Конференция на «непотопляемом авианосце»

75 лет назад в Ливадийском дворце под Ялтой началась встреча союзников по антигитлеровской коалиции. Это была вторая встреча в таком составе с начала Второй мировой войны, первая прошла осенью 1943 года в Тегеране. К февралю 1945 года советские войска уже воевали на территории Германии, с каждым днем все ближе продвигаясь к Берлину. И хотя американская и британская армии на западном фронте имели определенные проблемы, скорая победа над Гитлером была очевидна всем. Для обсуждения послевоенного устройства мира лидеры СССР, США и Великобритании и собрались в Ливадии 4 февраля. <img src="https://teletype.in/files/bc/3c/bc3c401a-2265-4ded-9ec2-ae655dd81c04.jpeg" width="1001" height="666"> Лидеры СССР, США и Великобритании во время Ялтинской конференции. Февраль 1945 года

Секретная дорога на Ялту

Впервые о необходимости такой встречи заговорил президент США Франклин Рузвельт в июле 1944 года.

«Поскольку события развиваются так стремительно и так успешно, я думаю, что в возможно скором времени следовало бы устроить встречу между вами, премьер-министром (Великобритании Уинстоном Черчиллем) и мною», - написал он в телеграмме, адресованной руководителю СССР Иосифу Сталину.

Конкретная дата и место были определены позднее в ходе переписки между главами государств.

<img src="https://teletype.in/files/c9/9d/c99dfc9d-c52e-4e8f-a063-d72c998c8f13.jpeg" width="1000" height="683">

Рузвельт предлагал встретиться в Средиземном море – на острове Мальта, бывшей в то время колонией Британии, но Сталин настоял на том, что конференция должна состояться в Ялте. Встречу договорились провести с 4 по 11 февраля 1945 года – приехать раньше у Рузвельта не было возможности из-за занятости в кампании по выборам президента.Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Ялта, февраль 1945 года

Операция по проведению конференции получила два названия: «Аргонавты» и «Остров». Название «Аргонавты» предложил Черчилль, сравнивая лидеров стран-союзников с персонажами из греческих мифов, плывших к черноморским берегам за золотым руном. Название «Остров» было выбрано для конспирации, поскольку отсылало к возможному месту проведения конференции на Мальте.

Подготовка всей страной

Подготовка к проведению Ялтинской конференции велась во всесоюзном масштабе. Прежде всего, требовалось восстановить разрушенную инфраструктуру: аэродромы, дороги, обеспечить безопасность, развернуть станции связи и прочее. В Крым прибыло 2,4 тысячи рабочих. Основной объем задач был возложен на Черноморский флот. <img src="https://teletype.in/files/4b/25/4b25f36d-b458-43b7-9f21-be58e4b68c84.jpeg" width="1000" height="620"> Молотов, Черчилль и Рузвельт во время исполнения национальных гимнов в аэропорту города Саки. Февраль 1945 года

Рузвельт и Черчилль прибыли в Крым на самолетах. Встречали борты, перевозящие лидеров США и Британии, на аэродроме в городе Саки 3 февраля. Первым приземлился самолет Douglas C-54 Skymaster Рузвельта в 12.15, через 5 минут на таком же самолете прибыл Черчилль. Для обеспечения перелета была налажена связь с базой ВМФ Великобритании на Мальте, откуда вылетали делегации, самолеты союзников в воздухе сопровождала авиация Черноморского флота. Сталин прибыл из Москвы на поезде в Симферополь.

Встречали лидеров США и Британии с большим размахом. На летном поле были выстроены почетные караулы, а неподалеку от него – несколько больших палаток с закусками, горячительными напитками и чаем. <img src="https://teletype.in/files/83/d1/83d1ba78-68bf-4513-80b2-2412c3f0a632.jpeg" width="1000" height="715"> Почетный караул встречает британскую делегацию. Ялта, февраль 1945 года

«Обеспечить реальными нарядами на заготовку молочно-кислых продуктов или разрешить заготовку по рыночным ценам. Отпустить 100 тысяч рублей на заготовку водки, марочного вина, коньяка, фруктов, нарзана, икры и других деликатесов без норм. Обеспечить бесперебойное снабжение свежим мясом и птицей или же отпустить живой скот и живую птицу», - сказано в обращении командующего ВВС Черноморского флота Василия Ермаченкова военному совету ЧФ.

Подготовка к конференции велась два месяца, за которые Крым буквально превратился в непотопляемый авианосец. В обеспечении безопасности были задействованы тысячи военнослужащих, сотни самолетов и средств противовоздушной обороны, с моря полуостров прикрывала группировка кораблей.

Перед военнослужащими Черноморского флота стояла задача по разминированию территории полуострова после ожесточенных боев, отгремевших всего несколько месяцев назад. <img src="https://teletype.in/files/dd/45/dd455fd9-412a-4cc0-a25d-366d3427a647.jpeg" width="1000" height="495"> Американские корабли входят в Севастопольскую бухту. Февраль 1945 года

Вместе с Рузвельтом и Черчиллем в Крым прибыло около 700 человек, большинство из которых – морем. В недавно рассекреченных документах минобороны России сказано, что корабли ЧФ встречали транспортники в море немного южнее Симеиза – на 34 меридиане, откуда сопровождали до Севастопольской бухты. К 15 января специалисты флота осмотрели рейд севастопольского порта, отремонтировали и побелили Интернациональную пристань, провели комплекс саперных работ.

Для охраны участников конференции в Крым также прибыло 500 офицеров и 1,2 тысячи оперативников НКВД. Вокруг Ливадийского дворца был установлен четырехметровый забор и организовано два кольца охраны. <img src="https://teletype.in/files/d0/cc/d0cc1072-795f-4651-915d-9c75080fa7cf.jpeg" width="1000" height="737"> Ливадийский дворец во время проведения Ялтинской конференции. Февраль 1945 года

В ходе проведения конференции одна из наиболее ответственных ролей была у соединений противовоздушной обороны – Крым по-прежнему находился в зоне поражения нацистской авиации. Например, для охраны сакского аэродрома была привлечена группировка из истребительного авиационного полка и трех зенитных артиллерийских дивизионов. Их работу обеспечивали 18 прожекторных станций, 25 станций радиообнаружения и пост наведения. <img src="https://teletype.in/files/07/57/075769c4-513f-4810-8f71-f89f5e2ba21e.jpeg" width="1000" height="589"> Прилет иностранных делегаций в аэропорту города Саки. Февраль 1945 года

Зона вокруг Ялты была также полностью перекрыта силами и средствами ПВО. Помимо зенитных орудий, небо над Крымом прикрывали 160 истребителей авиации ЧФ. Другим направлением обороны было море. В Симеизе была установлена 76-мм батарея 386-го батальона морской пехоты, с моря место встречи прикрывал крейсер «Ворошилов» и эскадренные миноносцы, также был организован дальний морской дозор в составе двух подводных лодок.

Удобства во дворце

Из аэродрома американская и британская делегации отправились в Ялту на автомобилях. Руководителей США, СССР и Британии на время конференции поселили во дворцах на территории Большой Ялты. По дипломатическому протоколу, встречи должны проводиться на нейтральной территории, но из-за состояния здоровья Рузвельта, его поселили в месте проведения конференции – Ливадийском дворце. Американского президента разместили в бывших покоях императора Николая Второго. Сталин жил в Юсуповском дворце, Черчилль – в Воронцовском. <img src="https://teletype.in/files/c3/55/c3553a02-8c99-4df5-9a92-b948d747661c.jpeg" width="1000" height="713"> Британская делегация в Воронцовском дворце в дни Ялтинской конференции. Февраль 1945 года

Нацистская армия, отступая из Крыма, разграбила Ливадийский дворец – оккупанты вывезли даже обои и дверные ручки. Мебель и продукты для конференции завозили со всего Советского Союза, в Ливадии, Кореизе и Алупке в ходе подготовки были установлены несколько электростанций.

Гости остались довольны размещением. Рузвельту, например, настолько понравился Ливадийский дворец, что он предложил Сталину его выкупить и обещал высадить на склонах гор вокруг Ливадии деревья. Сталин в ответ сказал, что в Крыму предстоит еще многое развивать, но на предложение о продаже имения не среагировал. Американский президент также поразился количеству разрушений в Крыму и заявил, что после увиденного «хотел бы уничтожить в два раза больше немцев, чем до сих пор».

Вопросы вне формата

Конференция проходила с 4 по 11 февраля, официальные переговоры проходили в Ливадийском дворце – здесь стороны встретились восемь раз. Но лидеры стран встречались и в неформальной обстановке, например, в Юсуповском дворце Черчилль и Сталин вели переговоры о передаче узников освобожденных концлагерей. <img src="https://teletype.in/files/80/fb/80fbfb9d-fb26-4fd4-a5a1-36d6a58f742d.jpeg" width="1000" height="757"> Беседа Сталина с Черчиллем в Ливадийском дворце. Февраль 1945 года

В двухстороннем формате встречались и Сталин с Рузвельтом в Ливадийском дворце. В частности, обсуждали военные планы и судьбу Франции в послевоенном мироустройстве.

На официальных встречах велись предметные обсуждения военных и дипломатических вопросов. Так, на второй день конференции, 5 февраля, решался вопрос с репарациями Германии и разделе этой страны, а на третий день, 6 февраля, обсуждали формат работы формирующейся Организации Объединенных наций. <img src="https://teletype.in/files/ee/33/ee33e383-472d-47a4-abe0-5a9f26871be0.jpeg" width="1000" height="563"> Работа делегаций трех государств в Ливадийском дворце. Февраль 1945 года

Самый сложный вопрос, рассматриваемый в ходе Ялтинской конференции, касался польской государственности. На заседании велись разговоры о границах послевоенной Польши, но окончательного решения по ним в Ялте достигнуто не было. Остро стоял вопрос о том, кто возглавит Польшу: Черчилль с Рузвельтом настаивали на том, что руководить страной должно правительство в эмиграции, покинувшее страну после начала Второй Мировой. Сталин же настаивал на том, что возглавить Польшу должны представители временного правительства, принимавшего участие в освобождении страны от нацистов.

На личных отношениях

Находить общий язык Сталину было гораздо легче с Рузвельтом, чем с Черчиллем. Британский премьер-министр с трудом шел на уступки советскому руководству, часто подначивал американского президента выступить против требований или предложений руководителя СССР. <img src="https://teletype.in/files/98/ad/98ad83a1-e7d9-4187-acb8-7d94539c1789.jpeg" width="1000" height="803"> Беседа Сталина и Рузвельта в Ливадийском дворце. Февраль 1945 года

«Сталин симпатизировал Рузвельту как человеку, и он ясно давал это нам понять, рассуждая о болезни президента. Нечасто Сталин дарил симпатии деятелям другого социального мира и еще реже говорил об этом», - написал Андрей Громыко, в то время посол СССР в США.

По воспоминаниям Громыко, «важный рубеж» в отношениях Сталина и Рузвельта был пройден после того, как они пришли к взаимопониманию по японскому вопросу. Американский президент прислал письмо Сталину, в котором заявил, что оккупированная после Русско-Японской войны часть Сахалина и Курильские острова должны быть возвращены СССР.

«Можно сказать, что позиция президента США и его администрации по вопросу о Сахалине и Курильских островах, а также по вопросу о втором фронте в немалой степени объясняла отношение Сталина к Рузвельту и как к человеку. На заседании затем в принципе были согласованы условия вступления СССР в войну против Японии. Советское правительство заявило о том, что наша страна начнет военные действия на Дальнем Востоке через два-три месяца после окончания войны в Европе», - заключил Громыко.

Устройство мира

Решения, согласованные участниками конференции, определили правила дальнейшего мироустройства. И Черчилль, и Рузвельт согласились с тем, что Южный Сахалин и Курильские острова вернутся в состав СССР, взамен на это Советский Союз объявит Японии войну спустя несколько месяцев после окончании войны в Европе. <img src="https://teletype.in/files/24/3d/243d63ee-e2f5-4e59-bdac-80eda35743f5.jpeg" width="1000" height="748"> Военные советники СССР на Ялтинской конференции. Февраль 1945 года

На конференции также были определены зоны ответственности стран-союзников в Европе. Стороны договорились согласовывать между собой политику помощи освобожденным народам. Лидеры западных государств согласились и с тем, что Советскому Союзу положены 50% от суммы компенсаций, которые будут выплачены Германией. Саму же страну поделили на четыре сектора оккупации: советский, немецкий, британский и французский. <img src="https://teletype.in/files/6b/f0/6bf08be3-fa46-45a9-951d-0a7b1b7ca295.jpeg" width="1000" height="747"> Руководители дипведомств СССР, США и Британии подписывают документы конференции. Февраль 1945 года

Наконец, именно на Ялтинской конференции было принято решение о создании ООН, хотя рабочие вопросы о ее работе обсуждались на конференции 26 апреля в США.

«Победа в этой войне и образование предполагаемой международной организации предоставят самую большую возможность во всей истории человечества для создания в ближайшие годы важнейших условий такого мира», - сказано в тексте решений Ялтинской конференции.

Сталин и Рузвельт покинули Ялту 12 февраля – на следующий день после завершения конференции. Сталин автомобилем добрался до Симферополя, чтобы вернуться в Москву на поезде. Рузвельт же улетел с аэродрома в городе Саки. На самолете C-54 в 11.30 он вылетел в Каир в сопровождении шести истребителей. <img src="https://teletype.in/files/fa/66/fa667849-f321-42c5-b17a-eec5d87f1b0a.jpeg" width="1000" height="748"> Репортеры и члены делегаций во время Ялтинской конференции. Февраль 1945 года

Британский экскурсант

Черчилль же покинул Крым на двое суток позже. Премьер-министр Великобритании хотел посетить Балаклаву и Английское кладбище. На кладбище покоятся останки британских солдат и офицеров, воевавших в Крымскую войну 1854-1856 годов, среди которых и предки Черчилля – герцоги Мальборо. <img src="https://teletype.in/files/19/85/1985197b-ed40-47a8-a56e-5c032d9f0cbd.jpeg" width="1000" height="581"> Черчилль в Балаклаве после Ялтинской конференции. Февраль 1945 года

«Мне захотелось посмотреть поле битвы у Балаклавы. Днем 13 февраля я побывал там вместе с начальником штабов и русским адмиралом, командующим Черноморским флотом. Оглядывая местность, можно было представить себе ситуацию, с которой столкнулся лорд Раглан около 90 лет назад. Мы посетили его могилу утром и были очень поражены заботливостью и вниманием, с которыми за ней ухаживали русские», - написал премьер-министр в своих мемуарах.

Черчилль также посетил Сапун-гору, Панораму обороны Севастополя и охранявший участников Ялтинской конференции крейсер «Ворошилов». <img src="https://teletype.in/files/b6/41/b6416de0-a116-4d38-bda7-5815e42c4371.jpeg" width="1000" height="658"> Черчилль у памятника адмиралу Корнилову. Февраль 1945 года

Спустя чуть менее четырех месяцев после завершения конференции, гитлеровские войска были разгромлены, нацистская Германия – повержена, остатки германского командования подписали акт о безоговорочной капитуляции. 17 июля 1945 года в Потсдаме прошла последняя конференция трех лидеров стран-антигитлеровской коалиции, на которой были приняты итоговые решения о послевоенном устройстве Европы.

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