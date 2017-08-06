Здоровье нации

На VII съезде Советов, проходившем в Москве в январь – февраль 1935 года военком К. Ворошилов зачитал новый закон, где одним из нововведений является снижение с 1936 года призывного возраста на 1 – 2 года. До 1936 года призывной возраст в СССР оставался на уровне призыва в царскую армию, т.е. в 21 год.

Такой высокий призывной возраст, доходивший почти до 23 лет, существовал только в СССР. На тот период, во Франции призывной возраст, в среднем равен 20,25 лет, так же как в Германии, Италии и Японии; в Румынии этот возраст колеблется между 20 в 21 годами, но допускается снижение его не только в военное, но и в мирное время. Царская Россия, при крайне низком физическом развитии и сплошной неграмотности тогдашних новобранцев, перешла с 1912 года на 20-летний призывной возраст.

С чем связано снижение призывного возраста? И какую же цель преследует снижение призывного возраста? Немного истории:

В Императорском обществе практических врачей, в 1911 году, был зачитан любопытный доклад историка права и медицины, профессора H.Я. Новомбергского, и вот, часть выдержек из этого доклада:

«Россия находится в опасном положении, она систематически вырождается.

Петля экономико-социальных и политических факторов трагически плотно сплелась и давит могучий народ. Беднеющая Россия, идя по пути обнищания, приносит все большие и большие жертвы развивающемуся процессу вырождения.

Поставленная рядом со счастливым Западом Европы, Россияв цифрах представляется более, чем рельефно:

На 1000 населения умирает:

В Англии - 13,5; в Германии - 16,2; во Франции - 17,9; в Евр. России - 30,5.

На 100.000 населения от острозаразных заболеваний умирает:

Во Франции - 36,4; в Англии - 78,1; в Германии – 102,4; в России - 635 человек!

О поразительном развитии процесса вырождения России свидетельствует прогрессивно растущее число забракованных новобранцев:

С 1874 по 1883 г. их было 13.1%

С 1884 по 1893 г. -- -- 17,4%

С 1894 по 1901 Г. -- -- 19,4%

В XX столетии этот процент превышает 20%.

В 1909 г. он поднялся до 24,2 %, а в 1910 г. до 23,5 %. Следовательно, почти 1/4 часть, призываемых новобранцев, оказывается не годной для военной службы.

- Если в течение 30 лет этот убийственный процент возрастет, то - спрашивает докладчик, - можно ли спокойно ожидать того времени, когда призываемые на военную службу молодые люди будут браковаться на половину или на 3/4 своего общего числа?

Нужна неотложная, серьезная работа для спасения тела нации от вырождения».

Согласно медико-статистического исследования требования к призывникам с начала века были значительно снижены, процент призывников признанных негодных к несению службы продолжал повышаться.

Академик князь Тарханов в статье «Нужды народного питания» дает красноречивые цифры недоедания сельского жителя России в три и более раз по сравнению со странами западной Европы (Рис1.). Даже кочевые народы России газета «Россия» за 1901 год подтверждает недоедание русского крестьянина по отношению к киргизам (казахи) (Рис 2.).

Через восемнадцать лет после падения царского режима В. М. Молотов на VII съезде Советов СССР сказал:

«...Врачебное освидетельствование призываемых в армию рабочих показало по Москве, Ленинграду, Московской и Иванов­ской областям. Горьковскому краю и Украине, что средний их вес за последние 6 - 7 лет увеличился на полтора-два килограмма, а окружность грудной клетки стала больше от полутора до двух с половиной сантиметров».

Весьма характерна сравнительная табли­ца физического развития советской и дореволюционной русской молодежи призывного возраста. По всем трем показателям физического развития Красная армия оставила далеко позади все европейские армии (Рис 3).

Во-первых, «мы получаем дополнительный годовой контингент молодежи для усиления наших запасных кадров, что в наше время весьма важно» (К. Ворошилов). Для справки. До 1936 года при призывном возрасте в 21 год н предельном 40-летнем возрасте состояния на воинском учете СССР располагал всего 19 возрастами военнообязанных граждан. Между тем, например, Франция располагает 28 возрастами, а Румыния 29 возрастами. Снижением в 1936 году призывного возраста на два года СССР довел число военнообязанных возрастов до 21, все еще сильно отставая в этом отношении от других стран.

Этот закон, снижая призывной воз­раст, и увеличивает срок состояния на воинском учете с 40 до 50 лет, тем самым устанавливает еще одиннадцать военнообязанных возрастов и доводит их число до 32. Это связано с тем, что в старое время 40-летние мужчины уже были истощены 12-ти часовым рабочим днем, при нашей системе работ мужчины и в 50 лет еще полны энергией и становятся истинными профессионалами и мастерами, наставниками молодой смены.

Во-вторых, на действительную военную службу будет поступать значительно меньше женатых людей, обремененных семьей.

До 1936 года, когда возраст многих призывников достигал почти 23 лет и ког­да «многие призывники имели по двое, а некоторые ухитрялись иметь и по трое де­тей» (К. Ворошилов), каждый очередной призыв на военную службу отвлекал немало женатых людей от семьи. Это не совпада­ло ни с интересами семьи, ни с интере­сами военной службы. Красноармеец, сво­бодный от забот о семье, разумеется, с большим рвением отдается любимому военному делу, со спокойной душой работает над своей боевой и политической подго­товкой.

В-третьих, сама наша молодежь предпочитает отбыть действительную военную службу в более раннем возрасте, поскольку к 20—21 годам молодые люди в этом случае уже получат возможность окончательно избрать себе профессию, работать в ней в дальнейшем без перерыва, обзавестись семьей, поступить в вуз - словом, устроить жизнь по своему усмотрению.

Общеобразовательную подготовку призывников красноречиво характеризуют следующие данные по призывному контин­генту последнего года: неграмотных - 0,5 проц.; малограмотных - 6,2 проц.; с начальным н неполным средним обра­зованием - 88 проц.; с законченным средним и высшим обра­зованием - 3,3 проц.

Таким образом, огромное большинство нашей призывной молодежи (93,5 проц.) имеет вполне достаточную общеобразова­тельную подготовку для военного обуче­ния.

В 1923 г. был создан Всесоюзный совет физкультуры, состоящий из представителей профсоюзов, ком­мунистической партии и комсомола, с одной стороны, и нарко­матов просвещения, здравоохранения и обороны - с другой.

Под влиянием этого Совета и в значительной мере за счет наркомпросов союзных и автономных республик физические упраж­нения всякого рода стали темой многочисленных научных исследований и буквально сотен учебников и брошюр.

Ежеднев­ные физические упражнения превращались в общественную обязанность, к исполнению которой каждое утро по всей стране призывали бесчисленные громкоговорители государственной радиосети. Но наиболее поразительным проявлением этой все­общности физкультуры является за последние несколько лет рост организованного участия во всех видах спорта и игр.

Тысячи стремились к доброволь­ному военному обучению и стрелковым состязаниям. Широко развивалось планеризм и прыжки с парашютами и летчиков-любителей и технические виды, как радио и моделизм. Миллионы молодежи путешествовали пешком в дни отдыха и во время ежегодного отпуска.

Три особенности резко поражают наблюдателя. В Советском Союзе развитие игр и спорта сознательно основывается на глу­боком убеждении самой молодежи, что это способствует сохра­нению здоровья и потому составляет часть гражданского долга.

Вторая особенность заключается в тесной связи не только физических упражнений, но также организованных игр с меди­цинским наблюдением и исследованием; лозунгом служит: «Без медицинского наблюдения нет физкультуры»; «Мы не только перестраиваем общество на новых экономических основах; мы исправляем человеческую породу на научной основе». Этим определяется не только существование нескольких институтов, ведущих исследования в разных областях физкультуры, но также и систематический медицинский осмотр весной и осенью всех членов спортивного общества и наличие постоян­ного врача в каждом профсоюзном доме отдыха.

Третья осо­бенность заключается в той сердечной поддержке, помощи и финансовых субсидиях, которые всюду предоставляют этой орга­низации, так быстро ставшей национальной, не только наркомпросы и наркоматы здравоохранения союзных и автономных республик, но и все правительственные органы, которые могут чем-нибудь помочь.

Оставьте в стороне политические «баталии», мнения и дебаты. Восьми часовой рабочий день, отмена детского труда и широкий фронт образования, полное медицинское обслуживание и всесторонняя забота о человеке – это итог Советской власти.

Исписаны тысячи страниц и друзей и недругов Советской власти, страну Советов посетило несколько тысяч зарубежных журналистов и их мнения, очевидцев становления страны, весьма поучительны:

Еще в начале становления Советской власти, в 1921 г., Брейлсфорд в своей книге отмечает, что политика СССР в этой области не имеет прецедента. В течение веков во всех странах привилегированный, правящий класс никогда серьезно не хотел дать детям рабочих физического труда те возможности, какими пользуются его собственные дети.

Даже передовые либералы Англии того времени, излагая свои идеи, употребляют выраже­ние «лестница образования», подразумевая под этим систему, помогающую наиболее способным детям рабочих вскарабкаться выше своего класса. Что бы ни планировали, что бы ни пропо­ведовали немногочисленные идеалисты, серьезно никто не стре­мится воспитать всю массу детей рабочего класса в соответствии с требованиями высшей культуры нашего времени.

«По моему мнению, - писал м-р Брейлсфорд, - самое замечательное в России это то, что социалистическая революция немедленно и инстинктивно приступила к осуществлению идеала всеобщего образования, идеала, который во всей остальной Европе извращен классовыми интересами и предрассудками, каждый справедливый наблюдатель отдавал должное усилиям большевиков послать в школу неграмотный народ.

Но замыслы их гораздо смелее. Они намерены создать для каждого русского ребенка условия, которые дали бы ему возможность неограни­ченно развивать физические и умственные способности в воз­расте от младенчества до юности. Они хотят, чтобы дети самых бедных русских рабочих не были лишены ни одного из удобств, ни одного из удовольствий, ни одного из стимулов, которые раз­вивают способности ребенка в европейской культурной семье среднего класса.

Они убеждены, что ценой огромного самопожертвования все подрастающее поколение России можно будет поднять на высокий культурный уровень».

М-р Брейлсфорд не забыл отметить, что коммунистам придется преодолеть много трудностей.

«Они не сразу, - писал он, - осуществят свой замы­сел. Им мешает бедность. Они страдают от недостатка в учите­лях, которые разделяли бы их воззрения. Пройдет много лет, прежде чем примитивная, заброшенная русская деревня сможет усвоить хотя бы самые начатки цивилизации. Но одного они достигли. Они сломали преграды, которые классовая принад­лежность и бедность воздвигли против образования».

Мысль м-ра Брейлсфорда, что истинное значение советского коммунизма заключается в его концепции цивили­зации для нации в целом.

«До сих пор Европа не имела куль­турных народов, но только несколько относительно культурных классов».

Г. Н. Брейлсфорд, «Русская рабочая республика», 1921. Лондон

«Очень показательны покупки колхозника. Никому из них не приходит в голову купить лошадь. Он не имеет права, как хозяин, купить лошадь. Он доподлинный фермер, но ему также не придет в голову купить плуг, как заводскому рабочему - копить деньги на покупку турбины.

Другими словами, русский крестьянин сможет меньше тратить на приобретение средств производства. Вместо этого он будет лучше есть, лучше одеваться и жить с большими удобствами.

Русские говорят, что это еще один фактор преодоления капиталистических инстинктов мужика. Я хотел бы подчеркнуть всю значительность этих психологических перемен. Это настоящая революция в национальной психологии».

(Луи Фишер. «Эволюция коллективизации», «Бритиш-рашен газетт», сентябрь 1933 г.).

«Одной из причин того, почему сравнительно малое количество продуктов земледелия попадает на рынок, является то, что потребление продуктов самим крестьянством увеличилось. В довоенное время, несмотря на то, что Россия считалась одним из главных поставщиков зерна в Европе, фактический производитель русского зерна, крестьянин, составляющий большинство населения России, голодал... После революции... произошло улучшение в условиях питания крестьянского населения... Русские крестьяне... отказались от своего вынужденного вегетарианства».

Автор подтверждает, что они теперь едят больше мяса и масла, чем раньше

(А. Югов, «Экономические тенденции в Советской России», 1930).

«До войны Россия производила... от одной пятнадцатой до одной двадцатой доли пары обуви на душу населения в год. Громадное большинство деревенского населения носило не сапоги, а плетеные лапти. Только зажиточные крестьяне имели кожаную обувь.

В 1932 г. в Советском Союзе с его значительно меньшей территорией, чем довоенная Россия, было выработано 74 млн. пар, т. е. в девять раз больше, чем до революции. Однако спрос на обувь еще не покрыт. Из 74 млн. пар сапог и ботинок около 20 млн. пошло детям.

Почти все дети школьного возраста снабжаются обувью через школы. В настоящее время производство составляет в Советском Союзе полпары обуви на душу населения. Это в десять раз больше, чем до войны, но этого еще недостаточно. Не только рабочие, но и крестьяне хотят иметь (а мно­гие из них уже имеют) по несколько пар обуви: для работы, для празд­ника и т. д.

(В. Нодель, «Снабжение и торговля в Советской России»).

…«Путешественника поразила безукоризненная чистота белых блуз, превосходящая чистоту обычной одежды в тех странах, о которых говорят, что в них мыла больше, чем в СССР»…

Морис Гиндус, «Великое наступление», 1933.

«Мы видели, как сильно советский коммунизм в своих различных социальных организациях для переделки человека рассчитывает на развитие тела и духа, способностей и характера отдельного ребенка, подростка мужчины или женщины, обслуживая их как граждан, производственников, потребителей и даже как политических руководителей.

Преследуя цель мак­симального развития каждого человека, всевозможные социаль­ные организации Советского Союза стремятся вырастить здо­ровых членов общества, вооружить каждого образованием и культурой и гарантировать им в любом возрасте и при всех превратностях жизни тот уровень социальной обеспеченности, при котором только и возможно непрерывное индивидуальное развитие».

(Н. М. Шверник, секретарь ВЦСПС, Приветствие иностранным делегатам 1933).

Во всяком случае, политика советского правительства совершенно не похожа в этом смысле на политику любого другого правительства в мире и определенно стремится к тому, чтобы культура стала не обязательно одинаковой или равной для всех, но по-настоящему всеобщей;

чтобы ни одно из средств повышения культурности жизни взрослого или стимулирования развития молодежи или пробуждения способностей ребенка не было утаено и в нем не было отказано любому жителю СССР;

чтобы, по мере того как это будет позволять рост материального благополучия, эти средства предоставлялись для использования в распоряжение, буквально, каждого в соответствии с его индивидуальными способностями.

Большевики были убеждены, что настойчивое самопожертвование со стороны старшего поколения дает возможность поднять на более высокий уровень культуры все подрастающее поколение СССР.

И они добились многого: страна раньше всех стала страной полной грамотности, под покровительством бесплатной медицины и дальнейшего образования.

Вы еще пользуетесь результатами их труда, которые до сих пор не достижимы многим странам.