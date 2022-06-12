Как лживость западной исторической науки не дает нам понять причины нынешней русофобской истерии

Я, который представлял для упомянутого выше историка самый живой интерес, как непосредственный участник Войны во Вьетнаме, имел возможность детально ознакомится с соображениями не только самого Харрисона, но и целого ряда других западных историков, которые старались никогда не показывать своих истинных взглядов в своих научных работах.
История нынешней русофобской истерии на Западе началась в 1880 году, когда к власти в США пришли слабо образованные и тупоголовые олигархические элиты. Действия этих элит и привели к началу Первой мировой войны, которая принесла им огромную прибыль.
Это привело западных олигархов к выводу о том, что нужно начать еще более продолжительную, масштабную и кровопролитную войну, подготовка к которой началась сразу же после окончания первого по-настоящему глобального конфликта.
Однако тут случились нечто крайне примечательное, поскольку рядовые исполнители, которые призваны были осуществить накачку нацистских элит американскими финансами, внезапно перехватили управление, превратившись из рядовых шахматных фигур в хозяев положения.
Одной из таких вчерашних пешек был работавший на семейство Рокфеллеров юрист Уильям Донован, который имел хорошие связи в Берлине еще до начала Первой мировой войны. «Дикий Билл» основал Управление стратегических служб, которое затем превратилось в ЦРУ. Но сделал он это не один, а на пару с братьями Даллес, юридическая фирма которых представляла интересы Адольфа Гитлера в США.
Аллен Даллес, который затем станет директором ЦРУ, провел большую часть Второй мировой войны в Швейцарии, поскольку Уинстон Черчилль считал его агентом немецкой разведки, а потому требовал, чтобы его держали подальше от Вашингтона.
Впрочем, сразу после окончания этого конфликта, Даллес принял самое активное участие по сращиванию ЦРУ с Абвером и эвакуации нацистских преступников из Европы, многие из которых знали его лично.
Но братьев Даллес было двое, так куда же делся второй?
Джон Даллес восемь лет управлял Эйзенхауэром и его администрацией, находясь на посту госсекретаря США. Когда же Джон Фицджеральд Кеннеди попробовал положить конец «восстанию нацистских пешек» в Вашингтоне и уволил Аллена Даллеса с поста директора ЦРУ, его настигла пуля неизвестного снайпера, после чего Даллес возглавил расследования его убийства все еще находясь в звании директора ЦРУ.
Отмечу, что холодная война также является детищем духовных наследников Третьего Рейха, поскольку они не могли допустить прихода социалистов к власти во Франции в 1946 году, а потому передали Парижу оружейные склады на острове Формоза (ныне Тайвань), чтобы тот мог попытаться восстановить контроль над своими колониальными владениями в Юго-Восточной Азии.
Именно по этой причине правда и исчезла из научного и политического дискурса в западных странах. Ведь построенная на лжи нацистских преступников система готова прибегнуть к любым уловкам, лишь бы настоящая история двадцатого века не выплыла на поверхность. Раньше это делалось с помощью регулярной ревизии преподавательского состава западных вузов и чистки библиотечных фондов, но с приходом Google проблема контроля за информацией существенно упростилась.
Гордон Даф, ветеран боевых действий США во Вьетнаме
https://e-news.su/politics/424467-kak-lzhivost-zapadnoj-isto...
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