пулемётчик Чушков Андрей Владимирович, выпускник 2008 г. МБОУ "Рочегодская средняя школа". Память о нём навсегда останется в сердцах учителей и одноклассников.

Андрей Владимирович Чушков родился в посёлке Рочегда Виноградовского района Архангельской области. В 2009 был призван в армию, а с 2010 заключил контракт на военную службу. В последние годы жил вместе с семьёй по месту службы – в Севастополе.

Несколько безуспешных попыток штурма Змеиного украинская сторона предприняла 7 и 8 мая.

В Минобороны РФ заявили, что попытки были инициированы лично президентом Зеленским с подачи Лондона и даже вопреки позиции Генштаба ВСУ.

7 мая в ходе спецоперации на Украине на острове Змеиный героически погиб разведчик-пулемётчик, уроженец посёлка Рочегда Виноградовского района Архангельской области Чушков Андрей Владимирович.

17 мая 2022г в п. Рочегда, Архангельской области простились с старшим матросом Чушковым Андреем Владимировичем, героически погибшим при выполнения боевой задачи в ходе проведения СВО на территории Украины.

Андрей родился 10 сентября 1990г в п. Рочегда, Виноградовского района, Архангельской области в большой и дружной семье. Мама – Чушкова Людмила Александровна. Папа – Чушков Владимир Александрович. У Андрея два старших брата – Дмитрий и Владимир, и младшая сестра – Ирина. В детстве Андрей был очень спокойным и усидчивым. Начиная со школьных лет Андрей, будучи очень открытым и отзывчивым человеком окружал себя большим кругом настоящих друзей.

2008 год для Андрея стал очень знаковым и насыщенным. В этом году он женился на Туфановой Вере Ивановне, ставшей для него стойкой второй половиной во всех его последующих радостях и невзгодах, в этом же году у Андрея и Веры родился сын Данил. Так же 2008 год открыл для Андрея двери Архангельского Государственного Технического Университета на механический факультет.

Не реализовав себя в коридорах технических наук в ноябре 2010 г Андрей призван в ряды Вооруженных сил РФ. Срочную службу проходил в г. Северодвинск. И у же в а вгусте 2 011 г з аключил своей первый контракт для прохождения службы в одной из частей в г. Севастополь. С уверенностью можно сказать что именно в рядах Вооруженных сил РФ Андрей нашел себя и реализовывал свой потенциал на протяжении всех последующих лет постоянно совершенствуя свои навыки и умения. Службу начал на среднем разведывательном корабле "Экватор" Краснознаменного Черноморского флота в должности моториста. В 2014 году принял участие в освобождении Крыма и Севастополя. Приказом Министра Обороны РФ от 10 сентября 2014г №639 награжден медалью "За возвращение Крыма".

С сентября 2014г по апрель 2015г в составе экипажа "Экватор" выполнял специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики. С февраля 2016г назначен на воинскую должность машиниста трюмной команды большой подводной лодки "Алроса" Черноморского флота. По хронологии можно заметить, что Андрей всегда стремился познавать что-то новое, но основной его целью было вступление в подразделения специального назначения. Выполнение этой задачи требовало высокой физической подготовки, но покорение и этого рубежа не заставило себя ждать.

Из воспоминаний брата: «в беседе Андрей рассказал, что хочет перейти в спец подразделение, но для этого нужно сдать норматив по подтягиванию. Должен заметить, что Андрей уже тогда был в отличной физической форме. Говорит: все могу, а с подтягиванием проблемы. Я спросил: и что будешь делать? а он ответил: как что, пойду подтягиваться!»

В ноябре 2019г получил назначение в подразделение специального назначения на должность разведчик-пулеметчик. Андрей всегда был самим собой, не пытался быть кем то, а был именно самим собой и в очередной раз показал это, даже не успев пересечь КПП на территорию части.

Из воспоминаний сослуживцев: «Мы наводили порядок на территории КПП, в частности реставрировали лакокрасочное покрытие на защитных блоках (некоторые наименования спец ограждений могут быть искажены, так как автор не имеет военного образования и выражается исключительно гражданским языком), и в этот момент к КПП подходит парень в тельняшке (Андрей следовал на оформление в часть). Не задумываясь берет кисть и начинает помогать нам, он еще даже в часть не попал, а уже принялся помогать будущим сослуживцам».

В июне 2020г Андрею была присвоена квалификация "водолаз".

Из воспоминаний сослуживцев: «Мы с Андреем пришли в части практически в одно время, и сразу нашли с ним общий язык. Андора, я и в последующем все в части его начали так называть, как только попал в подразделение он сразу старался всем помогать, когда нас отправляли на какие-то работы, на погрузках даже если его не назначали, он никогда не сидел на месте. Мы с ним сразу же попали на обучение в школу водолазов, и что вы думаете, и там он был не без внимания, ему предложили быть техником на нашем потоке, так как Андора был очень рукастым. Водолазка ему давалась с легкостью, наши первые погружения и в последующие были без какого-либо страха. Хождение с ним в одной связке, придавало уверенности и было одно удовольствие, так как в знаниях и умениях себя вести под водой не оставляло ни каких сомнений. Он отучился одним из лучших в выпуске»

В июле 2020 года Андрей участвовал в эпизоде "33 богатыря" на день ВМФ в г. Севастополь.

Надо отметить, что, не смотря на насыщенную армейскую жизнь Андрей всегда успевал быть мужем и отцом. Все свободное от службы время Андрей проводил в кругу семьи и своих самых близких друзей – боевых товарищей. Занимался воспитанием сына, прививая ему качества настоящего мужчины. Андрей с семьей любили отдых на открытом воздухе, наслаждаясь пляжами, горными восхождениями и просто пешими прогулками.

Активно открывал для себя новые горизонты в различных спортивных мероприятиях, например, таких как прыжки на тарзанке. Автотранспорту всегда предпочитал велосипед.

В рядах ВС РФ Андрей покорял сухопутные, водные и надводные задачи, очередь пришла и для покорения задач в воздухе. Пройдя необходимую подготовку Андрей совершил свой первый прыжок с парашютом, затем второй, третий…

С уверенностью можно сказать что и эта стихия Андреем была покорена.

Из воспоминаний сослуживцев: «После водолазной школы мы с ним попали на обучение воздушно-десантному делу, ну тут Андора в своем репертуаре, с ним хотел укладываться каждый обучаемый, потому что укладка у него получалась очень быстро и безотказно. Первые прыжки с ним были очень волнительны, и он как «старший брат» успокаивал, и говорил, что все будет шикарно».

Новогодний период с 2021 на 2022 год Андрей провел на родине подключившись к семейной традиции, собраться в новогодняя ночь всей семьей в родительском доме. Как оказалось, к сожалению, это был его последний визит к родителям.

Андрей принимал участие в специальной военной операции на Украине с первых дней ее проведения. С боевыми товарищами выполнял поставленные боевые задачи. 3 марта 2022 г указом президента РФ награжден медалью «За отвагу».

Андрей – старший матрос, разведчик-пулеметчик героически погиб 7 мая 2022 года при выполнении боевой задачи в ходе проведения СВО на территории Украины, не дожив один час до конца боя, не дожив 2 дня до 9 мая - Дня Победы, но совершив свою Победу над врагом. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).

Папа Андрея сказал: «День Победы – это не праздник, это день скорби по всем отдавшим свои жизни за мирное небо над нашей головой»

Андрей – Сын, Отец, Брат, Друг, Боевой товарищ, Человек, который всегда был открыт для всех, всегда был готов прийти на помощь.

Сослуживцы об Андрее : «С позитивом на лице, он двигался по службе только вверх, к сожалению, не в званиях и должностях, но в глазах у своих товарищей и командиров. Он был поистине отличным воином, прекрасным товарищем и стал для многих включая меня Братом. Помним, скорбим…».

Стихи старшего Брата Дмитрия, посвященные Андрею:

Четыре часа, под шквальным огнём,

турецких натовских птиц

Твой пулемёт, за победу бил, по

фашистам у наших границ.

И когда ты, Брат, лицом в землю упал.

Подлый снайпер сыграл свой блиц.

Знай, Андрюшка, ты в вечность

шагнул, подвиг твой не сойдёт со

страниц...

Прощание с Андреем состоялось, 17 мая, по адресу: ул.Набережная,45/а в 10.00 утра...

Щепелев Андрей Александрович 30.09.1993 - 02.05.2022

старший лейтенант, командира разведывательной группы 388 разведывательного пункта СпН Краснознаменного Черноморского флота РФ.

Санкт-Петербурге в семье военнослужащего. Отец Щепелев Александр Александрович – военнослужащий одной из частей гарнизона, мать Щепелева Наталья Ивановна, инженер оптик – технолог. В семье росла и воспитывалась старшая сестра Мария Александровна.

В 1999 году в связи со служебной необходимостью отца семья сменила место жительства и переехала в г. Москву.

В 2000 году Андрей Щепелев пошел в первый класс школы №1282 Сокольники с углубленным изучением английского языка, которую успешно закончил в 2010 году. После завершения учебы в школе Андрей Шепелев поступает в Политехнический институт г. Москвы, но в 2012 году прерывает учебу в связи с призывом в ряды ВС РФ.

Срочную службу проходил в 45-м отдельном гвардейском орденов Кутузова и Александра Невского полку специального назначения Воздушно-десантных войск РФ.

Служба в рядах спецназа ВДВ Андрею понравилась и в 2013 году он принимает решение и продолжении службы по контракту. В 2014 году принимает участие в событиях «Крымской весны». За мужество и героизм проявленное при исполнении воинского долга Указом Президента РФ Андрей Александрович Щепелев награжден медалью Жукова. Это была его первая боевая награда.

В 2014 году поступает на Факультет специальной и войсковой разведки Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённое командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, которое успешно закончил в 2019 году. Во время учебы в училище выполнил нормативы кандидата в мастера спорта по парашютному спорту.

Свое профессиональное мастерство шлифовал и совершенствовал в составе сборной команды училища по парашютному спорту.

Кроме того, во время учебы в училище достиг высоких результатов в освоении легководолазной подготовки, что впоследствии подтверждено международным сертификатом.

После завершения учебы в военном училище получает назначение для дальнейшего прохождения службы в 388-й морской разведывательный пункт Краснознаменного Черноморского флота, дислоцирующийся в городе -герое Севастополе. Во время службы в 388 МРП КЧФ принимает участие в составе Вооружённых сил РФ в боевых действиях против террористических формирований «Аль-Каиды», «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра» на стороне правительственных войск и проправительственных военизированных формирований. Андрей Щепелев награждён медалью «За боевые отличия». Подобной награды удостаиваются за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях и при проведении специальных операций в условиях, сопряжённых с риском при выполнении боевых задач.

С первых дней принимает участие в СВО, проводимой ВС РФ по защите мирного населения Донбасса, участвует в выполнении специальных заданий при освобождении города Мариуполь.

Героически погиб в бою у острова Змеиный 2 мая 2022 года. Катер, в котором находились возвращающиеся из боевого задания разведчики, был поражен ракетами, выпущенными из «Байрактара». Будучи тяжело раненым старший лейтенант Андрей Щепелев до последнего вздоха мужественно боролся за живучесть корабля за спасение жизней боевых товарищей.

За мужество и героизм проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента РФ старший лейтенант Щепелев Андрей Александрович награжден орденом Мужества (посмертно).

(Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…)

Омаров Заур. Мало что удалось отыскать. Только вот такую заметку в РИА Дагестана от 2 августа.

По поручению Главы РД Сергея Меликова замминистра экономики и территориального развития Республики Дагестан Шамиль Аммаев, руководитель Службы гос. фин. контроля РД Махач Ибрагимов и зам. мэра Каспийска Гусейн Ункилов навестили семью погибшего при выполнении СВО старшего мичмана Каспийской флотилии Заура Омарова.

В ходе проведения спецоперации командир десантного катера старший мичман, уроженец Чародинского района Заур Омаров проявил отвагу и мужество. 7 мая 2022 года катер старшего мичмана Омарова в очередной раз доставил на остров Змеиный партию ВВТ. Но при выгрузке техники десантный катер был атакован БПЛА «Байрактар-ТБ2». Старший мичман Омаров получил несовместимые с жизнью ранения.

Гости вручили родственникам военнослужащего подарки, а также поинтересовались имеющимися проблемами.

Супруга погибшего участника СВО в ходе беседы обратилась к гостям с просьбой отправить ребенка на медицинское обследование.

Шамиль Аммаев и Махач Ибрагимов заверили, что окажут всевозможную поддержку семье.

«При необходимости семье окажут всестороннюю помощь. Озвученные в ходе визита вопросы также оперативно будут решены», – пообещал Гусейн Ункилов. Родные Заура Омарова поблагодарили гостей за внимание и поддержку их семьи.

https://riadagestan.ru/news/politics/po_porucheniyu_glavy_da...

А вот тут я хочу показать какую иногда приходится делать огромную работу Вадиму. У него было вот такое изображение героя И вот, каким стал герой после того, как Вадим приложил свои умения Большая часть заметок взяты из книги "Герои острова Змеиный. Книга памяти о морских пехотинцах России погибших в ходе специальной военной операции…", но ссылку дать не могу, поскольку ее мне прислали в формате PDF.

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