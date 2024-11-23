Фото из СССР

1959 год Москва. В 1959 году в Москве состоялся первый показ коллекции Dior: вместе с моделями в столицу прилетел Ив-Сен Лоран. Тогда же журнал Life провел съемку в ГУМе: девушки в изящных нарядах прогуливались по галереям магазина, позировали перед главным входом и в окружении изумленных советских посетителей.

Модели «Кристиан Диор» в Москве. В июне 1959 года самолет Air France с 12 моделями под руководством Ива Сен-Лорана, который тогда возглавлял дом «Диор», приземлился в Москве. Это был первый визит дизайнера из капиталистической страны в СССР, и он привлек большое внимание общественности. Максим Горький и Герберт Уэллс. Петроград, 1920 год Огороды в Чертаново, Москва, 1964 год Советские девушки на отдыхе в Туапсе в курортный сезон ,1970 - е Маргарита Терехова в детстве. Михаил Пуговкин в роли бравого солдата Швейка на репетиции новогоднего «Голубого огонька».СССР, 1976 год Перекрытие Енисея на строительстве Красноярской ГЭС, 1964 год Лыжники, олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта СССР Алевтина и Павел Колчины на тренировке,1964 год Рыбаки с уловом. Казахская ССР, 1960-е Легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин в туннеле стадиона Парк де Пренс перед началом финального матча чемпионата Европы. Париж, 1960 год Отправка на фронт колонны самоходно-артиллерийских установок – СУ-85 «Советский старатель»,

построенной Уральским заводом тяжелого машиностроения на средства

собранные артелью старателей «Хакасзолото», 1942 год. Женщины во время обучения стрельбе из винтовки, 1942 год «Дитя войны» – Толя Фролов на пепелище своего дома. Село Ульяново Орловской области. 15 июля 1943 г. Майя Плисецкая с папой Михаилом Эммануиловичем Плисецким и мамой Рахилью Михайловной Мессерер.

Мать балерины была киноактрисой и играла в немых фильмах. Отец, , служил дипломатом в Комиссариате иностранных дел и внешней торговли. Юрий Шевчук с мамой Фанией Акрамовной и сестрой Натальей.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук о своей маме:

"Мама была ветераном труда, работала в годы войны радисткой, обеспечивала Северный морской путь в тяжелейших условиях, была «Почетным полярником», имеет медаль «За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны». Люди этого поколения снаружи жесткие, но внутри у них тепло" Москва. Дегустация "Пепси-колы", 1959г. Американская выставка в "Сокольниках".

Летом 1959 года в Сокольниках прошла Американская национальная выставка, ставшая настоящей культурной бомбой. Советские граждане получили возможность увидеть американские товары, и это было что-то невероятное для периода холодной войны. Выставка длилась 6 недель, и уже в первый день открытия ее посетили 75 тысяч человек. Люди стояли по несколько часов в очереди, чтобы попасть на выставку. Всего же за полтора месяца на «американскую жизнь» пришли посмотреть около 3 миллионов жителей СССР. Курская магнитная аномалия, 1970-е. Автор: Садовников Юрий Николаевич «Шопен в рабочем клубе», 1976 год. Автор: Богданов Владимир Владимирович Увайс Мажидович Ахтаев чеченский баскетболист, просто закладывает мяч в кольцо, 1950-е годы. Маленькие жители Минска на руинах освобожденного от фашистов города. Стyденты стройотряда на строительстве БАМ, 1970 - е Вратарь сборной СССР по футболу Станислав Черчесов, 1990 год Лиля Брик и Владимир Маяковский. СССР, 1920 - е Чистописаниe...

Шкoльная тeтpадь 1 класс, 3-я четвеpть. 1956 г. Сосиски в СССР разделялись на высший и 1-й сорта.

К высшему сорту относились: любительские, молочные, свиные, сливочные, советские и для диабетиков, к 1-му сорту — бараньи и говяжьи, русские и сырые. В зависимости от сырья бывали: чисто свиные, с содержанием свинины не менее 50% (для диабетиков, любительские, молочные, советские, русские и сырые), с содержанием свинины менее 50% (сливочные), говяжьи и бараньи. Химический состав советских сосисок (в %): вода 65, жиры 17,46, белки 4,78, углеводы 0,39; калорийность 212,3 ккал/100 г. Астрахань. 1979 год. Свадьба по Волге. Владимир Высоцкий в пионepском лагepе «Maшиностроитель», Покpов, 1950 год Студентки Днепропетровского инженерно-строительного института, 1976 год Семён Будённый в рабочем кабинете. Буфетчица на железнодорожном вокзале. Нальчик, 1959 год Москва, 1973 год Дачники. 1960 - е 1976год. Андрей Миронов с дочерью Машей . Передвижная библиотека у студенческого общежития в Лефортово, 1937 Двухэтажный троллейбус на Тверской, 1930-е Романтическая встреча на побережье Чёрного моря в 1950-х годах. Πepвый эфиp Якубoвичa нa Πoлe Чудec, 1991 гoд. Bлaдимир Maяковский после самоубийства в своей комнате в Москвe, 1930 гoд. Москва 1987 год. Автор: Абрамочкин Юрий Васильевич Дocтaвщицa cвeжeй пpeccы. Пенза 50е. Фото-момент из истории города: «Мосминводторг» в Александровском саду, 1941 г. Фото-момент из жизни города: как выглядел столичный час-пик в начале ХХ века

Эта фотография сделана в 1918 году. В трамвай у Воскресенских ворот пытаются протиснуться пассажиры. Многие из них ездили на подножке, несмотря на то, что это было запрещено. Но при появлении кондуктора можно было быстро спрыгнуть и скрыться из виду. Леонид Ильич Брежнев и президент Югославии Иосип Броз Тито. 1979 год Владимир Высоцкий с женой Мариной Влади во время отдыха во Французской Полинезии, 1978 год Фидель Кастро посещает стройку Братской ГЭС, 1963 год. Фото-момент из жизни города: встретились две эпохи.

Как выглядело уличное движение в Москве в 1938 году. На фото - площадь Революции. Всесоюзный парад физкультурников на Красной площади. 12 августа 1945 год

На параде участвовало 30 тысяч московских физкультурников и спортсменов из союзных республик. СССР. 1970-е.Советская столовая.

Обед обходился в 50−70 копеек при средней зарплате 120 рублей. Сбор картофеля в Петропавловске - Камчатском, 1991 год Комбинат общественного питания при Ленинградском оптико - механическом объединении им. В. И. Ленина (ЛОМО), 1984 год На остановке, 1963 год. Автор: Богданов Владимир Владимирович На этих снимках запечатлён отечественный певец Валерий Леонтьев (род. 1949) среди участников войны в Афганистане (1979-1989). Прилетал он в декабре 1985 года, чтобы поддержать тех, кто сражался в тысячах километров от родного дома и встречал Новый год не со своей семьёй. Дети рабочих Уральского завода тяжелого машиностроения (Уралмаш) в загородном пионерском лагере, Свердловск, 1961 год Сбор урожая томатов в селе Шабельское, Краснодарский край, 1989 год Утренняя очередь в Сандуновские бани. Москва,1984 год Выгрузка продукции Горьковского автозавода, приёмка продукции Волжского автозавода, город Горький, речной порт, СССР, 1983 год Peклaма экспортной водки «Столичная» для внeшнeтopгoвого объeдинeния «Союзплодимпорт». 1973 гoд. Атомоход «Россия» во льдах Карского моря, январь 1986. Автор: Майстерман Семен Аронович На первом снимке, сделанном фотокорреспондентом П.А. Трошкиным (1909-1944) в 1942 году, запечатлён бой на окраине Сталинграда. Но больше всего удивляет женщина, которая в этот момент спокойно идёт по тропинке, держа в руках уцелевшие вещи. Леонид Утесов на крыле истребителя Ла-5Ф, построенного на средства его ансамбля "Веселые ребята".

Всего в 5-й гвардейский истребительный авиаполк музыканты передали два самолёта, на которых лётчики благополучно сражались до самой Победы. 1959 год. Дeтсад в Минскe.

В начале ХХ века дошкольное образование было скорее привилегией, многие дети росли на попечении родителей и родственников. 1968 г. Село Останкино в Москве с видом на новую телебашню. Торжественное открытие Останкинской телебашни состоялось в 1967 году и было приурочено к 50-летию Октябрьской революции. Правда ввели в строй только часть сооружения. Полностью все работы завершили к 1969 году. Тогда для посетителей открылись смотровые площадки и ресторан. Ленинград, 1930-е годы. Детский сад на прогулке, Лахтинская улица. Светильник в вестибюле станции метро Красносельская, 1935 Дискотека в школе, СССР, 1980-е годы Морская прогулка на катере. Пионерский лагерь «Орлёнок» в Туапсинском районе Краснодарского края, СССР, 1974 год. «Орлёнок» — лагерь на Черноморском побережье. В его распоряжении было собственное пассажирское судно, 45 яхт, а также множество моторных и гребных лодок. На пляже Серебряного Бора. Москва, 1964 год Дом отдыха «Зеленый мыс» на о. Балхаш. Казахская ССР. 1973 год ВДНХ, павильон «Пиво», 1960 год Машина для мойки внешних поверхностей самолета. ВДНХ, 1969 год Москва. Мясницкая улица, 1928 год Новосибирск. Проспект Дзержинского, 1960 - е Парк Металлургов и Аллея трудовой славы. Куйбышев, 1980 - е годы Спортивный автомобиль ЗИС-112, 1956 год Военнослужащий Советской армии Аслан Масхадов со своими близкими. Будущий президент ЧРИ и руководитель боевиков находился на военной службе с 1969 по 1992 гг. Дирижабль СССР-В6 «Осоавиахим» над Москвой. 1935 год Встреча на Невском. Ленинград, 1970-е. Фото: Полещук О.Н.