Написать новую идеологию не так уж и сложно

На эфирах у Соловьёва регулярно присутствуют несколько классических «пикейных жилетов», которые каждый раз заводят одну и ту же шарманку: «России нужна идеология, ой, как нужна».

Я лично считаю, что России нужна смертная казнь (не для них, конечно, а для особо тяжких преступников, предателей, маньяков и педофилов). Новости СМИ2

Хотя да, идеология тоже нужна. Но нужно не говорить об этом, а явить её миру.

А это сложно. Тут думать надо.

Ну вот завтра Путин скажет «Хорошо, мы отменяем прописанный в Конституции запрет на государственную идеологию».

- А где идеология?

- Где идеология?

- Я тебя спрашиваю, где идеология?

- Насяльника!

Вот именно так и будет.

Да и сегодня запрещена навязываемая централизовано идеология, но никто не запрещает придерживаться той или иной идеологии самостоятельно (хотя некоторых, типа либеро-фашистов, давно пора запретить).

Мне вот никто не запрещает периодически выдавать идеологические тексты. Ту же Доктрину Осаждённой Крепости (ДОК), например. Или подробное обоснование, почему России нельзя без социализма. Или рассуждения об империях второго типа (континентальных, как Россия и Китай – не имеющих колоний, а потому не делящих своих жителей на сорта, как это делают Великобритания и США).

Плюс к этому тексты о «генеалогии морали» и тексты по истории, дающие оценку тем или иным событиям прошлого (не только в России, но и далеко за её пределами) – всё это тоже часть идеологической работы.

И даже аналитика о преимуществах тех или иных методов хозяйствования и применимости различных экономических теорий тоже может (и должна) быть частью идеологии.

Потому что общество (и экономика в том числе) должно быть эффективным, а восприятие реальности максимально объективным.

А сейчас у нас одни орут «всё распродано» (что не правда), другие орут «нужно всё национализировать» (что уже аккуратно делается и без них), третьи в это время орут «госкорпорации неправильные» (а какие будут правильные, не объясняют – видимо, с ними во главе).

Одни орут «отнять и поделить», другие «напечатать и раздать», третьи «всё приватизировать и вернуть хозяина, дорогого Михаила Борисовича» (этих, к счастью, мизерное количество).

Или некоторые заявляют «Империя должна расширяться». Зачем? В чём обоснование этого процесса? У нас и так кучи территорий стоят неосвоенные, и в ближайшие годы освоены не будут.

Другой вопрос, что есть русский народ, самый большой разделённый народ в мире. И его объединение – это цель, ценность которой самоочевидна для большинства из нас (немцы объединились, а чем мы хуже?).

И когда мы говорим об объединении русских земель, тогда мы не выглядим сумасшедшими захватчиками (как некоторые), для которых захват новых территорий является самоцелью. Это нонсенс.

Ни для Ивана Грозного, ни для Петра Великого завоевания не были самоцелью. Для Ивана Грозного и взятие Казани, и Ливонская война были, прежде всего, способом обеспечить безопасность торговых маршрутов. Для Петра Великого, аналогично, и штурм Азова, и постройка Петербурга были получением выхода к морям, также служившим торгово-экономическим целям.

Такое впечатление, что некоторые слепо имитируют (или, как сейчас модно говорить, «косплеят») действия предков, не пытаясь задумываться об их смысле.

Как тот же Станкевич, который везде заявляет, что является последователем Столыпина, но когда его спросили «значит и Россия должна быть в столыпинских границах?» стыдливо замялся. Человек-грампластинка, бесконечно повторяющий несколько мантр о демократии, консенсусе и конференциях.

Товарищ Переслегин всегда говорит, что мир будущего будет для нас непонятным, неудобным и, скорее всего, с точки зрения нашей сегодняшней нормы нам не понравится (как не понравились бы средневековому крестьянину или античному охотнику наши современные города).

Чтобы попытаться представить этот самый мир будущего, нужно отойти от представления о привычном.

Например, чтобы уменьшить количество технического мусора, в огромных количествах выбрасываемого ежегодно, нужно ужесточать стандарты качества. Чтобы дома стояли по несколько столетий (такие технологии уже есть), а техника не ломалась десятилетиями.

Но в рамках концепции «перманентного роста» с его погоней за цифровыми показателями ВВП (абсолютного и на душу населения) это сделать невозможно. Нужно совершенно новое понятие о благосостоянии. Другое мышление и другая инфраструктура.

Чинить, а не выбрасывать. Не гнаться за модой. Ценить удобство и прочность, а не внешний вид (на этом месте любители закруглённых уголков обычно начинают плакать). Стараться минимизировать количество неперерабатываемого мусора и экономить ресурсы. Аскетизм вместо безудержного потребления. Профилактика вместо лечения. Ориентация на удовлетворение естественных потребностей людей вместо агрессивного навязывания ему продвигаемых ненужных товаров и услуг.

В современном обществе зависть и тщеславие являются основными двигателями экономики. В обществе будущего они должны стать одними из самых страшных и презираемых грехов.

Как видите, написать новую идеологию не так уж и сложно. Перестроиться и жить по ней существенно труднее.

Александр Роджерс, специально для News Front

https://news-front.info/2020/09/23/aleksandr-rodzhers-napisat-novuyu-ideologiyu-ne-tak-uzh-i-slozhno/